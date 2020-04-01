Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний THORChain, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Текущее общее настроение на рынке RUNE: Медвежье, бычье 45% | медвежье 55%;

Размерность индикатора Заключение модели Пропорция/Порог Краткий обзор KDJ Крест смерти K < D Краткосрочная динамика снижается, температура падает. StochRSI 20‑80 Нейтральная зона Нормальный темп, никаких экстремальных сигналов. Точка пивот Пивот ≤ Цена ≤ R1 Между Пивот‑R1 Чуть левее центрального пивота, в умеренно высоком положении. Группа МА 5-6 Покупка 60–80% покупок Большинство МА направлены вверх, преобладает бычий тренд. MACD Крест смерти DIF < DEA Наблюдается медвежий момент. BOLL (20,2) Нижняя ≤ Цена ≤ Средняя Между нижней и средней полосой Относительно слабый, но не слишком слабый. RSI (14) Нейтрально 30‑70 В пределах нормы, еще есть запас. Группа EMA 5-6 Покупка 60–80% покупок Большинство МА направлены вверх, преобладает бычий тренд.

RUNE_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется выше центральной зоны 0,4319; текущая цена 0,4334 приближается к уровню сопротивления R1 — 0,4345. Ценовой уровень находится в верхней части диапазона между уровнями S2 и R2. В краткосрочной перспективе скользящие средние образуют бычью конфигурацию, тогда как долгосрочные трендовые индикаторы сохраняют нейтральную колебательную динамику. Система ключевых уровней показывает, что цена пока не смогла эффективно пробить ключевую зону сопротивления, формируя структуру бокового движения. MACD сформировал сигнал «глухого» пересечения: быстрая и медленная линии расходятся вниз, а индикатор демонстрирует признаки дивергенции. Индекс относительной силы (RSI) находится в нейтральной зоне и не достигает экстремальных значений перекупленности или перепроданности. Показатели KDJ и StochRSI также движутся вниз, что свидетельствует о сосредоточении краткосрочного продажного давления. Боллинджеры сужаются, волатильность снижается, участники рынка проявляют пониженный интерес к торговле, ожидая определения направления движения. Ближайшее сопротивление расположено на уровне 0,4345, отстоящем от текущей цены на 0,0011; вторичное сопротивление — на отметке 0,4378, расстояние до текущей цены составляет 0,0044. Ближайшая поддержка находится на уровне 0,4286, отстоящем от текущей цены на 0,0048; вторичная поддержка — на уровне 0,4260, расстояние до текущей цены составляет 0,0074. Расстояния между ключевыми уровнями сверху и снизу равномерны, при этом текущая цена ближе к верхнему сопротивлению, тогда как пространство для поддержки снизу остаётся относительно широким.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.