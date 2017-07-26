Текущее общее настроение на рынке BNB: Медвежье, бычье 35% | медвежье 65%;

Размерность индикатора Заключение модели Пропорция/Порог Краткий обзор KDJ Золотой крест K > D Краткосрочная динамика нарастает, температура повышается. StochRSI > 80 Зона перекупленности Краткосрочный рост слишком быстрый, следите за риском отката. Точка пивот Цена > R2 Выше R2 Выше, чем недавний «самый дорогой» диапазон, в высокой территории. Группа МА 0 Покупка 0-20% продаж Все МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных. MACD Крест смерти DIF < DEA Наблюдается медвежий момент. BOLL (20,2) Цена > Верхняя полоса Касание или прорыв верхней полосы Входит в «дорогую» зону, волатильность растет. RSI (14) Нейтрально 30‑70 В пределах нормы, еще есть запас. Группа EMA 0 Покупка 0-20% продаж Все МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.

BNB_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется по текущей цене 604,81, находясь выше центрального уровня 596,67. Цена пробила уровень сопротивления R2 — 599,07 и в настоящее время находится в верхней части ключевой зоны. Долгосрочная структура быков остаётся сохранённой; краткосрочные скользящие средние и EMA-линии демонстрируют нулевой сигнал покупки, при этом наблюдается расхождение в показаниях индикаторов. Текущая цена отклонилась от привычного диапазона колебаний и находится в состоянии перекупленности с возможным дальнейшим ростом. MACD сформировал «мертвый» перекрёсток: быстрая и медленная линии расходятся вниз, а силовой индикатор меняет направление с бычьего на медвежье. Индекс относительной силы (RSI) вернулся в нейтральную зону, не демонстрируя экстремальных значений перекупленности или перепроданности. Показатели KDJ и StochRSI также движутся вниз, что подтверждает наличие краткосрочного коррекционного давления. Полосы Боллинджера сужаются, волатильность снижается, рынок переходит в фазу консолидации. Разделение быстрых и медленных индикаторов становится очевидным, однако долгосрочный тренд остаётся неизменным, тогда как краткосрочная динамика ослабевает. Ближайший уровень сопротивления — R2 на отметке 599,07, что примерно на 5,74 доллара выше текущей цены. Первый поддерживаемый уровень расположен в зоне пересечения S1 и центральной зоны — между 595,83 и 596,67, примерно на 8 долларов ниже текущей цены. Далёкий защитный уровень установлен на отметке S2 — 594,27, что соответствует расстоянию около 10,54 доллара от текущей цены. Сверху прямых уровней сопротивления пока нет, поэтому необходимо следить за предыдущими максимумами. Ключевые точки для анализа сосредоточены вокруг борьбы быков и медведей в центральной зоне.

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