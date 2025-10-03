Текущая цена TICS сегодня составляет 0.02784 USD. Следите за обновлениями цены TICS к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены TICS прямо сейчас на MEXC.Текущая цена TICS сегодня составляет 0.02784 USD. Следите за обновлениями цены TICS к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены TICS прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о TICS

Информация о цене TICS

Whitepaper TICS

Официальный сайт TICS

Токеномика TICS

Прогноз цен TICS

История TICS

Руководство по покупке TICS

Конвертер валют TICS в фиат

TICS на споте

Премаркет

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип TICS

TICS Курс (TICS)

Текущая цена 1 TICS в USD:

$0,02784
$0,02784$0,02784
-1,17%1D
USD
График цены TICS (TICS) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-05 08:14:21 (UTC+8)

Информация о ценах TICS (TICS) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,0275
$ 0,0275$ 0,0275
Мин 24Ч
$ 0,03
$ 0,03$ 0,03
Макс 24Ч

$ 0,0275
$ 0,0275$ 0,0275

$ 0,03
$ 0,03$ 0,03

$ 2,5719853250516347
$ 2,5719853250516347$ 2,5719853250516347

$ 0,030720054210987374
$ 0,030720054210987374$ 0,030720054210987374

+0,79%

-1,17%

-6,39%

-6,39%

Текущая цена TICS (TICS) составляет $ 0,02784. За последние 24 часа TICS торговался в диапазоне от $ 0,0275 до $ 0,03, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена TICS за все время составляет $ 2,5719853250516347, а минимальная – $ 0,030720054210987374.

Что касается краткосрочной динамики, TICS изменился на +0,79% за последний час, на -1,17% за 24 часа и на -6,39% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация TICS (TICS)

No.3921

$ 2,29M
$ 2,29M$ 2,29M

$ 132,02K
$ 132,02K$ 132,02K

$ 37,91M
$ 37,91M$ 37,91M

82,26M
82,26M 82,26M

1 361 867 964
1 361 867 964 1 361 867 964

1 361 867 964
1 361 867 964 1 361 867 964

6,03%

QUBETICS

Текущая рыночная капитализация TICS составляет $ 2,29M, при 24-часовом объеме торгов $ 132,02K. Циркулируещее обращение TICS составляет 82,26M, а общее предложение – 1361867964. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 37,91M.

История цен TICS (TICS) в USD

Отслеживайте изменения цены TICS за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0,0003296-1,17%
30 дней$ -0,01016-26,74%
60 дней$ -0,03356-54,66%
90 дней$ -1,68106-98,38%
Изменение цены TICS сегодня

Сегодня для TICS зафиксировано изменение $ -0,0003296 (-1,17%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены TICS за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на $ -0,01016 (-26,74%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены TICS за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то TICS изменился на $ -0,03356 (-54,66%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены TICS за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по $ -1,68106 (-98,38%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены TICS (TICS)?

Просмотеть страницу истории цен TICS.

Что такое TICS (TICS)

Qubetics – это децентрализованный протокол блокчейна 1 уровня, предназначенный для объединения основных сетей Web3 в единую, взаимодействующую экосистему. Полностью совместимый с EVM и построенный на Cosmos SDK, Qubetics позволяет пользователям беспрепятственно взаимодействовать между несколькими сетями, сохраняя полный контроль над своими активами через некастодиальные кошельки.

TICS доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в TICS. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.

Кроме того, вы можете:
- Проверить доступность стейкинга TICS, чтобы узнать, как вы можете заработать вознаграждение на своих активах.
- Прочитать обзоры и аналитику о TICS в нашем блоге, чтобы оставаться в курсе последних тенденций рынка и мнений экспертов.

Наши комплексные ресурсы созданы для того, чтобы сделать ваш процесс покупки TICS простым и информативным, гарантируя, что у вас есть все инструменты и знания, необходимые для уверенного инвестирования.

Прогноз цены TICS (USD)

Сколько будет стоить TICS (TICS) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов TICS (TICS) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для TICS.

Проверьте прогноз цены TICS!

Токеномика TICS (TICS)

Понимание токеномики TICS (TICS) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена TICS прямо сейчас!

Как купить TICS (TICS)

Ищете как купить TICS? Процесс прост и не требует особых усилий! Вы можете легко приобрести TICS на MEXC, следуя нашему пошаговому руководству по покупке. Мы предоставляем вам подробные инструкции и видеоуроки, демонстрирующие, как зарегистрироваться на MEXC и использовать различные удобные способы оплаты.

