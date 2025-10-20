Текущая цена Frankencoin сегодня составляет 1.2569 USD. Следите за обновлениями цены ZCHF к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены ZCHF прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Frankencoin сегодня составляет 1.2569 USD. Следите за обновлениями цены ZCHF к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены ZCHF прямо сейчас на MEXC.

Frankencoin Курс (ZCHF)

$1,2569
+0,38%1D
График цены Frankencoin (ZCHF) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 23:24:51 (UTC+8)

Информация о ценах Frankencoin (ZCHF) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 1,2521
Мин 24Ч
$ 1,2585
Макс 24Ч

$ 1,2521
$ 1,2585
$ 1,4867555171082332
$ 1,0691543241973427
0,00%

+0,38%

-0,11%

-0,11%

Текущая цена Frankencoin (ZCHF) составляет $ 1,2569. За последние 24 часа ZCHF торговался в диапазоне от $ 1,2521 до $ 1,2585, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена ZCHF за все время составляет $ 1,4867555171082332, а минимальная – $ 1,0691543241973427.

Что касается краткосрочной динамики, ZCHF изменился на 0,00% за последний час, на +0,38% за 24 часа и на -0,11% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Frankencoin (ZCHF)

No.4180

$ 0,00
$ 7,84K
$ 12,03M
0,00
9 569 702
ETH

Текущая рыночная капитализация Frankencoin составляет $ 0,00, при 24-часовом объеме торгов $ 7,84K. Циркулируещее обращение ZCHF составляет 0,00, а общее предложение – 9569702. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 12,03M.

История цен Frankencoin (ZCHF) в USD

Отслеживайте изменения цены Frankencoin за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0,004758+0,38%
30 дней$ -0,0027-0,22%
60 дней$ +0,6569+109,48%
90 дней$ +0,6569+109,48%
Изменение цены Frankencoin сегодня

Сегодня для ZCHF зафиксировано изменение $ +0,004758 (+0,38%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Frankencoin за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на $ -0,0027 (-0,22%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Frankencoin за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то ZCHF изменился на $ +0,6569 (+109,48%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Frankencoin за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по $ +0,6569 (+109,48%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Frankencoin (ZCHF)?

Просмотеть страницу истории цен Frankencoin.

Что такое Frankencoin (ZCHF)

Frankencoin – это обеспеченный залогом, не требующий оракула стейблкоин, который отслеживает стоимость швейцарского франка.

Frankencoin доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в Frankencoin. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.

Кроме того, вы можете:
- Проверить доступность стейкинга ZCHF, чтобы узнать, как вы можете заработать вознаграждение на своих активах.
- Прочитать обзоры и аналитику о Frankencoin в нашем блоге, чтобы оставаться в курсе последних тенденций рынка и мнений экспертов.

Наши комплексные ресурсы созданы для того, чтобы сделать ваш процесс покупки Frankencoin простым и информативным, гарантируя, что у вас есть все инструменты и знания, необходимые для уверенного инвестирования.

Прогноз цены Frankencoin (USD)

Сколько будет стоить Frankencoin (ZCHF) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Frankencoin (ZCHF) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Frankencoin.

Проверьте прогноз цены Frankencoin!

Токеномика Frankencoin (ZCHF)

Понимание токеномики Frankencoin (ZCHF) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена ZCHF прямо сейчас!

Как купить Frankencoin (ZCHF)

Ищете как купить Frankencoin? Процесс прост и не требует особых усилий! Вы можете легко приобрести Frankencoin на MEXC, следуя нашему пошаговому руководству по покупке. Мы предоставляем вам подробные инструкции и видеоуроки, демонстрирующие, как зарегистрироваться на MEXC и использовать различные удобные способы оплаты.

