Купить криптоРынкиСпотФьючерсыSPCXСбереженияЦентр событийХаб наград
Еще
Гала TradFi с 1 000 000$
Регистрация
Текущая цена Wrapped BTC сегодня составляет 64 331,77 RUB. Рыночная капитализация WBTC составляет 7 494 599 901,230438479 RUB. Отслеживайте обновления цен WBTC в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Wrapped BTC сегодня составляет 64 331,77 RUB. Рыночная капитализация WBTC составляет 7 494 599 901,230438479 RUB. Отслеживайте обновления цен WBTC в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

Подробнее о WBTC

Информация о цене WBTC

Что такое WBTC

Whitepaper WBTC

Официальный сайт WBTC

Токеномика WBTC

Прогноз цен WBTC

История WBTC

Руководство по покупке WBTC

Конвертер валют WBTC в фиат

WBTC на споте

Фьючерсы WBTC USDT-M

Премаркет

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип Wrapped BTC

Wrapped BTC Курс (WBTC)

Текущая цена 1 WBTC в RUB:

₽5 306 157,45
₽5 306 157,45₽5 306 157,45
+0,02%1D
RUB
График цены Wrapped BTC (WBTC) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-11 00:04:24 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Wrapped BTC

Текущая цена Wrapped BTC (WBTC) сегодня составляет ₽ 64 331,77 с изменением 0,02% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации WBTC на RUB составляет ₽ 64 331,77 за WBTC.

На данный момент Wrapped BTC занимает #7964 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 7,49B, при оборотном предложении 116,50K WBTC. В течение последних 24 часов, WBTC торговался в диапазоне от ₽ 64 222,52 (минимум) до ₽ 65 480,08 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 10 376 639,471375935725, тогда как исторический минимум составил ₽ 274 734,59878260.

В краткосрочной перспективе WBTC изменился на -0,55% за последний час и на +0,79% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 123,33K.

Рыночная информация Wrapped BTC (WBTC)

No.7964

₽ 7,49B
₽ 7,49B₽ 7,49B

₽ 123,33K
₽ 123,33K₽ 123,33K

₽ 7,49B
₽ 7,49B₽ 7,49B

116,50K
116,50K 116,50K

116 499,2025127
116 499,2025127 116 499,2025127

ETH

Текущая рыночная капитализация Wrapped BTC составляет ₽ 7,49B, при 24-часовом объеме торгов ₽ 123,33K. Циркулируещее обращение WBTC составляет 116,50K, а общее предложение – 116499.2025127. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 7,49B.

История цен Wrapped BTC в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 64 222,52
₽ 64 222,52₽ 64 222,52
Мин 24Ч
₽ 65 480,08
₽ 65 480,08₽ 65 480,08
Макс 24Ч

₽ 64 222,52
₽ 64 222,52₽ 64 222,52

₽ 65 480,08
₽ 65 480,08₽ 65 480,08

₽ 10 376 639,471375935725
₽ 10 376 639,471375935725₽ 10 376 639,471375935725

₽ 274 734,59878260
₽ 274 734,59878260₽ 274 734,59878260

-0,55%

+0,02%

+0,79%

+0,79%

История цен Wrapped BTC (WBTC) в RUB

Отслеживайте изменения цены Wrapped BTC за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ +1 061,0193+0,02%
30 дней₽ +179,23+0,27%
60 дней₽ +792,86+1,24%
90 дней₽ -16 281,29-20,20%
Изменение цены Wrapped BTC сегодня

Сегодня для WBTC зафиксировано изменение ₽ +1 061,0193 (+0,02%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Wrapped BTC за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ +179,23 (+0,27%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Wrapped BTC за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то WBTC изменился на ₽ +792,86 (+1,24%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Wrapped BTC за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -16 281,29 (-20,20%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Wrapped BTC (WBTC)?

Просмотеть страницу истории цен Wrapped BTC.

Анализ по Wrapped BTC

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Wrapped BTC, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какие факторы влияют на цены Wrapped BTC?

Цены WBTC в основном зависят от цены биткоина, поскольку WBTC привязан к BTC в соотношении 1:1. Основные факторы включают: настроения на рынке биткоина, институциональное принятие, регуляторные новости, спрос на WBTC в сфере DeFi, активность сети Ethereum, общие тенденции на криптовалютном рынке, а также динамика спроса и предложения на биржах.

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену Wrapped BTC?

Люди хотят знать текущую цену WBTC, поскольку он отслеживает стоимость биткоина в сети Ethereum, что позволяет участвовать в DeFi. Трейдерам необходимы цены в режиме реального времени для арбитражных возможностей, управления портфелем и принятия решений по фермам доходности. Движения цен влияют на ставки по кредитам/займам и на вознаграждения за ликвидность.

