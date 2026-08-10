Сегодняшняя цена Fogo

Текущая цена Fogo (FOGO) сегодня составляет ₽ 0,009181 с изменением 4,92% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации FOGO на RUB составляет ₽ 0,009181 за FOGO.

На данный момент Fogo занимает #413 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 35,25M, при оборотном предложении 3,84B FOGO. В течение последних 24 часов, FOGO торговался в диапазоне от ₽ 0,008703 (минимум) до ₽ 0,009273 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 5,229854522165667114, тогда как исторический минимум составил ₽ 0,8704852894284475852.

В краткосрочной перспективе FOGO изменился на +0,64% за последний час и на +11,59% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 60,04K.

Рыночная информация Fogo (FOGO)

Место No.413 Рыночная капитализация ₽ 35,25M₽ 35,25M ₽ 35,25M Объем (24Ч) ₽ 60,04K₽ 60,04K ₽ 60,04K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 91,93M₽ 91,93M ₽ 91,93M Оборотное предложение 3,84B 3,84B 3,84B Общее предложение 10 013 456 737,43829103 10 013 456 737,43829103 10 013 456 737,43829103 Публичный блокчейн FOGO

Текущая рыночная капитализация Fogo составляет ₽ 35,25M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 60,04K. Циркулируещее обращение FOGO составляет 3,84B, а общее предложение – 10013456737.43829103. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 91,93M.