Horizen Курс (ZEN)
Текущая цена Horizen (ZEN) сегодня составляет ₽ 4,224 с изменением 0,54% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации ZEN на RUB составляет ₽ 4,224 за ZEN.
На данный момент Horizen занимает #200 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 76,46M, при оборотном предложении 18,10M ZEN. В течение последних 24 часов, ZEN торговался в диапазоне от ₽ 4,163 (минимум) до ₽ 4,346 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 13 872,718436775, тогда как исторический минимум составил ₽ 255,1262909173965525.
В краткосрочной перспективе ZEN изменился на +0,90% за последний час и на +2,15% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 72,87K.
No.200
86,19%
0,01%
NONE
Текущая рыночная капитализация Horizen составляет ₽ 76,46M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 72,87K. Циркулируещее обращение ZEN составляет 18,10M, а общее предложение – 21000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 88,70M.
+0,90%
+0,54%
+2,15%
+2,15%
Отслеживайте изменения цены Horizen за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:
|Период
|Изменение (RUB)
|Изменение (%)
|Сегодня
|₽ +1,87168
|+0,54%
|30 дней
|₽ +0,044
|+1,05%
|60 дней
|₽ -0,169
|-3,85%
|90 дней
|₽ -2,455
|-36,76%
Сегодня для ZEN зафиксировано изменение ₽ +1,87168 (+0,54%), что отражает его последнюю активность на рынке.
За последние 30 дней цена сместилась на ₽ +0,044 (+1,05%), что показывает краткосрочную эффективность токена.
Если расширить обзор до 60 дн., то ZEN изменился на ₽ -0,169 (-3,85%), что дает более широкое представление о его эффективности.
Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -2,455 (-36,76%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.
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Просмотеть страницу истории цен Horizen.
Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Horizen, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.
Текущее общее настроение на рынке ZEN: Бычье, бычье 55% | медвежье 45%;
|Размерность индикатора
|Заключение модели
|Пропорция/Порог
|Краткий обзор
|KDJ
|Золотой крест
|K > D
|Краткосрочная динамика нарастает, температура повышается.
|StochRSI
|> 80
|Зона перекупленности
|Краткосрочный рост слишком быстрый, следите за риском отката.
|Точка пивот
|Цена > R2
|Выше R2
|Выше, чем недавний «самый дорогой» диапазон, в высокой территории.
|Группа МА
|0 Покупка
|0-20% продаж
|Все МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.
|MACD
|Золотой крест
|DIF > DEA
|Наблюдается бычий момент.
|BOLL (20,2)
|Цена > Верхняя полоса
|Касание или прорыв верхней полосы
|Входит в «дорогую» зону, волатильность растет.
|RSI (14)
|Нейтрально
|30‑70
|В пределах нормы, еще есть запас.
|Группа EMA
|0 Покупка
|0-20% продаж
|Все МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.
ZEN_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется по текущей цене 4,157. Цена находится выше уровня R2 — ключевой точки сопротивления, расположенной на отметке 4,1343. Центральный уровень 4,1003 выступает базовым ориентиром для нижней структуры. Уровни S1 и S2 находятся на отметках 4,0816 и 4,0663 соответственно. Текущая цена отошла от основной зоны плотного скопления ключевых уровней. Быки обладают краткосрочным преимуществом в структуре, тогда как медведям необходимо вернуться к уровню R2, чтобы изменить текущую динамику. Индикатор MACD демонстрирует сигнал «золотого пересечения»: быстрая и медленная линии движутся в одном направлении. Группа простых скользящих средних (MA) и экспоненциальных скользящих средних (EMA) пока не формируют четкого сигнала на покупку. Система скользящих средних остается практически горизонтальной. Показатель RSI находится в нейтральном диапазоне. Распределение импульса характеризуется разнонаправленностью, а волатильность сохраняется на обычном уровне. Значения индикаторов KDJ и StochRSI требуют подтверждения. Полосы Боллинджера нуждаются в актуализации. Краткосрочные уровни поддержки и сопротивления следующие: - Первый уровень поддержки — центральный уровень 4,1003, который находится на расстоянии 0,0567 от текущей цены. - Второй уровень поддержки — уровень S1 на отметке 4,0816, удалённый от текущей цены на 0,0754. - Третий уровень поддержки — уровень S2 на отметке 4,0663, расположенный на расстоянии 0,0907 от текущей цены. Верхний уровень сопротивления пока отсутствует; цена движется в свободной зоне без прямых ключевых препятствий.
Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.
В 2040 году цена Horizen потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.
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