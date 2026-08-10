Сегодняшняя цена ABBC Coin

Текущая цена ABBC Coin (ABBC) сегодня составляет ₽ 0.003155 с изменением 8.23% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации ABBC на RUB составляет ₽ 0.003155 за ABBC.

На данный момент ABBC Coin занимает #1354 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 2,86M, при оборотном предложении 905,30M ABBC. В течение последних 24 часов, ABBC торговался в диапазоне от ₽ 0.003001 (минимум) до ₽ 0.003799 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 169.9858775, тогда как исторический минимум составил ₽ 0.0588129078630962425.

В краткосрочной перспективе ABBC изменился на 0.00% за последний час и на -0.88% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 216,07.

Рыночная информация ABBC Coin (ABBC)

Место No.1354 Рыночная капитализация ₽ 2,86M₽ 2,86M ₽ 2,86M Объем (24Ч) ₽ 216,07₽ 216,07 ₽ 216,07 Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 3.87M₽ 3.87M ₽ 3.87M Оборотное предложение 905,30M 905,30M 905,30M Макс. предложение 1,225,109,279 1,225,109,279 1,225,109,279 Общее предложение 907,217,636.86000007 907,217,636.86000007 907,217,636.86000007 Коэффициент обращения 73.89% Публичный блокчейн ABBC

Текущая рыночная капитализация ABBC Coin составляет ₽ 2,86M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 216,07. Циркулируещее обращение ABBC составляет 905,30M, а общее предложение – 907217636.86000007. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 3.87M.