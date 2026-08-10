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Текущая цена Decred сегодня составляет 12,966 RUB. Рыночная капитализация DCR составляет 226 476 233,16236050062 RUB. Отслеживайте обновления цен DCR в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Decred сегодня составляет 12,966 RUB. Рыночная капитализация DCR составляет 226 476 233,16236050062 RUB. Отслеживайте обновления цен DCR в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Decred Курс (DCR)

Текущая цена 1 DCR в RUB:

₽1 072,99683
₽1 072,99683₽1 072,99683
+0,08%1D
RUB
График цены Decred (DCR) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 17:45:00 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Decred

Текущая цена Decred (DCR) сегодня составляет ₽ 12,966 с изменением 0,08% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации DCR на RUB составляет ₽ 12,966 за DCR.

На данный момент Decred занимает #129 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 226,48M, при оборотном предложении 17,47M DCR. В течение последних 24 часов, DCR торговался в диапазоне от ₽ 12,723 (минимум) до ₽ 13,101 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 20 678,8579699995, тогда как исторический минимум составил ₽ 32,653578304052354133.

В краткосрочной перспективе DCR изменился на -0,44% за последний час и на -0,82% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 88,80K.

Рыночная информация Decred (DCR)

No.129

₽ 226,48M
₽ 226,48M₽ 226,48M

₽ 88,80K
₽ 88,80K₽ 88,80K

₽ 272,29M
₽ 272,29M₽ 272,29M

17,47M
17,47M 17,47M

21 000 000
21 000 000 21 000 000

17 466 931,44858557
17 466 931,44858557 17 466 931,44858557

83,17%

0,01%

₽ 78,855714
₽ 78,855714₽ 78,855714

DCR

Текущая рыночная капитализация Decred составляет ₽ 226,48M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 88,80K. Циркулируещее обращение DCR составляет 17,47M, а общее предложение – 17466931.44858557. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 272,29M.

История цен Decred в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 12,723
₽ 12,723₽ 12,723
Мин 24Ч
₽ 13,101
₽ 13,101₽ 13,101
Макс 24Ч

₽ 12,723
₽ 12,723₽ 12,723

₽ 13,101
₽ 13,101₽ 13,101

₽ 20 678,8579699995
₽ 20 678,8579699995₽ 20 678,8579699995

₽ 32,653578304052354133
₽ 32,653578304052354133₽ 32,653578304052354133

-0,44%

+0,08%

-0,82%

-0,82%

История цен Decred (DCR) в RUB

Отслеживайте изменения цены Decred за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ +0,85771+0,08%
30 дней₽ +1,758+15,68%
60 дней₽ +0,799+6,56%
90 дней₽ -5,704-30,56%
Изменение цены Decred сегодня

Сегодня для DCR зафиксировано изменение ₽ +0,85771 (+0,08%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Decred за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ +1,758 (+15,68%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Decred за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то DCR изменился на ₽ +0,799 (+6,56%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Decred за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -5,704 (-30,56%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Decred (DCR)?

Просмотеть страницу истории цен Decred.

Анализ по Decred

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Decred, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какие факторы влияют на цены Decred?

Цены на Decred (DCR) зависят от нескольких ключевых факторов:

Динамика спроса и предложения — ограниченное предложение в 21 миллион DCR создает давление дефицита, когда спрос растет.

Участие в управлении — активное стейкинг и голосование в гибридной консенсусной системе Decred влияют на оборот токенов и уровень доверия инвесторов.

Рыночные настроения — общие тренды на рынке криптовалют и корреляция с биткоином существенно сказываются на ценах DCR.

Прогресс в разработке — обновления протокола, внедрение новых функций и технические улучшения способствуют расширению принятия и росту цен.

Листинг на биржах — появление DCR на новых биржах повышает ликвидность и доступность для трейдеров.

Регуляторная среда — государственная политика в отношении криптовалют оказывает влияние на настроения инвесторов и уровень институционального принятия.

Конкуренция — относительные показатели по сравнению с другими криптовалютами, ориентированными на управление, определяют позиционирование на рынке.

Безопасность сети — стабильность хешрейта и участие валидаторов демонстрируют здоровье сети и привлекают долгосрочных держателей.

Все эти взаимосвязанные факторы формируют волатильность цен DCR, а также долгосрочные тенденции его стоимости.

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену Decred?

Люди хотят знать текущую цену Decred (DCR) по нескольким ключевым причинам: принятие торговых решений, управление портфелем, определение рыночного момента и планирование инвестиций. Гибридный механизм консенсуса и функции управления DCR делают его привлекательным для инвесторов, которые стремятся сочетать безопасность, основанную на доказательстве работы, с правами голосования для участников сети.

Прогноз цены Decred

Прогноз цены Decred (DCR) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена DCR в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Decred (DCR) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Decred потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Decred достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены DCR, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Decred».

Как купить и инвестировать Decred в Россия

Готовы приступить к работе с Decred? Покупка DCR на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить Decred. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке Decred (DCR).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и Decred будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке Decred (DCR)

Что вы можете сделать с Decred

Владение Decred позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

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Что такое Decred (DCR)

Decred is a cryptocurrency, similar to Bitcoin, with a strong focus on community input, open governance and sustainable funding and development. It utilizes a hybrid “proof-of-work” and “proof-of-stake” mining system to ensure that a small group cannot dominate the flow of transactions or make changes to Decred without the input of the community.

Источники Decred

Для более глубокого понимания Decred рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт Decred
Обозреватель блоков

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Страница обновлена: 2026-08-10 17:45:00 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Decred (DCR)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о Decred

DCR USDT (фьючерсная торговля)

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Торгуйте Decred (DCR) рынками на MEXC

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
DCR/USDT
₽1 072,83141
₽1 072,83141₽1 072,83141
+0,07%
6.86K (USDT)

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Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

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1 DCR = 1 072,41786 RUB