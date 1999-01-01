SAL

Salvium – это передовой приватный блокчейн с функцией доказательства работы, который сочетает в себе возможности стейкинга, приватности и DeFi и при этом не нарушает криптовалютные правила. Созданный на основе форка Monero, он сохраняет такие продвинутые функции конфиденциальности Monero, как скрытые адреса и кольцевые подписи. Однако Salvium внедряет революционные инновации, которые существенно меняют механику транзакций, создавая уникальное решение в сфере DeFi.

Название криптовалютыSAL

МестоNo.

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0

Оборотное предложение--

Макс. предложение0

Общее предложение184,000,000

Коэффициент обращения%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум,

Наименьшая цена,

Публичный блокчейнSALVIUM

ВведениеSalvium – это передовой приватный блокчейн с функцией доказательства работы, который сочетает в себе возможности стейкинга, приватности и DeFi и при этом не нарушает криптовалютные правила. Созданный на основе форка Monero, он сохраняет такие продвинутые функции конфиденциальности Monero, как скрытые адреса и кольцевые подписи. Однако Salvium внедряет революционные инновации, которые существенно меняют механику транзакций, создавая уникальное решение в сфере DeFi.

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