TICS на местную валюту

1 TICS (TICS) в VND
732,6096
1 TICS (TICS) в AUD
A$0,0420384
1 TICS (TICS) в GBP
0,0206016
1 TICS (TICS) в EUR
0,023664
1 TICS (TICS) в USD
$0,02784
1 TICS (TICS) в MYR
RM0,116928
1 TICS (TICS) в TRY
1,159536
1 TICS (TICS) в JPY
¥4,09248
1 TICS (TICS) в ARS
ARS$39,65808
1 TICS (TICS) в RUB
2,2887264
1 TICS (TICS) в INR
2,4702432
1 TICS (TICS) в IDR
Rp463,9998144
1 TICS (TICS) в KRW
39,211248
1 TICS (TICS) в PHP
1,611936
1 TICS (TICS) в EGP
￡E.1,3288032
1 TICS (TICS) в BRL
R$0,1483872
1 TICS (TICS) в CAD
C$0,0386976
1 TICS (TICS) в BDT
3,386736
1 TICS (TICS) в NGN
40,7611008
1 TICS (TICS) в COP
$108,326832
1 TICS (TICS) в ZAR
R.0,4794048
1 TICS (TICS) в UAH
1,1481216
1 TICS (TICS) в TZS
T.Sh.68,40288
1 TICS (TICS) в VES
Bs5,06688
1 TICS (TICS) в CLP
$26,8656
1 TICS (TICS) в PKR
Rs7,8311136
1 TICS (TICS) в KZT
15,2379456
1 TICS (TICS) в THB
฿0,9003456
1 TICS (TICS) в TWD
NT$0,8460576
1 TICS (TICS) в AED
د.إ0,1021728
1 TICS (TICS) в CHF
Fr0,0219936
1 TICS (TICS) в HKD
HK$0,2165952
1 TICS (TICS) в AMD
֏10,6666176
1 TICS (TICS) в MAD
.د.م0,2530656
1 TICS (TICS) в MXN
$0,5119776
1 TICS (TICS) в SAR
ريال0,1041216
1 TICS (TICS) в ETB
Br4,0393056
1 TICS (TICS) в KES
KSh3,5952576
1 TICS (TICS) в JOD
د.أ0,01973856
1 TICS (TICS) в PLN
0,1007808
1 TICS (TICS) в RON
лв0,1205472
1 TICS (TICS) в SEK
kr0,2608608
1 TICS (TICS) в BGN
лв0,0462144
1 TICS (TICS) в HUF
Ft9,2061312
1 TICS (TICS) в CZK
0,5751744
1 TICS (TICS) в KWD
د.ك0,0084912
1 TICS (TICS) в ILS
0,091872
1 TICS (TICS) в BOB
Bs0,192096
1 TICS (TICS) в AZN
0,047328
1 TICS (TICS) в TJS
SM0,2591904
1 TICS (TICS) в GEL
0,0757248
1 TICS (TICS) в AOA
Kz25,5178656
1 TICS (TICS) в BHD
.د.ب0,01046784
1 TICS (TICS) в BMD
$0,02784
1 TICS (TICS) в DKK
kr0,1770624
1 TICS (TICS) в HNL
L0,728016
1 TICS (TICS) в MUR
1,2614304
1 TICS (TICS) в NAD
$0,4796832
1 TICS (TICS) в NOK
kr0,277008
1 TICS (TICS) в NZD
$0,0476064
1 TICS (TICS) в PAB
B/.0,02784
1 TICS (TICS) в PGK
K0,11832
1 TICS (TICS) в QAR
ر.ق0,1013376
1 TICS (TICS) в RSD
дин.2,7775968
1 TICS (TICS) в UZS
soʻm335,4216096
1 TICS (TICS) в ALL
L2,2937376
1 TICS (TICS) в ANG
ƒ0,0498336
1 TICS (TICS) в AWG
ƒ0,050112
1 TICS (TICS) в BBD
$0,05568
1 TICS (TICS) в BAM
KM0,0462144
1 TICS (TICS) в BIF
Fr81,87744
1 TICS (TICS) в BND
$0,0356352
1 TICS (TICS) в BSD
$0,02784
1 TICS (TICS) в JMD
$4,4699904
1 TICS (TICS) в KHR
111,8071104
1 TICS (TICS) в KMF
Fr11,66496
1 TICS (TICS) в LAK
605,2173792
1 TICS (TICS) в LKR
Rs8,4182592
1 TICS (TICS) в MDL
L0,4660416
1 TICS (TICS) в MGA
Ar124,2855552
1 TICS (TICS) в MOP
P0,2229984
1 TICS (TICS) в MVR
0,425952
1 TICS (TICS) в MWK
MK48,3333024
1 TICS (TICS) в MZN
MT1,778976
1 TICS (TICS) в NPR
Rs3,958848
1 TICS (TICS) в PYG
196,04928
1 TICS (TICS) в RWF
Fr40,28448
1 TICS (TICS) в SBD
$0,2294016
1 TICS (TICS) в SCR
0,4070208
1 TICS (TICS) в SRD
$1,060704
1 TICS (TICS) в SVC
$0,2433216
1 TICS (TICS) в SZL
L0,4794048
1 TICS (TICS) в TMT
m0,09744
1 TICS (TICS) в TND
د.ت0,08107008
1 TICS (TICS) в TTD
$0,1884768
1 TICS (TICS) в UGX
Sh96,3264
1 TICS (TICS) в XAF
Fr15,53472
1 TICS (TICS) в XCD
$0,075168
1 TICS (TICS) в XOF
Fr15,53472
1 TICS (TICS) в XPF
Fr2,81184
1 TICS (TICS) в BWP
P0,3697152
1 TICS (TICS) в BZD
$0,0559584
1 TICS (TICS) в CVE
$2,6144544
1 TICS (TICS) в DJF
Fr4,95552
1 TICS (TICS) в DOP
$1,742784
1 TICS (TICS) в DZD
د.ج3,6047232
1 TICS (TICS) в FJD
$0,06264
1 TICS (TICS) в GNF
Fr242,0688
1 TICS (TICS) в GTQ
Q0,2132544
1 TICS (TICS) в GYD
$5,8216224
1 TICS (TICS) в ISK
kr3,3408

