Zest Protocol Курс (ZEST)
Текущая цена Zest Protocol (ZEST) сегодня составляет ₽ 0,16859 с изменением 5,39% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации ZEST на RUB составляет ₽ 0,16859 за ZEST.
На данный момент Zest Protocol занимает #478 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 24,61M, при оборотном предложении 146,00M ZEST. В течение последних 24 часов, ZEST торговался в диапазоне от ₽ 0,14984 (минимум) до ₽ 0,16943 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 28,750418713262121975, тогда как исторический минимум составил ₽ 4,945851751602234825.
В краткосрочной перспективе ZEST изменился на +3,70% за последний час и на -28,88% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 101,10K.
No.478
14,60%
BSC
Текущая рыночная капитализация Zest Protocol составляет ₽ 24,61M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 101,10K. Циркулируещее обращение ZEST составляет 146,00M, а общее предложение – 1000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 168,59M.
+3,70%
+5,39%
-28,88%
-28,88%
Отслеживайте изменения цены Zest Protocol за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:
|Период
|Изменение (RUB)
|Изменение (%)
|Сегодня
|₽ +0,7078767
|+5,39%
|30 дней
|₽ -0,05768
|-25,50%
|60 дней
|₽ -0,10682
|-38,79%
|90 дней
|₽ +0,14359
|+574,36%
Сегодня для ZEST зафиксировано изменение ₽ +0,7078767 (+5,39%), что отражает его последнюю активность на рынке.
За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0,05768 (-25,50%), что показывает краткосрочную эффективность токена.
Если расширить обзор до 60 дн., то ZEST изменился на ₽ -0,10682 (-38,79%), что дает более широкое представление о его эффективности.
Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ +0,14359 (+574,36%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.
Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Zest Protocol (ZEST)?
Просмотеть страницу истории цен Zest Protocol.
Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Zest Protocol, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.
Текущее общее настроение на рынке ZEST: Медвежье, бычье 35% | медвежье 65%;
|Размерность индикатора
|Заключение модели
|Пропорция/Порог
|Краткий обзор
|KDJ
|Крест смерти
|K < D
|Краткосрочная динамика снижается, температура падает.
|StochRSI
|< 20
|Зона перепроданности
|Краткосрочное падение слишком быстрое, следите за возможностью отскока.
|Точка пивот
|S2 ≤ Цена < S1
|Между S2‑S1
|Ниже центрального пивота, входит в зону низкой цены.
|Группа МА
|7 Покупка 0 Нейтрально 0 Продажа
|≥ 80% покупок
|Все МА направлены вверх, краткосрочные значительно выше долгосрочных.
|MACD
|Крест смерти
|DIF < DEA
|Наблюдается медвежий момент.
|BOLL (20,2)
|Цена < Нижняя полоса
|Касание или прорыв нижней полосы
|Входит в «дешевую» зону, волатильность растет.
|RSI (14)
|Перепроданность
|< 30
|Падение незначительное, но в краткосрочной перспективе возможен отскок.
|Группа EMA
|7 Покупка 0 Нейтрально 0 Продажа
|≥ 80% покупок
|Все МА направлены вверх, краткосрочные значительно выше долгосрочных.
ZEST_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 0,15688, находясь в зоне между ключевыми уровнями S2 и S1. Цена находится в нижней части центральной области — около уровня 0,16369, при этом краткосрочные скользящие средние образуют сигнал к покупке. Долгосрочная трендовая структура сохраняет нисходящий характер, а текущая цена значительно отклонилась от основного ценового диапазона оценки. Рыночная структура демонстрирует временное равновесие между быками и медведями на низком уровне, без явных признаков эффективного прорыва через центральную область и формирования устойчивого импульса. Индикатор MACD зафиксировал пересечение ниже нулевой линии, что указывает на доминирование медвежьего импульса. Индекс относительной силы (RSI) опустился в зону перепроданности, свидетельствуя о достаточно полном высвобождении краткосрочного продажного давления. Наблюдается разобщённость между быстрыми и медленными индикаторами: сигналы покупки, исходящие из группы скользящих средних, расходятся с сигналами продажи, выдаваемыми осцилляторами. Волатильность остаётся на обычном уровне, без резких всплесков или значительного снижения объёмов торгов. Распределение рыночной динамики характеризуется разрозненностью, отсутствует выраженный устойчивый импульс в каком-либо одном направлении. Ближайший уровень сопротивления расположен на отметке S1 — 0,15789, что составляет менее 1% от текущей цены. Далёкое сопротивление находится в районе центрального уровня 0,16369 и на уровне R1 — 0,16678. Ближайшая поддержка расположена на уровне S2 — 0,15480, что примерно соответствует 1,3% от текущей цены. Более удалённый уровень поддержки — на отметке R2 — 0,17258. В настоящее время цена находится в интервале между уровнями S1 и S2, обеспечивая относительно сбалансированное пространство как вверх, так и вниз.
Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.
В 2040 году цена Zest Protocol потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.
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Zest Protocol – ведущий протокол кредитования на базе Bitcoin, который позволяет держателям BTC получать доходность по своим Bitcoin и брать под них стейблкоины в заем. Сейчас Zest Protocol разрабатывает хранилища обеспечения в BTC – первый кредитный рынок на Bitcoin L1 на базе BitVM: BTC остается на базовом уровне, а стейблкоины выдаются в заем в EVM-сетях. Фаза 1 запускается с набором подписантов-гарантов. Фаза 2 предусматривает переход к полностью нативной BTC-верификации без доверенных посредников через BitVM, устраняя всех посредников между залоговым обеспечением и кредитом.
Для более глубокого понимания Zest Protocol рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:
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