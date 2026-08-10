GAIB Курс (GAIB)
Текущая цена GAIB (GAIB) сегодня составляет ₽ 0,01301 с изменением 0,61% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации GAIB на RUB составляет ₽ 0,01301 за GAIB.
На данный момент GAIB занимает #1497 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 2,66M, при оборотном предложении 204,83M GAIB. В течение последних 24 часов, GAIB торговался в диапазоне от ₽ 0,01288 (минимум) до ₽ 0,0131 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 23,18068292262868397, тогда как исторический минимум составил ₽ 0,9416971669247100434.
В краткосрочной перспективе GAIB изменился на +0,38% за последний час и на -20,24% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 53,04K.
No.1497
20,48%
ETH
Текущая рыночная капитализация GAIB составляет ₽ 2,66M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 53,04K. Циркулируещее обращение GAIB составляет 204,83M, а общее предложение – 1000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 13,01M.
+0,38%
+0,61%
-20,24%
-20,24%
Отслеживайте изменения цены GAIB за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:
|Период
|Изменение (RUB)
|Изменение (%)
|Сегодня
|₽ +0,006521
|+0,61%
|30 дней
|₽ -0,00136
|-9,47%
|60 дней
|₽ -0,00078
|-5,66%
|90 дней
|₽ -0,00565
|-30,28%
Сегодня для GAIB зафиксировано изменение ₽ +0,006521 (+0,61%), что отражает его последнюю активность на рынке.
За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0,00136 (-9,47%), что показывает краткосрочную эффективность токена.
Если расширить обзор до 60 дн., то GAIB изменился на ₽ -0,00078 (-5,66%), что дает более широкое представление о его эффективности.
Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,00565 (-30,28%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.
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Просмотеть страницу истории цен GAIB.
Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний GAIB, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.
Текущее общее настроение на рынке GAIB: Медвежье, бычье 35% | медвежье 65%;
|Размерность индикатора
|Заключение модели
|Пропорция/Порог
|Краткий обзор
|KDJ
|Крест смерти
|K < D
|Краткосрочная динамика снижается, температура падает.
|StochRSI
|< 20
|Зона перепроданности
|Краткосрочное падение слишком быстрое, следите за возможностью отскока.
|Точка пивот
|S1 ≤ Цена < Пивот
|Между S1-Пивот
|Чуть левее центрального пивота, в умеренно низком положении.
|Группа МА
|7 Покупка 0 Нейтрально 0 Продажа
|≥ 80% покупок
|Все МА направлены вверх, краткосрочные значительно выше долгосрочных.
|MACD
|Крест смерти
|DIF < DEA
|Наблюдается медвежий момент.
|BOLL (20,2)
|Нижняя ≤ Цена ≤ Средняя
|Между нижней и средней полосой
|Относительно слабый, но не слишком слабый.
|RSI (14)
|Перепроданность
|< 30
|Падение незначительное, но в краткосрочной перспективе возможен отскок.
|Группа EMA
|7 Покупка 0 Нейтрально 0 Продажа
|≥ 80% покупок
|Все МА направлены вверх, краткосрочные значительно выше долгосрочных.
GAIB_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 0,01298, находясь в слабой консолидационной зоне между уровнем S1 и центральным значением 0,01314. Цена расположена ниже уровня Pivot Point; краткосрочная группа скользящих средних формирует сигнал на покупку, тогда как долгосрочная трендовая структура пока не претерпела коренного изменения. Текущая цена находится всего в 0,00016 от верхнего сопротивления в районе 0,01314 и в 0,00015 от нижней поддержки S2 на уровне 0,01283, что свидетельствует о состоянии узкого бокового тренда. Индикатор MACD сформировал «мертвый перекресток», указывая на постепенное высвобождение нисходящего импульса. Показатель RSI опустился в зону перепроданности, что свидетельствует о чрезмерной концентрации краткосрочной продажной давления и необходимости технической коррекции. Быстрые и медленные индикаторы демонстрируют разнонаправленность: сигналы на покупку от группы скользящих средних противоречат сигналам на продажу от осциллятора, при этом уровень волатильности остаётся низким. Стороны рынка проявляют осторожность вблизи текущей цены, отсутствуя явных направлений для прорыва. Ключевые уровни в ближайшей перспективе — это верхнее сопротивление на отметке 0,01314 и нижняя поддержка на уровне 0,01295. В дальнейшем ориентиром служат цель роста на уровне 0,01326 и защитный уровень снижения на отметке 0,01283. Текущая цена находится вплотную к поддержке S1; если она окажется эффективно пробита ниже 0,01295, последует тестирование уровня 0,01283 на прочность. Для подтверждения усиления восходящего тренда необходимо закрепиться выше уровня 0,01314.
Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.
В 2040 году цена GAIB потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.
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GAIB – это экономический уровень инфраструктуры ИИ, который объединяет вычислительную и робототехническую экономику ончейн. Путем токенизирования графических процессоров корпоративного уровня и робототехнических активов с их денежными потоками GAIB открывает доступ к капиталу для инноваторов в области неооблачных технологий, центров обработки данных и робототехники, одновременно предоставляя инвесторам прямой доступ к инвестициям в инфраструктуру ИИ и реальной доходности.
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