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Текущая цена Binance Coin сегодня составляет 604,65 RUB. Рыночная капитализация BNB составляет 81 496 964 041,744512093 RUB. Отслеживайте обновления цен BNB в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Binance Coin сегодня составляет 604,65 RUB. Рыночная капитализация BNB составляет 81 496 964 041,744512093 RUB. Отслеживайте обновления цен BNB в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Binance Coin Курс (BNB)

Текущая цена 1 BNB в RUB:

₽49 846,5
₽49 846,5₽49 846,5
-0,72%1D
RUB
График цены Binance Coin (BNB) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 16:42:19 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Binance Coin

Текущая цена Binance Coin (BNB) сегодня составляет ₽ 604,65 с изменением 0,72% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации BNB на RUB составляет ₽ 604,65 за BNB.

На данный момент Binance Coin занимает #4 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 81,50B, при оборотном предложении 134,78M BNB. В течение последних 24 часов, BNB торговался в диапазоне от ₽ 601,19 (минимум) до ₽ 611,24 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 113 070,048499238655, тогда как исторический минимум составил ₽ 7,92902531102299695.

В краткосрочной перспективе BNB изменился на -0,01% за последний час и на +3,66% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 10,21M.

Рыночная информация Binance Coin (BNB)

No.4

₽ 81,50B
₽ 81,50B₽ 81,50B

₽ 10,21M
₽ 10,21M₽ 10,21M

₽ 81,50B
₽ 81,50B₽ 81,50B

134,78M
134,78M 134,78M

134 783 699,73000002
134 783 699,73000002 134 783 699,73000002

134 783 699,73000002
134 783 699,73000002 134 783 699,73000002

100,00%

3,70%

2017-07-26 00:00:00

₽ 12,375
₽ 12,375₽ 12,375

BNB

Текущая рыночная капитализация Binance Coin составляет ₽ 81,50B, при 24-часовом объеме торгов ₽ 10,21M. Циркулируещее обращение BNB составляет 134,78M, а общее предложение – 134783699.73000002. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 81,50B.

История цен Binance Coin в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 601,19
₽ 601,19₽ 601,19
Мин 24Ч
₽ 611,24
₽ 611,24₽ 611,24
Макс 24Ч

₽ 601,19
₽ 601,19₽ 601,19

₽ 611,24
₽ 611,24₽ 611,24

₽ 113 070,048499238655
₽ 113 070,048499238655₽ 113 070,048499238655

₽ 7,92902531102299695
₽ 7,92902531102299695₽ 7,92902531102299695

-0,01%

-0,72%

+3,66%

+3,66%

История цен Binance Coin (BNB) в RUB

Отслеживайте изменения цены Binance Coin за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ -361,4976-0,72%
30 дней₽ +25,34+4,37%
60 дней₽ +3,85+0,64%
90 дней₽ -58,75-8,86%
Изменение цены Binance Coin сегодня

Сегодня для BNB зафиксировано изменение ₽ -361,4976 (-0,72%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Binance Coin за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ +25,34 (+4,37%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Binance Coin за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то BNB изменился на ₽ +3,85 (+0,64%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Binance Coin за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -58,75 (-8,86%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Binance Coin (BNB)?

Просмотеть страницу истории цен Binance Coin.

Анализ по Binance Coin

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Binance Coin, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какой сегодня тренд на рынке Binance Coin: Бычий или медвежий?

Текущее общее настроение на рынке BNB: Медвежье, бычье 35% | медвежье 65%;

Размерность индикатораЗаключение моделиПропорция/ПорогКраткий обзор
KDJЗолотой крестK > DКраткосрочная динамика нарастает, температура повышается.
StochRSI> 80Зона перекупленностиКраткосрочный рост слишком быстрый, следите за риском отката.
Точка пивотЦена > R2Выше R2Выше, чем недавний «самый дорогой» диапазон, в высокой территории.
Группа МА0 Покупка0-20% продажВсе МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.
MACDКрест смертиDIF < DEAНаблюдается медвежий момент.
BOLL (20,2)Цена > Верхняя полосаКасание или прорыв верхней полосыВходит в «дорогую» зону, волатильность растет.
RSI (14)Нейтрально30‑70В пределах нормы, еще есть запас.
Группа EMA0 Покупка0-20% продажВсе МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.

