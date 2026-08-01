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Текущая цена Horizen сегодня составляет 4,224 RUB. Рыночная капитализация ZEN составляет 76 460 030,0546516544 RUB. Отслеживайте обновления цен ZEN в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Horizen сегодня составляет 4,224 RUB. Рыночная капитализация ZEN составляет 76 460 030,0546516544 RUB. Отслеживайте обновления цен ZEN в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Horizen Курс (ZEN)

Текущая цена 1 ZEN в RUB:

₽348,48
₽348,48₽348,48
+0,54%1D
RUB
График цены Horizen (ZEN) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-11 00:35:04 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Horizen

Текущая цена Horizen (ZEN) сегодня составляет ₽ 4,224 с изменением 0,54% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации ZEN на RUB составляет ₽ 4,224 за ZEN.

На данный момент Horizen занимает #200 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 76,46M, при оборотном предложении 18,10M ZEN. В течение последних 24 часов, ZEN торговался в диапазоне от ₽ 4,163 (минимум) до ₽ 4,346 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 13 872,718436775, тогда как исторический минимум составил ₽ 255,1262909173965525.

В краткосрочной перспективе ZEN изменился на +0,90% за последний час и на +2,15% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 72,87K.

Рыночная информация Horizen (ZEN)

No.200

₽ 76,46M
₽ 76,46M₽ 76,46M

₽ 72,87K
₽ 72,87K₽ 72,87K

₽ 88,70M
₽ 88,70M₽ 88,70M

18,10M
18,10M 18,10M

21 000 000
21 000 000 21 000 000

21 000 000
21 000 000 21 000 000

86,19%

0,01%

NONE

Текущая рыночная капитализация Horizen составляет ₽ 76,46M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 72,87K. Циркулируещее обращение ZEN составляет 18,10M, а общее предложение – 21000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 88,70M.

История цен Horizen в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 4,163
₽ 4,163₽ 4,163
Мин 24Ч
₽ 4,346
₽ 4,346₽ 4,346
Макс 24Ч

₽ 4,163
₽ 4,163₽ 4,163

₽ 4,346
₽ 4,346₽ 4,346

₽ 13 872,718436775
₽ 13 872,718436775₽ 13 872,718436775

₽ 255,1262909173965525
₽ 255,1262909173965525₽ 255,1262909173965525

+0,90%

+0,54%

+2,15%

+2,15%

История цен Horizen (ZEN) в RUB

Отслеживайте изменения цены Horizen за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ +1,87168+0,54%
30 дней₽ +0,044+1,05%
60 дней₽ -0,169-3,85%
90 дней₽ -2,455-36,76%
Изменение цены Horizen сегодня

Сегодня для ZEN зафиксировано изменение ₽ +1,87168 (+0,54%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Horizen за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ +0,044 (+1,05%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Horizen за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то ZEN изменился на ₽ -0,169 (-3,85%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Horizen за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -2,455 (-36,76%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Horizen (ZEN)?

Просмотеть страницу истории цен Horizen.

Анализ по Horizen

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Horizen, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какой сегодня тренд на рынке Horizen: Бычий или медвежий?

Текущее общее настроение на рынке ZEN: Бычье, бычье 55% | медвежье 45%;

Размерность индикатораЗаключение моделиПропорция/ПорогКраткий обзор
KDJЗолотой крестK > DКраткосрочная динамика нарастает, температура повышается.
StochRSI> 80Зона перекупленностиКраткосрочный рост слишком быстрый, следите за риском отката.
Точка пивотЦена > R2Выше R2Выше, чем недавний «самый дорогой» диапазон, в высокой территории.
Группа МА0 Покупка0-20% продажВсе МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.
MACDЗолотой крестDIF > DEAНаблюдается бычий момент.
BOLL (20,2)Цена > Верхняя полосаКасание или прорыв верхней полосыВходит в «дорогую» зону, волатильность растет.
RSI (14)Нейтрально30‑70В пределах нормы, еще есть запас.
Группа EMA0 Покупка0-20% продажВсе МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.

