Цель Delysium - создать виртуальный мир, в котором на блокчейне сосуществуют 1 миллиард людей и 100 миллиардов виртуальных существ с искусственным интеллектом. Эти виртуальные существа не ограничиваются только цифровыми версиями нас самих, но также компаньонами и неигровыми персонажами (NPC), которые могут путешествовать по различным сценариям, включая игры, сообщества и медиаплатформы. Первая игра AAA-качества, созданная на основе децентрализованной структуры публикации игр, уже появилась в магазине Epic Games.