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Текущая цена Kaspa сегодня составляет 0,026279 RUB. Рыночная капитализация KAS составляет 722 922 936,230008979542 RUB. Отслеживайте обновления цен KAS в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Kaspa сегодня составляет 0,026279 RUB. Рыночная капитализация KAS составляет 722 922 936,230008979542 RUB. Отслеживайте обновления цен KAS в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Kaspa Курс (KAS)

Текущая цена 1 KAS в RUB:

₽2,17092312
₽2,17092312₽2,17092312
-1,10%1D
RUB
График цены Kaspa (KAS) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 19:36:25 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Kaspa

Текущая цена Kaspa (KAS) сегодня составляет ₽ 0,026279 с изменением 1,10% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации KAS на RUB составляет ₽ 0,026279 за KAS.

На данный момент Kaspa занимает #60 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 722,92M, при оборотном предложении 27,51B KAS. В течение последних 24 часов, KAS торговался в диапазоне от ₽ 0,02608 (минимум) до ₽ 0,026673 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 17,1476113175161242444, тогда как исторический минимум составил ₽ 0,0140356690174889316.

В краткосрочной перспективе KAS изменился на +0,37% за последний час и на +0,72% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 434,13K.

Рыночная информация Kaspa (KAS)

No.60

₽ 722,92M
₽ 722,92M₽ 722,92M

₽ 434,13K
₽ 434,13K₽ 434,13K

₽ 754,31M
₽ 754,31M₽ 754,31M

27,51B
27,51B 27,51B

28 704 026 601
28 704 026 601 28 704 026 601

27 509 529 899,539898
27 509 529 899,539898 27 509 529 899,539898

95,83%

0,03%

KASPA

Текущая рыночная капитализация Kaspa составляет ₽ 722,92M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 434,13K. Циркулируещее обращение KAS составляет 27,51B, а общее предложение – 27509529899.539898. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 754,31M.

История цен Kaspa в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0,02608
₽ 0,02608₽ 0,02608
Мин 24Ч
₽ 0,026673
₽ 0,026673₽ 0,026673
Макс 24Ч

₽ 0,02608
₽ 0,02608₽ 0,02608

₽ 0,026673
₽ 0,026673₽ 0,026673

₽ 17,1476113175161242444
₽ 17,1476113175161242444₽ 17,1476113175161242444

₽ 0,0140356690174889316
₽ 0,0140356690174889316₽ 0,0140356690174889316

+0,37%

-1,09%

+0,72%

+0,72%

История цен Kaspa (KAS) в RUB

Отслеживайте изменения цены Kaspa за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ -0,02414576-1,09%
30 дней₽ -0,003301-11,16%
60 дней₽ -0,004361-14,24%
90 дней₽ -0,01223-31,76%
Изменение цены Kaspa сегодня

Сегодня для KAS зафиксировано изменение ₽ -0,02414576 (-1,09%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Kaspa за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0,003301 (-11,16%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Kaspa за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то KAS изменился на ₽ -0,004361 (-14,24%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Kaspa за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,01223 (-31,76%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Kaspa (KAS)?

Просмотеть страницу истории цен Kaspa.

Анализ по Kaspa

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Kaspa, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какой сегодня тренд на рынке Kaspa: Бычий или медвежий?

Текущее общее настроение на рынке KAS: Бычье, бычье 65% | медвежье 35%;

Размерность индикатораЗаключение моделиПропорция/ПорогКраткий обзор
KDJЗолотой крестK > DКраткосрочная динамика нарастает, температура повышается.
StochRSI> 80Зона перекупленностиКраткосрочный рост слишком быстрый, следите за риском отката.
Точка пивотЦена > R2Выше R2Выше, чем недавний «самый дорогой» диапазон, в высокой территории.
Группа МА1-2 Покупка20-40% продажБольшинство МА направлены вниз, медвежий тренд.
MACDЗолотой крестDIF > DEAНаблюдается бычий момент.
BOLL (20,2)Цена > Верхняя полосаКасание или прорыв верхней полосыВходит в «дорогую» зону, волатильность растет.
RSI (14)Нейтрально30‑70В пределах нормы, еще есть запас.
Группа EMA1-2 Покупка20-40% продажБольшинство МА направлены вниз, медвежий тренд.

