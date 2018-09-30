USDCoin Курс (USDC)
Текущая цена USDCoin (USDC) сегодня составляет ₽ 1,00073 с изменением 0,00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации USDC на RUB составляет ₽ 1,00073 за USDC.
На данный момент USDCoin занимает #5 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 74,85B, при оборотном предложении 74,80B USDC. В течение последних 24 часов, USDC торговался в диапазоне от ₽ 1,00055 (минимум) до ₽ 1,00085 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 194,073356850263193268, тогда как исторический минимум составил ₽ 72,47324.
В краткосрочной перспективе USDC изменился на 0,00% за последний час и на -0,03% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 59,06M.
No.5
3,34%
2018-09-30 00:00:00
ETH
Текущая рыночная капитализация USDCoin составляет ₽ 74,85B, при 24-часовом объеме торгов ₽ 59,06M. Циркулируещее обращение USDC составляет 74,80B, а общее предложение – 74797050697.46208991. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 74,85B.
0,00%
0,00%
-0,03%
-0,03%
Отслеживайте изменения цены USDCoin за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:
|Период
|Изменение (RUB)
|Изменение (%)
|Сегодня
|₽ 0
|0,00%
|30 дней
|₽ +0,00014
|+0,01%
|60 дней
|₽ -0,0001
|-0,01%
|90 дней
|₽ +0,00063
|+0,06%
Сегодня для USDC зафиксировано изменение ₽ 0 (0,00%), что отражает его последнюю активность на рынке.
За последние 30 дней цена сместилась на ₽ +0,00014 (+0,01%), что показывает краткосрочную эффективность токена.
Если расширить обзор до 60 дн., то USDC изменился на ₽ -0,0001 (-0,01%), что дает более широкое представление о его эффективности.
Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ +0,00063 (+0,06%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.
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Просмотеть страницу истории цен USDCoin.
Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний USDCoin, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.
Текущее общее настроение на рынке USDC: Медвежье, бычье 45% | медвежье 55%;
|Размерность индикатора
|Заключение модели
|Пропорция/Порог
|Краткий обзор
|KDJ
|Крест смерти
|K < D
|Краткосрочная динамика снижается, температура падает.
|StochRSI
|< 20
|Зона перепроданности
|Краткосрочное падение слишком быстрое, следите за возможностью отскока.
|Точка пивот
|Цена > R2
|Выше R2
|Выше, чем недавний «самый дорогой» диапазон, в высокой территории.
|Группа МА
|0 Покупка
|0-20% продаж
|Все МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.
|MACD
|Крест смерти
|DIF < DEA
|Наблюдается медвежий момент.
|BOLL (20,2)
|Цена > Верхняя полоса
|Касание или прорыв верхней полосы
|Входит в «дорогую» зону, волатильность растет.
|RSI (14)
|Нейтрально
|30‑70
|В пределах нормы, еще есть запас.
|Группа EMA
|0 Покупка
|0-20% продаж
|Все МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.
USDC_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 1,00068. Цена находится выше центральной линии 1,00003. Система ключевых уровней демонстрирует крайне сильную конвергенцию: расстояние между уровнями S2 и R2 составляет менее 0,00002. Текущая цена отклонилась от базового значения центральной линии, рынок находится в состоянии узкого бокового тренда, где покупатели и продавцы ведут ожесточённую борьбу в пределах очень ограниченного ценового диапазона. Индикаторы показывают необычное отклонение цены от привычных колебаний: наблюдается явный признак высокой премии. Торговая активность сосредоточена в чрезвычайно узком ценовом коридоре. MACD сформировал сигнал «мертвого пересечения»: быстрая и медленная линии расходятся вниз, что указывает на краткосрочную коррекцию импульса. Индекс относительной силы (RSI) находится в нейтральной зоне — его значение не достигает экстремальных значений перепроданности или перекупленности. Показатели KDJ и StochRSI движутся разнонаправленно, что свидетельствует о диссонансе среди индикаторов. Волатильность остаётся на низком уровне, а полосы Bollinger сужаются; цена движется вблизи верхней границы диапазона. Импульс со стороны покупателей ослабевает, тогда как давление со стороны продавцов пока не проявилось достаточно сильно. Рынок лишён чёткой направленной динамики, а объём торгов остаётся невысоким. Ближайший опорный уровень расположен на отметке 1,00003, что примерно на 0,00065 выше текущей цены. Эта точка одновременно выступает важным уровнем поддержки и сопротивления. Дальний опорный уровень находится на уровне 1,00002, примерно на 0,00066 выше текущего курса. Пространство ниже этого уровня крайне ограничено, тогда как сверху отсутствуют заметные сопротивляющиеся уровни. Вероятность возвращения цены к центральной линии остаётся высокой. Диапазон колебаний ограничен свойствами стабильных монет, а основным фактором, влияющим на рыночную динамику, является арбитраж между различными ценовыми спредами.
Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.
В 2040 году цена USDCoin потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.
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В экосистеме криптовалют стейблкоины играют важную роль в качестве моста между цифровыми активами и традиционными финансами. В отличие от Bitcoin или Ethereum, которые подвержены значительной ценовой волатильности, стейблкоины привязаны к фиатным валютам, таким как доллар США, что позволяет им сохранять стабильность. Среди них USD Coin (USDC) является одним из наиболее широко используемых стейблкоинов, обеспеченных долларом, с применением в торговле, платежах, трансграничных переводах и экосистеме децентрализованных финансов (DeFi).
