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Текущая цена WINK сегодня составляет 0.0000318 RUB. Рыночная капитализация WIN составляет 31,599,718.9621062965172 RUB. Отслеживайте обновления цен WIN в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена WINK сегодня составляет 0.0000318 RUB. Рыночная капитализация WIN составляет 31,599,718.9621062965172 RUB. Отслеживайте обновления цен WIN в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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WINK Курс (WIN)

Текущая цена 1 WIN в RUB:

₽0.002624325
₽0.002624325₽0.002624325
+0,03%1D
RUB
График цены WINK (WIN) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-11 00:08:07 (UTC+8)

Сегодняшняя цена WINK

Текущая цена WINK (WIN) сегодня составляет ₽ 0.0000318 с изменением 0.03% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации WIN на RUB составляет ₽ 0.0000318 за WIN.

На данный момент WINK занимает #765 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 31,60M, при оборотном предложении 993,70B WIN. В течение последних 24 часов, WIN торговался в диапазоне от ₽ 0.00003112 (минимум) до ₽ 0.00003246 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 0.24460095, тогда как исторический минимум составил ₽ 0.001337467183295925.

В краткосрочной перспективе WIN изменился на -0.63% за последний час и на +2.84% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 63,75K.

Рыночная информация WINK (WIN)

No.765

₽ 31,60M
₽ 31,60M₽ 31,60M

₽ 63,75K
₽ 63,75K₽ 63,75K

₽ 31.60M
₽ 31.60M₽ 31.60M

993,70B
993,70B 993,70B

993,701,859,243.3864
993,701,859,243.3864 993,701,859,243.3864

993,701,854,154.286054
993,701,854,154.286054 993,701,854,154.286054

99.99%

2019-07-29 00:00:00

TRX

Текущая рыночная капитализация WINK составляет ₽ 31,60M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 63,75K. Циркулируещее обращение WIN составляет 993,70B, а общее предложение – 993701854154.286054. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 31.60M.

История цен WINK в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0.00003112
₽ 0.00003112₽ 0.00003112
Мин 24Ч
₽ 0.00003246
₽ 0.00003246₽ 0.00003246
Макс 24Ч

₽ 0.00003112
₽ 0.00003112₽ 0.00003112

₽ 0.00003246
₽ 0.00003246₽ 0.00003246

₽ 0.24460095
₽ 0.24460095₽ 0.24460095

₽ 0.001337467183295925
₽ 0.001337467183295925₽ 0.001337467183295925

-0.63%

+0.03%

+2.84%

+2.84%

История цен WINK (WIN) в RUB

Отслеживайте изменения цены WINK за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ +0.0000007871+0.03%
30 дней₽ +0.00001074+50.99%
60 дней₽ +0.00001409+79.55%
90 дней₽ +0.00000987+45.00%
Изменение цены WINK сегодня

Сегодня для WIN зафиксировано изменение ₽ +0.0000007871 (+0.03%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены WINK за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ +0.00001074 (+50.99%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены WINK за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то WIN изменился на ₽ +0.00001409 (+79.55%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены WINK за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ +0.00000987 (+45.00%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены WINK (WIN)?

Просмотеть страницу истории цен WINK.

Анализ по WINK

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний WINK, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какой сегодня тренд на рынке WINK: Бычий или медвежий?

Текущее общее настроение на рынке WIN: Медвежье, бычье 35% | медвежье 65%;

Размерность индикатораЗаключение моделиПропорция/ПорогКраткий обзор
KDJЗолотой крестK > DКраткосрочная динамика нарастает, температура повышается.
StochRSI< 20Зона перепроданностиКраткосрочное падение слишком быстрое, следите за возможностью отскока.
Точка пивотR1 < Цена ≤ R2Между R1-R2Выше центрального пивота, но не в зоне экстремально высоких цен.
Группа МА5-6 Покупка60–80% покупокБольшинство МА направлены вверх, преобладает бычий тренд.
MACDКрест смертиDIF < DEAНаблюдается медвежий момент.
BOLL (20,2)Нижняя ≤ Цена ≤ СредняяМежду нижней и средней полосойОтносительно слабый, но не слишком слабый.
RSI (14)Нейтрально30‑70В пределах нормы, еще есть запас.
Группа EMA5-6 Покупка60–80% покупокБольшинство МА направлены вверх, преобладает бычий тренд.

