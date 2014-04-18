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Текущая цена Монеро сегодня составляет 393,7 RUB. Рыночная капитализация XMR составляет 7 387 813 128,428290257 RUB. Отслеживайте обновления цен XMR в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Монеро сегодня составляет 393,7 RUB. Рыночная капитализация XMR составляет 7 387 813 128,428290257 RUB. Отслеживайте обновления цен XMR в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Монеро Курс (XMR)

Текущая цена 1 XMR в RUB:

₽32 498,4
₽32 498,4₽32 498,4
+0,05%1D
RUB
График цены Монеро (XMR) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-11 00:20:07 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Монеро

Текущая цена Монеро (XMR) сегодня составляет ₽ 393,7 с изменением 0,05% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации XMR на RUB составляет ₽ 393,7 за XMR.

На данный момент Монеро занимает #14 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 7,39B, при оборотном предложении 18,77M XMR. В течение последних 24 часов, XMR торговался в диапазоне от ₽ 389,15 (минимум) до ₽ 401,46 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 65 910,4763618325585, тогда как исторический минимум составил ₽ 17,569776959717273775.

В краткосрочной перспективе XMR изменился на +0,55% за последний час и на +8,07% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 3,09M.

Рыночная информация Монеро (XMR)

No.14

₽ 7,39B
₽ 7,39B₽ 7,39B

₽ 3,09M
₽ 3,09M₽ 3,09M

₽ 7,39B
₽ 7,39B₽ 7,39B

18,77M
18,77M 18,77M

--
----

18 765 082,87637361
18 765 082,87637361 18 765 082,87637361

0,28%

2014-04-18 00:00:00

XMR

Текущая рыночная капитализация Монеро составляет ₽ 7,39B, при 24-часовом объеме торгов ₽ 3,09M. Циркулируещее обращение XMR составляет 18,77M, а общее предложение – 18765082.87637361. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 7,39B.

История цен Монеро в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 389,15
₽ 389,15₽ 389,15
Мин 24Ч
₽ 401,46
₽ 401,46₽ 401,46
Макс 24Ч

₽ 389,15
₽ 389,15₽ 389,15

₽ 401,46
₽ 401,46₽ 401,46

₽ 65 910,4763618325585
₽ 65 910,4763618325585₽ 65 910,4763618325585

₽ 17,569776959717273775
₽ 17,569776959717273775₽ 17,569776959717273775

+0,55%

+0,05%

+8,07%

+8,07%

История цен Монеро (XMR) в RUB

Отслеживайте изменения цены Монеро за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ +16,2411+0,05%
30 дней₽ +73,18+22,83%
60 дней₽ +24,74+6,70%
90 дней₽ -16,26-3,97%
Изменение цены Монеро сегодня

Сегодня для XMR зафиксировано изменение ₽ +16,2411 (+0,05%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Монеро за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ +73,18 (+22,83%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Монеро за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то XMR изменился на ₽ +24,74 (+6,70%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Монеро за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -16,26 (-3,97%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Монеро (XMR)?

Просмотеть страницу истории цен Монеро.

Анализ по Монеро

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Монеро, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какой сегодня тренд на рынке Монеро: Бычий или медвежий?

Текущее общее настроение на рынке XMR: Бычье, бычье 55% | медвежье 45%;

Размерность индикатораЗаключение моделиПропорция/ПорогКраткий обзор
KDJКрест смертиK < DКраткосрочная динамика снижается, температура падает.
StochRSI20‑80Нейтральная зонаНормальный темп, никаких экстремальных сигналов.
Точка пивотПивот ≤ Цена ≤ R1Между Пивот‑R1Чуть левее центрального пивота, в умеренно высоком положении.
Группа МА0 Покупка0-20% продажВсе МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.
MACDЗолотой крестDIF > DEAНаблюдается бычий момент.
BOLL (20,2)Цена > Верхняя полосаКасание или прорыв верхней полосыВходит в «дорогую» зону, волатильность растет.
RSI (14)Нейтрально30‑70В пределах нормы, еще есть запас.
Группа EMA0 Покупка0-20% продажВсе МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.

