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Текущая цена ABBC Coin сегодня составляет 0.003155 RUB. Рыночная капитализация ABBC составляет 2,856,234.4218897979496 RUB. Отслеживайте обновления цен ABBC в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена ABBC Coin сегодня составляет 0.003155 RUB. Рыночная капитализация ABBC составляет 2,856,234.4218897979496 RUB. Отслеживайте обновления цен ABBC в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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ABBC Coin Курс (ABBC)

Текущая цена 1 ABBC в RUB:

₽0.26107625
₽0.26107625₽0.26107625
-8,23%1D
RUB
График цены ABBC Coin (ABBC) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 15:30:49 (UTC+8)

Сегодняшняя цена ABBC Coin

Текущая цена ABBC Coin (ABBC) сегодня составляет ₽ 0.003155 с изменением 8.23% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации ABBC на RUB составляет ₽ 0.003155 за ABBC.

На данный момент ABBC Coin занимает #1354 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 2,86M, при оборотном предложении 905,30M ABBC. В течение последних 24 часов, ABBC торговался в диапазоне от ₽ 0.003001 (минимум) до ₽ 0.003799 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 169.9858775, тогда как исторический минимум составил ₽ 0.0588129078630962425.

В краткосрочной перспективе ABBC изменился на 0.00% за последний час и на -0.88% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 216,07.

Рыночная информация ABBC Coin (ABBC)

No.1354

₽ 2,86M
₽ 2,86M₽ 2,86M

₽ 216,07
₽ 216,07₽ 216,07

₽ 3.87M
₽ 3.87M₽ 3.87M

905,30M
905,30M 905,30M

1,225,109,279
1,225,109,279 1,225,109,279

907,217,636.86000007
907,217,636.86000007 907,217,636.86000007

73.89%

ABBC

Текущая рыночная капитализация ABBC Coin составляет ₽ 2,86M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 216,07. Циркулируещее обращение ABBC составляет 905,30M, а общее предложение – 907217636.86000007. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 3.87M.

История цен ABBC Coin в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0.003001
₽ 0.003001₽ 0.003001
Мин 24Ч
₽ 0.003799
₽ 0.003799₽ 0.003799
Макс 24Ч

₽ 0.003001
₽ 0.003001₽ 0.003001

₽ 0.003799
₽ 0.003799₽ 0.003799

₽ 169.9858775
₽ 169.9858775₽ 169.9858775

₽ 0.0588129078630962425
₽ 0.0588129078630962425₽ 0.0588129078630962425

0.00%

-8.23%

-0.88%

-0.88%

История цен ABBC Coin (ABBC) в RUB

Отслеживайте изменения цены ABBC Coin за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ -0.02341351-8.23%
30 дней₽ +0.000443+16.33%
60 дней₽ -0.000737-18.94%
90 дней₽ -0.00191-37.71%
Изменение цены ABBC Coin сегодня

Сегодня для ABBC зафиксировано изменение ₽ -0.02341351 (-8.23%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены ABBC Coin за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ +0.000443 (+16.33%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены ABBC Coin за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то ABBC изменился на ₽ -0.000737 (-18.94%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены ABBC Coin за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0.00191 (-37.71%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены ABBC Coin (ABBC)?

Просмотеть страницу истории цен ABBC Coin.

Анализ по ABBC Coin

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний ABBC Coin, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какие факторы влияют на цены ABBC Coin?

На цены монеты ABBC влияют несколько факторов:

1. Настроения на рынке и общие тенденции криптовалютного рынка
2. Объём торгов и уровень ликвидности на биржах
3. Прогресс в разработке и обновления платформы
4. Анонсы партнёрств и внедрение проекта в бизнес-сектор
5. Регуляторные новости, касающиеся криптовалют
6. Динамика спроса и предложения
7. Конкуренция со стороны аналогичных блокчейн-проектов
8. Паттерны технического анализа
9. Обсуждение в социальных сетях и уровень вовлечённости сообщества
10. Движения цены биткоина как лидера рынка

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену ABBC Coin?

Люди хотят знать текущую цену монеты ABBC по нескольким ключевым причинам: принятие обоснованных торговых решений, отслеживание эффективности портфеля, оптимальное планирование покупок и продаж, оценка рыночных тенденций и анализ инвестиционных возможностей. Реальное время предоставления цен помогает трейдерам извлекать выгоду из волатильности и эффективно управлять рисками.

Прогноз цены ABBC Coin

Прогноз цены ABBC Coin (ABBC) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена ABBC в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0.00%.
Прогноз цены ABBC Coin (ABBC) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена ABBC Coin потенциально может вырасти на 0.00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену ABBC Coin достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены ABBC, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены ABBC Coin».

Как купить и инвестировать ABBC Coin в Россия

Готовы приступить к работе с ABBC Coin? Покупка ABBC на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить ABBC Coin. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке ABBC Coin (ABBC).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и ABBC Coin будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке ABBC Coin (ABBC)

Что вы можете сделать с ABBC Coin

Владение ABBC Coin позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

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Что такое ABBC Coin (ABBC)

ABBC - это блокчейн-платформа, которая обеспечивает безопасные платежные операции, способствуя принятию криптовалют в розничной торговле и делая покупки в Интернете с использованием цифровых активов более безопасными и приятными для конечных пользователей.

Источники ABBC Coin

Для более глубокого понимания ABBC Coin рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт ABBC Coin
Обозреватель блоков

Категория :

Proof of Stake (PoS)Proof of Work (PoW)Smart Contract Platform

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Страница обновлена: 2026-08-10 15:30:49 (UTC+8)

Важные обновления индустрии ABBC Coin (ABBC)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о ABBC Coin

ABBC USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по ABBC с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами ABBC USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

Торгуйте ABBC Coin (ABBC) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы ABBC Coin в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
ABBC/USDT
₽0.26107625
₽0.26107625₽0.26107625
-8.23%
59.10K (USDT)

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Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

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1 ABBC = 0.26107625 RUB