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Текущая цена XTM сегодня составляет 0,000418 RUB. Рыночная капитализация XTM составляет 0 RUB. Отслеживайте обновления цен XTM в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена XTM сегодня составляет 0,000418 RUB. Рыночная капитализация XTM составляет 0 RUB. Отслеживайте обновления цен XTM в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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XTM Курс (XTM)

Текущая цена 1 XTM в RUB:

₽0,034485
₽0,034485₽0,034485
0,00%1D
RUB
График цены XTM (XTM) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-11 00:27:04 (UTC+8)

Сегодняшняя цена XTM

Текущая цена XTM (XTM) сегодня составляет ₽ 0,000418 с изменением 0,00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации XTM на RUB составляет ₽ 0,000418 за XTM.

На данный момент XTM занимает #4596 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 0,00, при оборотном предложении 0,00 XTM. В течение последних 24 часов, XTM торговался в диапазоне от ₽ 0,000413 (минимум) до ₽ 0,00047 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 6,65985643936747695, тогда как исторический минимум составил ₽ 0,064298932395808605.

В краткосрочной перспективе XTM изменился на 0,00% за последний час и на +8,57% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 3,89K.

Рыночная информация XTM (XTM)

No.4596

₽ 0,00
₽ 0,00₽ 0,00

₽ 3,89K
₽ 3,89K₽ 3,89K

₽ 1,72M
₽ 1,72M₽ 1,72M

0,00
0,00 0,00

--
----

4 119 862 458
4 119 862 458 4 119 862 458

MINOTARI

Текущая рыночная капитализация XTM составляет ₽ 0,00, при 24-часовом объеме торгов ₽ 3,89K. Циркулируещее обращение XTM составляет 0,00, а общее предложение – 4119862458. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 1,72M.

История цен XTM в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0,000413
₽ 0,000413₽ 0,000413
Мин 24Ч
₽ 0,00047
₽ 0,00047₽ 0,00047
Макс 24Ч

₽ 0,000413
₽ 0,000413₽ 0,000413

₽ 0,00047
₽ 0,00047₽ 0,00047

₽ 6,65985643936747695
₽ 6,65985643936747695₽ 6,65985643936747695

₽ 0,064298932395808605
₽ 0,064298932395808605₽ 0,064298932395808605

0,00%

0,00%

+8,57%

+8,57%

История цен XTM (XTM) в RUB

Отслеживайте изменения цены XTM за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ 00,00%
30 дней₽ +0,000084+25,14%
60 дней₽ -0,000156-27,18%
90 дней₽ -0,000355-45,93%
Изменение цены XTM сегодня

Сегодня для XTM зафиксировано изменение ₽ 0 (0,00%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены XTM за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ +0,000084 (+25,14%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены XTM за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то XTM изменился на ₽ -0,000156 (-27,18%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены XTM за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,000355 (-45,93%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены XTM (XTM)?

Просмотеть страницу истории цен XTM.

Анализ по XTM

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний XTM, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какие факторы влияют на цены XTM?

Несколько ключевых факторов влияют на цены токенов XTM:

1. Настроения рынка и общие тренды в сфере криптовалют.
2. Объём торгов и уровень ликвидности на биржах.
3. Обновления в развитии проекта и прогресс по дорожной карте.
4. Анонсы партнёрств и интеграций.
5. Полезность токена и степень его внедрения в экосистему.
6. Регуляторные новости, затрагивающие рынки криптовалют.
7. Движения цен биткоина и основных альткоинов.
8. Рост сообщества и активность в социальных сетях.
9. Динамика предложения, включая сжигание или выпуск токенов.
10. Технические аналитические паттерны и торговые сигналы.

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену XTM?

Люди хотят знать текущую цену XTM по нескольким ключевым причинам: принятие обоснованных торговых решений, отслеживание стоимости портфеля, определение оптимальных моментов входа/выхода на рынок, оценка эффективности инвестиций и постоянное информирование о волатильности рынка. Реальное время предоставления цен помогает трейдерам максимально использовать имеющиеся возможности.

Прогноз цены XTM

Прогноз цены XTM (XTM) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена XTM в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены XTM (XTM) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена XTM потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену XTM достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены XTM, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены XTM».

Как купить и инвестировать XTM в Россия

Готовы приступить к работе с XTM? Покупка XTM на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить XTM. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке XTM (XTM).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и XTM будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке XTM (XTM)

Что вы можете сделать с XTM

Владение XTM позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

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Кроме того, вы можете торговать избранными спотовыми токенами абсолютно без комиссии в рамках Фестиваля с 0 комиссией от MEXC.

Что такое XTM (XTM)

Tari – это блокчейн-протокол 1 уровня, разработанный на Rust, с оригинальным подходом к масштабированию ончейн-аудитории до миллионов пользователей и нативной платформой распространения приложений, которая обеспечивает разработчикам доступ к каждому пользователю.

Источники XTM

Для более глубокого понимания XTM рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт XTM
Обозреватель блоков

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Страница обновлена: 2026-08-11 00:27:04 (UTC+8)

Важные обновления индустрии XTM (XTM)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о XTM

XTM USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по XTM с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами XTM USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

Торгуйте XTM (XTM) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы XTM в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
XTM/USDT
₽0,034485
₽0,034485₽0,034485
0,00%
9.00M (USDT)

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Лидеры роста

Сегодняшние лидеры роста

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Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

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