XMR_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется выше центральной зоны 395,95; текущая цена 397,91 находится в верхней части диапазона между уровнями S1 и R1. Цена устойчиво держится выше ключевой зоны, что свидетельствует о краткосрочной восходящей структуре с характерными признаками «бычьего» распределения. Диапазон колебаний от уровня S2 до R2 определяет текущие границы торговли, рынок находится в стадии попытки пробоя после фазы бокового тренда. Индикатор MACD зафиксировал сигнал «золотого пересечения»: быстрая и медленная линии разбегаются вверх, а индикатор импульса демонстрирует одновременный поворот направления. Группа скользящих средних (MA) и экспоненциальных скользящих средних (EMA) пока не формируют чёткую тенденцию, указывающую на преобладание какой-либо стороны. Индекс относительной силы (RSI) находится в нейтральной зоне, значения KDJ и StochRSI не достигают экстремальных уровней, а уровень волатильности остаётся в пределах обычного диапазона. Силы быков и медведей временно уравновешены, отсутствует выраженная односторонняя динамика, способная привести к резкому ускорению движения цены. Ближайшее сопротивление расположено на уровне 401,49, что примерно на 0,9% выше текущей цены и является первой целью для тестирования. Ниже поддержка находится на отметке 390,46, примерно на 1,9% ниже текущей цены, выступая защитным уровнем на случай коррекции. Далёкие ориентиры — 406,98 и 384,92, соответствующие уровням R2 и S2 соответственно. Если цена окажется слишком удалённой от центральной зоны, она будет стремиться найти равновесие ликвидности на этих дальних уровнях.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.

Какие факторы влияют на цены Монеро?

Цены на Monero (XMR) зависят от нескольких ключевых факторов:

1. Регулирование в сфере конфиденциальности — жесткие меры государственных органов по отношению к монетам, обеспечивающим анонимность, могут негативно сказаться на цене.
2. Исключение из листинга на биржах — если крупные биржи удаляют XMR из своего перечня, это снижает ликвидность и доступность монеты.
3. Принятие для проведения частных транзакций — рост использования Monero в даркнет-рынках и приложениях, ориентированных на обеспечение конфиденциальности.
4. Корректировки сложности майнинга — изменения в уровне безопасности сети влияют на предложение монет.
5. Корреляция с биткоином — цена Monero часто следует за динамикой курса BTC.
6. Несмотря на регуляторную неопределенность — изменение правового статуса монеты в различных юрисдикциях.

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену Монеро?

Люди хотят знать текущую цену Monero (XMR) по нескольким ключевым причинам: принятие торговых решений, управление портфелем, определение рыночного момента и планирование инвестиций. Как криптовалюта, ориентированная на конфиденциальность, XMR привлекает инвесторов, стремящихся к анонимности. Ежедневный мониторинг цены помогает трейдерам извлекать выгоду из волатильности, тогда как долгосрочные держатели отслеживают изменения стоимости. Цена отражает рыночные настроения в отношении криптовалют, ориентированных на конфиденциальность, а также влияние регуляторных мер.

Прогноз цены Монеро

Прогноз цены Монеро (XMR) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена XMR в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Монеро (XMR) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Монеро потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Монеро достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены XMR, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Монеро».

Как купить и инвестировать Монеро в Россия

Готовы приступить к работе с Монеро? Покупка XMR на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить Монеро. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке Монеро (XMR).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и Монеро будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке Монеро (XMR)

Что вы можете сделать с Монеро

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Что такое Монеро (XMR)

Unlike Bitcoin and Ethereum, which have transparent blockchains, Monero uses cryptography to shield sending and receiving addresses, as well as transacted amounts. Every Monero transaction, by default, obfuscates sending and receiving addresses as well as transacted amounts. Monero is fungible. This means Monero will always be accepted without the risk of censorship. Monero is not a corporation. It is developed by cryptography and distributed systems experts from all over the world that donate their time or are funded by community donations. This means that Monero can't be shut down by any one country and is not constrained by any particular legal jurisdiction.

Whitepaper

Источники Монеро

Для более глубокого понимания Монеро рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт Монеро
Обозреватель блоков

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Страница обновлена: 2026-08-11 00:20:07 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Монеро (XMR)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о Монеро

XMR USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по XMR с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами XMR USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

Торгуйте Монеро (XMR) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Монеро в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
XMR/USDT
₽32 498,4
₽32 498,4₽32 498,4
+0,12%
7.84K (USDT)
XMR/USDC
₽32 463,75
₽32 463,75₽32 463,75
-0,02%
220.13 (USDT)

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Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

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