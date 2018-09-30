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Текущая цена USDCoin сегодня составляет 1,00073 RUB. Рыночная капитализация USDC составляет 74 851 652 544,4712372356343 RUB. Отслеживайте обновления цен USDC в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена USDCoin сегодня составляет 1,00073 RUB. Рыночная капитализация USDC составляет 74 851 652 544,4712372356343 RUB. Отслеживайте обновления цен USDC в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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USDCoin Курс (USDC)

Текущая цена 1 USDC в RUB:

₽82,66195
₽82,66195₽82,66195
0,00%1D
RUB
График цены USDCoin (USDC) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 23:41:31 (UTC+8)

Сегодняшняя цена USDCoin

Текущая цена USDCoin (USDC) сегодня составляет ₽ 1,00073 с изменением 0,00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации USDC на RUB составляет ₽ 1,00073 за USDC.

На данный момент USDCoin занимает #5 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 74,85B, при оборотном предложении 74,80B USDC. В течение последних 24 часов, USDC торговался в диапазоне от ₽ 1,00055 (минимум) до ₽ 1,00085 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 194,073356850263193268, тогда как исторический минимум составил ₽ 72,47324.

В краткосрочной перспективе USDC изменился на 0,00% за последний час и на -0,03% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 59,06M.

Рыночная информация USDCoin (USDC)

No.5

₽ 74,85B
₽ 74,85B₽ 74,85B

₽ 59,06M
₽ 59,06M₽ 59,06M

₽ 74,85B
₽ 74,85B₽ 74,85B

74,80B
74,80B 74,80B

74 797 050 697,46208991
74 797 050 697,46208991 74 797 050 697,46208991

3,34%

2018-09-30 00:00:00

₽ 82,6
₽ 82,6₽ 82,6

ETH

Текущая рыночная капитализация USDCoin составляет ₽ 74,85B, при 24-часовом объеме торгов ₽ 59,06M. Циркулируещее обращение USDC составляет 74,80B, а общее предложение – 74797050697.46208991. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 74,85B.

История цен USDCoin в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 1,00055
₽ 1,00055₽ 1,00055
Мин 24Ч
₽ 1,00085
₽ 1,00085₽ 1,00085
Макс 24Ч

₽ 1,00055
₽ 1,00055₽ 1,00055

₽ 1,00085
₽ 1,00085₽ 1,00085

₽ 194,073356850263193268
₽ 194,073356850263193268₽ 194,073356850263193268

₽ 72,47324
₽ 72,47324₽ 72,47324

0,00%

0,00%

-0,03%

-0,03%

История цен USDCoin (USDC) в RUB

Отслеживайте изменения цены USDCoin за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ 00,00%
30 дней₽ +0,00014+0,01%
60 дней₽ -0,0001-0,01%
90 дней₽ +0,00063+0,06%
Изменение цены USDCoin сегодня

Сегодня для USDC зафиксировано изменение ₽ 0 (0,00%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены USDCoin за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ +0,00014 (+0,01%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены USDCoin за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то USDC изменился на ₽ -0,0001 (-0,01%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены USDCoin за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ +0,00063 (+0,06%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены USDCoin (USDC)?

Просмотеть страницу истории цен USDCoin.

Анализ по USDCoin

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний USDCoin, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какой сегодня тренд на рынке USDCoin: Бычий или медвежий?

Текущее общее настроение на рынке USDC: Медвежье, бычье 45% | медвежье 55%;

Размерность индикатораЗаключение моделиПропорция/ПорогКраткий обзор
KDJКрест смертиK < DКраткосрочная динамика снижается, температура падает.
StochRSI< 20Зона перепроданностиКраткосрочное падение слишком быстрое, следите за возможностью отскока.
Точка пивотЦена > R2Выше R2Выше, чем недавний «самый дорогой» диапазон, в высокой территории.
Группа МА0 Покупка0-20% продажВсе МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.
MACDКрест смертиDIF < DEAНаблюдается медвежий момент.
BOLL (20,2)Цена > Верхняя полосаКасание или прорыв верхней полосыВходит в «дорогую» зону, волатильность растет.
RSI (14)Нейтрально30‑70В пределах нормы, еще есть запас.
Группа EMA0 Покупка0-20% продажВсе МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.