Источники TICS

Для более глубокого понимания TICS рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт TICS
Обозреватель блоков

Люди также спрашивают: Другие вопросы о TICS

Сколько стоит TICS (TICS) на сегодня?
Актуальная цена TICS в USD – 0,02784 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена TICS в USD?
Текущая цена TICS в USD составляет $ 0,02784. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация TICS?
Рыночная капитализация TICS составляет $ 2,29M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение TICS?
Циркулирующее предложение TICS составляет 82,26M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) TICS?
TICS достиг максимальной цены (ATH) в 2,5719853250516347 USD.
Какова была минимальная цена TICS за все время (ATL)?
TICS достиг минимальной цены (ATL) в 0,030720054210987374 USD.
Каков объем торгов TICS?
Объем торгов за последние 24 часа для TICS составляет $ 132,02K USD.
Вырастет ли TICS в цене в этом году?
TICS может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены TICS для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-05 08:14:21 (UTC+8)

Важные обновления индустрии TICS (TICS)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-04 13:39:16Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF Ethereum в США зафиксировал чистый приток в размере 233,5 миллиона долларов
10-04 11:26:38Новости отрасли
Эмиссия USDC превышает 75 миллиардов, доля рынка достигает 24,9%
10-03 10:20:00Новости отрасли
Общая рыночная капитализация криптовалют возвращается выше 4,2 триллиона долларов, с 24-часовым увеличением на 2,3%
10-03 05:17:00Новости отрасли
Биткоин впервые с середины августа преодолевает отметку в 120 000$
10-01 14:11:00Новости отрасли
Вчера, спотовые ETF Ethereum в США зафиксировали чистый приток в размере 127,5 миллиона долларов, в то время как спотовые ETF Bitcoin зарегистрировали чистый приток в размере 430 миллионов долларов
09-30 18:14:00Новости отрасли
Текущие ставки финансирования на основных централизованных и децентрализованных биржах указывают на нейтральное состояние рынка с небольшим медвежьим уклоном

Главные новости

Доходность маржинальных фьючерсов MEXC: возможности и вызовы получения двойного дохода от торговли

October 3, 2025

Умная торговля, ноль комиссий: как заказы с поддержкой ИИ от MEXC меняют правила игры

October 3, 2025

GameFi 2.0: Почему Токеномика Определит Будущее Блокчейн-Игрового Мира

October 3, 2025
Посмотреть больше

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

Калькулятор TICS в USD

Сумма

TICS
TICS
USD
USD

1 TICS = 0,02784 USD

Торговля TICS

TICS/USDT
$0,02784
$0,02784$0,02784
-1,17%

Присоединяйтесь к MEXC сейчас

-- комиссия мейкера на споте, -- комиссия тейкера на споте
-- комиссия мейкера на фьючерсах, -- комиссия тейкера на фьючерсах