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Текущая цена GAIB сегодня составляет 0,01301 RUB. Рыночная капитализация GAIB составляет 2 664 859,98767 RUB. Отслеживайте обновления цен GAIB в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена GAIB сегодня составляет 0,01301 RUB. Рыночная капитализация GAIB составляет 2 664 859,98767 RUB. Отслеживайте обновления цен GAIB в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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GAIB Курс (GAIB)

Текущая цена 1 GAIB в RUB:

₽1,0755367
₽1,0755367₽1,0755367
+0,61%1D
RUB
График цены GAIB (GAIB) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 18:35:45 (UTC+8)

Сегодняшняя цена GAIB

Текущая цена GAIB (GAIB) сегодня составляет ₽ 0,01301 с изменением 0,61% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации GAIB на RUB составляет ₽ 0,01301 за GAIB.

На данный момент GAIB занимает #1497 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 2,66M, при оборотном предложении 204,83M GAIB. В течение последних 24 часов, GAIB торговался в диапазоне от ₽ 0,01288 (минимум) до ₽ 0,0131 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 23,18068292262868397, тогда как исторический минимум составил ₽ 0,9416971669247100434.

В краткосрочной перспективе GAIB изменился на +0,38% за последний час и на -20,24% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 53,04K.

Рыночная информация GAIB (GAIB)

No.1497

₽ 2,66M
₽ 2,66M₽ 2,66M

₽ 53,04K
₽ 53,04K₽ 53,04K

₽ 13,01M
₽ 13,01M₽ 13,01M

204,83M
204,83M 204,83M

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

20,48%

ETH

Текущая рыночная капитализация GAIB составляет ₽ 2,66M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 53,04K. Циркулируещее обращение GAIB составляет 204,83M, а общее предложение – 1000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 13,01M.

История цен GAIB в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0,01288
₽ 0,01288₽ 0,01288
Мин 24Ч
₽ 0,0131
₽ 0,0131₽ 0,0131
Макс 24Ч

₽ 0,01288
₽ 0,01288₽ 0,01288

₽ 0,0131
₽ 0,0131₽ 0,0131

₽ 23,18068292262868397
₽ 23,18068292262868397₽ 23,18068292262868397

₽ 0,9416971669247100434
₽ 0,9416971669247100434₽ 0,9416971669247100434

+0,38%

+0,61%

-20,24%

-20,24%

История цен GAIB (GAIB) в RUB

Отслеживайте изменения цены GAIB за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ +0,006521+0,61%
30 дней₽ -0,00136-9,47%
60 дней₽ -0,00078-5,66%
90 дней₽ -0,00565-30,28%
Изменение цены GAIB сегодня

Сегодня для GAIB зафиксировано изменение ₽ +0,006521 (+0,61%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены GAIB за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0,00136 (-9,47%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены GAIB за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то GAIB изменился на ₽ -0,00078 (-5,66%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены GAIB за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,00565 (-30,28%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены GAIB (GAIB)?

Просмотеть страницу истории цен GAIB.

Анализ по GAIB

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний GAIB, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какой сегодня тренд на рынке GAIB: Бычий или медвежий?

Текущее общее настроение на рынке GAIB: Медвежье, бычье 35% | медвежье 65%;

Размерность индикатораЗаключение моделиПропорция/ПорогКраткий обзор
KDJКрест смертиK < DКраткосрочная динамика снижается, температура падает.
StochRSI< 20Зона перепроданностиКраткосрочное падение слишком быстрое, следите за возможностью отскока.
Точка пивотS1 ≤ Цена < ПивотМежду S1-ПивотЧуть левее центрального пивота, в умеренно низком положении.
Группа МА7 Покупка 0 Нейтрально 0 Продажа≥ 80% покупокВсе МА направлены вверх, краткосрочные значительно выше долгосрочных.
MACDКрест смертиDIF < DEAНаблюдается медвежий момент.
BOLL (20,2)Нижняя ≤ Цена ≤ СредняяМежду нижней и средней полосойОтносительно слабый, но не слишком слабый.
RSI (14)Перепроданность< 30Падение незначительное, но в краткосрочной перспективе возможен отскок.
Группа EMA7 Покупка 0 Нейтрально 0 Продажа≥ 80% покупокВсе МА направлены вверх, краткосрочные значительно выше долгосрочных.

