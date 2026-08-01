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Текущая цена Zest Protocol сегодня составляет 0,16859 RUB. Рыночная капитализация ZEST составляет 24 614 140 RUB. Отслеживайте обновления цен ZEST в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Zest Protocol сегодня составляет 0,16859 RUB. Рыночная капитализация ZEST составляет 24 614 140 RUB. Отслеживайте обновления цен ZEST в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Zest Protocol Курс (ZEST)

Текущая цена 1 ZEST в RUB:

₽13,841025
₽13,841025₽13,841025
+5,39%1D
RUB
График цены Zest Protocol (ZEST) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-11 00:36:08 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Zest Protocol

Текущая цена Zest Protocol (ZEST) сегодня составляет ₽ 0,16859 с изменением 5,39% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации ZEST на RUB составляет ₽ 0,16859 за ZEST.

На данный момент Zest Protocol занимает #478 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 24,61M, при оборотном предложении 146,00M ZEST. В течение последних 24 часов, ZEST торговался в диапазоне от ₽ 0,14984 (минимум) до ₽ 0,16943 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 28,750418713262121975, тогда как исторический минимум составил ₽ 4,945851751602234825.

В краткосрочной перспективе ZEST изменился на +3,70% за последний час и на -28,88% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 101,10K.

Рыночная информация Zest Protocol (ZEST)

No.478

₽ 24,61M
₽ 24,61M₽ 24,61M

₽ 101,10K
₽ 101,10K₽ 101,10K

₽ 168,59M
₽ 168,59M₽ 168,59M

146,00M
146,00M 146,00M

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

14,60%

BSC

Текущая рыночная капитализация Zest Protocol составляет ₽ 24,61M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 101,10K. Циркулируещее обращение ZEST составляет 146,00M, а общее предложение – 1000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 168,59M.

История цен Zest Protocol в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0,14984
₽ 0,14984₽ 0,14984
Мин 24Ч
₽ 0,16943
₽ 0,16943₽ 0,16943
Макс 24Ч

₽ 0,14984
₽ 0,14984₽ 0,14984

₽ 0,16943
₽ 0,16943₽ 0,16943

₽ 28,750418713262121975
₽ 28,750418713262121975₽ 28,750418713262121975

₽ 4,945851751602234825
₽ 4,945851751602234825₽ 4,945851751602234825

+3,70%

+5,39%

-28,88%

-28,88%

История цен Zest Protocol (ZEST) в RUB

Отслеживайте изменения цены Zest Protocol за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ +0,7078767+5,39%
30 дней₽ -0,05768-25,50%
60 дней₽ -0,10682-38,79%
90 дней₽ +0,14359+574,36%
Изменение цены Zest Protocol сегодня

Сегодня для ZEST зафиксировано изменение ₽ +0,7078767 (+5,39%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Zest Protocol за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0,05768 (-25,50%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Zest Protocol за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то ZEST изменился на ₽ -0,10682 (-38,79%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Zest Protocol за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ +0,14359 (+574,36%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Zest Protocol (ZEST)?

Просмотеть страницу истории цен Zest Protocol.

Анализ по Zest Protocol

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Zest Protocol, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какой сегодня тренд на рынке Zest Protocol: Бычий или медвежий?

Текущее общее настроение на рынке ZEST: Медвежье, бычье 35% | медвежье 65%;

Размерность индикатораЗаключение моделиПропорция/ПорогКраткий обзор
KDJКрест смертиK < DКраткосрочная динамика снижается, температура падает.
StochRSI< 20Зона перепроданностиКраткосрочное падение слишком быстрое, следите за возможностью отскока.
Точка пивотS2 ≤ Цена < S1Между S2‑S1Ниже центрального пивота, входит в зону низкой цены.
Группа МА7 Покупка 0 Нейтрально 0 Продажа≥ 80% покупокВсе МА направлены вверх, краткосрочные значительно выше долгосрочных.
MACDКрест смертиDIF < DEAНаблюдается медвежий момент.
BOLL (20,2)Цена < Нижняя полосаКасание или прорыв нижней полосыВходит в «дешевую» зону, волатильность растет.
RSI (14)Перепроданность< 30Падение незначительное, но в краткосрочной перспективе возможен отскок.
Группа EMA7 Покупка 0 Нейтрально 0 Продажа≥ 80% покупокВсе МА направлены вверх, краткосрочные значительно выше долгосрочных.

