Сегодняшняя цена XTM

Текущая цена XTM (XTM) сегодня составляет ₽ 0,000418 с изменением 0,00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации XTM на RUB составляет ₽ 0,000418 за XTM.

На данный момент XTM занимает #4596 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 0,00, при оборотном предложении 0,00 XTM. В течение последних 24 часов, XTM торговался в диапазоне от ₽ 0,000413 (минимум) до ₽ 0,00047 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 6,65985643936747695, тогда как исторический минимум составил ₽ 0,064298932395808605.

В краткосрочной перспективе XTM изменился на 0,00% за последний час и на +8,57% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 3,89K.

Рыночная информация XTM (XTM)

Место No.4596 Рыночная капитализация ₽ 0,00₽ 0,00 ₽ 0,00 Объем (24Ч) ₽ 3,89K₽ 3,89K ₽ 3,89K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 1,72M₽ 1,72M ₽ 1,72M Оборотное предложение 0,00 0,00 0,00 Макс. предложение ---- -- Общее предложение 4 119 862 458 4 119 862 458 4 119 862 458 Публичный блокчейн MINOTARI

Текущая рыночная капитализация XTM составляет ₽ 0,00, при 24-часовом объеме торгов ₽ 3,89K. Циркулируещее обращение XTM составляет 0,00, а общее предложение – 4119862458. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 1,72M.