KAS_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется по текущей цене 0,026895, находясь выше центральной зоны 0,02648. Цена пробила уровень сопротивления R1 — 0,02654 и закрепилась выше ключевого уровня R2 — 0,02664. В структуре ценового поля наблюдается восходящая расстановка бычьих позиций. Краткосрочные скользящие средние и EMA одновременно подают сигналы к покупке. Индикатор MACD сформировал «золотое пересечение», что подтверждает наличие восходящего импульса. Показатель RSI находится в нейтральной зоне и не демонстрирует экстремальных значений перекупленности. Линии быстрого и медленного индикаторов направлены в одну сторону, указывая на усиление бычьего тренда. Волатильность сохраняется в стабильном диапазоне, без явных признаков её расширения. В ближайшей перспективе стоит обратить внимание на уровень R2 — 0,02664, который может выступать точкой тестирования при коррекции. Ниже поддержка S1 расположена на уровне 0,02638, что примерно соответствует 1,9% от текущей цены. Далее, для вторичной защиты можно ориентироваться на уровень S2 — 0,02632. Сверху пока нет заметных уровней сопротивления; необходимо следить за возможностью достижения новых максимумов.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.

Какие факторы влияют на цены Kaspa?

Цены на Kaspa (KAS) зависят от нескольких ключевых факторов:

1. Настроения рынка и общие тенденции криптовалютного рынка
2. Объём торгов и уровень ликвидности на биржах
3. Развитие технологий и обновления сети
4. Изменения сложности майнинга и хешрейта
5. Принятие KAS биржами и кошельками
6. Конкуренция со стороны других криптовалют на основе DAG
7. Регуляторные новости, влияющие на криптовалютный сектор в целом
8. Рост сообщества и активность разработчиков
9. Партнёрства и интеграции
10. Общие экономические условия и склонность инвесторов к риску

Все эти факторы взаимодействуют друг с другом, формируя ценовую волатильность, характерную для развивающихся криптовалют.

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену Kaspa?

Люди хотят знать текущую цену Kaspa (KAS) по нескольким ключевым причинам: принятие обоснованных торговых решений, управление портфелем, определение оптимального момента для покупки или продажи, отслеживание эффективности инвестиций, а также оставаться в курсе рыночных тенденций. Данные о цене в режиме реального времени помогают инвесторам оценивать волатильность, разрабатывать стратегии и оперативно реагировать на изменения рынка в стремительном криптовалютном пространстве.

Прогноз цены Kaspa

Прогноз цены Kaspa (KAS) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена KAS в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Kaspa (KAS) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Kaspa потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Kaspa достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены KAS, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Kaspa».

Как купить и инвестировать Kaspa в Россия

Готовы приступить к работе с Kaspa? Покупка KAS на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить Kaspa. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке Kaspa (KAS).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и Kaspa будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке Kaspa (KAS)

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Что такое Kaspa (KAS)

Kaspa – это быстро развивающийся проект публичной блокчейн-сети 1 уровня, который привлекает значительное внимание в сфере криптовалют. Его основная цель – обеспечить чрезвычайно высокую пропускную способность транзакций и практически мгновенные подтверждения, сохраняя при этом надежную безопасность и децентрализацию.

Что такое Kaspa (KAS)?

Kaspa – это инновационный проект, разработанный командой под руководством известного криптографа Йонатана Сомполинского. Это децентрализованная блокчейн-сеть 1 уровня, построенная на механизме консенсуса Proof-of-Work (PoW) и использующая новый протокол GHOSTDAG в сочетании с архитектурой blockDAG. Такая конструкция позволяет генерировать блоки параллельно, тем самым максимально увеличивая пропускную способность транзакций при сохранении безопасности и децентрализации сети.

KAS служит в качестве собственной криптовалюты экосистемы Kaspa. Она функционирует не только как базовый утилитарный токен сети, но и как механизм стимулирования, вознаграждающий таких участников, как разработчики, маркетологи и другие лица, которые поддерживают целостность и развитие платформы.

Техническая архитектура и основные функции Kaspa

Протокол BlockDAG и GHOSTDAG: Традиционные блокчейны, такие как Bitcoin, используют линейную структуру сети: когда два блока добываются одновременно, только один из них включается в основную сеть, а другой становится «сиротским» блоком. Протокол GHOSTDAG Kaspa, напротив, позволяет этим «параллельным» блокам сосуществовать. С помощью специального алгоритма упорядочения и консенсуса он интегрирует их в реестр, а не отбрасывает. Такая конструкция позволяет сети обрабатывать несколько блоков одновременно, что значительно увеличивает пропускную способность и сокращает задержку подтверждения.

