Сегодняшняя цена Decred

Текущая цена Decred (DCR) сегодня составляет ₽ 12,966 с изменением 0,08% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации DCR на RUB составляет ₽ 12,966 за DCR.

На данный момент Decred занимает #129 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 226,48M, при оборотном предложении 17,47M DCR. В течение последних 24 часов, DCR торговался в диапазоне от ₽ 12,723 (минимум) до ₽ 13,101 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 20 678,8579699995, тогда как исторический минимум составил ₽ 32,653578304052354133.

В краткосрочной перспективе DCR изменился на -0,44% за последний час и на -0,82% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 88,80K.

Рыночная информация Decred (DCR)

Место No.129 Рыночная капитализация ₽ 226,48M₽ 226,48M ₽ 226,48M Объем (24Ч) ₽ 88,80K₽ 88,80K ₽ 88,80K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 272,29M₽ 272,29M ₽ 272,29M Оборотное предложение 17,47M 17,47M 17,47M Макс. предложение 21 000 000 21 000 000 21 000 000 Общее предложение 17 466 931,44858557 17 466 931,44858557 17 466 931,44858557 Коэффициент обращения 83,17% Доля рынка 0,01% Цена выпуска ₽ 78,855714₽ 78,855714 ₽ 78,855714 Публичный блокчейн DCR

Текущая рыночная капитализация Decred составляет ₽ 226,48M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 88,80K. Циркулируещее обращение DCR составляет 17,47M, а общее предложение – 17466931.44858557. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 272,29M.