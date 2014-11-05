Сегодняшняя цена BitShares

Текущая цена BitShares (BTS) сегодня составляет ₽ 0,0010788 с изменением 1,36% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации BTS на RUB составляет ₽ 0,0010788 за BTS.

На данный момент BitShares занимает #1433 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 3,23M, при оборотном предложении 3,00B BTS. В течение последних 24 часов, BTS торговался в диапазоне от ₽ 0,001052 (минимум) до ₽ 0,0011641 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 75,634516775608065, тогда как исторический минимум составил ₽ 0,07076606494823580.

В краткосрочной перспективе BTS изменился на -1,56% за последний час и на +1,77% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 88,57K.

Рыночная информация BitShares (BTS)

Место No.1433 Рыночная капитализация ₽ 3,23M₽ 3,23M ₽ 3,23M Объем (24Ч) ₽ 88,57K₽ 88,57K ₽ 88,57K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 3,88M₽ 3,88M ₽ 3,88M Оборотное предложение 3,00B 3,00B 3,00B Макс. предложение 3 600 570 502 3 600 570 502 3 600 570 502 Общее предложение 2 995 060 000 2 995 060 000 2 995 060 000 Коэффициент обращения 83,18% Дата выпуска 2014-11-05 00:00:00 Публичный блокчейн BTS

Текущая рыночная капитализация BitShares составляет ₽ 3,23M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 88,57K. Циркулируещее обращение BTS составляет 3,00B, а общее предложение – 2995060000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 3,88M.