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Текущая цена THORChain сегодня составляет 0,4331 RUB. Рыночная капитализация RUNE составляет 146 549 209,8735 RUB. Отслеживайте обновления цен RUNE в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена THORChain сегодня составляет 0,4331 RUB. Рыночная капитализация RUNE составляет 146 549 209,8735 RUB. Отслеживайте обновления цен RUNE в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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THORChain Курс (RUNE)

Текущая цена 1 RUNE в RUB:

₽35,804377
₽35,804377₽35,804377
-1,36%1D
RUB
График цены THORChain (RUNE) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 22:09:31 (UTC+8)

Сегодняшняя цена THORChain

Текущая цена THORChain (RUNE) сегодня составляет ₽ 0,4331 с изменением 1,36% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации RUNE на RUB составляет ₽ 0,4331 за RUNE.

На данный момент THORChain занимает #159 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 146,55M, при оборотном предложении 338,37M RUNE. В течение последних 24 часов, RUNE торговался в диапазоне от ₽ 0,4295 (минимум) до ₽ 0,4392 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 1 757,6799826418, тогда как исторический минимум составил ₽ 0,6562876696890388.

В краткосрочной перспективе RUNE изменился на -0,12% за последний час и на -1,95% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 166,62K.

Рыночная информация THORChain (RUNE)

No.159

₽ 146,55M
₽ 146,55M₽ 146,55M

₽ 166,62K
₽ 166,62K₽ 166,62K

₽ 153,41M
₽ 153,41M₽ 153,41M

338,37M
338,37M 338,37M

354 208 499
354 208 499 354 208 499

354 208 499
354 208 499 354 208 499

95,52%

0,01%

2020-04-01 00:00:00

₽ 3,14146
₽ 3,14146₽ 3,14146

RUNE

Текущая рыночная капитализация THORChain составляет ₽ 146,55M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 166,62K. Циркулируещее обращение RUNE составляет 338,37M, а общее предложение – 354208499. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 153,41M.

История цен THORChain в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0,4295
₽ 0,4295₽ 0,4295
Мин 24Ч
₽ 0,4392
₽ 0,4392₽ 0,4392
Макс 24Ч

₽ 0,4295
₽ 0,4295₽ 0,4295

₽ 0,4392
₽ 0,4392₽ 0,4392

₽ 1 757,6799826418
₽ 1 757,6799826418₽ 1 757,6799826418

₽ 0,6562876696890388
₽ 0,6562876696890388₽ 0,6562876696890388

-0,12%

-1,35%

-1,95%

-1,95%

История цен THORChain (RUNE) в RUB

Отслеживайте изменения цены THORChain за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ -0,493653-1,35%
30 дней₽ +0,0217+5,27%
60 дней₽ +0,0253+6,20%
90 дней₽ -0,1688-28,05%
Изменение цены THORChain сегодня

Сегодня для RUNE зафиксировано изменение ₽ -0,493653 (-1,35%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены THORChain за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ +0,0217 (+5,27%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены THORChain за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то RUNE изменился на ₽ +0,0253 (+6,20%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены THORChain за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,1688 (-28,05%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены THORChain (RUNE)?

Просмотеть страницу истории цен THORChain.

Анализ по THORChain

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний THORChain, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какой сегодня тренд на рынке THORChain: Бычий или медвежий?

Текущее общее настроение на рынке RUNE: Медвежье, бычье 45% | медвежье 55%;

Размерность индикатораЗаключение моделиПропорция/ПорогКраткий обзор
KDJКрест смертиK < DКраткосрочная динамика снижается, температура падает.
StochRSI20‑80Нейтральная зонаНормальный темп, никаких экстремальных сигналов.
Точка пивотПивот ≤ Цена ≤ R1Между Пивот‑R1Чуть левее центрального пивота, в умеренно высоком положении.
Группа МА5-6 Покупка60–80% покупокБольшинство МА направлены вверх, преобладает бычий тренд.
MACDКрест смертиDIF < DEAНаблюдается медвежий момент.
BOLL (20,2)Нижняя ≤ Цена ≤ СредняяМежду нижней и средней полосойОтносительно слабый, но не слишком слабый.
RSI (14)Нейтрально30‑70В пределах нормы, еще есть запас.
Группа EMA5-6 Покупка60–80% покупокБольшинство МА направлены вверх, преобладает бычий тренд.