USDC_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 1,00068. Цена находится выше центральной линии 1,00003. Система ключевых уровней демонстрирует крайне сильную конвергенцию: расстояние между уровнями S2 и R2 составляет менее 0,00002. Текущая цена отклонилась от базового значения центральной линии, рынок находится в состоянии узкого бокового тренда, где покупатели и продавцы ведут ожесточённую борьбу в пределах очень ограниченного ценового диапазона. Индикаторы показывают необычное отклонение цены от привычных колебаний: наблюдается явный признак высокой премии. Торговая активность сосредоточена в чрезвычайно узком ценовом коридоре. MACD сформировал сигнал «мертвого пересечения»: быстрая и медленная линии расходятся вниз, что указывает на краткосрочную коррекцию импульса. Индекс относительной силы (RSI) находится в нейтральной зоне — его значение не достигает экстремальных значений перепроданности или перекупленности. Показатели KDJ и StochRSI движутся разнонаправленно, что свидетельствует о диссонансе среди индикаторов. Волатильность остаётся на низком уровне, а полосы Bollinger сужаются; цена движется вблизи верхней границы диапазона. Импульс со стороны покупателей ослабевает, тогда как давление со стороны продавцов пока не проявилось достаточно сильно. Рынок лишён чёткой направленной динамики, а объём торгов остаётся невысоким. Ближайший опорный уровень расположен на отметке 1,00003, что примерно на 0,00065 выше текущей цены. Эта точка одновременно выступает важным уровнем поддержки и сопротивления. Дальний опорный уровень находится на уровне 1,00002, примерно на 0,00066 выше текущего курса. Пространство ниже этого уровня крайне ограничено, тогда как сверху отсутствуют заметные сопротивляющиеся уровни. Вероятность возвращения цены к центральной линии остаётся высокой. Диапазон колебаний ограничен свойствами стабильных монет, а основным фактором, влияющим на рыночную динамику, является арбитраж между различными ценовыми спредами.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.

Какие факторы влияют на цены USDCoin?

USDC — это стейблкоин, привязанный к доллару США, поэтому его цена должна оставаться близкой к 1 доллару. Основные факторы, влияющие на цену USDC, включают: изменения в регулировании, прозрачность резервов Circle, уровень доверия со стороны рынка, условия ликвидности, механизмы выкупа, конкурирующие стейблкоины, а также общий настроение на рынке криптовалют.

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену USDCoin?

Люди хотят знать текущую цену USDC, потому что: 1) для принятия торговых решений — определения времени покупок и продаж с целью получения прибыли; 2) для отслеживания портфеля — мониторинга стоимости инвестиций; 3) для использования арбитражных возможностей между биржами; 4) для управления рисками и планирования стоп-лоссов; 5) для анализа рыночного настроения; 6) для расчетов по DeFi‑фермерству доходности.

Прогноз цены USDCoin

Прогноз цены USDCoin (USDC) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена USDC в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены USDCoin (USDC) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена USDCoin потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену USDCoin достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены USDC, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены USDCoin».

Как купить и инвестировать USDCoin в Россия

Готовы приступить к работе с USDCoin? Покупка USDC на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить USDCoin. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке USDCoin (USDC).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и USDCoin будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке USDCoin (USDC)

Что вы можете сделать с USDCoin

Владение USDCoin позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

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Что такое USDCoin (USDC)

В экосистеме криптовалют стейблкоины играют важную роль в качестве моста между цифровыми активами и традиционными финансами. В отличие от Bitcoin или Ethereum, которые подвержены значительной ценовой волатильности, стейблкоины привязаны к фиатным валютам, таким как доллар США, что позволяет им сохранять стабильность. Среди них USD Coin (USDC) является одним из наиболее широко используемых стейблкоинов, обеспеченных долларом, с применением в торговле, платежах, трансграничных переводах и экосистеме децентрализованных финансов (DeFi).

Что такое USDC?

USD Coin (USDC) – это стейблкоин, привязанный к доллару США, совместно запущенный Circle и Coinbase в 2018 году. Он разработан для поддержания соотношения 1:1 с долларом США, что означает, что один USDC всегда можно обменять на один доллар США. Каждый токен обеспечен долларами США или эквивалентными активами, удерживаемыми регулируемыми финансовыми учреждениями.

В отличие от многих криптовалют, USDC уделяет большое внимание соблюдению нормативных требований, безопасности и прозрачности. Для подкрепления этого независимые аудиторские компании ежемесячно выдают подтверждения резервов, гарантируя, что каждый USDC в обращении полностью обеспечен.

Как работает USDC?

Механизм, лежащий в основе USDC, прост:

- Пользователи вносят доллары США через регулируемых эмитентов.

- Эмитент минтит эквивалентную сумму USDC и отправляет ее на кошелек пользователя.

- Пользователи также могут в любое время обменять USDC на доллары США, при этом система сжигает эквивалентную сумму USDC.

Этот процесс внесения долларов США, который приводит к минтингу USDC, и процесс выкупа долларов США, который приводит к сжиганию USDC, гарантирует, что токен постоянно поддерживает курс обмена один к одному с долларом США. Таким образом, пользователи могут в любое время беспрепятственно конвертировать USDC в USD и наоборот.

Как купить USDC?

Покупка USDC проста и широко доступна, так как ее поддерживают почти все крупные биржи, включая MEXC. Общие шаги включают:

- Зарегистрируйте аккаунт: Создайте аккаунт и пройдите проверку KYC.

- Внесите средства: Внесите депозит с помощью банковского перевода, кредитной карты или других способов оплаты.