ZEN_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется по текущей цене 4,157. Цена находится выше уровня R2 — ключевой точки сопротивления, расположенной на отметке 4,1343. Центральный уровень 4,1003 выступает базовым ориентиром для нижней структуры. Уровни S1 и S2 находятся на отметках 4,0816 и 4,0663 соответственно. Текущая цена отошла от основной зоны плотного скопления ключевых уровней. Быки обладают краткосрочным преимуществом в структуре, тогда как медведям необходимо вернуться к уровню R2, чтобы изменить текущую динамику. Индикатор MACD демонстрирует сигнал «золотого пересечения»: быстрая и медленная линии движутся в одном направлении. Группа простых скользящих средних (MA) и экспоненциальных скользящих средних (EMA) пока не формируют четкого сигнала на покупку. Система скользящих средних остается практически горизонтальной. Показатель RSI находится в нейтральном диапазоне. Распределение импульса характеризуется разнонаправленностью, а волатильность сохраняется на обычном уровне. Значения индикаторов KDJ и StochRSI требуют подтверждения. Полосы Боллинджера нуждаются в актуализации. Краткосрочные уровни поддержки и сопротивления следующие: - Первый уровень поддержки — центральный уровень 4,1003, который находится на расстоянии 0,0567 от текущей цены. - Второй уровень поддержки — уровень S1 на отметке 4,0816, удалённый от текущей цены на 0,0754. - Третий уровень поддержки — уровень S2 на отметке 4,0663, расположенный на расстоянии 0,0907 от текущей цены. Верхний уровень сопротивления пока отсутствует; цена движется в свободной зоне без прямых ключевых препятствий.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.

Какие факторы влияют на цены Horizen?

Несколько ключевых факторов влияют на цены криптовалюты Horizen (ZEN):

Рыночный настрой — общие тенденции на рынке криптовалют и уровень доверия инвесторов существенно сказываются на стоимости ZEN.

Технологические разработки — обновления блокчейн-платформы Horizen, а также её сторонних цепочек и функций конфиденциальности оказывают влияние на стоимость.

Уровень принятия — реальное использование в повседневной жизни и заключённые партнёрские соглашения стимулируют спрос.

Объём торгов — более высокая ликвидность, как правило, снижает ценовую волатильность.

Корреляция с биткоином — как и большинство альткоинов, ZEN часто следует за динамикой цен биткоина.

Регуляторные новости — государственная политика в отношении монет с повышенной конфиденциальностью может оказать влияние на цены.

Конкуренция — относительная эффективность по сравнению с другими криптовалютами, ориентированными на конфиденциальность, имеет значение.

Динамика предложения — вознаграждение за майнинг и экономика токенов влияют на степень дефицита.

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену Horizen?

Люди хотят знать текущую цену Horizen (ZEN) по нескольким ключевым причинам: принятие обоснованных торговых решений, оптимальное планирование покупок и продаж, оценка стоимости портфеля, отслеживание эффективности инвестиций и анализ рыночных тенденций. Реальное время предоставления цен помогает трейдерам извлекать выгоду из волатильности и эффективно управлять рисками.

Прогноз цены Horizen

Прогноз цены Horizen (ZEN) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена ZEN в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Horizen (ZEN) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Horizen потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Horizen достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены ZEN, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Horizen».

Как купить и инвестировать Horizen в Россия

Готовы приступить к работе с Horizen? Покупка ZEN на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить Horizen. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке Horizen (ZEN).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и Horizen будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке Horizen (ZEN)

Что вы можете сделать с Horizen

Владение Horizen позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

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Что такое Horizen (ZEN)

Задача Horizen — расширять возможности людей и объединять мир, создавая справедливую и инклюзивную экосистему, в которой каждый будет вознагражден за свой вклад. Платформа, запущенная в мае 2017 года, позволяет использовать себя в условиях повседневной жизни вне собственной криптовалюты ZEN, которая представляет собой монету алгоритма PoW, которую можно майнить на крупных криптобиржах. Пользователи могут безопасно хранить ZEN и осуществлять транзакции посредством флагманского приложения Horizen Sphere от Horizen.

Источники Horizen

Для более глубокого понимания Horizen рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт Horizen
Обозреватель блоков

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Страница обновлена: 2026-08-11 00:35:04 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Horizen (ZEN)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о Horizen

ZEN USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по ZEN с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами ZEN USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

Торгуйте Horizen (ZEN) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Horizen в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
ZEN/USDT
₽348,645
₽348,645₽348,645
+0,76%
17.17K (USDT)
ZEN/USDC
₽348,48
₽348,48₽348,48
+0,69%
13.20K (USDT)

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Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

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