USD Coin (USDC) – это стейблкоин, привязанный к доллару США, совместно запущенный Circle и Coinbase в 2018 году. Он разработан для поддержания соотношения 1:1 с долларом США, что означает, что один USDC всегда можно обменять на один доллар США. Каждый токен обеспечен долларами США или эквивалентными активами, удерживаемыми регулируемыми финансовыми учреждениями.
В отличие от многих криптовалют, USDC уделяет большое внимание соблюдению нормативных требований, безопасности и прозрачности. Для подкрепления этого независимые аудиторские компании ежемесячно выдают подтверждения резервов, гарантируя, что каждый USDC в обращении полностью обеспечен.
Механизм, лежащий в основе USDC, прост:
- Пользователи вносят доллары США через регулируемых эмитентов.
- Эмитент минтит эквивалентную сумму USDC и отправляет ее на кошелек пользователя.
- Пользователи также могут в любое время обменять USDC на доллары США, при этом система сжигает эквивалентную сумму USDC.
Этот процесс внесения долларов США, который приводит к минтингу USDC, и процесс выкупа долларов США, который приводит к сжиганию USDC, гарантирует, что токен постоянно поддерживает курс обмена один к одному с долларом США. Таким образом, пользователи могут в любое время беспрепятственно конвертировать USDC в USD и наоборот.
Покупка USDC проста и широко доступна, так как ее поддерживают почти все крупные биржи, включая MEXC. Общие шаги включают:
- Зарегистрируйте аккаунт: Создайте аккаунт и пройдите проверку KYC.
- Внесите средства: Внесите депозит с помощью банковского перевода, кредитной карты или других способов оплаты.
- Купите USDC: Выберите торговую пару USDC (например, USDC/USDT, USDC/USD), введите сумму и подтвердите покупку.
В качестве альтернативы вы также можете покупать и обменивать USDC напрямую через официальные партнерские учреждения, такие как Circle или Coinbase, что позволяет осуществлять конвертации фиатных валют на USDC и вывод средств.
На рынке стейблкоинов USD Coin (USDC) и Tether (USDT) являются двумя доминирующими конкурентами. Их основные отличия можно охарактеризовать следующим образом:
- Прозрачность: USDC полностью обеспечен резервами, хранящимися в регулируемых финансовых учреждениях, и подтверждается ежемесячными отчетами независимых аудиторов, что обеспечивает более высокий уровень прозрачности. USDT, напротив, исторически подвергался критике в отношении ясности и достаточности раскрытия информации о своих резервах.
- Примеры использования: USDC широко используется в регулируемых платежных решениях, децентрализованных финансах (DeFi) и институциональных инвестициях. USDT, однако, имеет явное преимущество по объему торгов и остается самым ликвидным стейблкоином на мировых рынках.
- Регуляторный надзор: USDC уделяет особое внимание соблюдению нормативных требований и работает в соответствии с строгими нормативными рамками США. USDT, предлагая большую операционную гибкость, чаще подвергается регуляторным проблемам во всем мире.
В результате USDC, как правило, предпочитают пользователи, для которых приоритетными являются соответствие нормативным требованиям, безопасность и прозрачность, тогда как USDT по-прежнему остается предпочтительным выбором для тех, кто ищет высокую ликвидность и удобство в глобальной торговле.
Как стейблкоин, USD Coin (USDC) не предназначен для инвестиций с целью получения прибыли, поскольку его стоимость постоянно поддерживается на уровне примерно 1 доллара США. Тем не менее, USDC имеет важную инвестиционную ценность в нескольких контекстах:
- Сохранение капитала: В периоды повышенной волатильности на рынках криптовалют инвесторы часто конвертируют активы в USDC в качестве хеджирования рисков.
- Возможности получения дохода в DeFi: Посредством стейкинга, займов или предоставления ликвидности USDC можно использовать на платформах децентрализованных финансов (DeFi) для получения процентного дохода.
- Трансграничные транзакции: USDC позволяет осуществлять практически мгновенные и недорогие глобальные переводы, предлагая практичную альтернативу традиционным банковским каналам.
Соответственно, USDC лучше всего рассматривать как инструмент управления капиталом и обеспечения стабильности, а не как средство для спекулятивных инвестиций.
Хотя USDC сам по себе не является активом, который приносит прибыль, он может обеспечить дополнительную доходность за счет механизмов стейкинга и займов:
- Продукты на основе бирж: Такие платформы, как MEXC, позволяют пользователям совершать стейкинг USDC и зарабатывать до 9,50% APR.
- Протоколы DeFi: Такие протоколы, как Aave, позволяют пользователям вносить депозит USDC для получения процентов по займам или вознаграждений за ликвидность.
- Институциональные предложения: Некоторые поставщики финансовых технологий предлагают структурированные продукты на основе USDC, разработанные для обеспечения стабильной доходности при относительно низком риске.
Таким образом, USDC функционирует не только как средство обмена и платежный инструмент, но и как низкорисковый доходный актив как в централизованных, так и в децентрализованных финансовых экосистемах.
По мере продолжения расширения Web3, децентрализованных финансов (DeFi) и решений для трансграничных платежей ожидается значительный рост числа случаев использования USD Coin (USDC). Позиционируясь как соответствующий нормативным требованиям, прозрачный и поддерживаемый регулирующими органами стейблкоин, USDC играет ключевую роль в глобальном переходе к цифровым финансам. Хотя USDT в настоящее время занимает большую долю рынка, сильная система обеспечения соответствия нормативным требованиям и институциональная поддержка USDC позволяют предположить, что в ближайшие годы он станет лидером в секторе стейблкоинов.
Для более глубокого понимания USDCoin рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:
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