- Купите USDC: Выберите торговую пару USDC (например, USDC/USDT, USDC/USD), введите сумму и подтвердите покупку.

В качестве альтернативы вы также можете покупать и обменивать USDC напрямую через официальные партнерские учреждения, такие как Circle или Coinbase, что позволяет осуществлять конвертации фиатных валют на USDC и вывод средств.

USDC и USDT: Основные отличия

На рынке стейблкоинов USD Coin (USDC) и Tether (USDT) являются двумя доминирующими конкурентами. Их основные отличия можно охарактеризовать следующим образом:

- Прозрачность: USDC полностью обеспечен резервами, хранящимися в регулируемых финансовых учреждениях, и подтверждается ежемесячными отчетами независимых аудиторов, что обеспечивает более высокий уровень прозрачности. USDT, напротив, исторически подвергался критике в отношении ясности и достаточности раскрытия информации о своих резервах.

- Примеры использования: USDC широко используется в регулируемых платежных решениях, децентрализованных финансах (DeFi) и институциональных инвестициях. USDT, однако, имеет явное преимущество по объему торгов и остается самым ликвидным стейблкоином на мировых рынках.

- Регуляторный надзор: USDC уделяет особое внимание соблюдению нормативных требований и работает в соответствии с строгими нормативными рамками США. USDT, предлагая большую операционную гибкость, чаще подвергается регуляторным проблемам во всем мире.

В результате USDC, как правило, предпочитают пользователи, для которых приоритетными являются соответствие нормативным требованиям, безопасность и прозрачность, тогда как USDT по-прежнему остается предпочтительным выбором для тех, кто ищет высокую ликвидность и удобство в глобальной торговле.

Инвестиционная ценность USDC

Как стейблкоин, USD Coin (USDC) не предназначен для инвестиций с целью получения прибыли, поскольку его стоимость постоянно поддерживается на уровне примерно 1 доллара США. Тем не менее, USDC имеет важную инвестиционную ценность в нескольких контекстах:

- Сохранение капитала: В периоды повышенной волатильности на рынках криптовалют инвесторы часто конвертируют активы в USDC в качестве хеджирования рисков.

- Возможности получения дохода в DeFi: Посредством стейкинга, займов или предоставления ликвидности USDC можно использовать на платформах децентрализованных финансов (DeFi) для получения процентного дохода.

- Трансграничные транзакции: USDC позволяет осуществлять практически мгновенные и недорогие глобальные переводы, предлагая практичную альтернативу традиционным банковским каналам.

Соответственно, USDC лучше всего рассматривать как инструмент управления капиталом и обеспечения стабильности, а не как средство для спекулятивных инвестиций.

Стейкинг USDC

Хотя USDC сам по себе не является активом, который приносит прибыль, он может обеспечить дополнительную доходность за счет механизмов стейкинга и займов:

- Продукты на основе бирж: Такие платформы, как MEXC, позволяют пользователям совершать стейкинг USDC и зарабатывать до 9,50% APR.

- Протоколы DeFi: Такие протоколы, как Aave, позволяют пользователям вносить депозит USDC для получения процентов по займам или вознаграждений за ликвидность.

- Институциональные предложения: Некоторые поставщики финансовых технологий предлагают структурированные продукты на основе USDC, разработанные для обеспечения стабильной доходности при относительно низком риске.

Таким образом, USDC функционирует не только как средство обмена и платежный инструмент, но и как низкорисковый доходный актив как в централизованных, так и в децентрализованных финансовых экосистемах.

Будущее USDC

По мере продолжения расширения Web3, децентрализованных финансов (DeFi) и решений для трансграничных платежей ожидается значительный рост числа случаев использования USD Coin (USDC). Позиционируясь как соответствующий нормативным требованиям, прозрачный и поддерживаемый регулирующими органами стейблкоин, USDC играет ключевую роль в глобальном переходе к цифровым финансам. Хотя USDT в настоящее время занимает большую долю рынка, сильная система обеспечения соответствия нормативным требованиям и институциональная поддержка USDC позволяют предположить, что в ближайшие годы он станет лидером в секторе стейблкоинов.

Whitepaper

Источники USDCoin

Для более глубокого понимания USDCoin рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт USDCoin
Обозреватель блоков

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Страница обновлена: 2026-08-10 23:41:31 (UTC+8)

Важные обновления индустрии USDCoin (USDC)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о USDCoin

USDC USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по USDC с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами USDC USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

Торгуйте USDCoin (USDC) рынками на MEXC

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
USDC/USDT
₽82,659472
₽82,659472₽82,659472
0,00%
59.09M (USDT)
USDC/USDF
₽83,02952
₽83,02952₽83,02952
-0,38%
57.22K (USDT)
USDC/EUR
₽71,52334
₽71,52334₽71,52334
+0,02%
97.27K (USDT)
USDC/BRL
₽423,5728
₽423,5728₽423,5728
+0,31%
52.71K (USDT)

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Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

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