Chia Network Курс (XCH)
Текущая цена Chia Network (XCH) сегодня составляет ₽ 1,408 с изменением 1,29% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации XCH на RUB составляет ₽ 1,408 за XCH.
На данный момент Chia Network занимает #578 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 20,29M, при оборотном предложении 14,41M XCH. В течение последних 24 часов, XCH торговался в диапазоне от ₽ 1,29 (минимум) до ₽ 1,429 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 159 596,81693010, тогда как исторический минимум составил ₽ 163,7947149786790755.
В краткосрочной перспективе XCH изменился на +3,52% за последний час и на -14,88% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 69,96K.
No.578
2021-04-28 00:00:00
CHIA
Текущая рыночная капитализация Chia Network составляет ₽ 20,29M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 69,96K. Циркулируещее обращение XCH составляет 14,41M, а общее предложение – 33191992. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 46,73M.
+3,52%
+1,29%
-14,88%
-14,88%
Отслеживайте изменения цены Chia Network за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:
|Период
|Изменение (RUB)
|Изменение (%)
|Сегодня
|₽ +1,47728
|+1,29%
|30 дней
|₽ -0,101
|-6,70%
|60 дней
|₽ -0,64
|-31,25%
|90 дней
|₽ -0,822
|-36,87%
Сегодня для XCH зафиксировано изменение ₽ +1,47728 (+1,29%), что отражает его последнюю активность на рынке.
За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0,101 (-6,70%), что показывает краткосрочную эффективность токена.
Если расширить обзор до 60 дн., то XCH изменился на ₽ -0,64 (-31,25%), что дает более широкое представление о его эффективности.
Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,822 (-36,87%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.
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Просмотеть страницу истории цен Chia Network.
Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Chia Network, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.
Текущее общее настроение на рынке XCH: Медвежье, бычье 25% | медвежье 75%;
|Размерность индикатора
|Заключение модели
|Пропорция/Порог
|Краткий обзор
|KDJ
|Крест смерти
|K < D
|Краткосрочная динамика снижается, температура падает.
|StochRSI
|< 20
|Зона перепроданности
|Краткосрочное падение слишком быстрое, следите за возможностью отскока.
|Точка пивот
|S2 ≤ Цена < S1
|Между S2‑S1
|Ниже центрального пивота, входит в зону низкой цены.
|Группа МА
|3-4 Покупка
|40–60% нейтрально
|МА смешаны между бычьими и медвежьими, направление неясно.
|MACD
|Крест смерти
|DIF < DEA
|Наблюдается медвежий момент.
|BOLL (20,2)
|Нижняя ≤ Цена ≤ Средняя
|Между нижней и средней полосой
|Относительно слабый, но не слишком слабый.
|RSI (14)
|Нейтрально
|30‑70
|В пределах нормы, еще есть запас.
|Группа EMA
|5-6 Покупка
|60–80% покупок
|Большинство МА направлены вверх, преобладает бычий тренд.
【Рыночная структура】 XCH_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 2,818, что примерно на 4% ниже ключевого уровня центрального узла — 2,932. Текущая цена находится вблизи поддержки S1 — 2,823. Краткосрочные скользящие средние формируют сигнал к покупке, однако общая структура рынка указывает на нисходящий тренд. Ценовой уровень занимает относительно слабую позицию внутри ключевой системы уровней. 【Состояние импульса】 Комбинация MA и EMA демонстрирует сигнал к покупке, тогда как MACD показывает разворотное пересечение, что свидетельствует о дивергенции индикаторов. Существует расхождение между поддержкой краткосрочных скользящих средних и долгосрочными показателями импульса, а распределение силы движения выглядит неоднородным. Волатильность вблизи текущего уровня сохраняет тенденцию к сжатию. 【Ключевые уровни цен】 Вышестоящее сопротивление R1 — 3,004 — отстоит от текущей цены примерно на 6,6%. Уровень центрального узла 2,932 выступает ближайшим сопротивлением, находясь на расстоянии около 4%. Нижний уровень поддержки S2 — 2,751 — расположен примерно на 2,4% ниже текущей цены и служит важной точкой защиты на краткосрочном горизонте.
Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.
В 2040 году цена Chia Network потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.
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Chia Network is a blockchain that supports the creation and execution of smart contracts written in a custom-designed programming language called Chialisp. The project was founded by Bram Cohen, the inventor of the BitTorrent network. Chia's blockchain relies on a novel consensus mechanism called Proof-of-Space and Time (PoST) to secure the network and reach a consensus on transaction verification. The network also features a native token, XCH, that serves to reward network participants that help secure the chain.
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