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Текущая цена Fogo сегодня составляет 0,009181 RUB. Рыночная капитализация FOGO составляет 35 250 052,30641881536393 RUB. Отслеживайте обновления цен FOGO в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Fogo сегодня составляет 0,009181 RUB. Рыночная капитализация FOGO составляет 35 250 052,30641881536393 RUB. Отслеживайте обновления цен FOGO в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Fogo Курс (FOGO)

Текущая цена 1 FOGO в RUB:

₽0,75899327
₽0,75899327₽0,75899327
+4,92%1D
RUB
График цены Fogo (FOGO) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 18:27:56 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Fogo

Текущая цена Fogo (FOGO) сегодня составляет ₽ 0,009181 с изменением 4,92% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации FOGO на RUB составляет ₽ 0,009181 за FOGO.

На данный момент Fogo занимает #413 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 35,25M, при оборотном предложении 3,84B FOGO. В течение последних 24 часов, FOGO торговался в диапазоне от ₽ 0,008703 (минимум) до ₽ 0,009273 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 5,229854522165667114, тогда как исторический минимум составил ₽ 0,8704852894284475852.

В краткосрочной перспективе FOGO изменился на +0,64% за последний час и на +11,59% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 60,04K.

Рыночная информация Fogo (FOGO)

No.413

₽ 35,25M
₽ 35,25M₽ 35,25M

₽ 60,04K
₽ 60,04K₽ 60,04K

₽ 91,93M
₽ 91,93M₽ 91,93M

3,84B
3,84B 3,84B

10 013 456 737,43829103
10 013 456 737,43829103 10 013 456 737,43829103

FOGO

Текущая рыночная капитализация Fogo составляет ₽ 35,25M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 60,04K. Циркулируещее обращение FOGO составляет 3,84B, а общее предложение – 10013456737.43829103. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 91,93M.

История цен Fogo в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0,008703
₽ 0,008703₽ 0,008703
Мин 24Ч
₽ 0,009273
₽ 0,009273₽ 0,009273
Макс 24Ч

₽ 0,008703
₽ 0,008703₽ 0,008703

₽ 0,009273
₽ 0,009273₽ 0,009273

₽ 5,229854522165667114
₽ 5,229854522165667114₽ 5,229854522165667114

₽ 0,8704852894284475852
₽ 0,8704852894284475852₽ 0,8704852894284475852

+0,64%

+4,92%

+11,59%

+11,59%

История цен Fogo (FOGO) в RUB

Отслеживайте изменения цены Fogo за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ +0,03559137+4,92%
30 дней₽ -0,000655-6,66%
60 дней₽ -0,002209-19,40%
90 дней₽ -0,012199-57,06%
Изменение цены Fogo сегодня

Сегодня для FOGO зафиксировано изменение ₽ +0,03559137 (+4,92%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Fogo за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0,000655 (-6,66%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Fogo за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то FOGO изменился на ₽ -0,002209 (-19,40%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Fogo за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,012199 (-57,06%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Fogo (FOGO)?

Просмотеть страницу истории цен Fogo.

Анализ по Fogo

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Fogo, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какой сегодня тренд на рынке Fogo: Бычий или медвежий?

Текущее общее настроение на рынке FOGO: Бычье, бычье 55% | медвежье 45%;

Размерность индикатораЗаключение моделиПропорция/ПорогКраткий обзор
KDJЗолотой крестK > DКраткосрочная динамика нарастает, температура повышается.
StochRSI> 80Зона перекупленностиКраткосрочный рост слишком быстрый, следите за риском отката.
Точка пивотR1 < Цена ≤ R2Между R1-R2Выше центрального пивота, но не в зоне экстремально высоких цен.
Группа МА0 Покупка0-20% продажВсе МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.
MACDЗолотой крестDIF > DEAНаблюдается бычий момент.
BOLL (20,2)Цена > Верхняя полосаКасание или прорыв верхней полосыВходит в «дорогую» зону, волатильность растет.
RSI (14)Нейтрально30‑70В пределах нормы, еще есть запас.
Группа EMA0 Покупка0-20% продажВсе МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.

