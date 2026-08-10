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Текущая цена Gods Unchained сегодня составляет 0,02063 RUB. Рыночная капитализация GODS составляет 8 938 950,20881326 RUB. Отслеживайте обновления цен GODS в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Gods Unchained сегодня составляет 0,02063 RUB. Рыночная капитализация GODS составляет 8 938 950,20881326 RUB. Отслеживайте обновления цен GODS в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Gods Unchained Курс (GODS)

Текущая цена 1 GODS в RUB:

₽1,7054821
₽1,7054821₽1,7054821
-3,46%1D
RUB
График цены Gods Unchained (GODS) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 18:48:19 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Gods Unchained

Текущая цена Gods Unchained (GODS) сегодня составляет ₽ 0,02063 с изменением 3,46% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации GODS на RUB составляет ₽ 0,02063 за GODS.

На данный момент Gods Unchained занимает #923 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 8,94M, при оборотном предложении 433,30M GODS. В течение последних 24 часов, GODS торговался в диапазоне от ₽ 0,02056 (минимум) до ₽ 0,0215 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 729,5820769029632241682, тогда как исторический минимум составил ₽ 2,1197581738627293741.

В краткосрочной перспективе GODS изменился на -0,39% за последний час и на -9,24% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 56,82K.

Рыночная информация Gods Unchained (GODS)

No.923

₽ 8,94M
₽ 8,94M₽ 8,94M

₽ 56,82K
₽ 56,82K₽ 56,82K

₽ 10,32M
₽ 10,32M₽ 10,32M

433,30M
433,30M 433,30M

500 000 000
500 000 000 500 000 000

500 000 000
500 000 000 500 000 000

86,65%

ETH

Текущая рыночная капитализация Gods Unchained составляет ₽ 8,94M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 56,82K. Циркулируещее обращение GODS составляет 433,30M, а общее предложение – 500000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 10,32M.

История цен Gods Unchained в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0,02056
₽ 0,02056₽ 0,02056
Мин 24Ч
₽ 0,0215
₽ 0,0215₽ 0,0215
Макс 24Ч

₽ 0,02056
₽ 0,02056₽ 0,02056

₽ 0,0215
₽ 0,0215₽ 0,0215

₽ 729,5820769029632241682
₽ 729,5820769029632241682₽ 729,5820769029632241682

₽ 2,1197581738627293741
₽ 2,1197581738627293741₽ 2,1197581738627293741

-0,39%

-3,46%

-9,24%

-9,24%

История цен Gods Unchained (GODS) в RUB

Отслеживайте изменения цены Gods Unchained за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ -0,0611246-3,46%
30 дней₽ -0,0044-17,58%
60 дней₽ -0,00763-27,00%
90 дней₽ -0,0176-46,04%
Изменение цены Gods Unchained сегодня

Сегодня для GODS зафиксировано изменение ₽ -0,0611246 (-3,46%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Gods Unchained за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0,0044 (-17,58%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Gods Unchained за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то GODS изменился на ₽ -0,00763 (-27,00%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Gods Unchained за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,0176 (-46,04%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Gods Unchained (GODS)?

Просмотеть страницу истории цен Gods Unchained.

Анализ по Gods Unchained

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Gods Unchained, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какой сегодня тренд на рынке Gods Unchained: Бычий или медвежий?

Текущее общее настроение на рынке GODS: Бычье, бычье 68% | медвежье 32%;

Размерность индикатораЗаключение моделиПропорция/ПорогКраткий обзор
KDJКрест смертиK < DКраткосрочная динамика снижается, температура падает.
StochRSI20‑80Нейтральная зонаНормальный темп, никаких экстремальных сигналов.
Точка пивотПивот ≤ Цена ≤ R1Между Пивот‑R1Чуть левее центрального пивота, в умеренно высоком положении.
Группа МА5-6 Покупка60–80% покупокБольшинство МА направлены вверх, преобладает бычий тренд.
MACDЗолотой крестDIF > DEAНаблюдается бычий момент.
BOLL (20,2)Нижняя ≤ Цена ≤ СредняяМежду нижней и средней полосойОтносительно слабый, но не слишком слабый.
RSI (14)Нейтрально30‑70В пределах нормы, еще есть запас.
Группа EMA5-6 Покупка60–80% покупокБольшинство МА направлены вверх, преобладает бычий тренд.

