Gods Unchained Курс (GODS)
Текущая цена Gods Unchained (GODS) сегодня составляет ₽ 0,02063 с изменением 3,46% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации GODS на RUB составляет ₽ 0,02063 за GODS.
На данный момент Gods Unchained занимает #923 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 8,94M, при оборотном предложении 433,30M GODS. В течение последних 24 часов, GODS торговался в диапазоне от ₽ 0,02056 (минимум) до ₽ 0,0215 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 729,5820769029632241682, тогда как исторический минимум составил ₽ 2,1197581738627293741.
В краткосрочной перспективе GODS изменился на -0,39% за последний час и на -9,24% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 56,82K.
No.923
86,65%
ETH
Текущая рыночная капитализация Gods Unchained составляет ₽ 8,94M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 56,82K. Циркулируещее обращение GODS составляет 433,30M, а общее предложение – 500000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 10,32M.
-0,39%
-3,46%
-9,24%
-9,24%
Отслеживайте изменения цены Gods Unchained за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:
|Период
|Изменение (RUB)
|Изменение (%)
|Сегодня
|₽ -0,0611246
|-3,46%
|30 дней
|₽ -0,0044
|-17,58%
|60 дней
|₽ -0,00763
|-27,00%
|90 дней
|₽ -0,0176
|-46,04%
Сегодня для GODS зафиксировано изменение ₽ -0,0611246 (-3,46%), что отражает его последнюю активность на рынке.
За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0,0044 (-17,58%), что показывает краткосрочную эффективность токена.
Если расширить обзор до 60 дн., то GODS изменился на ₽ -0,00763 (-27,00%), что дает более широкое представление о его эффективности.
Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,0176 (-46,04%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.
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Просмотеть страницу истории цен Gods Unchained.
Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Gods Unchained, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.
Текущее общее настроение на рынке GODS: Бычье, бычье 68% | медвежье 32%;
|Размерность индикатора
|Заключение модели
|Пропорция/Порог
|Краткий обзор
|KDJ
|Крест смерти
|K < D
|Краткосрочная динамика снижается, температура падает.
|StochRSI
|20‑80
|Нейтральная зона
|Нормальный темп, никаких экстремальных сигналов.
|Точка пивот
|Пивот ≤ Цена ≤ R1
|Между Пивот‑R1
|Чуть левее центрального пивота, в умеренно высоком положении.
|Группа МА
|5-6 Покупка
|60–80% покупок
|Большинство МА направлены вверх, преобладает бычий тренд.
|MACD
|Золотой крест
|DIF > DEA
|Наблюдается бычий момент.
|BOLL (20,2)
|Нижняя ≤ Цена ≤ Средняя
|Между нижней и средней полосой
|Относительно слабый, но не слишком слабый.
|RSI (14)
|Нейтрально
|30‑70
|В пределах нормы, еще есть запас.
|Группа EMA
|5-6 Покупка
|60–80% покупок
|Большинство МА направлены вверх, преобладает бычий тренд.
**Структура рынка** GODS_USDT на 4-часовом графике: текущая цена — 0,02824, торгуется выше центральной зоны 0,02819 и находится в ключевой позиции срединной оси системы. Как скользящие средние (MA), так и экспоненциальные скользящие средние (EMA) короткого периода сигнализируют о покупке, а ценовая структура демонстрирует восходящую направленность. Текущая цена отстоит всего на 1,3% от верхнего уровня сопротивления R1 (0,0286). **Состояние динамики** Крест MACD подтверждает разворот краткосрочной динамики в пользу быков. Индекс относительной силы (RSI) находится в нейтральном диапазоне, что свидетельствует об отсутствии перегрева. Скоростные и медленные скользящие средние движутся в одном направлении, указывая на высокую степень согласованности индикаторов, при этом волатильность сохраняет тенденцию к сужению. **Ключевые уровни** Верхнее сопротивление R1 расположено на уровне 0,0286 (+1,3%), R2 — на 0,02899 (+2,7%). Нижняя поддержка S1 — 0,0278 (-1,6%), S2 — 0,02739 (-3,0%). Ближайшие уровни сосредоточены в пределах центральной зоны ±2%.
Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.
В 2040 году цена Gods Unchained потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.
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Gods Unchained is a free-to-play trading card game where players compete in epic duels using fantasy cards. The game is built to fundamentally change how games work; using Ethereum technology to bring true digital ownership to players, as well as provide the means to earn items that actually matter. The $GODS token is designed to be the core currency of Gods Unchained, fuelling the ecosystem that empowers players to earn and sell Non-Fungible Tokens (NFTs).
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