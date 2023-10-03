MCOIN — это собственный токен M20 Chain, безопасный и удобный для разработчиков блокчейн, созданный для привлечения следующего миллиарда пользователей в Web3. M20 предназначен для ускорения криптоэкономики, которая будет способствовать расширению экосистемы разработчиков и создателей Web3 с помощью торговых инструментов, игр «Играй, чтобы заработать» и, в конечном итоге, станет базовой инфраструктурой для открытой Метавселенной, предлагающей образовательные программы, маркетинговые и коммерческие возможности и виртуальные развлекательные услуги. Основная цель проекта — сделать экосистемы доступными для более широкого сообщества посредством многоцепочного подхода. MCOIN создаст мост, через который пользователи смогут получить доступ к множеству различных экосистем.