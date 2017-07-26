Binance Coin Курс (BNB)
Текущая цена Binance Coin (BNB) сегодня составляет ₽ 604,65 с изменением 0,72% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации BNB на RUB составляет ₽ 604,65 за BNB.
На данный момент Binance Coin занимает #4 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 81,50B, при оборотном предложении 134,78M BNB. В течение последних 24 часов, BNB торговался в диапазоне от ₽ 601,19 (минимум) до ₽ 611,24 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 113 070,048499238655, тогда как исторический минимум составил ₽ 7,92902531102299695.
В краткосрочной перспективе BNB изменился на -0,01% за последний час и на +3,66% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 10,21M.
No.4
100,00%
3,70%
2017-07-26 00:00:00
BNB
Текущая рыночная капитализация Binance Coin составляет ₽ 81,50B, при 24-часовом объеме торгов ₽ 10,21M. Циркулируещее обращение BNB составляет 134,78M, а общее предложение – 134783699.73000002. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 81,50B.
-0,01%
-0,72%
+3,66%
+3,66%
Отслеживайте изменения цены Binance Coin за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:
|Период
|Изменение (RUB)
|Изменение (%)
|Сегодня
|₽ -361,4976
|-0,72%
|30 дней
|₽ +25,34
|+4,37%
|60 дней
|₽ +3,85
|+0,64%
|90 дней
|₽ -58,75
|-8,86%
Сегодня для BNB зафиксировано изменение ₽ -361,4976 (-0,72%), что отражает его последнюю активность на рынке.
За последние 30 дней цена сместилась на ₽ +25,34 (+4,37%), что показывает краткосрочную эффективность токена.
Если расширить обзор до 60 дн., то BNB изменился на ₽ +3,85 (+0,64%), что дает более широкое представление о его эффективности.
Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -58,75 (-8,86%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.
Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Binance Coin (BNB)?
Просмотеть страницу истории цен Binance Coin.
Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Binance Coin, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.
Текущее общее настроение на рынке BNB: Медвежье, бычье 35% | медвежье 65%;
|Размерность индикатора
|Заключение модели
|Пропорция/Порог
|Краткий обзор
|KDJ
|Золотой крест
|K > D
|Краткосрочная динамика нарастает, температура повышается.
|StochRSI
|> 80
|Зона перекупленности
|Краткосрочный рост слишком быстрый, следите за риском отката.
|Точка пивот
|Цена > R2
|Выше R2
|Выше, чем недавний «самый дорогой» диапазон, в высокой территории.
|Группа МА
|0 Покупка
|0-20% продаж
|Все МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.
|MACD
|Крест смерти
|DIF < DEA
|Наблюдается медвежий момент.
|BOLL (20,2)
|Цена > Верхняя полоса
|Касание или прорыв верхней полосы
|Входит в «дорогую» зону, волатильность растет.
|RSI (14)
|Нейтрально
|30‑70
|В пределах нормы, еще есть запас.
|Группа EMA
|0 Покупка
|0-20% продаж
|Все МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.
BNB_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется по текущей цене 604,81, находясь выше центрального уровня 596,67. Цена пробила уровень сопротивления R2 — 599,07 и в настоящее время находится в верхней части ключевой зоны. Долгосрочная структура быков остаётся сохранённой; краткосрочные скользящие средние и EMA-линии демонстрируют нулевой сигнал покупки, при этом наблюдается расхождение в показаниях индикаторов. Текущая цена отклонилась от привычного диапазона колебаний и находится в состоянии перекупленности с возможным дальнейшим ростом. MACD сформировал «мертвый» перекрёсток: быстрая и медленная линии расходятся вниз, а силовой индикатор меняет направление с бычьего на медвежье. Индекс относительной силы (RSI) вернулся в нейтральную зону, не демонстрируя экстремальных значений перекупленности или перепроданности. Показатели KDJ и StochRSI также движутся вниз, что подтверждает наличие краткосрочного коррекционного давления. Полосы Боллинджера сужаются, волатильность снижается, рынок переходит в фазу консолидации. Разделение быстрых и медленных индикаторов становится очевидным, однако долгосрочный тренд остаётся неизменным, тогда как краткосрочная динамика ослабевает. Ближайший уровень сопротивления — R2 на отметке 599,07, что примерно на 5,74 доллара выше текущей цены. Первый поддерживаемый уровень расположен в зоне пересечения S1 и центральной зоны — между 595,83 и 596,67, примерно на 8 долларов ниже текущей цены. Далёкий защитный уровень установлен на отметке S2 — 594,27, что соответствует расстоянию около 10,54 доллара от текущей цены. Сверху прямых уровней сопротивления пока нет, поэтому необходимо следить за предыдущими максимумами. Ключевые точки для анализа сосредоточены вокруг борьбы быков и медведей в центральной зоне.
Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.
В 2040 году цена Binance Coin потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.
Готовы приступить к работе с Binance Coin? Покупка BNB на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить Binance Coin. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке Binance Coin (BNB).
Владение Binance Coin позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin
Покупка Binance Coin (BNB) на MEXC означает больше выгоды за ваши деньги. Являясь одной из криптовалютных платформ с самыми низкими комиссиями на рынке, MEXC помогает вам сократить расходы с самой первой сделки.
Ознакомьтесь с конкурентоспособными торговыми комиссиями MEXC.
Кроме того, вы можете торговать избранными спотовыми токенами абсолютно без комиссии в рамках Фестиваля с 0 комиссией от MEXC.
После ICO Binance выпустила собственную монету под названием Binance Coin с символом BNB. BNB изначально работает в сети Binance. Монета была выпущена с общим запасом в 200 миллионов. Каждый квартал мы будем уничтожать BNB в зависимости от объема торгов на нашей криптовалютной платформе, пока не уничтожим 50% всех BNB. Все транзакции будут в блокчейне. В конечном итоге мы уничтожим 100-миллионный BNB, оставив 100-миллионный BNB. Сама монета BNB имеет несколько форм полезности, по сути, являясь основным газом, который питает экосистему Binance. Текущие наиболее известные варианты использования включают использование BNB для: - Оплаты торговых комиссий на бирже, получения эквивалента 50% скидки на сделки (в течение первого года). - Crypto.com включил поддержку токена Binance BNB в свою платформу, которая включает в себя карту Visa MCO и мобильное приложение.
Для более глубокого понимания Binance Coin рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:
|Время (UTC+8)
|Тип
|Информация
|02-11 14:20:00
|Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
|02-10 18:39:21
|Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
|02-04 11:04:00
|Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
|02-04 00:48:00
|Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
|02-01 01:12:00
|Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
|01-28 07:44:00
|Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост
Открывайте лонг или шорт позиции по BNB с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами BNB USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.
Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Binance Coin в режиме реального времени и торгуйте напрямую.
Лучшие криптовалюты, рыночные данные по которым доступны на MEXC
Трендовые криптовалюты, которые в настоящее время привлекают значительное внимание рынка
Криптовалюты недавно внесенные в листинг и доступные для торговли
Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.