Сегодняшняя цена Gods Unchained

Текущая цена Gods Unchained (GODS) сегодня составляет ₽ 0,02063 с изменением 3,46% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации GODS на RUB составляет ₽ 0,02063 за GODS.

На данный момент Gods Unchained занимает #923 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 8,94M, при оборотном предложении 433,30M GODS. В течение последних 24 часов, GODS торговался в диапазоне от ₽ 0,02056 (минимум) до ₽ 0,0215 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 729,5820769029632241682, тогда как исторический минимум составил ₽ 2,1197581738627293741.

В краткосрочной перспективе GODS изменился на -0,39% за последний час и на -9,24% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 56,82K.

Рыночная информация Gods Unchained (GODS)

Место No.923 Рыночная капитализация ₽ 8,94M₽ 8,94M ₽ 8,94M Объем (24Ч) ₽ 56,82K₽ 56,82K ₽ 56,82K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 10,32M₽ 10,32M ₽ 10,32M Оборотное предложение 433,30M 433,30M 433,30M Макс. предложение 500 000 000 500 000 000 500 000 000 Общее предложение 500 000 000 500 000 000 500 000 000 Коэффициент обращения 86,65% Публичный блокчейн ETH

Текущая рыночная капитализация Gods Unchained составляет ₽ 8,94M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 56,82K. Циркулируещее обращение GODS составляет 433,30M, а общее предложение – 500000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 10,32M.