RUNE_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется выше центральной зоны 0,4319; текущая цена 0,4334 приближается к уровню сопротивления R1 — 0,4345. Ценовой уровень находится в верхней части диапазона между уровнями S2 и R2. В краткосрочной перспективе скользящие средние образуют бычью конфигурацию, тогда как долгосрочные трендовые индикаторы сохраняют нейтральную колебательную динамику. Система ключевых уровней показывает, что цена пока не смогла эффективно пробить ключевую зону сопротивления, формируя структуру бокового движения. MACD сформировал сигнал «глухого» пересечения: быстрая и медленная линии расходятся вниз, а индикатор демонстрирует признаки дивергенции. Индекс относительной силы (RSI) находится в нейтральной зоне и не достигает экстремальных значений перекупленности или перепроданности. Показатели KDJ и StochRSI также движутся вниз, что свидетельствует о сосредоточении краткосрочного продажного давления. Боллинджеры сужаются, волатильность снижается, участники рынка проявляют пониженный интерес к торговле, ожидая определения направления движения. Ближайшее сопротивление расположено на уровне 0,4345, отстоящем от текущей цены на 0,0011; вторичное сопротивление — на отметке 0,4378, расстояние до текущей цены составляет 0,0044. Ближайшая поддержка находится на уровне 0,4286, отстоящем от текущей цены на 0,0048; вторичная поддержка — на уровне 0,4260, расстояние до текущей цены составляет 0,0074. Расстояния между ключевыми уровнями сверху и снизу равномерны, при этом текущая цена ближе к верхнему сопротивлению, тогда как пространство для поддержки снизу остаётся относительно широким.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.

Какие факторы влияют на цены THORChain?

Цены на THORChain (RUNE) зависят от нескольких ключевых факторов:

1. Общая замороженная стоимость (TVL) — более высокие ликвидные пулы повышают спрос на RUNE.
2. Объем межцепочечных торгов — большее количество свопов приносит комиссии для держателей RUNE.
3. Уровень внедрения сети — интеграция с новыми блокчейнами расширяет полезность протокола.
4. Токен-экономика — требования к бондингу RUNE для узлов создают дефицит токена.
5. Настроения на рынке DeFi — общие тенденции в децентрализованном финансировании влияют на спрос.
6. Конкуренция со стороны других DEX-протоколов.
7. Регуляторные изменения, затрагивающие межцепочечные операции.
8. Технические обновления и улучшения протокола.

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену THORChain?

Люди хотят знать текущую цену THORChain (RUNE) по нескольким ключевым причинам: принятие обоснованных торговых решений, управление портфелем и определение оптимальных моментов входа в рынок или выхода из него. Поскольку RUNE обеспечивает межцепочечную ликвидность и децентрализованную торговлю, инвесторы отслеживают его цену, чтобы воспользоваться волатильностью, оценить эффективность инвестиций и выявить наиболее подходящие возможности для покупки или продажи в растущей экосистеме DeFi.

Прогноз цены THORChain

Прогноз цены THORChain (RUNE) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена RUNE в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены THORChain (RUNE) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена THORChain потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену THORChain достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены RUNE, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены THORChain».

Как купить и инвестировать THORChain в Россия

Готовы приступить к работе с THORChain? Покупка RUNE на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить THORChain. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке THORChain (RUNE).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и THORChain будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке THORChain (RUNE)

Что вы можете сделать с THORChain

Владение THORChain позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

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Что такое THORChain (RUNE)

THORChain is a cross-chain liquidity protocol that allows any asset to be swapped for another in decentralised liquidity pools. THORChain’s first platform is BEPSwap which will allow Binance Chain token holders to swap and stake any BEP2 asset.

Whitepaper

Источники THORChain

Для более глубокого понимания THORChain рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт THORChain
Обозреватель блоков

Категория :

Bridge Governance TokensDecentralized Exchange (DEX)Decentralized Finance (DeFi)

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Страница обновлена: 2026-08-10 22:09:31 (UTC+8)

Важные обновления индустрии THORChain (RUNE)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о THORChain

RUNE USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по RUNE с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами RUNE USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

Торгуйте THORChain (RUNE) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы THORChain в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
RUNE/USDT
₽35,771309
₽35,771309₽35,771309
-1,35%
383.39K (USDT)
RUNE/USDC
₽35,771309
₽35,771309₽35,771309
-1,32%
132.26K (USDT)

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Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

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