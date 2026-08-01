Текущее общее настроение на рынке ZEST: Медвежье, бычье 35% | медвежье 65%;

Размерность индикатора Заключение модели Пропорция/Порог Краткий обзор KDJ Крест смерти K < D Краткосрочная динамика снижается, температура падает. StochRSI < 20 Зона перепроданности Краткосрочное падение слишком быстрое, следите за возможностью отскока. Точка пивот S2 ≤ Цена < S1 Между S2‑S1 Ниже центрального пивота, входит в зону низкой цены. Группа МА 7 Покупка 0 Нейтрально 0 Продажа ≥ 80% покупок Все МА направлены вверх, краткосрочные значительно выше долгосрочных. MACD Крест смерти DIF < DEA Наблюдается медвежий момент. BOLL (20,2) Цена < Нижняя полоса Касание или прорыв нижней полосы Входит в «дешевую» зону, волатильность растет. RSI (14) Перепроданность < 30 Падение незначительное, но в краткосрочной перспективе возможен отскок. Группа EMA 7 Покупка 0 Нейтрально 0 Продажа ≥ 80% покупок Все МА направлены вверх, краткосрочные значительно выше долгосрочных.

ZEST_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 0,15688, находясь в зоне между ключевыми уровнями S2 и S1. Цена находится в нижней части центральной области — около уровня 0,16369, при этом краткосрочные скользящие средние образуют сигнал к покупке. Долгосрочная трендовая структура сохраняет нисходящий характер, а текущая цена значительно отклонилась от основного ценового диапазона оценки. Рыночная структура демонстрирует временное равновесие между быками и медведями на низком уровне, без явных признаков эффективного прорыва через центральную область и формирования устойчивого импульса. Индикатор MACD зафиксировал пересечение ниже нулевой линии, что указывает на доминирование медвежьего импульса. Индекс относительной силы (RSI) опустился в зону перепроданности, свидетельствуя о достаточно полном высвобождении краткосрочного продажного давления. Наблюдается разобщённость между быстрыми и медленными индикаторами: сигналы покупки, исходящие из группы скользящих средних, расходятся с сигналами продажи, выдаваемыми осцилляторами. Волатильность остаётся на обычном уровне, без резких всплесков или значительного снижения объёмов торгов. Распределение рыночной динамики характеризуется разрозненностью, отсутствует выраженный устойчивый импульс в каком-либо одном направлении. Ближайший уровень сопротивления расположен на отметке S1 — 0,15789, что составляет менее 1% от текущей цены. Далёкое сопротивление находится в районе центрального уровня 0,16369 и на уровне R1 — 0,16678. Ближайшая поддержка расположена на уровне S2 — 0,15480, что примерно соответствует 1,3% от текущей цены. Более удалённый уровень поддержки — на отметке R2 — 0,17258. В настоящее время цена находится в интервале между уровнями S1 и S2, обеспечивая относительно сбалансированное пространство как вверх, так и вниз.

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