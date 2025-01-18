METANIA

Metania Games – это основанная на блокчейне платформа GameFi, призванная совершить революцию в игровой индустрии, интегрировав криптовалютные вознаграждения и истинное право собственности на внутриигровые активы. Созданная на основе Binance Smart Chain (BSC), Metania Games обеспечивает децентрализованный и выгодный игровой опыт.

Название криптовалютыMETANIA

МестоNo.4633

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0

Оборотное предложение--

Макс. предложение500,000,000

Общее предложение500,000,000

Коэффициент обращения%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум0.04483719508954314,2025-01-20

Наименьшая цена0.025120283377895097,2025-01-18

Публичный блокчейнBSC

ВведениеMetania Games – это основанная на блокчейне платформа GameFi, призванная совершить революцию в игровой индустрии, интегрировав криптовалютные вознаграждения и истинное право собственности на внутриигровые активы. Созданная на основе Binance Smart Chain (BSC), Metania Games обеспечивает децентрализованный и выгодный игровой опыт.

Сектор

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