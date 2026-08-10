Perle Курс (PRL)
Текущая цена Perle (PRL) сегодня составляет ₽ 0,2879 с изменением 1,33% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации PRL на RUB составляет ₽ 0,2879 за PRL.
На данный момент Perle занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет --, при оборотном предложении -- PRL. В течение последних 24 часов, PRL торговался в диапазоне от ₽ 0,2745 (минимум) до ₽ 0,308 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне --, тогда как исторический минимум составил --.
В краткосрочной перспективе PRL изменился на -1,54% за последний час и на +8,76% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 95,99K.
SOL
Текущая рыночная капитализация Perle составляет --, при 24-часовом объеме торгов ₽ 95,99K. Циркулируещее обращение PRL составляет --, а общее предложение – 1000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 287,90M.
-1,54%
-1,32%
+8,76%
+8,76%
Отслеживайте изменения цены Perle за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:
|Период
|Изменение (RUB)
|Изменение (%)
|Сегодня
|₽ -0,320622
|-1,32%
|30 дней
|₽ +0,1141
|+65,65%
|60 дней
|₽ +0,0904
|+45,77%
|90 дней
|₽ +0,0393
|+15,80%
Сегодня для PRL зафиксировано изменение ₽ -0,320622 (-1,32%), что отражает его последнюю активность на рынке.
За последние 30 дней цена сместилась на ₽ +0,1141 (+65,65%), что показывает краткосрочную эффективность токена.
Если расширить обзор до 60 дн., то PRL изменился на ₽ +0,0904 (+45,77%), что дает более широкое представление о его эффективности.
Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ +0,0393 (+15,80%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.
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Просмотеть страницу истории цен Perle.
Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Perle, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.
Текущее общее настроение на рынке PRL: Бычье, бычье 65% | медвежье 35%;
|Размерность индикатора
|Заключение модели
|Пропорция/Порог
|Краткий обзор
|KDJ
|Крест смерти
|K < D
|Краткосрочная динамика снижается, температура падает.
|StochRSI
|20‑80
|Нейтральная зона
|Нормальный темп, никаких экстремальных сигналов.
|Точка пивот
|S2 ≤ Цена < S1
|Между S2‑S1
|Ниже центрального пивота, входит в зону низкой цены.
|Группа МА
|1-2 Покупка
|20-40% продаж
|Большинство МА направлены вниз, медвежий тренд.
|MACD
|Золотой крест
|DIF > DEA
|Наблюдается бычий момент.
|BOLL (20,2)
|Средняя < Цена ≤ Верхняя
|Между средней и верхней полосой
|Относительно сильный, но не слишком сильный.
|RSI (14)
|Нейтрально
|30‑70
|В пределах нормы, еще есть запас.
|Группа EMA
|1-2 Покупка
|20-40% продаж
|Большинство МА направлены вниз, медвежий тренд.
PRL_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 0,2929. Цена находится выше ключевой точки S2 — 0,2913, при этом сохраняется заметный запас до центрального сопротивления на уровне 0,3057. Текущая структура демонстрирует характер низкого уровня консолидации: краткосрочные скользящие средние и EMA-линии подают сигналы на покупку, а индикаторы движутся в одном направлении. При этом цена пока не преодолела сопротивление S1 — 0,2981, оставаясь близко к нижней границе диапазона колебаний. MACD формирует «золотое пересечение», что свидетельствует о постепенном накоплении бычьего импульса. RSI находится в нейтральной зоне, что указывает на отсутствие экстремальных перекупленных или перепроданных условий. Быстрые и медленные индикаторы демонстрируют одновременную коррекцию, а волатильность остаётся сжатой. Показатели KDJ и StochRSI, совпадая с трендом скользящих средних, подчеркивают небольшое преимущество бычьих сил на краткосрочном горизонте. Полосы Боллинджера параллельно движутся, и после закрепления цены у нижней границы наблюдается восстановительная динамика, при этом распределение импульсов переходит от разрозненного к более сосредоточенному. Ближайшее ключевое сопротивление расположено на уровне 0,2981, что составляет примерно 1,7% от текущей цены. Основной ориентир сверху — центральная точка 0,3057, находящаяся на расстоянии около 4,3% от текущего уровня. Первичная поддержка снизу — уровень S2 на отметке 0,2913, что соответствует менее чем 0,6% от текущей цены. Дальше располагается сопротивление R1 — 0,3125. Диапазон торговли чётко очерчен, а уровни верхней и нижней границы обеспечивают ясные ориентиры для анализа структуры рынка.
Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.
В 2040 году цена Perle потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.
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