Текущее общее настроение на рынке PRL: Бычье, бычье 65% | медвежье 35%;

Размерность индикатора Заключение модели Пропорция/Порог Краткий обзор KDJ Крест смерти K < D Краткосрочная динамика снижается, температура падает. StochRSI 20‑80 Нейтральная зона Нормальный темп, никаких экстремальных сигналов. Точка пивот S2 ≤ Цена < S1 Между S2‑S1 Ниже центрального пивота, входит в зону низкой цены. Группа МА 1-2 Покупка 20-40% продаж Большинство МА направлены вниз, медвежий тренд. MACD Золотой крест DIF > DEA Наблюдается бычий момент. BOLL (20,2) Средняя < Цена ≤ Верхняя Между средней и верхней полосой Относительно сильный, но не слишком сильный. RSI (14) Нейтрально 30‑70 В пределах нормы, еще есть запас. Группа EMA 1-2 Покупка 20-40% продаж Большинство МА направлены вниз, медвежий тренд.

PRL_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 0,2929. Цена находится выше ключевой точки S2 — 0,2913, при этом сохраняется заметный запас до центрального сопротивления на уровне 0,3057. Текущая структура демонстрирует характер низкого уровня консолидации: краткосрочные скользящие средние и EMA-линии подают сигналы на покупку, а индикаторы движутся в одном направлении. При этом цена пока не преодолела сопротивление S1 — 0,2981, оставаясь близко к нижней границе диапазона колебаний. MACD формирует «золотое пересечение», что свидетельствует о постепенном накоплении бычьего импульса. RSI находится в нейтральной зоне, что указывает на отсутствие экстремальных перекупленных или перепроданных условий. Быстрые и медленные индикаторы демонстрируют одновременную коррекцию, а волатильность остаётся сжатой. Показатели KDJ и StochRSI, совпадая с трендом скользящих средних, подчеркивают небольшое преимущество бычьих сил на краткосрочном горизонте. Полосы Боллинджера параллельно движутся, и после закрепления цены у нижней границы наблюдается восстановительная динамика, при этом распределение импульсов переходит от разрозненного к более сосредоточенному. Ближайшее ключевое сопротивление расположено на уровне 0,2981, что составляет примерно 1,7% от текущей цены. Основной ориентир сверху — центральная точка 0,3057, находящаяся на расстоянии около 4,3% от текущего уровня. Первичная поддержка снизу — уровень S2 на отметке 0,2913, что соответствует менее чем 0,6% от текущей цены. Дальше располагается сопротивление R1 — 0,3125. Диапазон торговли чётко очерчен, а уровни верхней и нижней границы обеспечивают ясные ориентиры для анализа структуры рынка.

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