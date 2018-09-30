В экосистеме криптовалют стейблкоины играют важную роль в качестве моста между цифровыми активами и традиционными финансами. В отличие от Bitcoin или Ethereum, которые подвержены значительной ценовой волатильности, стейблкоины привязаны к фиатным валютам, таким как доллар США, что позволяет им сохранять стабильность. Среди них USD Coin (USDC) является одним из наиболее широко используемых стейблкоинов, обеспеченных долларом, с применением в торговле, платежах, трансграничных переводах и экосистеме децентрализованных финансов (DeFi).

Что такое USDC?

USD Coin (USDC) – это стейблкоин, привязанный к доллару США, совместно запущенный Circle и Coinbase в 2018 году. Он разработан для поддержания соотношения 1:1 с долларом США, что означает, что один USDC всегда можно обменять на один доллар США. Каждый токен обеспечен долларами США или эквивалентными активами, удерживаемыми регулируемыми финансовыми учреждениями.

В отличие от многих криптовалют, USDC уделяет большое внимание соблюдению нормативных требований, безопасности и прозрачности. Для подкрепления этого независимые аудиторские компании ежемесячно выдают подтверждения резервов, гарантируя, что каждый USDC в обращении полностью обеспечен.

Как работает USDC?

Механизм, лежащий в основе USDC, прост:

- Пользователи вносят доллары США через регулируемых эмитентов.

- Эмитент минтит эквивалентную сумму USDC и отправляет ее на кошелек пользователя.

- Пользователи также могут в любое время обменять USDC на доллары США, при этом система сжигает эквивалентную сумму USDC.

Этот процесс внесения долларов США, который приводит к минтингу USDC, и процесс выкупа долларов США, который приводит к сжиганию USDC, гарантирует, что токен постоянно поддерживает курс обмена один к одному с долларом США. Таким образом, пользователи могут в любое время беспрепятственно конвертировать USDC в USD и наоборот.

Как купить USDC?

Покупка USDC проста и широко доступна, так как ее поддерживают почти все крупные биржи, включая MEXC. Общие шаги включают:

- Зарегистрируйте аккаунт: Создайте аккаунт и пройдите проверку KYC.

- Внесите средства: Внесите депозит с помощью банковского перевода, кредитной карты или других способов оплаты.

- Купите USDC: Выберите торговую пару USDC (например, USDC/USDT, USDC/USD), введите сумму и подтвердите покупку.

В качестве альтернативы вы также можете покупать и обменивать USDC напрямую через официальные партнерские учреждения, такие как Circle или Coinbase, что позволяет осуществлять конвертации фиатных валют на USDC и вывод средств.

USDC и USDT: Основные отличия

На рынке стейблкоинов USD Coin (USDC) и Tether (USDT) являются двумя доминирующими конкурентами. Их основные отличия можно охарактеризовать следующим образом:

- Прозрачность: USDC полностью обеспечен резервами, хранящимися в регулируемых финансовых учреждениях, и подтверждается ежемесячными отчетами независимых аудиторов, что обеспечивает более высокий уровень прозрачности. USDT, напротив, исторически подвергался критике в отношении ясности и достаточности раскрытия информации о своих резервах.

- Примеры использования: USDC широко используется в регулируемых платежных решениях, децентрализованных финансах (DeFi) и институциональных инвестициях. USDT, однако, имеет явное преимущество по объему торгов и остается самым ликвидным стейблкоином на мировых рынках.

- Регуляторный надзор: USDC уделяет особое внимание соблюдению нормативных требований и работает в соответствии с строгими нормативными рамками США. USDT, предлагая большую операционную гибкость, чаще подвергается регуляторным проблемам во всем мире.

В результате USDC, как правило, предпочитают пользователи, для которых приоритетными являются соответствие нормативным требованиям, безопасность и прозрачность, тогда как USDT по-прежнему остается предпочтительным выбором для тех, кто ищет высокую ликвидность и удобство в глобальной торговле.

Инвестиционная ценность USDC

Как стейблкоин, USD Coin (USDC) не предназначен для инвестиций с целью получения прибыли, поскольку его стоимость постоянно поддерживается на уровне примерно 1 доллара США. Тем не менее, USDC имеет важную инвестиционную ценность в нескольких контекстах:

- Сохранение капитала: В периоды повышенной волатильности на рынках криптовалют инвесторы часто конвертируют активы в USDC в качестве хеджирования рисков.

- Возможности получения дохода в DeFi: Посредством стейкинга, займов или предоставления ликвидности USDC можно использовать на платформах децентрализованных финансов (DeFi) для получения процентного дохода.

- Трансграничные транзакции: USDC позволяет осуществлять практически мгновенные и недорогие глобальные переводы, предлагая практичную альтернативу традиционным банковским каналам.

Соответственно, USDC лучше всего рассматривать как инструмент управления капиталом и обеспечения стабильности, а не как средство для спекулятивных инвестиций.

Стейкинг USDC

Хотя USDC сам по себе не является активом, который приносит прибыль, он может обеспечить дополнительную доходность за счет механизмов стейкинга и займов:

- Продукты на основе бирж: Такие платформы, как MEXC, позволяют пользователям совершать стейкинг USDC и зарабатывать до 9,50% APR.

- Протоколы DeFi: Такие протоколы, как Aave, позволяют пользователям вносить депозит USDC для получения процентов по займам или вознаграждений за ликвидность.

- Институциональные предложения: Некоторые поставщики финансовых технологий предлагают структурированные продукты на основе USDC, разработанные для обеспечения стабильной доходности при относительно низком риске.

Таким образом, USDC функционирует не только как средство обмена и платежный инструмент, но и как низкорисковый доходный актив как в централизованных, так и в децентрализованных финансовых экосистемах.

Будущее USDC

По мере продолжения расширения Web3, децентрализованных финансов (DeFi) и решений для трансграничных платежей ожидается значительный рост числа случаев использования USD Coin (USDC). Позиционируясь как соответствующий нормативным требованиям, прозрачный и поддерживаемый регулирующими органами стейблкоин, USDC играет ключевую роль в глобальном переходе к цифровым финансам. Хотя USDT в настоящее время занимает большую долю рынка, сильная система обеспечения соответствия нормативным требованиям и институциональная поддержка USDC позволяют предположить, что в ближайшие годы он станет лидером в секторе стейблкоинов.