Сегодняшняя цена VeriFarm

Текущая цена VeriFarm (VFARM) сегодня составляет ₽ 0,06673 с изменением 0,83% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации VFARM на RUB составляет ₽ 0,06673 за VFARM.

На данный момент VeriFarm занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет --, при оборотном предложении -- VFARM. В течение последних 24 часов, VFARM торговался в диапазоне от ₽ 0,06612 (минимум) до ₽ 0,0671 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне --, тогда как исторический минимум составил --.

В краткосрочной перспективе VFARM изменился на -0,06% за последний час и на +10,86% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 6,87K.

Рыночная информация VeriFarm (VFARM)

Рыночная капитализация ---- -- Объем (24Ч) ₽ 6,87K₽ 6,87K ₽ 6,87K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 66,73M₽ 66,73M ₽ 66,73M Оборотное предложение ---- -- Общее предложение 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 Публичный блокчейн BSC

Текущая рыночная капитализация VeriFarm составляет --, при 24-часовом объеме торгов ₽ 6,87K. Циркулируещее обращение VFARM составляет --, а общее предложение – 1000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 66,73M.