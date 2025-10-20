Текущая цена Camp Network сегодня составляет 0.01513 USD. Следите за обновлениями цены CAMP к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены CAMP прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Camp Network сегодня составляет 0.01513 USD. Следите за обновлениями цены CAMP к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены CAMP прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о CAMP

Информация о цене CAMP

Whitepaper CAMP

Официальный сайт CAMP

Токеномика CAMP

Прогноз цен CAMP

История CAMP

Руководство по покупке CAMP

Конвертер валют CAMP в фиат

CAMP на споте

Фьючерсы CAMP USDT-M

Премаркет

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип Camp Network

Camp Network Курс (CAMP)

Текущая цена 1 CAMP в USD:

$0,01513
$0,01513$0,01513
-4,66%1D
USD
График цены Camp Network (CAMP) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 22:01:38 (UTC+8)

Информация о ценах Camp Network (CAMP) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,01456
$ 0,01456$ 0,01456
Мин 24Ч
$ 0,01639
$ 0,01639$ 0,01639
Макс 24Ч

$ 0,01456
$ 0,01456$ 0,01456

$ 0,01639
$ 0,01639$ 0,01639

--
----

--
----

+0,79%

-4,66%

-14,81%

-14,81%

Текущая цена Camp Network (CAMP) составляет $ 0,01513. За последние 24 часа CAMP торговался в диапазоне от $ 0,01456 до $ 0,01639, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена CAMP за все время составляет --, а минимальная – --.

Что касается краткосрочной динамики, CAMP изменился на +0,79% за последний час, на -4,66% за 24 часа и на -14,81% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Camp Network (CAMP)

--
----

$ 313,69K
$ 313,69K$ 313,69K

$ 151,30M
$ 151,30M$ 151,30M

--
----

10 000 000 000
10 000 000 000 10 000 000 000

ETH

Текущая рыночная капитализация Camp Network составляет --, при 24-часовом объеме торгов $ 313,69K. Циркулируещее обращение CAMP составляет --, а общее предложение – 10000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 151,30M.

История цен Camp Network (CAMP) в USD

Отслеживайте изменения цены Camp Network за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0,0007395-4,66%
30 дней$ -0,023-60,32%
60 дней$ +0,00513+51,30%
90 дней$ +0,00513+51,30%
Изменение цены Camp Network сегодня

Сегодня для CAMP зафиксировано изменение $ -0,0007395 (-4,66%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Camp Network за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на $ -0,023 (-60,32%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Camp Network за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то CAMP изменился на $ +0,00513 (+51,30%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Camp Network за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по $ +0,00513 (+51,30%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Camp Network (CAMP)?

Просмотеть страницу истории цен Camp Network.

Что такое Camp Network (CAMP)

Camp Network – это автономный IP-уровень – первый специально построенный блокчейн 1 уровня, созданный для поддержки проверки подлинности, программируемого лицензирования и монетизации агентов на уровне протокола. Поскольку генеративный ИИ трансформирует творчество, Camp предоставляет инфраструктуру для регистрации, лицензирования и монетизации интеллектуальной собственности ончейн в PvP и ИИ-нативном потреблении. Camp делает контент программируемым, принудительным и монетизируемым по умолчанию, решая инфраструктурный пробел на пересечении ИИ и IP.

Camp Network доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в Camp Network. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.

Кроме того, вы можете:
- Проверить доступность стейкинга CAMP, чтобы узнать, как вы можете заработать вознаграждение на своих активах.
- Прочитать обзоры и аналитику о Camp Network в нашем блоге, чтобы оставаться в курсе последних тенденций рынка и мнений экспертов.

Наши комплексные ресурсы созданы для того, чтобы сделать ваш процесс покупки Camp Network простым и информативным, гарантируя, что у вас есть все инструменты и знания, необходимые для уверенного инвестирования.

Прогноз цены Camp Network (USD)

Сколько будет стоить Camp Network (CAMP) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Camp Network (CAMP) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Camp Network.

Проверьте прогноз цены Camp Network!

Токеномика Camp Network (CAMP)

Понимание токеномики Camp Network (CAMP) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена CAMP прямо сейчас!

Как купить Camp Network (CAMP)

Ищете как купить Camp Network? Процесс прост и не требует особых усилий! Вы можете легко приобрести Camp Network на MEXC, следуя нашему пошаговому руководству по покупке. Мы предоставляем вам подробные инструкции и видеоуроки, демонстрирующие, как зарегистрироваться на MEXC и использовать различные удобные способы оплаты.

