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mCoin

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MCOIN
MCOIN — это собственный токен M20 Chain, безопасный и удобный для разработчиков блокчейн, созданный для привлечения следующего миллиарда пользователей в Web3. M20 предназначен для ускорения криптоэкономики, которая будет способствовать расширению экосистемы разработчиков и создателей Web3 с помощью торговых инструментов, игр «Играй, чтобы заработать» и, в конечном итоге, станет базовой инфраструктурой для открытой Метавселенной, предлагающей образовательные программы, маркетинговые и коммерческие возможности и виртуальные развлекательные услуги. Основная цель проекта — сделать экосистемы доступными для более широкого сообщества посредством многоцепочного подхода. MCOIN создаст мост, через который пользователи смогут получить доступ к множеству различных экосистем.
Обзор
Название криптовалюты
MCOIN
Время выпуска
--
Связанные ссылки
Цена выпуска
--
Макс. предложение
500,000,000
Книга ордеров
0.001
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(USDT)

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Сделки на рынке
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Торговля MCOIN_USDT приостановлена.
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