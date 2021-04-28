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Текущая цена Chia Network сегодня составляет 1,408 RUB. Рыночная капитализация XCH составляет 20 291 710,208 RUB. Отслеживайте обновления цен XCH в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Chia Network сегодня составляет 1,408 RUB. Рыночная капитализация XCH составляет 20 291 710,208 RUB. Отслеживайте обновления цен XCH в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Chia Network Курс (XCH)

Текущая цена 1 XCH в RUB:

₽115,995
₽115,995₽115,995
+1,29%1D
RUB
График цены Chia Network (XCH) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-11 00:14:10 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Chia Network

Текущая цена Chia Network (XCH) сегодня составляет ₽ 1,408 с изменением 1,29% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации XCH на RUB составляет ₽ 1,408 за XCH.

На данный момент Chia Network занимает #578 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 20,29M, при оборотном предложении 14,41M XCH. В течение последних 24 часов, XCH торговался в диапазоне от ₽ 1,29 (минимум) до ₽ 1,429 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 159 596,81693010, тогда как исторический минимум составил ₽ 163,7947149786790755.

В краткосрочной перспективе XCH изменился на +3,52% за последний час и на -14,88% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 69,96K.

Рыночная информация Chia Network (XCH)

No.578

₽ 20,29M
₽ 20,29M₽ 20,29M

₽ 69,96K
₽ 69,96K₽ 69,96K

₽ 46,73M
₽ 46,73M₽ 46,73M

14,41M
14,41M 14,41M

33 191 992
33 191 992 33 191 992

2021-04-28 00:00:00

CHIA

Текущая рыночная капитализация Chia Network составляет ₽ 20,29M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 69,96K. Циркулируещее обращение XCH составляет 14,41M, а общее предложение – 33191992. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 46,73M.

История цен Chia Network в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 1,29
₽ 1,29₽ 1,29
Мин 24Ч
₽ 1,429
₽ 1,429₽ 1,429
Макс 24Ч

₽ 1,29
₽ 1,29₽ 1,29

₽ 1,429
₽ 1,429₽ 1,429

₽ 159 596,81693010
₽ 159 596,81693010₽ 159 596,81693010

₽ 163,7947149786790755
₽ 163,7947149786790755₽ 163,7947149786790755

+3,52%

+1,29%

-14,88%

-14,88%

История цен Chia Network (XCH) в RUB

Отслеживайте изменения цены Chia Network за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ +1,47728+1,29%
30 дней₽ -0,101-6,70%
60 дней₽ -0,64-31,25%
90 дней₽ -0,822-36,87%
Изменение цены Chia Network сегодня

Сегодня для XCH зафиксировано изменение ₽ +1,47728 (+1,29%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Chia Network за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0,101 (-6,70%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Chia Network за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то XCH изменился на ₽ -0,64 (-31,25%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Chia Network за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,822 (-36,87%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Chia Network (XCH)?

Просмотеть страницу истории цен Chia Network.

Анализ по Chia Network

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Chia Network, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какой сегодня тренд на рынке Chia Network: Бычий или медвежий?

Текущее общее настроение на рынке XCH: Медвежье, бычье 25% | медвежье 75%;

Размерность индикатораЗаключение моделиПропорция/ПорогКраткий обзор
KDJКрест смертиK < DКраткосрочная динамика снижается, температура падает.
StochRSI< 20Зона перепроданностиКраткосрочное падение слишком быстрое, следите за возможностью отскока.
Точка пивотS2 ≤ Цена < S1Между S2‑S1Ниже центрального пивота, входит в зону низкой цены.
Группа МА3-4 Покупка40–60% нейтральноМА смешаны между бычьими и медвежьими, направление неясно.
MACDКрест смертиDIF < DEAНаблюдается медвежий момент.
BOLL (20,2)Нижняя ≤ Цена ≤ СредняяМежду нижней и средней полосойОтносительно слабый, но не слишком слабый.
RSI (14)Нейтрально30‑70В пределах нормы, еще есть запас.
Группа EMA5-6 Покупка60–80% покупокБольшинство МА направлены вверх, преобладает бычий тренд.