BNB_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется по текущей цене 604,81, находясь выше центрального уровня 596,67. Цена пробила уровень сопротивления R2 — 599,07 и в настоящее время находится в верхней части ключевой зоны. Долгосрочная структура быков остаётся сохранённой; краткосрочные скользящие средние и EMA-линии демонстрируют нулевой сигнал покупки, при этом наблюдается расхождение в показаниях индикаторов. Текущая цена отклонилась от привычного диапазона колебаний и находится в состоянии перекупленности с возможным дальнейшим ростом. MACD сформировал «мертвый» перекрёсток: быстрая и медленная линии расходятся вниз, а силовой индикатор меняет направление с бычьего на медвежье. Индекс относительной силы (RSI) вернулся в нейтральную зону, не демонстрируя экстремальных значений перекупленности или перепроданности. Показатели KDJ и StochRSI также движутся вниз, что подтверждает наличие краткосрочного коррекционного давления. Полосы Боллинджера сужаются, волатильность снижается, рынок переходит в фазу консолидации. Разделение быстрых и медленных индикаторов становится очевидным, однако долгосрочный тренд остаётся неизменным, тогда как краткосрочная динамика ослабевает. Ближайший уровень сопротивления — R2 на отметке 599,07, что примерно на 5,74 доллара выше текущей цены. Первый поддерживаемый уровень расположен в зоне пересечения S1 и центральной зоны — между 595,83 и 596,67, примерно на 8 долларов ниже текущей цены. Далёкий защитный уровень установлен на отметке S2 — 594,27, что соответствует расстоянию около 10,54 доллара от текущей цены. Сверху прямых уровней сопротивления пока нет, поэтому необходимо следить за предыдущими максимумами. Ключевые точки для анализа сосредоточены вокруг борьбы быков и медведей в центральной зоне.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.

Какие факторы влияют на цены Binance Coin?

Несколько ключевых факторов влияют на цены BNB:

1. Результаты работы биржи Binance и рост числа пользователей.
2. Утилитарность BNB и механизмы сжигания токенов, снижающие предложение.
3. Запуск новых продуктов в экосистеме Binance.
4. Регуляторные изменения, влияющие на деятельность Binance.
5. Общие настроения на рынке криптовалют и тенденции в отношении Биткоина.
6. Объём торгов и ликвидность на платформе.
7. Вознаграждения за стейкинг и интеграции с DeFi.
8. Конкуренция со стороны других токенов бирж.
9. Принятие и развитие Binance Smart Chain.
10. Темпы глобального распространения криптовалют.

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену Binance Coin?

Люди хотят знать текущую цену BNB по нескольким ключевым причинам: принятие торговых решений, управление портфелем, определение рыночного момента и планирование инвестиций. Как родной токен Binance, BNB влияет на размер торговых комиссий и предоставляемые биржей преимущества. Ежедневный мониторинг цены помогает инвесторам оценивать рыночные тенденции, принимать решения о покупке/продаже, а также отслеживать стоимость своих активов для расчета прибыли или убытков.

Прогноз цены Binance Coin

Прогноз цены Binance Coin (BNB) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена BNB в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Binance Coin (BNB) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Binance Coin потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Binance Coin достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены BNB, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Binance Coin».

Как купить и инвестировать Binance Coin в Россия

Готовы приступить к работе с Binance Coin? Покупка BNB на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить Binance Coin. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке Binance Coin (BNB).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и Binance Coin будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке Binance Coin (BNB)

Что вы можете сделать с Binance Coin

Владение Binance Coin позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

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Что такое Binance Coin (BNB)

После ICO Binance выпустила собственную монету под названием Binance Coin с символом BNB. BNB изначально работает в сети Binance. Монета была выпущена с общим запасом в 200 миллионов. Каждый квартал мы будем уничтожать BNB в зависимости от объема торгов на нашей криптовалютной платформе, пока не уничтожим 50% всех BNB. Все транзакции будут в блокчейне. В конечном итоге мы уничтожим 100-миллионный BNB, оставив 100-миллионный BNB. Сама монета BNB имеет несколько форм полезности, по сути, являясь основным газом, который питает экосистему Binance. Текущие наиболее известные варианты использования включают использование BNB для: - Оплаты торговых комиссий на бирже, получения эквивалента 50% скидки на сделки (в течение первого года). - Crypto.com включил поддержку токена Binance BNB в свою платформу, которая включает в себя карту Visa MCO и мобильное приложение.

Источники Binance Coin

Для более глубокого понимания Binance Coin рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Официальный сайт Binance Coin
Обозреватель блоков

Категория :

Alleged SEC SecuritiesAnubis EcosystemAvalanche Ecosystem

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Страница обновлена: 2026-08-10 16:42:19 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Binance Coin (BNB)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о Binance Coin

BNB USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по BNB с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами BNB USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

Торгуйте Binance Coin (BNB) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Binance Coin в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
BNB/USDT
₽49 893,525
₽49 893,525₽49 893,525
-0,62%
17.09K (USDT)
BNB/USDC
₽49 848,975
₽49 848,975₽49 848,975
-0,64%
125.75 (USDT)
BNB/USD1
₽49 806,075
₽49 806,075₽49 806,075
-0,50%
419.37 (USDT)

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₽1,7261475₽1,7261475

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1 BNB = 49 883,625 RUB