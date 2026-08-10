Сегодняшняя цена Railgun

Текущая цена Railgun (RAIL) сегодня составляет ₽ 1,4378 с изменением 0,02% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации RAIL на RUB составляет ₽ 1,4378 за RAIL.

На данный момент Railgun занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет --, при оборотном предложении -- RAIL. В течение последних 24 часов, RAIL торговался в диапазоне от ₽ 1,3788 (минимум) до ₽ 1,4593 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне --, тогда как исторический минимум составил --.

В краткосрочной перспективе RAIL изменился на +0,53% за последний час и на +1,74% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 62,57K.

Рыночная информация Railgun (RAIL)

Рыночная капитализация ---- -- Объем (24Ч) ₽ 62,57K₽ 62,57K ₽ 62,57K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 0,00₽ 0,00 ₽ 0,00 Оборотное предложение ---- -- Общее предложение ---- -- Публичный блокчейн ETH

Текущая рыночная капитализация Railgun составляет --, при 24-часовом объеме торгов ₽ 62,57K. Циркулируещее обращение RAIL составляет --, а общее предложение – --. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна --.