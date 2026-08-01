Сегодняшняя цена Wrapped BTC

Текущая цена Wrapped BTC (WBTC) сегодня составляет ₽ 64 331,77 с изменением 0,02% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации WBTC на RUB составляет ₽ 64 331,77 за WBTC.

На данный момент Wrapped BTC занимает #7964 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 7,49B, при оборотном предложении 116,50K WBTC. В течение последних 24 часов, WBTC торговался в диапазоне от ₽ 64 222,52 (минимум) до ₽ 65 480,08 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 10 376 639,471375935725, тогда как исторический минимум составил ₽ 274 734,59878260.

В краткосрочной перспективе WBTC изменился на -0,55% за последний час и на +0,79% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 123,33K.

Рыночная информация Wrapped BTC (WBTC)

Место No.7964 Рыночная капитализация ₽ 7,49B₽ 7,49B ₽ 7,49B Объем (24Ч) ₽ 123,33K₽ 123,33K ₽ 123,33K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 7,49B₽ 7,49B ₽ 7,49B Оборотное предложение 116,50K 116,50K 116,50K Общее предложение 116 499,2025127 116 499,2025127 116 499,2025127 Публичный блокчейн ETH

Текущая рыночная капитализация Wrapped BTC составляет ₽ 7,49B, при 24-часовом объеме торгов ₽ 123,33K. Циркулируещее обращение WBTC составляет 116,50K, а общее предложение – 116499.2025127. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 7,49B.