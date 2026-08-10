Сегодняшняя цена R2 Protocol

Текущая цена R2 Protocol (R2) сегодня составляет ₽ 0,0007999 с изменением 2,98% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации R2 на RUB составляет ₽ 0,0007999 за R2.

На данный момент R2 Protocol занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет --, при оборотном предложении -- R2. В течение последних 24 часов, R2 торговался в диапазоне от ₽ 0,0007284 (минимум) до ₽ 0,0008073 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне --, тогда как исторический минимум составил --.

В краткосрочной перспективе R2 изменился на -0,08% за последний час и на -1,71% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 53,00K.

Рыночная информация R2 Protocol (R2)

Рыночная капитализация ---- -- Объем (24Ч) ₽ 53,00K₽ 53,00K ₽ 53,00K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 0,00₽ 0,00 ₽ 0,00 Оборотное предложение ---- -- Общее предложение ---- -- Публичный блокчейн BSC

Текущая рыночная капитализация R2 Protocol составляет --, при 24-часовом объеме торгов ₽ 53,00K. Циркулируещее обращение R2 составляет --, а общее предложение – --. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна --.