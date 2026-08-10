Kaspa Курс (KAS)
Текущая цена Kaspa (KAS) сегодня составляет ₽ 0,026279 с изменением 1,10% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации KAS на RUB составляет ₽ 0,026279 за KAS.
На данный момент Kaspa занимает #60 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 722,92M, при оборотном предложении 27,51B KAS. В течение последних 24 часов, KAS торговался в диапазоне от ₽ 0,02608 (минимум) до ₽ 0,026673 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 17,1476113175161242444, тогда как исторический минимум составил ₽ 0,0140356690174889316.
В краткосрочной перспективе KAS изменился на +0,37% за последний час и на +0,72% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 434,13K.
No.60
95,83%
0,03%
KASPA
Текущая рыночная капитализация Kaspa составляет ₽ 722,92M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 434,13K. Циркулируещее обращение KAS составляет 27,51B, а общее предложение – 27509529899.539898. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 754,31M.
+0,37%
-1,09%
+0,72%
+0,72%
Отслеживайте изменения цены Kaspa за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:
|Период
|Изменение (RUB)
|Изменение (%)
|Сегодня
|₽ -0,02414576
|-1,09%
|30 дней
|₽ -0,003301
|-11,16%
|60 дней
|₽ -0,004361
|-14,24%
|90 дней
|₽ -0,01223
|-31,76%
Сегодня для KAS зафиксировано изменение ₽ -0,02414576 (-1,09%), что отражает его последнюю активность на рынке.
За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0,003301 (-11,16%), что показывает краткосрочную эффективность токена.
Если расширить обзор до 60 дн., то KAS изменился на ₽ -0,004361 (-14,24%), что дает более широкое представление о его эффективности.
Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,01223 (-31,76%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.
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Просмотеть страницу истории цен Kaspa.
Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Kaspa, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.
Текущее общее настроение на рынке KAS: Бычье, бычье 65% | медвежье 35%;
|Размерность индикатора
|Заключение модели
|Пропорция/Порог
|Краткий обзор
|KDJ
|Золотой крест
|K > D
|Краткосрочная динамика нарастает, температура повышается.
|StochRSI
|> 80
|Зона перекупленности
|Краткосрочный рост слишком быстрый, следите за риском отката.
|Точка пивот
|Цена > R2
|Выше R2
|Выше, чем недавний «самый дорогой» диапазон, в высокой территории.
|Группа МА
|1-2 Покупка
|20-40% продаж
|Большинство МА направлены вниз, медвежий тренд.
|MACD
|Золотой крест
|DIF > DEA
|Наблюдается бычий момент.
|BOLL (20,2)
|Цена > Верхняя полоса
|Касание или прорыв верхней полосы
|Входит в «дорогую» зону, волатильность растет.
|RSI (14)
|Нейтрально
|30‑70
|В пределах нормы, еще есть запас.
|Группа EMA
|1-2 Покупка
|20-40% продаж
|Большинство МА направлены вниз, медвежий тренд.
KAS_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется по текущей цене 0,026895, находясь выше центральной зоны 0,02648. Цена пробила уровень сопротивления R1 — 0,02654 и закрепилась выше ключевого уровня R2 — 0,02664. В структуре ценового поля наблюдается восходящая расстановка бычьих позиций. Краткосрочные скользящие средние и EMA одновременно подают сигналы к покупке. Индикатор MACD сформировал «золотое пересечение», что подтверждает наличие восходящего импульса. Показатель RSI находится в нейтральной зоне и не демонстрирует экстремальных значений перекупленности. Линии быстрого и медленного индикаторов направлены в одну сторону, указывая на усиление бычьего тренда. Волатильность сохраняется в стабильном диапазоне, без явных признаков её расширения. В ближайшей перспективе стоит обратить внимание на уровень R2 — 0,02664, который может выступать точкой тестирования при коррекции. Ниже поддержка S1 расположена на уровне 0,02638, что примерно соответствует 1,9% от текущей цены. Далее, для вторичной защиты можно ориентироваться на уровень S2 — 0,02632. Сверху пока нет заметных уровней сопротивления; необходимо следить за возможностью достижения новых максимумов.
Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.
В 2040 году цена Kaspa потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.
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Kaspa – это быстро развивающийся проект публичной блокчейн-сети 1 уровня, который привлекает значительное внимание в сфере криптовалют. Его основная цель – обеспечить чрезвычайно высокую пропускную способность транзакций и практически мгновенные подтверждения, сохраняя при этом надежную безопасность и децентрализацию.
Kaspa – это инновационный проект, разработанный командой под руководством известного криптографа Йонатана Сомполинского. Это децентрализованная блокчейн-сеть 1 уровня, построенная на механизме консенсуса Proof-of-Work (PoW) и использующая новый протокол GHOSTDAG в сочетании с архитектурой blockDAG. Такая конструкция позволяет генерировать блоки параллельно, тем самым максимально увеличивая пропускную способность транзакций при сохранении безопасности и децентрализации сети.
KAS служит в качестве собственной криптовалюты экосистемы Kaspa. Она функционирует не только как базовый утилитарный токен сети, но и как механизм стимулирования, вознаграждающий таких участников, как разработчики, маркетологи и другие лица, которые поддерживают целостность и развитие платформы.
Протокол BlockDAG и GHOSTDAG: Традиционные блокчейны, такие как Bitcoin, используют линейную структуру сети: когда два блока добываются одновременно, только один из них включается в основную сеть, а другой становится «сиротским» блоком. Протокол GHOSTDAG Kaspa, напротив, позволяет этим «параллельным» блокам сосуществовать. С помощью специального алгоритма упорядочения и консенсуса он интегрирует их в реестр, а не отбрасывает. Такая конструкция позволяет сети обрабатывать несколько блоков одновременно, что значительно увеличивает пропускную способность и сокращает задержку подтверждения.
Безопасность и децентрализация: Kaspa сохраняет надежные свойства безопасности модели консенсуса Proof-of-Work, одновременно используя свою архитектуру DAG для включения большинства действительных блоков в консенсус. Такой подход сводит к минимуму компромиссы в отношении децентрализации и безопасности сети.
Цели по масштабируемости и производительности: В настоящее время Kaspa рассчитана на поддержку скорости 10 блоков в секунду, с будущими целями по масштабируемости до 100 блоков в секунду, наряду с практически мгновенным подтверждением транзакций.
С момента запуска Kaspa неуклонно привлекает к себе значительное внимание на рынке криптовалют. Его инновационная техническая архитектура привлекла к участию майнеров, разработчиков и инвесторов. Исходя из исторических ценовых колебаний, KAS пережил несколько бычьих циклов в период с 2023 по 2025 год, превратившись из технологической инициативы в публичную блокчейн-сеть, характеризующуюся активным участием сообщества и растущим потенциалом применения.
С точки зрения рыночной капитализации, Kaspa вошла в число основных проектов 1 уровня, позиционируя себя как растущего конкурента таких новых блокчейнов, как Solana и Avalanche.
Для более глубокого понимания Kaspa рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:
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