CAMP на местную валюту

1 Camp Network (CAMP) в VND
398,14595
1 Camp Network (CAMP) в AUD
A$0,0231489
1 Camp Network (CAMP) в GBP
0,0111962
1 Camp Network (CAMP) в EUR
0,0130118
1 Camp Network (CAMP) в USD
$0,01513
1 Camp Network (CAMP) в MYR
RM0,0638486
1 Camp Network (CAMP) в TRY
0,6351574
1 Camp Network (CAMP) в JPY
¥2,29976
1 Camp Network (CAMP) в ARS
ARS$20,4182376
1 Camp Network (CAMP) в RUB
1,2293125
1 Camp Network (CAMP) в INR
1,328414
1 Camp Network (CAMP) в IDR
Rp252,1665658
1 Camp Network (CAMP) в PHP
0,886618
1 Camp Network (CAMP) в EGP
￡E.0,7194315
1 Camp Network (CAMP) в BRL
R$0,0813994
1 Camp Network (CAMP) в CAD
C$0,0210307
1 Camp Network (CAMP) в BDT
1,8470704
1 Camp Network (CAMP) в NGN
22,1197574
1 Camp Network (CAMP) в COP
$59,1015625
1 Camp Network (CAMP) в ZAR
R.0,261749
1 Camp Network (CAMP) в UAH
0,633947
1 Camp Network (CAMP) в TZS
T.Sh.37,5432794
1 Camp Network (CAMP) в VES
Bs3,1773
1 Camp Network (CAMP) в CLP
$14,32811
1 Camp Network (CAMP) в PKR
Rs4,2823952
1 Camp Network (CAMP) в KZT
8,1431173
1 Camp Network (CAMP) в THB
฿0,4952049
1 Camp Network (CAMP) в TWD
NT$0,4661553
1 Camp Network (CAMP) в AED
د.إ0,0555271
1 Camp Network (CAMP) в CHF
Fr0,0119527
1 Camp Network (CAMP) в HKD
HK$0,1175601
1 Camp Network (CAMP) в AMD
֏5,7879815
1 Camp Network (CAMP) в MAD
.د.م0,1401038
1 Camp Network (CAMP) в MXN
$0,278392
1 Camp Network (CAMP) в SAR
ريال0,0567375
1 Camp Network (CAMP) в ETB
Br2,2909846
1 Camp Network (CAMP) в KES
KSh1,9538882
1 Camp Network (CAMP) в JOD
د.أ0,01072717
1 Camp Network (CAMP) в PLN
0,0550732
1 Camp Network (CAMP) в RON
лв0,0661181
1 Camp Network (CAMP) в SEK
kr0,1420707
1 Camp Network (CAMP) в BGN
лв0,0254184
1 Camp Network (CAMP) в HUF
Ft5,082167
1 Camp Network (CAMP) в CZK
0,3169735
1 Camp Network (CAMP) в KWD
د.ك0,00462978
1 Camp Network (CAMP) в ILS
0,0497777
1 Camp Network (CAMP) в BOB
Bs0,1045483
1 Camp Network (CAMP) в AZN
0,025721
1 Camp Network (CAMP) в TJS
SM0,1401038
1 Camp Network (CAMP) в GEL
0,040851
1 Camp Network (CAMP) в AOA
Kz13,7920541
1 Camp Network (CAMP) в BHD
.د.ب0,00568888
1 Camp Network (CAMP) в BMD
$0,01513
1 Camp Network (CAMP) в DKK
kr0,0972859
1 Camp Network (CAMP) в HNL
L0,3973138
1 Camp Network (CAMP) в MUR
0,6887176
1 Camp Network (CAMP) в NAD
$0,2626568
1 Camp Network (CAMP) в NOK
kr0,1509974
1 Camp Network (CAMP) в NZD
$0,0261749
1 Camp Network (CAMP) в PAB
B/.0,01513
1 Camp Network (CAMP) в PGK
K0,063546
1 Camp Network (CAMP) в QAR
ر.ق0,0550732
1 Camp Network (CAMP) в RSD
дин.1,5276761
1 Camp Network (CAMP) в UZS
soʻm182,2891147
1 Camp Network (CAMP) в ALL
L1,2616907
1 Camp Network (CAMP) в ANG
ƒ0,0270827
1 Camp Network (CAMP) в AWG
ƒ0,027234
1 Camp Network (CAMP) в BBD
$0,03026
1 Camp Network (CAMP) в BAM
KM0,0254184
1 Camp Network (CAMP) в BIF
Fr44,61837
1 Camp Network (CAMP) в BND
$0,019669
1 Camp Network (CAMP) в BSD
$0,01513
1 Camp Network (CAMP) в JMD
$2,4280624
1 Camp Network (CAMP) в KHR
61,0079425
1 Camp Network (CAMP) в KMF
Fr6,41512
1 Camp Network (CAMP) в LAK
328,9130369
1 Camp Network (CAMP) в LKR
රු4,5918037
1 Camp Network (CAMP) в MDL
L0,2567561
1 Camp Network (CAMP) в MGA
Ar67,847459
1 Camp Network (CAMP) в MOP
P0,12104
1 Camp Network (CAMP) в MVR
0,231489
1 Camp Network (CAMP) в MWK
MK26,221803
1 Camp Network (CAMP) в MZN
MT0,966807
1 Camp Network (CAMP) в NPR
रु2,1263702
1 Camp Network (CAMP) в PYG
107,30196
1 Camp Network (CAMP) в RWF
Fr21,95363
1 Camp Network (CAMP) в SBD
$0,1245199
1 Camp Network (CAMP) в SCR
0,2068271
1 Camp Network (CAMP) в SRD
$0,5997532
1 Camp Network (CAMP) в SVC
$0,1323875
1 Camp Network (CAMP) в SZL
L0,2626568
1 Camp Network (CAMP) в TMT
m0,0531063
1 Camp Network (CAMP) в TND
د.ت0,04445194
1 Camp Network (CAMP) в TTD
$0,1025814
1 Camp Network (CAMP) в UGX
Sh52,71292
1 Camp Network (CAMP) в XAF
Fr8,53332
1 Camp Network (CAMP) в XCD
$0,040851
1 Camp Network (CAMP) в XOF
Fr8,53332
1 Camp Network (CAMP) в XPF
Fr1,54326
1 Camp Network (CAMP) в BWP
P0,202742
1 Camp Network (CAMP) в BZD
$0,0304113
1 Camp Network (CAMP) в CVE
$1,4397708
1 Camp Network (CAMP) в DJF
Fr2,69314
1 Camp Network (CAMP) в DOP
$0,9599985
1 Camp Network (CAMP) в DZD
د.ج1,9743137
1 Camp Network (CAMP) в FJD
$0,034799
1 Camp Network (CAMP) в GNF
Fr131,55535
1 Camp Network (CAMP) в GTQ
Q0,1158958
1 Camp Network (CAMP) в GYD
$3,165196
1 Camp Network (CAMP) в ISK
kr1,84586

