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Текущая цена Perle сегодня составляет 0,2879 RUB. Рыночная капитализация PRL составляет -- RUB. Отслеживайте обновления цен PRL в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Perle сегодня составляет 0,2879 RUB. Рыночная капитализация PRL составляет -- RUB. Отслеживайте обновления цен PRL в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Perle Курс (PRL)

Текущая цена 1 PRL в RUB:

₽23,786298
₽23,786298₽23,786298
-1,33%1D
RUB
График цены Perle (PRL) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 21:32:34 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Perle

Текущая цена Perle (PRL) сегодня составляет ₽ 0,2879 с изменением 1,33% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации PRL на RUB составляет ₽ 0,2879 за PRL.

На данный момент Perle занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет --, при оборотном предложении -- PRL. В течение последних 24 часов, PRL торговался в диапазоне от ₽ 0,2745 (минимум) до ₽ 0,308 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне --, тогда как исторический минимум составил --.

В краткосрочной перспективе PRL изменился на -1,54% за последний час и на +8,76% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 95,99K.

Рыночная информация Perle (PRL)

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₽ 95,99K
₽ 95,99K₽ 95,99K

₽ 287,90M
₽ 287,90M₽ 287,90M

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1 000 000 000 1 000 000 000

SOL

Текущая рыночная капитализация Perle составляет --, при 24-часовом объеме торгов ₽ 95,99K. Циркулируещее обращение PRL составляет --, а общее предложение – 1000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 287,90M.

История цен Perle в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0,2745
₽ 0,2745₽ 0,2745
Мин 24Ч
₽ 0,308
₽ 0,308₽ 0,308
Макс 24Ч

₽ 0,2745
₽ 0,2745₽ 0,2745

₽ 0,308
₽ 0,308₽ 0,308

--
----

--
----

-1,54%

-1,32%

+8,76%

+8,76%

История цен Perle (PRL) в RUB

Отслеживайте изменения цены Perle за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ -0,320622-1,32%
30 дней₽ +0,1141+65,65%
60 дней₽ +0,0904+45,77%
90 дней₽ +0,0393+15,80%
Изменение цены Perle сегодня

Сегодня для PRL зафиксировано изменение ₽ -0,320622 (-1,32%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Perle за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ +0,1141 (+65,65%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Perle за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то PRL изменился на ₽ +0,0904 (+45,77%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Perle за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ +0,0393 (+15,80%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Perle (PRL)?

Просмотеть страницу истории цен Perle.

Анализ по Perle

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Perle, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какой сегодня тренд на рынке Perle: Бычий или медвежий?

Текущее общее настроение на рынке PRL: Бычье, бычье 65% | медвежье 35%;

Размерность индикатораЗаключение моделиПропорция/ПорогКраткий обзор
KDJКрест смертиK < DКраткосрочная динамика снижается, температура падает.
StochRSI20‑80Нейтральная зонаНормальный темп, никаких экстремальных сигналов.
Точка пивотS2 ≤ Цена < S1Между S2‑S1Ниже центрального пивота, входит в зону низкой цены.
Группа МА1-2 Покупка20-40% продажБольшинство МА направлены вниз, медвежий тренд.
MACDЗолотой крестDIF > DEAНаблюдается бычий момент.
BOLL (20,2)Средняя < Цена ≤ ВерхняяМежду средней и верхней полосойОтносительно сильный, но не слишком сильный.
RSI (14)Нейтрально30‑70В пределах нормы, еще есть запас.
Группа EMA1-2 Покупка20-40% продажБольшинство МА направлены вниз, медвежий тренд.

PRL_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 0,2929. Цена находится выше ключевой точки S2 — 0,2913, при этом сохраняется заметный запас до центрального сопротивления на уровне 0,3057. Текущая структура демонстрирует характер низкого уровня консолидации: краткосрочные скользящие средние и EMA-линии подают сигналы на покупку, а индикаторы движутся в одном направлении. При этом цена пока не преодолела сопротивление S1 — 0,2981, оставаясь близко к нижней границе диапазона колебаний. MACD формирует «золотое пересечение», что свидетельствует о постепенном накоплении бычьего импульса. RSI находится в нейтральной зоне, что указывает на отсутствие экстремальных перекупленных или перепроданных условий. Быстрые и медленные индикаторы демонстрируют одновременную коррекцию, а волатильность остаётся сжатой. Показатели KDJ и StochRSI, совпадая с трендом скользящих средних, подчеркивают небольшое преимущество бычьих сил на краткосрочном горизонте. Полосы Боллинджера параллельно движутся, и после закрепления цены у нижней границы наблюдается восстановительная динамика, при этом распределение импульсов переходит от разрозненного к более сосредоточенному. Ближайшее ключевое сопротивление расположено на уровне 0,2981, что составляет примерно 1,7% от текущей цены. Основной ориентир сверху — центральная точка 0,3057, находящаяся на расстоянии около 4,3% от текущего уровня. Первичная поддержка снизу — уровень S2 на отметке 0,2913, что соответствует менее чем 0,6% от текущей цены. Дальше располагается сопротивление R1 — 0,3125. Диапазон торговли чётко очерчен, а уровни верхней и нижней границы обеспечивают ясные ориентиры для анализа структуры рынка.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.

Какие факторы влияют на цены Perle?

На цены криптовалюты Perle (PRL) влияют несколько ключевых факторов:

1. Настроение рынка и доверие инвесторов
2. Объём торгов и уровень ликвидности
3. Общие тенденции на рынке криптовалют
4. Технологические разработки и обновления платформы
5. Темпы внедрения и реальные сценарии использования
6. Новости в сфере регулирования и изменения в области соответствия нормативным требованиям
7. Объявления о партнёрствах и сотрудничестве
8. Динамика спроса и предложения
9. Конкуренция со стороны аналогичных проектов
10. Общие экономические условия, влияющие на крипторынки.

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену Perle?

Люди хотят знать текущую цену Perle (PRL) по нескольким ключевым причинам: принятие обоснованных торговых решений, мониторинг стоимости своего инвестиционного портфеля, выявление возможностей для покупки или продажи, отслеживание рыночных тенденций и волатильности, а также оценка потенциальной прибыли или убытков в режиме реального времени.

Прогноз цены Perle

Прогноз цены Perle (PRL) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена PRL в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Perle (PRL) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Perle потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Perle достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены PRL, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Perle».

Как купить и инвестировать Perle в Россия

Готовы приступить к работе с Perle? Покупка PRL на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить Perle. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке Perle (PRL).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и Perle будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке Perle (PRL)

Что вы можете сделать с Perle

Владение Perle позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

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Что такое Perle (PRL)

Perle – это автономный интеллектуальный уровень для искусственного интеллекта, содержащий проверенные людьми и поддающиеся аудиту данные.

Источники Perle

Для более глубокого понимания Perle рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт Perle
Обозреватель блоков

Категория :

Arbitrum EcosystemArtificial Intelligence (AI)Base Ecosystem

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Страница обновлена: 2026-08-10 21:32:34 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Perle (PRL)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о Perle

PRL USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по PRL с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами PRL USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

Торгуйте Perle (PRL) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Perle в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
PRL/USDC
₽23,75325
₽23,75325₽23,75325
-1,47%
186.79K (USDT)
PRL/USDT
₽23,75325
₽23,75325₽23,75325
-1,37%
331.31K (USDT)

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Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

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1 PRL = 23,786298 RUB