FOGO_USDT在4小时周期内运行于中枢0.009064上方，当前价格为0.00921，位于R1阻力位0.009163与R2阻力位0.009254之间。价格已突破短期枢纽体系的上沿，多头结构占据主导地位。均线系统呈现多头排列，各项技术指标一致指向向上发散状态。目前价位处于近期波动区间的上半部分，市场重心正逐步上移。 MACD指标形成金叉，快慢线在零轴上方发散，动能集中释放。RSI指标位于中性区域，尚未触及超买极端值，仍留有充足的空间。KDJ与StochRSI同步上行，短线买盘力量保持活跃。布林带开口扩张，价格沿上轨运行，波动率显著提升。多空双方在当前价位换手充分，动能分布偏向多方，但尚未出现过度拥挤的情况。 近端关键阻力位于0.009254，距离现价约0.37%。下方第一支撑参考R1价位0.009163，距离现价约0.51%。远端防守位设于中枢0.009064，距离现价约1.59%。S1价位0.008973构成次级支撑，距离现价约2.57%。交易区间明确，上下边界清晰可辨。

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.

Какие факторы влияют на цены Fogo?

Цены на токен FOGO зависят от нескольких ключевых факторов:

1. Настроения рынка и общие тренды криптовалютного рынка
2. Объем торгов и уровень ликвидности на биржах
3. Полезность токена и степень его внедрения в экосистему Fogo
4. Уровень вовлеченности сообщества и активность в социальных сетях
5. Анонсы партнерств и развитие проекта
6. Регуляторные новости, влияющие на широкий криптовалютный сектор
7. Динамика спроса и предложения
8. Движения крупных инвесторов и крупные транзакции
9. Паттерны технического анализа
10. Общие экономические условия и склонность инвесторов к риску

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену Fogo?

Люди хотят знать текущую цену FOGO по нескольким ключевым причинам: принятие обоснованных торговых решений, оптимальное время входа/выхода на рынок, управление портфелем и отслеживание эффективности инвестиций. Реальное время ценообразования помогает трейдерам извлекать выгоду из волатильности, оценивать прибыльные или убыточные позиции и осуществлять стратегические действия на быстро меняющемся криптовалютном рынке.

Прогноз цены Fogo

Прогноз цены Fogo (FOGO) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена FOGO в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Fogo (FOGO) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Fogo потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Fogo достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены FOGO, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Fogo».

Как купить и инвестировать Fogo в Россия

Готовы приступить к работе с Fogo? Покупка FOGO на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить Fogo. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке Fogo (FOGO).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и Fogo будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке Fogo (FOGO)

Что вы можете сделать с Fogo

Владение Fogo позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

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Что такое Fogo (FOGO)

Fogo – это блокчейн нового поколения 1 уровня, разработанный для обеспечения лучшего опыта ончейн-торговли. Благодаря уникальной архитектуре и реализации Firedancer, сеть предлагает низкую задержку, практически мгновенную окончательность и беспрецедентную масштабируемость. Как специально созданная блокчейн-сеть, Fogo будет включать в себя тщательно сконструированный, вертикально интегрированный технологический стек. Он включает в себя тщательно подобранный набор валидаторов, нативные ценовые данные, закрепленный DEX и совместно размещенных поставщиков ликвидности для создания действительно разнообразной торговой среды. При поддержке команды экспертов в области торговли и инженерии и движимая стремлением переосмыслить границы возможного, Fogo устанавливает стандарты для высокопроизводительной инфраструктуры блокчейна.

Источники Fogo

Для более глубокого понимания Fogo рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт Fogo
Обозреватель блоков

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Binance Alpha SpotlightDecentralized Finance (DeFi)Layer 1 (L1)

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Страница обновлена: 2026-08-10 18:27:56 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Fogo (FOGO)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о Fogo

FOGO USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по FOGO с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами FOGO USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

Торгуйте Fogo (FOGO) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Fogo в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
FOGO/USDT
₽0,75915861
₽0,75915861₽0,75915861
+4,97%
6.73M (USDT)

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Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

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