ZCHF на местную валюту

1 Frankencoin (ZCHF) в VND
33 075,3235
1 Frankencoin (ZCHF) в AUD
A$1,923057
1 Frankencoin (ZCHF) в GBP
0,942675
1 Frankencoin (ZCHF) в EUR
1,080934
1 Frankencoin (ZCHF) в USD
$1,2569
1 Frankencoin (ZCHF) в MYR
RM5,304118
1 Frankencoin (ZCHF) в TRY
52,764662
1 Frankencoin (ZCHF) в JPY
¥191,0488
1 Frankencoin (ZCHF) в ARS
ARS$1 696,211688
1 Frankencoin (ZCHF) в RUB
102,336798
1 Frankencoin (ZCHF) в INR
110,343251
1 Frankencoin (ZCHF) в IDR
Rp20 948,324954
1 Frankencoin (ZCHF) в PHP
73,629202
1 Frankencoin (ZCHF) в EGP
￡E.59,740457
1 Frankencoin (ZCHF) в BRL
R$6,762122
1 Frankencoin (ZCHF) в CAD
C$1,747091
1 Frankencoin (ZCHF) в BDT
153,442352
1 Frankencoin (ZCHF) в NGN
1 837,562662
1 Frankencoin (ZCHF) в COP
$4 909,765625
1 Frankencoin (ZCHF) в ZAR
R.21,74437
1 Frankencoin (ZCHF) в UAH
52,66411
1 Frankencoin (ZCHF) в TZS
T.Sh.3 118,846522
1 Frankencoin (ZCHF) в VES
Bs263,949
1 Frankencoin (ZCHF) в CLP
$1 189,0274
1 Frankencoin (ZCHF) в PKR
Rs355,752976
1 Frankencoin (ZCHF) в KZT
676,476149
1 Frankencoin (ZCHF) в THB
฿41,138337
1 Frankencoin (ZCHF) в TWD
NT$38,674813
1 Frankencoin (ZCHF) в AED
د.إ4,612823
1 Frankencoin (ZCHF) в CHF
Fr0,992951
1 Frankencoin (ZCHF) в HKD
HK$9,766113
1 Frankencoin (ZCHF) в AMD
֏480,827095
1 Frankencoin (ZCHF) в MAD
.د.م11,638894
1 Frankencoin (ZCHF) в MXN
$23,12696
1 Frankencoin (ZCHF) в SAR
ريال4,713375
1 Frankencoin (ZCHF) в ETB
Br190,319798
1 Frankencoin (ZCHF) в KES
KSh162,316066
1 Frankencoin (ZCHF) в JOD
د.أ0,8911421
1 Frankencoin (ZCHF) в PLN
4,575116
1 Frankencoin (ZCHF) в RON
лв5,492653
1 Frankencoin (ZCHF) в SEK
kr11,789722
1 Frankencoin (ZCHF) в BGN
лв2,111592
1 Frankencoin (ZCHF) в HUF
Ft421,916192
1 Frankencoin (ZCHF) в CZK
26,319486
1 Frankencoin (ZCHF) в KWD
د.ك0,3846114
1 Frankencoin (ZCHF) в ILS
4,135201
1 Frankencoin (ZCHF) в BOB
Bs8,685179
1 Frankencoin (ZCHF) в AZN
2,13673
1 Frankencoin (ZCHF) в TJS
SM11,638894
1 Frankencoin (ZCHF) в GEL
3,39363
1 Frankencoin (ZCHF) в AOA
Kz1 145,752333
1 Frankencoin (ZCHF) в BHD
.د.ب0,4725944
1 Frankencoin (ZCHF) в BMD
$1,2569
1 Frankencoin (ZCHF) в DKK
kr8,081867
1 Frankencoin (ZCHF) в HNL
L33,006194
1 Frankencoin (ZCHF) в MUR
57,214088
1 Frankencoin (ZCHF) в NAD
$21,819784
1 Frankencoin (ZCHF) в NOK
kr12,543862
1 Frankencoin (ZCHF) в NZD
$2,174437
1 Frankencoin (ZCHF) в PAB
B/.1,2569
1 Frankencoin (ZCHF) в PGK
K5,27898
1 Frankencoin (ZCHF) в QAR
ر.ق4,575116
1 Frankencoin (ZCHF) в RSD
дин.126,858917
1 Frankencoin (ZCHF) в UZS
soʻm15 143,370011
1 Frankencoin (ZCHF) в ALL
L104,812891
1 Frankencoin (ZCHF) в ANG
ƒ2,249851
1 Frankencoin (ZCHF) в AWG
ƒ2,26242
1 Frankencoin (ZCHF) в BBD
$2,5138
1 Frankencoin (ZCHF) в BAM
KM2,111592
1 Frankencoin (ZCHF) в BIF
Fr3 706,5981
1 Frankencoin (ZCHF) в BND
$1,63397
