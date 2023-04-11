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Delysium

AGI/USDT
0.08968--
$0.00
Макс 24ч
0.11867
Мин 24ч
0.08078
Объем 24ч (AGI)
2.89M
Сумма 24ч (USDT)
285.50K
Макс 24ч
0.11867
Мин 24ч
0.08078
Объем 24ч (AGI)
2.89M
Сумма 24ч (USDT)
285.50K
График
Информация о токене
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Глубина
AGI
Цель Delysium - создать виртуальный мир, в котором на блокчейне сосуществуют 1 миллиард людей и 100 миллиардов виртуальных существ с искусственным интеллектом. Эти виртуальные существа не ограничиваются только цифровыми версиями нас самих, но также компаньонами и неигровыми персонажами (NPC), которые могут путешествовать по различным сценариям, включая игры, сообщества и медиаплатформы. Первая игра AAA-качества, созданная на основе децентрализованной структуры публикации игр, уже появилась в магазине Epic Games.
Обзор
Название криптовалюты
AGI
Время выпуска
--
Связанные ссылки
Цена выпуска
--
Макс. предложение
3,000,000,000
Книга ордеров
0.00001
0.00001
0.0001
0.001
0.01

Цена(USDT)

(AGI)

(USDT)

0.08968$0.00
Сделки на рынке
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Время
Спот
5X-X Фьючерсы
Спот
5X-X Фьючерсы
Мейкер 0.00% / Тейкер 0.00%
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