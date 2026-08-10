Fogo Курс (FOGO)
Текущая цена Fogo (FOGO) сегодня составляет ₽ 0,009181 с изменением 4,92% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации FOGO на RUB составляет ₽ 0,009181 за FOGO.
На данный момент Fogo занимает #413 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 35,25M, при оборотном предложении 3,84B FOGO. В течение последних 24 часов, FOGO торговался в диапазоне от ₽ 0,008703 (минимум) до ₽ 0,009273 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 5,229854522165667114, тогда как исторический минимум составил ₽ 0,8704852894284475852.
В краткосрочной перспективе FOGO изменился на +0,64% за последний час и на +11,59% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 60,04K.
No.413
FOGO
Текущая рыночная капитализация Fogo составляет ₽ 35,25M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 60,04K. Циркулируещее обращение FOGO составляет 3,84B, а общее предложение – 10013456737.43829103. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 91,93M.
+0,64%
+4,92%
+11,59%
+11,59%
Отслеживайте изменения цены Fogo за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:
|Период
|Изменение (RUB)
|Изменение (%)
|Сегодня
|₽ +0,03559137
|+4,92%
|30 дней
|₽ -0,000655
|-6,66%
|60 дней
|₽ -0,002209
|-19,40%
|90 дней
|₽ -0,012199
|-57,06%
Сегодня для FOGO зафиксировано изменение ₽ +0,03559137 (+4,92%), что отражает его последнюю активность на рынке.
За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0,000655 (-6,66%), что показывает краткосрочную эффективность токена.
Если расширить обзор до 60 дн., то FOGO изменился на ₽ -0,002209 (-19,40%), что дает более широкое представление о его эффективности.
Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,012199 (-57,06%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.
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Просмотеть страницу истории цен Fogo.
Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Fogo, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.
Текущее общее настроение на рынке FOGO: Бычье, бычье 55% | медвежье 45%;
|Размерность индикатора
|Заключение модели
|Пропорция/Порог
|Краткий обзор
|KDJ
|Золотой крест
|K > D
|Краткосрочная динамика нарастает, температура повышается.
|StochRSI
|> 80
|Зона перекупленности
|Краткосрочный рост слишком быстрый, следите за риском отката.
|Точка пивот
|R1 < Цена ≤ R2
|Между R1-R2
|Выше центрального пивота, но не в зоне экстремально высоких цен.
|Группа МА
|0 Покупка
|0-20% продаж
|Все МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.
|MACD
|Золотой крест
|DIF > DEA
|Наблюдается бычий момент.
|BOLL (20,2)
|Цена > Верхняя полоса
|Касание или прорыв верхней полосы
|Входит в «дорогую» зону, волатильность растет.
|RSI (14)
|Нейтрально
|30‑70
|В пределах нормы, еще есть запас.
|Группа EMA
|0 Покупка
|0-20% продаж
|Все МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.
FOGO_USDT在4小时周期内运行于中枢0.009064上方，当前价格为0.00921，位于R1阻力位0.009163与R2阻力位0.009254之间。价格已突破短期枢纽体系的上沿，多头结构占据主导地位。均线系统呈现多头排列，各项技术指标一致指向向上发散状态。目前价位处于近期波动区间的上半部分，市场重心正逐步上移。 MACD指标形成金叉，快慢线在零轴上方发散，动能集中释放。RSI指标位于中性区域，尚未触及超买极端值，仍留有充足的空间。KDJ与StochRSI同步上行，短线买盘力量保持活跃。布林带开口扩张，价格沿上轨运行，波动率显著提升。多空双方在当前价位换手充分，动能分布偏向多方，但尚未出现过度拥挤的情况。 近端关键阻力位于0.009254，距离现价约0.37%。下方第一支撑参考R1价位0.009163，距离现价约0.51%。远端防守位设于中枢0.009064，距离现价约1.59%。S1价位0.008973构成次级支撑，距离现价约2.57%。交易区间明确，上下边界清晰可辨。
Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.
В 2040 году цена Fogo потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.
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