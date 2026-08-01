Сегодняшняя цена Horizen

Текущая цена Horizen (ZEN) сегодня составляет ₽ 4,224 с изменением 0,54% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации ZEN на RUB составляет ₽ 4,224 за ZEN.

На данный момент Horizen занимает #200 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 76,46M, при оборотном предложении 18,10M ZEN. В течение последних 24 часов, ZEN торговался в диапазоне от ₽ 4,163 (минимум) до ₽ 4,346 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 13 872,718436775, тогда как исторический минимум составил ₽ 255,1262909173965525.

В краткосрочной перспективе ZEN изменился на +0,90% за последний час и на +2,15% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 72,87K.

Рыночная информация Horizen (ZEN)

Место No.200 Рыночная капитализация ₽ 76,46M₽ 76,46M ₽ 76,46M Объем (24Ч) ₽ 72,87K₽ 72,87K ₽ 72,87K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 88,70M₽ 88,70M ₽ 88,70M Оборотное предложение 18,10M 18,10M 18,10M Макс. предложение 21 000 000 21 000 000 21 000 000 Общее предложение 21 000 000 21 000 000 21 000 000 Коэффициент обращения 86,19% Доля рынка 0,01% Публичный блокчейн NONE

Текущая рыночная капитализация Horizen составляет ₽ 76,46M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 72,87K. Циркулируещее обращение ZEN составляет 18,10M, а общее предложение – 21000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 88,70M.