Что такое PUNDIAI (PUNDIAI)

Pundi AI — это децентрализованный набор инструментов, предназначенный для предоставления пользователям права собственности и контроля над своими личными данными. Он решает растущую потребность в решениях, ориентированных на пользователя, путем сочетания технологии блокчейн с инновационными инструментами AI данных, такими как Pundi AI Data Platform, Pundi AIFX Omnilayer, Pundi AI Data Marketplace и Purse+. Pundi AI был создан компанией Pundi X в 2024 году и демократизирует разработку искусственного интеллекта через децентрализованный набор инструментов. Он предоставляет услуги от омнислоя, платформы для аннотирования и пометки данных, агентов AI до рынка AI для торговли данными.

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PUNDIAI Прогноз Цены

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PUNDIAI на местную валюту

1 PUNDIAI к VND ₫ 313 427,8917 1 PUNDIAI к AUD A$ 18,946735 1 PUNDIAI к GBP ￡ 8,923301 1 PUNDIAI к EUR € 10,756856 1 PUNDIAI к USD $ 12,2237 1 PUNDIAI к MYR RM 51,706251 1 PUNDIAI к TRY ₺ 475,990878 1 PUNDIAI к JPY ¥ 1 757,523586 1 PUNDIAI к RUB ₽ 979,362844 1 PUNDIAI к INR ₹ 1 044,026217 1 PUNDIAI к IDR Rp 200 388,492528 1 PUNDIAI к PHP ₱ 678,904298 1 PUNDIAI к EGP ￡E. 608,495786 1 PUNDIAI к BRL R$ 69,308379 1 PUNDIAI к CAD C$ 16,746469 1 PUNDIAI к BDT ৳ 1 489,213371 1 PUNDIAI к NGN ₦ 19 341,193799 1 PUNDIAI к UAH ₴ 508,261446 1 PUNDIAI к VES Bs 1 149,0278 1 PUNDIAI к PKR Rs 3 442,316157 1 PUNDIAI к KZT ₸ 6 223,819092 1 PUNDIAI к THB ฿ 400,448412 1 PUNDIAI к TWD NT$ 366,711 1 PUNDIAI к AED د.إ 44,860979 1 PUNDIAI к CHF Fr 10,023434 1 PUNDIAI к HKD HK$ 95,711571 1 PUNDIAI к MAD .د.م 112,091329 1 PUNDIAI к MXN $ 235,428462

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