ZEST_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 0,15688, находясь в зоне между ключевыми уровнями S2 и S1. Цена находится в нижней части центральной области — около уровня 0,16369, при этом краткосрочные скользящие средние образуют сигнал к покупке. Долгосрочная трендовая структура сохраняет нисходящий характер, а текущая цена значительно отклонилась от основного ценового диапазона оценки. Рыночная структура демонстрирует временное равновесие между быками и медведями на низком уровне, без явных признаков эффективного прорыва через центральную область и формирования устойчивого импульса. Индикатор MACD зафиксировал пересечение ниже нулевой линии, что указывает на доминирование медвежьего импульса. Индекс относительной силы (RSI) опустился в зону перепроданности, свидетельствуя о достаточно полном высвобождении краткосрочного продажного давления. Наблюдается разобщённость между быстрыми и медленными индикаторами: сигналы покупки, исходящие из группы скользящих средних, расходятся с сигналами продажи, выдаваемыми осцилляторами. Волатильность остаётся на обычном уровне, без резких всплесков или значительного снижения объёмов торгов. Распределение рыночной динамики характеризуется разрозненностью, отсутствует выраженный устойчивый импульс в каком-либо одном направлении. Ближайший уровень сопротивления расположен на отметке S1 — 0,15789, что составляет менее 1% от текущей цены. Далёкое сопротивление находится в районе центрального уровня 0,16369 и на уровне R1 — 0,16678. Ближайшая поддержка расположена на уровне S2 — 0,15480, что примерно соответствует 1,3% от текущей цены. Более удалённый уровень поддержки — на отметке R2 — 0,17258. В настоящее время цена находится в интервале между уровнями S1 и S2, обеспечивая относительно сбалансированное пространство как вверх, так и вниз.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.

Прогноз цены Zest Protocol

Прогноз цены Zest Protocol (ZEST) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена ZEST в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Zest Protocol (ZEST) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Zest Protocol потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Zest Protocol достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены ZEST, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Zest Protocol».

Как купить и инвестировать Zest Protocol в Россия

Готовы приступить к работе с Zest Protocol? Покупка ZEST на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить Zest Protocol. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке Zest Protocol (ZEST).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и Zest Protocol будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке Zest Protocol (ZEST)

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Что такое Zest Protocol (ZEST)

Zest Protocol – ведущий протокол кредитования на базе Bitcoin, который позволяет держателям BTC получать доходность по своим Bitcoin и брать под них стейблкоины в заем. Сейчас Zest Protocol разрабатывает хранилища обеспечения в BTC – первый кредитный рынок на Bitcoin L1 на базе BitVM: BTC остается на базовом уровне, а стейблкоины выдаются в заем в EVM-сетях. Фаза 1 запускается с набором подписантов-гарантов. Фаза 2 предусматривает переход к полностью нативной BTC-верификации без доверенных посредников через BitVM, устраняя всех посредников между залоговым обеспечением и кредитом.

Источники Zest Protocol

Для более глубокого понимания Zest Protocol рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт Zest Protocol
Обозреватель блоков

Категория :

Base EcosystemBNB Chain EcosystemDecentralized Finance (DeFi)

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Страница обновлена: 2026-08-11 00:36:08 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Zest Protocol (ZEST)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о Zest Protocol

ZEST USDT (фьючерсная торговля)

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Торгуйте Zest Protocol (ZEST) рынками на MEXC

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
ZEST/USDT
₽13,799775
₽13,799775₽13,799775
+5,14%
645.20K (USDT)

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1 ZEST = 13,908675 RUB