**Структура рынка** GODS_USDT на 4-часовом графике: текущая цена — 0,02824, торгуется выше центральной зоны 0,02819 и находится в ключевой позиции срединной оси системы. Как скользящие средние (MA), так и экспоненциальные скользящие средние (EMA) короткого периода сигнализируют о покупке, а ценовая структура демонстрирует восходящую направленность. Текущая цена отстоит всего на 1,3% от верхнего уровня сопротивления R1 (0,0286). **Состояние динамики** Крест MACD подтверждает разворот краткосрочной динамики в пользу быков. Индекс относительной силы (RSI) находится в нейтральном диапазоне, что свидетельствует об отсутствии перегрева. Скоростные и медленные скользящие средние движутся в одном направлении, указывая на высокую степень согласованности индикаторов, при этом волатильность сохраняет тенденцию к сужению. **Ключевые уровни** Верхнее сопротивление R1 расположено на уровне 0,0286 (+1,3%), R2 — на 0,02899 (+2,7%). Нижняя поддержка S1 — 0,0278 (-1,6%), S2 — 0,02739 (-3,0%). Ближайшие уровни сосредоточены в пределах центральной зоны ±2%.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.

Какие факторы влияют на цены Gods Unchained?

Цены токенов GODS зависят от следующих факторов:
1) Уровень принятия игры и рост числа активных игроков;
2) Участие в турнирах и проведение киберспортивных мероприятий;
3) Объём торговли NFT-карточками и активность на маркетплейсах;
4) Полезность токена для голосования по вопросам управления и получения вознаграждений;
5) Объявления о партнёрских соглашениях;
6) Общее настроение на рынке криптовалют;
7) Тренды в секторе игр с моделью «играй и зарабатывай»;
8) Механика эмиссии токенов и стейкинговые вознаграждения;
9) Обновления разработчиков и внедрение новых функций;
10) Общая динамика экосистемы GameFi.

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену Gods Unchained?

Люди хотят знать текущую цену GODS по нескольким ключевым причинам: принятие торговых решений, управление портфелем, определение оптимального времени для покупки/продажи, отслеживание эффективности инвестиций, сравнение с другими игровыми токенами, анализ рыночных тенденций и оценка потенциала игры в формате «играй и зарабатывай».

Прогноз цены Gods Unchained

Прогноз цены Gods Unchained (GODS) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена GODS в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Gods Unchained (GODS) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Gods Unchained потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Gods Unchained достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены GODS, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Gods Unchained».

Как купить и инвестировать Gods Unchained в Россия

Готовы приступить к работе с Gods Unchained? Покупка GODS на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить Gods Unchained. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке Gods Unchained (GODS).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

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Руководство по покупке Gods Unchained (GODS)

Что вы можете сделать с Gods Unchained

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Что такое Gods Unchained (GODS)

Gods Unchained is a free-to-play trading card game where players compete in epic duels using fantasy cards. The game is built to fundamentally change how games work; using Ethereum technology to bring true digital ownership to players, as well as provide the means to earn items that actually matter. The $GODS token is designed to be the core currency of Gods Unchained, fuelling the ecosystem that empowers players to earn and sell Non-Fungible Tokens (NFTs).

Источники Gods Unchained

Для более глубокого понимания Gods Unchained рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт Gods Unchained
Обозреватель блоков

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Action GamesCard GamesCoinList Launchpad

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Страница обновлена: 2026-08-10 18:48:19 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Gods Unchained (GODS)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о Gods Unchained

GODS USDT (фьючерсная торговля)

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Торгуйте Gods Unchained (GODS) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Gods Unchained в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
GODS/USDT
₽1,7054821
₽1,7054821₽1,7054821
-3,40%
2.69M (USDT)

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Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

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