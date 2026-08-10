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Текущая цена R2 Protocol сегодня составляет 0,0007999 RUB. Рыночная капитализация R2 составляет -- RUB. Отслеживайте обновления цен R2 в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена R2 Protocol сегодня составляет 0,0007999 RUB. Рыночная капитализация R2 составляет -- RUB. Отслеживайте обновления цен R2 в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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R2 Protocol Курс (R2)

Текущая цена 1 R2 в RUB:

₽0,066087738
₽0,066087738₽0,066087738
+2,98%1D
RUB
График цены R2 Protocol (R2) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 21:48:32 (UTC+8)

Сегодняшняя цена R2 Protocol

Текущая цена R2 Protocol (R2) сегодня составляет ₽ 0,0007999 с изменением 2,98% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации R2 на RUB составляет ₽ 0,0007999 за R2.

На данный момент R2 Protocol занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет --, при оборотном предложении -- R2. В течение последних 24 часов, R2 торговался в диапазоне от ₽ 0,0007284 (минимум) до ₽ 0,0008073 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне --, тогда как исторический минимум составил --.

В краткосрочной перспективе R2 изменился на -0,08% за последний час и на -1,71% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 53,00K.

Рыночная информация R2 Protocol (R2)

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₽ 53,00K
₽ 53,00K₽ 53,00K

₽ 0,00
₽ 0,00₽ 0,00

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BSC

Текущая рыночная капитализация R2 Protocol составляет --, при 24-часовом объеме торгов ₽ 53,00K. Циркулируещее обращение R2 составляет --, а общее предложение – --. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна --.

История цен R2 Protocol в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0,0007284
₽ 0,0007284₽ 0,0007284
Мин 24Ч
₽ 0,0008073
₽ 0,0008073₽ 0,0008073
Макс 24Ч

₽ 0,0007284
₽ 0,0007284₽ 0,0007284

₽ 0,0008073
₽ 0,0008073₽ 0,0008073

--
----

--
----

-0,08%

+2,98%

-1,71%

-1,71%

История цен R2 Protocol (R2) в RUB

Отслеживайте изменения цены R2 Protocol за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ +0,001912424+2,98%
30 дней₽ -0,0005071-38,80%
60 дней₽ -0,0011791-59,59%
90 дней₽ -0,0028101-77,85%
Изменение цены R2 Protocol сегодня

Сегодня для R2 зафиксировано изменение ₽ +0,001912424 (+2,98%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены R2 Protocol за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0,0005071 (-38,80%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены R2 Protocol за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то R2 изменился на ₽ -0,0011791 (-59,59%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены R2 Protocol за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,0028101 (-77,85%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены R2 Protocol (R2)?

Просмотеть страницу истории цен R2 Protocol.

Анализ по R2 Protocol

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний R2 Protocol, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какой сегодня тренд на рынке R2 Protocol: Бычий или медвежий?

Текущее общее настроение на рынке R2: Медвежье, бычье 45% | медвежье 55%;

Размерность индикатораЗаключение моделиПропорция/ПорогКраткий обзор
KDJКрест смертиK < DКраткосрочная динамика снижается, температура падает.
StochRSI20‑80Нейтральная зонаНормальный темп, никаких экстремальных сигналов.
Точка пивотПивот ≤ Цена ≤ R1Между Пивот‑R1Чуть левее центрального пивота, в умеренно высоком положении.
Группа МА1-2 Покупка20-40% продажБольшинство МА направлены вниз, медвежий тренд.
MACDКрест смертиDIF < DEAНаблюдается медвежий момент.
BOLL (20,2)Средняя < Цена ≤ ВерхняяМежду средней и верхней полосойОтносительно сильный, но не слишком сильный.
RSI (14)Нейтрально30‑70В пределах нормы, еще есть запас.
Группа EMA1-2 Покупка20-40% продажБольшинство МА направлены вниз, медвежий тренд.

【Рыночная структура】 R2_USDT на 4-часовом таймфрейме: текущая цена — 0,003719, находится выше центрального уровня 0,003681 на 1%, находясь в узком диапазоне между уровнями S1 и R1. Средние скользящие (MA) и экспоненциальные средние (EMA) короткого периода демонстрируют преобладание покупательных сигналов, при этом цена движется по верхней границе системы скользящих средних. 【Состояние динамики】 MACD сформировал сигнал разворота «голова и плечи»: направление быстрой и медленной линий MACD противоречит общей тенденции системы скользящих средних, что указывает на возможное разделение трендов. Индекс относительной силы (RSI) остаётся в нейтральном диапазоне, не формируя чёткой направленности между быками и медведями. Одновременно наблюдаются поддержка со стороны краткосрочных скользящих средних и структура дивергенции MACD с максимумами цены. 【Ключевые уровни цен】 Вверху: уровень R1 — 0,003771 (на расстоянии 1,4% от текущей цены), уровень R2 — 0,003892 (на расстоянии 4,7% от текущей цены), образуя ближний и дальний сопротивления. Внизу: уровень S1 — 0,00356 (на расстоянии -3,2% от текущей цены), уровень S2 — 0,00347 (на расстоянии -6,7% от текущей цены), служащие опорными уровнями для поддержки.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.

Прогноз цены R2 Protocol

Прогноз цены R2 Protocol (R2) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена R2 в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены R2 Protocol (R2) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена R2 Protocol потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену R2 Protocol достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены R2, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены R2 Protocol».

Как купить и инвестировать R2 Protocol в Россия

Готовы приступить к работе с R2 Protocol? Покупка R2 на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить R2 Protocol. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке R2 Protocol (R2).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и R2 Protocol будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке R2 Protocol (R2)

Что вы можете сделать с R2 Protocol

Владение R2 Protocol позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

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Что такое R2 Protocol (R2)

R2 Protocol – это платформа для управления активами ончейн, призванная обеспечить доходность реального мира на институциональном уровне как для пользователей криптовалют, так и для пользователей традиционных финансовых рынков.

Источники R2 Protocol

Для более глубокого понимания R2 Protocol рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт R2 Protocol
Обозреватель блоков

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Страница обновлена: 2026-08-10 21:48:32 (UTC+8)

Важные обновления индустрии R2 Protocol (R2)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о R2 Protocol

R2 USDT (фьючерсная торговля)

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Торгуйте R2 Protocol (R2) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы R2 Protocol в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
R2/USDT
₽0,066393432
₽0,066393432₽0,066393432
+3,47%
69.52M (USDT)

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Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

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