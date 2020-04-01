THORChain Курс (RUNE)
Текущая цена THORChain (RUNE) сегодня составляет ₽ 0,4331 с изменением 1,36% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации RUNE на RUB составляет ₽ 0,4331 за RUNE.
На данный момент THORChain занимает #159 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 146,55M, при оборотном предложении 338,37M RUNE. В течение последних 24 часов, RUNE торговался в диапазоне от ₽ 0,4295 (минимум) до ₽ 0,4392 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 1 757,6799826418, тогда как исторический минимум составил ₽ 0,6562876696890388.
В краткосрочной перспективе RUNE изменился на -0,12% за последний час и на -1,95% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 166,62K.
No.159
95,52%
0,01%
2020-04-01 00:00:00
RUNE
Текущая рыночная капитализация THORChain составляет ₽ 146,55M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 166,62K. Циркулируещее обращение RUNE составляет 338,37M, а общее предложение – 354208499. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 153,41M.
-0,12%
-1,35%
-1,95%
-1,95%
Отслеживайте изменения цены THORChain за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:
|Период
|Изменение (RUB)
|Изменение (%)
|Сегодня
|₽ -0,493653
|-1,35%
|30 дней
|₽ +0,0217
|+5,27%
|60 дней
|₽ +0,0253
|+6,20%
|90 дней
|₽ -0,1688
|-28,05%
Сегодня для RUNE зафиксировано изменение ₽ -0,493653 (-1,35%), что отражает его последнюю активность на рынке.
За последние 30 дней цена сместилась на ₽ +0,0217 (+5,27%), что показывает краткосрочную эффективность токена.
Если расширить обзор до 60 дн., то RUNE изменился на ₽ +0,0253 (+6,20%), что дает более широкое представление о его эффективности.
Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,1688 (-28,05%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.
Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены THORChain (RUNE)?
Просмотеть страницу истории цен THORChain.
Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний THORChain, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.
Текущее общее настроение на рынке RUNE: Медвежье, бычье 45% | медвежье 55%;
|Размерность индикатора
|Заключение модели
|Пропорция/Порог
|Краткий обзор
|KDJ
|Крест смерти
|K < D
|Краткосрочная динамика снижается, температура падает.
|StochRSI
|20‑80
|Нейтральная зона
|Нормальный темп, никаких экстремальных сигналов.
|Точка пивот
|Пивот ≤ Цена ≤ R1
|Между Пивот‑R1
|Чуть левее центрального пивота, в умеренно высоком положении.
|Группа МА
|5-6 Покупка
|60–80% покупок
|Большинство МА направлены вверх, преобладает бычий тренд.
|MACD
|Крест смерти
|DIF < DEA
|Наблюдается медвежий момент.
|BOLL (20,2)
|Нижняя ≤ Цена ≤ Средняя
|Между нижней и средней полосой
|Относительно слабый, но не слишком слабый.
|RSI (14)
|Нейтрально
|30‑70
|В пределах нормы, еще есть запас.
|Группа EMA
|5-6 Покупка
|60–80% покупок
|Большинство МА направлены вверх, преобладает бычий тренд.
RUNE_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется выше центральной зоны 0,4319; текущая цена 0,4334 приближается к уровню сопротивления R1 — 0,4345. Ценовой уровень находится в верхней части диапазона между уровнями S2 и R2. В краткосрочной перспективе скользящие средние образуют бычью конфигурацию, тогда как долгосрочные трендовые индикаторы сохраняют нейтральную колебательную динамику. Система ключевых уровней показывает, что цена пока не смогла эффективно пробить ключевую зону сопротивления, формируя структуру бокового движения. MACD сформировал сигнал «глухого» пересечения: быстрая и медленная линии расходятся вниз, а индикатор демонстрирует признаки дивергенции. Индекс относительной силы (RSI) находится в нейтральной зоне и не достигает экстремальных значений перекупленности или перепроданности. Показатели KDJ и StochRSI также движутся вниз, что свидетельствует о сосредоточении краткосрочного продажного давления. Боллинджеры сужаются, волатильность снижается, участники рынка проявляют пониженный интерес к торговле, ожидая определения направления движения. Ближайшее сопротивление расположено на уровне 0,4345, отстоящем от текущей цены на 0,0011; вторичное сопротивление — на отметке 0,4378, расстояние до текущей цены составляет 0,0044. Ближайшая поддержка находится на уровне 0,4286, отстоящем от текущей цены на 0,0048; вторичная поддержка — на уровне 0,4260, расстояние до текущей цены составляет 0,0074. Расстояния между ключевыми уровнями сверху и снизу равномерны, при этом текущая цена ближе к верхнему сопротивлению, тогда как пространство для поддержки снизу остаётся относительно широким.
Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.
В 2040 году цена THORChain потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.
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THORChain is a cross-chain liquidity protocol that allows any asset to be swapped for another in decentralised liquidity pools. THORChain’s first platform is BEPSwap which will allow Binance Chain token holders to swap and stake any BEP2 asset.
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