GAIB_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 0,01298, находясь в слабой консолидационной зоне между уровнем S1 и центральным значением 0,01314. Цена расположена ниже уровня Pivot Point; краткосрочная группа скользящих средних формирует сигнал на покупку, тогда как долгосрочная трендовая структура пока не претерпела коренного изменения. Текущая цена находится всего в 0,00016 от верхнего сопротивления в районе 0,01314 и в 0,00015 от нижней поддержки S2 на уровне 0,01283, что свидетельствует о состоянии узкого бокового тренда. Индикатор MACD сформировал «мертвый перекресток», указывая на постепенное высвобождение нисходящего импульса. Показатель RSI опустился в зону перепроданности, что свидетельствует о чрезмерной концентрации краткосрочной продажной давления и необходимости технической коррекции. Быстрые и медленные индикаторы демонстрируют разнонаправленность: сигналы на покупку от группы скользящих средних противоречат сигналам на продажу от осциллятора, при этом уровень волатильности остаётся низким. Стороны рынка проявляют осторожность вблизи текущей цены, отсутствуя явных направлений для прорыва. Ключевые уровни в ближайшей перспективе — это верхнее сопротивление на отметке 0,01314 и нижняя поддержка на уровне 0,01295. В дальнейшем ориентиром служат цель роста на уровне 0,01326 и защитный уровень снижения на отметке 0,01283. Текущая цена находится вплотную к поддержке S1; если она окажется эффективно пробита ниже 0,01295, последует тестирование уровня 0,01283 на прочность. Для подтверждения усиления восходящего тренда необходимо закрепиться выше уровня 0,01314.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.

Какие факторы влияют на цены GAIB?

Цены токена GAIB зависят от нескольких ключевых факторов:

Настроения рынка: Общие тренды на криптовалютном рынке и уровень доверия инвесторов существенно влияют на стоимость GAIB.

Спрос и предложение: Объём обращения токена, объём торгов и поведение держателей напрямую определяют движение цен.

Технологические обновления: Развитие платформы, заключение партнёрств и технические улучшения могут способствовать изменению цен.

Регуляторные новости: Политика правительств и регуляторные заявления в соответствующих юрисдикциях оказывают влияние на настроения инвесторов.

Конкуренция: Результаты работы аналогичных криптовалютных проектов, ориентированных на ИИ, влияют на рыночную позицию GAIB.

Торговая активность: Листинги на биржах, уровень ликвидности и интерес со стороны институциональных инвесторов определяют стабильность цен.

Экономические факторы: Глобальные экономические условия и традиционные рыночные показатели часто коррелируют с ценами на криптовалюты.

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену GAIB?

Люди хотят знать текущую цену GAIB по нескольким ключевым причинам: принятие обоснованных торговых решений, отслеживание эффективности портфеля, выявление возможностей для покупки/продажи, мониторинг рыночных тенденций и оценка оптимального времени для инвестирования. Данные о ценах в режиме реального времени помогают трейдерам извлекать выгоду из волатильности и эффективно управлять рисками.

Прогноз цены GAIB

Прогноз цены GAIB (GAIB) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена GAIB в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены GAIB (GAIB) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена GAIB потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену GAIB достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены GAIB, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены GAIB».

Как купить и инвестировать GAIB в Россия

Готовы приступить к работе с GAIB? Покупка GAIB на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить GAIB. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке GAIB (GAIB).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и GAIB будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке GAIB (GAIB)

Что вы можете сделать с GAIB

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Что такое GAIB (GAIB)

GAIB – это экономический уровень инфраструктуры ИИ, который объединяет вычислительную и робототехническую экономику ончейн. Путем токенизирования графических процессоров корпоративного уровня и робототехнических активов с их денежными потоками GAIB открывает доступ к капиталу для инноваторов в области неооблачных технологий, центров обработки данных и робототехники, одновременно предоставляя инвесторам прямой доступ к инвестициям в инфраструктуру ИИ и реальной доходности.

Источники GAIB

Для более глубокого понимания GAIB рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт GAIB
Обозреватель блоков

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Страница обновлена: 2026-08-10 18:35:45 (UTC+8)

Важные обновления индустрии GAIB (GAIB)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о GAIB

GAIB USDT (фьючерсная торговля)

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Торгуйте GAIB (GAIB) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы GAIB в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
GAIB/USDT
₽1,0755367
₽1,0755367₽1,0755367
+0,54%
4.09M (USDT)

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Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

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