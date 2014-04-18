Монеро Курс (XMR)
Текущая цена Монеро (XMR) сегодня составляет ₽ 393,7 с изменением 0,05% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации XMR на RUB составляет ₽ 393,7 за XMR.
На данный момент Монеро занимает #14 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 7,39B, при оборотном предложении 18,77M XMR. В течение последних 24 часов, XMR торговался в диапазоне от ₽ 389,15 (минимум) до ₽ 401,46 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 65 910,4763618325585, тогда как исторический минимум составил ₽ 17,569776959717273775.
В краткосрочной перспективе XMR изменился на +0,55% за последний час и на +8,07% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 3,09M.
No.14
0,28%
2014-04-18 00:00:00
XMR
Текущая рыночная капитализация Монеро составляет ₽ 7,39B, при 24-часовом объеме торгов ₽ 3,09M. Циркулируещее обращение XMR составляет 18,77M, а общее предложение – 18765082.87637361. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 7,39B.
+0,55%
+0,05%
+8,07%
+8,07%
Отслеживайте изменения цены Монеро за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:
|Период
|Изменение (RUB)
|Изменение (%)
|Сегодня
|₽ +16,2411
|+0,05%
|30 дней
|₽ +73,18
|+22,83%
|60 дней
|₽ +24,74
|+6,70%
|90 дней
|₽ -16,26
|-3,97%
Сегодня для XMR зафиксировано изменение ₽ +16,2411 (+0,05%), что отражает его последнюю активность на рынке.
За последние 30 дней цена сместилась на ₽ +73,18 (+22,83%), что показывает краткосрочную эффективность токена.
Если расширить обзор до 60 дн., то XMR изменился на ₽ +24,74 (+6,70%), что дает более широкое представление о его эффективности.
Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -16,26 (-3,97%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.
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Просмотеть страницу истории цен Монеро.
Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Монеро, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.
Текущее общее настроение на рынке XMR: Бычье, бычье 55% | медвежье 45%;
|Размерность индикатора
|Заключение модели
|Пропорция/Порог
|Краткий обзор
|KDJ
|Крест смерти
|K < D
|Краткосрочная динамика снижается, температура падает.
|StochRSI
|20‑80
|Нейтральная зона
|Нормальный темп, никаких экстремальных сигналов.
|Точка пивот
|Пивот ≤ Цена ≤ R1
|Между Пивот‑R1
|Чуть левее центрального пивота, в умеренно высоком положении.
|Группа МА
|0 Покупка
|0-20% продаж
|Все МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.
|MACD
|Золотой крест
|DIF > DEA
|Наблюдается бычий момент.
|BOLL (20,2)
|Цена > Верхняя полоса
|Касание или прорыв верхней полосы
|Входит в «дорогую» зону, волатильность растет.
|RSI (14)
|Нейтрально
|30‑70
|В пределах нормы, еще есть запас.
|Группа EMA
|0 Покупка
|0-20% продаж
|Все МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.
XMR_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется выше центральной зоны 395,95; текущая цена 397,91 находится в верхней части диапазона между уровнями S1 и R1. Цена устойчиво держится выше ключевой зоны, что свидетельствует о краткосрочной восходящей структуре с характерными признаками «бычьего» распределения. Диапазон колебаний от уровня S2 до R2 определяет текущие границы торговли, рынок находится в стадии попытки пробоя после фазы бокового тренда. Индикатор MACD зафиксировал сигнал «золотого пересечения»: быстрая и медленная линии разбегаются вверх, а индикатор импульса демонстрирует одновременный поворот направления. Группа скользящих средних (MA) и экспоненциальных скользящих средних (EMA) пока не формируют чёткую тенденцию, указывающую на преобладание какой-либо стороны. Индекс относительной силы (RSI) находится в нейтральной зоне, значения KDJ и StochRSI не достигают экстремальных уровней, а уровень волатильности остаётся в пределах обычного диапазона. Силы быков и медведей временно уравновешены, отсутствует выраженная односторонняя динамика, способная привести к резкому ускорению движения цены. Ближайшее сопротивление расположено на уровне 401,49, что примерно на 0,9% выше текущей цены и является первой целью для тестирования. Ниже поддержка находится на отметке 390,46, примерно на 1,9% ниже текущей цены, выступая защитным уровнем на случай коррекции. Далёкие ориентиры — 406,98 и 384,92, соответствующие уровням R2 и S2 соответственно. Если цена окажется слишком удалённой от центральной зоны, она будет стремиться найти равновесие ликвидности на этих дальних уровнях.
Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.
В 2040 году цена Монеро потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.
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Unlike Bitcoin and Ethereum, which have transparent blockchains, Monero uses cryptography to shield sending and receiving addresses, as well as transacted amounts. Every Monero transaction, by default, obfuscates sending and receiving addresses as well as transacted amounts. Monero is fungible. This means Monero will always be accepted without the risk of censorship. Monero is not a corporation. It is developed by cryptography and distributed systems experts from all over the world that donate their time or are funded by community donations. This means that Monero can't be shut down by any one country and is not constrained by any particular legal jurisdiction.
Для более глубокого понимания Монеро рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:
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