1 Frankencoin (ZCHF) в BSD
$1,2569
1 Frankencoin (ZCHF) в JMD
$201,707312
1 Frankencoin (ZCHF) в KHR
5 068,135025
1 Frankencoin (ZCHF) в KMF
Fr532,9256
1 Frankencoin (ZCHF) в LAK
27 323,912497
1 Frankencoin (ZCHF) в LKR
රු381,456581
1 Frankencoin (ZCHF) в MDL
L21,329593
1 Frankencoin (ZCHF) в MGA
Ar5 636,31667
1 Frankencoin (ZCHF) в MOP
P10,0552
1 Frankencoin (ZCHF) в MVR
19,23057
1 Frankencoin (ZCHF) в MWK
MK2 178,33339
1 Frankencoin (ZCHF) в MZN
MT80,31591
1 Frankencoin (ZCHF) в NPR
रु176,644726
1 Frankencoin (ZCHF) в PYG
8 913,9348
1 Frankencoin (ZCHF) в RWF
Fr1 823,7619
1 Frankencoin (ZCHF) в SBD
$10,344287
1 Frankencoin (ZCHF) в SCR
17,181823
1 Frankencoin (ZCHF) в SRD
$49,886361
1 Frankencoin (ZCHF) в SVC
$10,997875
1 Frankencoin (ZCHF) в SZL
L21,819784
1 Frankencoin (ZCHF) в TMT
m4,411719
1 Frankencoin (ZCHF) в TND
د.ت3,6927722
1 Frankencoin (ZCHF) в TTD
$8,521782
1 Frankencoin (ZCHF) в UGX
Sh4 379,0396
1 Frankencoin (ZCHF) в XAF
Fr708,8916
1 Frankencoin (ZCHF) в XCD
$3,39363
1 Frankencoin (ZCHF) в XOF
Fr708,8916
1 Frankencoin (ZCHF) в XPF
Fr128,2038
1 Frankencoin (ZCHF) в BWP
P16,84246
1 Frankencoin (ZCHF) в BZD
$2,526369
1 Frankencoin (ZCHF) в CVE
$119,606604
1 Frankencoin (ZCHF) в DJF
Fr223,7282
1 Frankencoin (ZCHF) в DOP
$79,750305
1 Frankencoin (ZCHF) в DZD
د.ج163,950036
1 Frankencoin (ZCHF) в FJD
$2,89087
1 Frankencoin (ZCHF) в GNF
Fr10 928,7455
1 Frankencoin (ZCHF) в GTQ
Q9,627854
1 Frankencoin (ZCHF) в GYD
$262,94348
1 Frankencoin (ZCHF) в ISK
kr153,3418

Источники Frankencoin

Для более глубокого понимания Frankencoin рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт Frankencoin
Обозреватель блоков

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Frankencoin

Сколько стоит Frankencoin (ZCHF) на сегодня?
Актуальная цена ZCHF в USD – 1,2569 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена ZCHF в USD?
Текущая цена ZCHF в USD составляет $ 1,2569. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Frankencoin?
Рыночная капитализация ZCHF составляет $ 0,00 USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение ZCHF?
Циркулирующее предложение ZCHF составляет 0,00 USD.
Какова была максимальная цена (ATH) ZCHF?
ZCHF достиг максимальной цены (ATH) в 1,4867555171082332 USD.
Какова была минимальная цена ZCHF за все время (ATL)?
ZCHF достиг минимальной цены (ATL) в 1,0691543241973427 USD.
Каков объем торгов ZCHF?
Объем торгов за последние 24 часа для ZCHF составляет $ 7,84K USD.
Вырастет ли ZCHF в цене в этом году?
ZCHF может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены ZCHF для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-23 23:24:51 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Frankencoin (ZCHF)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