Прогноз цены Wrapped BTC

Прогноз цены Wrapped BTC (WBTC) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена WBTC в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Wrapped BTC (WBTC) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Wrapped BTC потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Wrapped BTC достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены WBTC, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Wrapped BTC».

Как купить и инвестировать Wrapped BTC в Россия

Готовы приступить к работе с Wrapped BTC? Покупка WBTC на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить Wrapped BTC. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке Wrapped BTC (WBTC).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и Wrapped BTC будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке Wrapped BTC (WBTC)

Что вы можете сделать с Wrapped BTC

Владение Wrapped BTC позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

  • Изучите спотовый рынок MEXC

    Изучите спотовый рынок MEXC

    Торгуйте более чем 2 800 токенами с ультранизкими комиссиями.

    Фьючерсная торговля

    Фьючерсная торговля

    Торгуйте с кредитным плечом до 500x и глубокой ликвидностью.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Совершайте стейкинг токенов и получайте потрясающие аирдропы.

    Премаркет MEXC

    Премаркет MEXC

    Покупайте и продавайте новые токены до их официального листинга.

Торговля с чрезвычайно низкими комиссиями на MEXC

Покупка Wrapped BTC (WBTC) на MEXC означает больше выгоды за ваши деньги. Являясь одной из криптовалютных платформ с самыми низкими комиссиями на рынке, MEXC помогает вам сократить расходы с самой первой сделки.

Комиссии за спотовую торговлю:
--
Мейкер
--
Тейкер
Комиссии за фьючерсную торговлю:
--
Мейкер
--
Тейкер

Ознакомьтесь с конкурентоспособными торговыми комиссиями MEXC.

Кроме того, вы можете торговать избранными спотовыми токенами абсолютно без комиссии в рамках Фестиваля с 0 комиссией от MEXC.

Что такое Wrapped BTC (WBTC)

Wrapped Bitcoin - это токен ERC-20 на блокчейне Ethereum, представляющий Биткойн. Wrapped Bitcoin позволяет быстрее осуществлять переводы Биткойн на блокчейне Ethereum и открывает возможность использования BTC в экосистеме Ethereum.

Источники Wrapped BTC

Для более глубокого понимания Wrapped BTC рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт Wrapped BTC
Обозреватель блоков

Категория :

Aptos EcosystemArbitrum EcosystemCrypto-Backed Tokens

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Wrapped BTC

Страница обновлена: 2026-08-11 00:04:24 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Wrapped BTC (WBTC)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о Wrapped BTC

WBTC USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по WBTC с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами WBTC USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

Торгуйте Wrapped BTC (WBTC) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Wrapped BTC в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
WBTC/USDT
₽5 304 881,175
₽5 304 881,175₽5 304 881,175
-0,01%
1.89 (USDT)
WBTC/USDC
₽5 304 420
₽5 304 420₽5 304 420
0,00%
0.50 (USDT)
WBTC/BTC
₽82,47525
₽82,47525₽82,47525
0,00%
0.17 (USDT)

Больше криптовалют для изучения

Лучшие криптовалюты, рыночные данные по которым доступны на MEXC

В тренде

Трендовые криптовалюты, которые в настоящее время привлекают значительное внимание рынка

Биткоин

Биткоин

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Солана

Солана

SOL
Эфириум

Эфириум

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

Недавно добавленные

Криптовалюты недавно внесенные в листинг и доступные для торговли

DAPPOS

DAPPOS

DOS

₽31,37640
₽31,37640₽31,37640

+660,64%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

₽1,056825
₽1,056825₽1,056825

+2,23%

AurumX

AurumX

UMX

₽15,93900
₽15,93900₽15,93900

-4,30%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

₽308,5500
₽308,5500₽308,5500

+107,65%

JMDT

JMDT

JMDT

₽91,61625
₽91,61625₽91,61625

+3,62%

Лидеры роста

Сегодняшние лидеры роста

DAPPOS

DAPPOS

DOS

₽31,37640
₽31,37640₽31,37640

+660,64%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

₽308,5500
₽308,5500₽308,5500

+107,65%

Myros

Myros

MY

₽1,4685
₽1,4685₽1,4685

+18,66%

Isekai Blade

Isekai Blade

ISEK

₽0,1665675
₽0,1665675₽0,1665675

+13,55%

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

₽0,0324060
₽0,0324060₽0,0324060

+25,89%

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

Калькулятор WBTC в RUB

Сумма

WBTC
WBTC
RUB
RUB

1 WBTC = 5 307 371,025 RUB