【Рыночная структура】 XCH_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 2,818, что примерно на 4% ниже ключевого уровня центрального узла — 2,932. Текущая цена находится вблизи поддержки S1 — 2,823. Краткосрочные скользящие средние формируют сигнал к покупке, однако общая структура рынка указывает на нисходящий тренд. Ценовой уровень занимает относительно слабую позицию внутри ключевой системы уровней. 【Состояние импульса】 Комбинация MA и EMA демонстрирует сигнал к покупке, тогда как MACD показывает разворотное пересечение, что свидетельствует о дивергенции индикаторов. Существует расхождение между поддержкой краткосрочных скользящих средних и долгосрочными показателями импульса, а распределение силы движения выглядит неоднородным. Волатильность вблизи текущего уровня сохраняет тенденцию к сжатию. 【Ключевые уровни цен】 Вышестоящее сопротивление R1 — 3,004 — отстоит от текущей цены примерно на 6,6%. Уровень центрального узла 2,932 выступает ближайшим сопротивлением, находясь на расстоянии около 4%. Нижний уровень поддержки S2 — 2,751 — расположен примерно на 2,4% ниже текущей цены и служит важной точкой защиты на краткосрочном горизонте.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.

Какие факторы влияют на цены Chia Network?

Цены на сеть Chia (XCH) зависят от нескольких ключевых факторов:

1. Уровень внедрения сети и участие фермеров — чем больше фермеров присоединяется к сети, тем выше уровень безопасности, но одновременно увеличивается и предложение.
2. Стоимость оборудования для хранения данных — цены на HDD/SSD напрямую влияют на рентабельность майнинга.
3. Репутация в области энергоэффективности — «зелёный» консенсус Chia, основанный на Proof-of-Space, привлекает инвесторов, ориентированных на ESG-критерии.
4. Активность разработчиков и развитие экосистемы.
5. Настроения рынка по отношению к альтернативным механизмам консенсуса.
6. Конкуренция со стороны других экологически чистых криптовалют.
7. Регуляторные изменения, касающиеся энергоэффективных блокчейнов.
8. Институциональное принятие устойчивых криптовалютных решений.

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену Chia Network?

Люди хотят знать текущую цену Chia Network (XCH) по нескольким ключевым причинам: принятие торговых решений, управление портфелем, выбор оптимального времени для инвестирования и анализ рынка. Поскольку XCH использует консенсусный механизм Proof-of-Space вместо энергоёмкого майнинга, он привлекает экологически сознательных инвесторов. Ежедневный мониторинг цены помогает трейдерам извлекать выгоду из волатильности, оценивать рентабельность фермерских операций и принимать обоснованные решения о покупке или продаже в этом развивающемся рынке зелёных криптовалют.

Прогноз цены Chia Network

Прогноз цены Chia Network (XCH) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена XCH в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Chia Network (XCH) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Chia Network потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Chia Network достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены XCH, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Chia Network».

Как купить и инвестировать Chia Network в Россия

Готовы приступить к работе с Chia Network? Покупка XCH на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить Chia Network. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке Chia Network (XCH).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и Chia Network будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке Chia Network (XCH)

Что вы можете сделать с Chia Network

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Что такое Chia Network (XCH)

Chia Network is a blockchain that supports the creation and execution of smart contracts written in a custom-designed programming language called Chialisp. The project was founded by Bram Cohen, the inventor of the BitTorrent network. Chia's blockchain relies on a novel consensus mechanism called Proof-of-Space and Time (PoST) to secure the network and reach a consensus on transaction verification. The network also features a native token, XCH, that serves to reward network participants that help secure the chain.

Источники Chia Network

Для более глубокого понимания Chia Network рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт Chia Network
Обозреватель блоков

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Страница обновлена: 2026-08-11 00:14:10 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Chia Network (XCH)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о Chia Network

XCH USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по XCH с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами XCH USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

Торгуйте Chia Network (XCH) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Chia Network в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
XCH/USDT
₽115,9125
₽115,9125₽115,9125
+1,15%
52.87K (USDT)

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