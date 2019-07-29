Сегодняшняя цена WINK

Текущая цена WINK (WIN) сегодня составляет ₽ 0.0000318 с изменением 0.03% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации WIN на RUB составляет ₽ 0.0000318 за WIN.

На данный момент WINK занимает #765 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 31,60M, при оборотном предложении 993,70B WIN. В течение последних 24 часов, WIN торговался в диапазоне от ₽ 0.00003112 (минимум) до ₽ 0.00003246 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 0.24460095, тогда как исторический минимум составил ₽ 0.001337467183295925.

В краткосрочной перспективе WIN изменился на -0.63% за последний час и на +2.84% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 63,75K.

Рыночная информация WINK (WIN)

Место No.765 Рыночная капитализация ₽ 31,60M₽ 31,60M ₽ 31,60M Объем (24Ч) ₽ 63,75K₽ 63,75K ₽ 63,75K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 31.60M₽ 31.60M ₽ 31.60M Оборотное предложение 993,70B 993,70B 993,70B Макс. предложение 993,701,859,243.3864 993,701,859,243.3864 993,701,859,243.3864 Общее предложение 993,701,854,154.286054 993,701,854,154.286054 993,701,854,154.286054 Коэффициент обращения 99.99% Дата выпуска 2019-07-29 00:00:00 Публичный блокчейн TRX

Текущая рыночная капитализация WINK составляет ₽ 31,60M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 63,75K. Циркулируещее обращение WIN составляет 993,70B, а общее предложение – 993701854154.286054. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 31.60M.