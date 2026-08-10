Текущее общее настроение на рынке GAIB: Медвежье, бычье 35% | медвежье 65%;

Размерность индикатора Заключение модели Пропорция/Порог Краткий обзор KDJ Крест смерти K < D Краткосрочная динамика снижается, температура падает. StochRSI < 20 Зона перепроданности Краткосрочное падение слишком быстрое, следите за возможностью отскока. Точка пивот S1 ≤ Цена < Пивот Между S1-Пивот Чуть левее центрального пивота, в умеренно низком положении. Группа МА 7 Покупка 0 Нейтрально 0 Продажа ≥ 80% покупок Все МА направлены вверх, краткосрочные значительно выше долгосрочных. MACD Крест смерти DIF < DEA Наблюдается медвежий момент. BOLL (20,2) Нижняя ≤ Цена ≤ Средняя Между нижней и средней полосой Относительно слабый, но не слишком слабый. RSI (14) Перепроданность < 30 Падение незначительное, но в краткосрочной перспективе возможен отскок. Группа EMA 7 Покупка 0 Нейтрально 0 Продажа ≥ 80% покупок Все МА направлены вверх, краткосрочные значительно выше долгосрочных.

GAIB_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 0,01298, находясь в слабой консолидационной зоне между уровнем S1 и центральным значением 0,01314. Цена расположена ниже уровня Pivot Point; краткосрочная группа скользящих средних формирует сигнал на покупку, тогда как долгосрочная трендовая структура пока не претерпела коренного изменения. Текущая цена находится всего в 0,00016 от верхнего сопротивления в районе 0,01314 и в 0,00015 от нижней поддержки S2 на уровне 0,01283, что свидетельствует о состоянии узкого бокового тренда. Индикатор MACD сформировал «мертвый перекресток», указывая на постепенное высвобождение нисходящего импульса. Показатель RSI опустился в зону перепроданности, что свидетельствует о чрезмерной концентрации краткосрочной продажной давления и необходимости технической коррекции. Быстрые и медленные индикаторы демонстрируют разнонаправленность: сигналы на покупку от группы скользящих средних противоречат сигналам на продажу от осциллятора, при этом уровень волатильности остаётся низким. Стороны рынка проявляют осторожность вблизи текущей цены, отсутствуя явных направлений для прорыва. Ключевые уровни в ближайшей перспективе — это верхнее сопротивление на отметке 0,01314 и нижняя поддержка на уровне 0,01295. В дальнейшем ориентиром служат цель роста на уровне 0,01326 и защитный уровень снижения на отметке 0,01283. Текущая цена находится вплотную к поддержке S1; если она окажется эффективно пробита ниже 0,01295, последует тестирование уровня 0,01283 на прочность. Для подтверждения усиления восходящего тренда необходимо закрепиться выше уровня 0,01314.

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