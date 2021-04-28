Сегодняшняя цена Chia Network

Текущая цена Chia Network (XCH) сегодня составляет ₽ 1,408 с изменением 1,29% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации XCH на RUB составляет ₽ 1,408 за XCH.

На данный момент Chia Network занимает #578 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 20,29M, при оборотном предложении 14,41M XCH. В течение последних 24 часов, XCH торговался в диапазоне от ₽ 1,29 (минимум) до ₽ 1,429 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 159 596,81693010, тогда как исторический минимум составил ₽ 163,7947149786790755.

В краткосрочной перспективе XCH изменился на +3,52% за последний час и на -14,88% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 69,96K.

Рыночная информация Chia Network (XCH)

Место No.578 Рыночная капитализация ₽ 20,29M₽ 20,29M ₽ 20,29M Объем (24Ч) ₽ 69,96K₽ 69,96K ₽ 69,96K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 46,73M₽ 46,73M ₽ 46,73M Оборотное предложение 14,41M 14,41M 14,41M Общее предложение 33 191 992 33 191 992 33 191 992 Дата выпуска 2021-04-28 00:00:00 Публичный блокчейн CHIA

Текущая рыночная капитализация Chia Network составляет ₽ 20,29M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 69,96K. Циркулируещее обращение XCH составляет 14,41M, а общее предложение – 33191992. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 46,73M.