Источники Camp Network

Для более глубокого понимания Camp Network рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт Camp Network
Обозреватель блоков

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Camp Network

Сколько стоит Camp Network (CAMP) на сегодня?
Актуальная цена CAMP в USD – 0,01513 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена CAMP в USD?
Текущая цена CAMP в USD составляет $ 0,01513. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Camp Network?
Рыночная капитализация CAMP составляет -- USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение CAMP?
Циркулирующее предложение CAMP составляет -- USD.
Какова была максимальная цена (ATH) CAMP?
CAMP достиг максимальной цены (ATH) в -- USD.
Какова была минимальная цена CAMP за все время (ATL)?
CAMP достиг минимальной цены (ATL) в -- USD.
Каков объем торгов CAMP?
Объем торгов за последние 24 часа для CAMP составляет $ 313,69K USD.
Вырастет ли CAMP в цене в этом году?
CAMP может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены CAMP для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-23 22:01:38 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Camp Network (CAMP)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут
10-21 15:53:36Новости отрасли
Вчера спот-ETF Bitcoin зафиксировал чистый отток в размере 40.40 миллионов долларов, в то время как спот-ETF блокчейн Ethereum имел чистый отток в размере 145.7 миллионов долларов
10-20 18:31:42Новости отрасли
Общая рыночная капитализация криптовалют восстанавливается до 3.868 триллиона долларов, с 24-часовым ростом на 3,7%

Главные новости

ChainLink оказался одним из самых пострадавших альткоинов из топ-20

October 20, 2025

Поддержка усиливается: эфир пытается закрепиться выше $4000

October 18, 2025

Волатильность BTC обострилась до максимума с марта 2025 года

October 15, 2025
Посмотреть больше

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

Калькулятор CAMP в USD

Сумма

CAMP
CAMP
USD
USD

1 CAMP = 0,01513 USD

Торговля CAMP

CAMP/USDC
$0,01511
$0,01511$0,01511
-4,72%
CAMP/USDT
$0,01513
$0,01513$0,01513
-4,54%

Присоединяйтесь к MEXC сейчас

-- комиссия мейкера на споте, -- комиссия тейкера на споте
-- комиссия мейкера на фьючерсах, -- комиссия тейкера на фьючерсах