Безопасность и децентрализация: Kaspa сохраняет надежные свойства безопасности модели консенсуса Proof-of-Work, одновременно используя свою архитектуру DAG для включения большинства действительных блоков в консенсус. Такой подход сводит к минимуму компромиссы в отношении децентрализации и безопасности сети.

Цели по масштабируемости и производительности: В настоящее время Kaspa рассчитана на поддержку скорости 10 блоков в секунду, с будущими целями по масштабируемости до 100 блоков в секунду, наряду с практически мгновенным подтверждением транзакций.

Позиция Kaspa на рынке и развитие

С момента запуска Kaspa неуклонно привлекает к себе значительное внимание на рынке криптовалют. Его инновационная техническая архитектура привлекла к участию майнеров, разработчиков и инвесторов. Исходя из исторических ценовых колебаний, KAS пережил несколько бычьих циклов в период с 2023 по 2025 год, превратившись из технологической инициативы в публичную блокчейн-сеть, характеризующуюся активным участием сообщества и растущим потенциалом применения.

С точки зрения рыночной капитализации, Kaspa вошла в число основных проектов 1 уровня, позиционируя себя как растущего конкурента таких новых блокчейнов, как Solana и Avalanche.

Преимущества и риски Kaspa

Преимущества

  • Высокая производительность и быстрое подтверждение: Параллельная блочная структура в сочетании с протоколом GHOSTDAG обеспечивает быстрое подтверждение и высокую пропускную способность транзакций.
  • Справедливая и прозрачная эмиссия: Отсутствие предварительного майнинга или предпродажи, что обеспечивает открытое и прозрачное распределение токенов.
  • Ориентация на сообщество и децентрализацию: Проект работает с относительной открытостью, способствуя активному участию сообщества и управлению.
  • Потенциал масштабируемости: Если сети удастся поддержать более широкие приложения, перспективы ее экосистемы будут значительными.

Риски и вызовы

  • Интенсивная конкуренция на рынке: Сталкивается с конкуренцией со стороны таких устоявшихся высокопроизводительных блокчейнов, как Solana, Avalanche, Polkadot и Ethereum.
  • Непроверенная техническая модель: Хотя blockDAG и GHOSTDAG предлагают теоретические преимущества, их долгосрочная безопасность и производительность еще не проверены на практике.
  • Высокая волатильность: Как криптоактив, KAS подвержен значительным ценовым колебаниям и рыночному риску.
  • Давление на развитие экосистемы: Способность привлекать разработчиков, приложения и долгосрочное принятие пользователями будет иметь решающее значение для определения устойчивой стоимости Kaspa.

Инвестиционная ценность Kaspa

  • Цена KAS демонстрирует определенную волатильность, на которую влияют рыночный спрос, объем майнинга, настроения инвесторов и более общие тенденции рынка криптовалют.
  • По сравнению с такими устоявшимися активами, как BTC и ETH, KAS все еще находится в фазе роста с точки зрения рыночной капитализации, что открывает потенциал для дальнейшего расширения.
  • Инновационная архитектура Kaspa (BlockDAG и GHOSTDAG) считается прорывом в решении проблем масштабируемости блокчейна и может стать основой для высокопроизводительных публичных блокчейнов следующего поколения.

Whitepaper

Источники Kaspa

Для более глубокого понимания Kaspa рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт Kaspa
Обозреватель блоков

Категория :

Directed Acyclic Graph (DAG)Kaspa EcosystemLayer 1 (L1)

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Страница обновлена: 2026-08-10 19:36:25 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Kaspa (KAS)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

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KAS USDT (фьючерсная торговля)

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
KAS/USDT
₽2,1704274
₽2,1704274₽2,1704274
-1,13%
16.52M (USDT)
KAS/USDC
₽2,168775
₽2,168775₽2,168775
-1,01%
2.27M (USDT)
KAS/USD1
₽2,1696012
₽2,1696012₽2,1696012
-1,06%
2.09M (USDT)
KAS/EUR
₽1,8771264
₽1,8771264₽1,8771264
-1,13%
2.51M (USDT)
KAS/USDE
₽2,16142182
₽2,16142182₽2,16142182
-1,18%
2.13M (USDT)

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Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

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1 KAS = 2,17117098 RUB