WIN_USDT на 4-часовом таймфрейме демонстрирует полярную динамику между быками и медведями. Текущая цена 1,941E-5 находится выше ключевого уровня 1,893E-5, находясь в узком диапазоне между сопротивлением R1 — 1,918E-5 и R2 — 1,946E-5. Скользящие средние MA и EMA продолжают формировать сигналы к покупке, при этом цена торгуется выше поддержки краткосрочных скользящих средних. MACD зафиксировал сигнал «мертвого пересечения», а также наблюдается расхождение с движением скользящих средних. Индекс относительной силы (RSI) остаётся в нейтральном диапазоне, что свидетельствует о разрозненности краткосрочной динамики. Быстрые и медленные индикаторы не вырабатывают единое направление, что указывает на равновесие между бычьими и медвежьими силами. Сопротивление R2 на уровне 1,946E-5 отстоит всего на 0,26% от текущей цены, создавая ближнюю зону давления. Ниже, поддержка S1 на уровне 1,864E-5 находится на расстоянии 3,97% от текущей цены, а центральная поддержка S2 на уровне 1,893E-5 — на расстоянии 2,47%, образуя многоуровневую защиту. Далее, уровень поддержки S2 на отметке 1,839E-5 расположен на расстоянии 5,25% от текущей цены и служит дальним ориентиром.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.

Какие факторы влияют на цены WINK?

Цены на WINkTRON (WIN) зависят от нескольких ключевых факторов:

1. Эффективность экосистемы TRON — WIN работает на блокчейне TRON.
2. Уровень внедрения игровых решений и DeFi — WIN поддерживает игровые платформы и механизмы ставок с высокой доходностью.
3. Полезность токена и вознаграждения за стейкинг.
4. Настроения рынка в отношении игровых токенов.
5. Корреляция с ценой TRON (TRX).
6. Общие тренды криптовалютного рынка.
7. Регуляторные новости, влияющие на игровые/азартные токены.
8. Партнерские отношения и интеграции платформ.
9. Механизмы эмиссии токена и его выжигания.
10. Объём торгов и ликвидность на биржах.

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену WINK?

Люди хотят знать текущую цену WIN по нескольким ключевым причинам:

1. Принятие торговых решений — инвесторам необходимы актуальные цены, чтобы покупать или продавать в оптимальные моменты.
2. Отслеживание портфеля — мониторинг стоимости и эффективности инвестиций.
3. Тайминг рынка — выявление точек входа и выхода для совершения сделок.
4. Управление рисками — оценка прибыли и убытков для определения размера позиции.

Прогноз цены WINK

Прогноз цены WINK (WIN) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена WIN в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0.00%.
Прогноз цены WINK (WIN) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена WINK потенциально может вырасти на 0.00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену WINK достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены WIN, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены WINK».

Как купить и инвестировать WINK в Россия

Готовы приступить к работе с WINK? Покупка WIN на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить WINK. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке WINK (WIN).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и WINK будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке WINK (WIN)

Что вы можете сделать с WINK

Владение WINK позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

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Что такое WINK (WIN)

Первый всеобъемлющий оракул экосистемы TRON WINkLink полностью интегрирует реальный мир с пространством блокчейна, сможет предоставлять надежные, непредсказуемые и проверяемые случайные числа, а также полностью восстанавливать доверие и улучшать взаимодействие с пользователем, подключаясь к данным, событиям, платежным системам и т. д.

Источники WINK

Для более глубокого понимания WINK рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт WINK
Обозреватель блоков

Категория :

Binance LaunchpadBNB Chain EcosystemEducation

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Страница обновлена: 2026-08-11 00:08:07 (UTC+8)

Важные обновления индустрии WINK (WIN)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о WINK

WIN USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по WIN с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами WIN USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

Торгуйте WINK (WIN) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы WINK в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
WIN/USDT
₽0.002622675
₽0.002622675₽0.002622675
-0.06%
2.03B (USDT)

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Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

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