Alien Worlds Trilium Курс (TLM)
Текущая цена Alien Worlds Trilium (TLM) сегодня составляет ₽ 0,0015745 с изменением 1,71% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации TLM на RUB составляет ₽ 0,0015745 за TLM.
На данный момент Alien Worlds Trilium занимает #1090 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 10,68M, при оборотном предложении 6,79B TLM. В течение последних 24 часов, TLM торговался в диапазоне от ₽ 0,0015682 (минимум) до ₽ 0,0016324 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 75,968643198, тогда как исторический минимум составил ₽ 0,077280761552088192.
В краткосрочной перспективе TLM изменился на -0,13% за последний час и на -1,01% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 64,42K.
No.1090
67,85%
2021-04-06 00:00:00
NONE
Текущая рыночная капитализация Alien Worlds Trilium составляет ₽ 10,68M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 64,42K. Циркулируещее обращение TLM составляет 6,79B, а общее предложение – 7016233886.9004. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 15,75M.
-0,13%
-1,71%
-1,01%
-1,01%
Отслеживайте изменения цены Alien Worlds Trilium за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:
|Период
|Изменение (RUB)
|Изменение (%)
|Сегодня
|₽ -0,002262609
|-1,71%
|30 дней
|₽ -0,000286
|-15,38%
|60 дней
|₽ +0,0005845
|+59,04%
|90 дней
|₽ -0,0004125
|-20,76%
Сегодня для TLM зафиксировано изменение ₽ -0,002262609 (-1,71%), что отражает его последнюю активность на рынке.
За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0,000286 (-15,38%), что показывает краткосрочную эффективность токена.
Если расширить обзор до 60 дн., то TLM изменился на ₽ +0,0005845 (+59,04%), что дает более широкое представление о его эффективности.
Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,0004125 (-20,76%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.
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Просмотеть страницу истории цен Alien Worlds Trilium.
Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Alien Worlds Trilium, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.
Текущее общее настроение на рынке TLM: Бычье, бычье 65% | медвежье 35%;
|Размерность индикатора
|Заключение модели
|Пропорция/Порог
|Краткий обзор
|KDJ
|Крест смерти
|K < D
|Краткосрочная динамика снижается, температура падает.
|StochRSI
|20‑80
|Нейтральная зона
|Нормальный темп, никаких экстремальных сигналов.
|Точка пивот
|Пивот ≤ Цена ≤ R1
|Между Пивот‑R1
|Чуть левее центрального пивота, в умеренно высоком положении.
|Группа МА
|7 Покупка 0 Нейтрально 0 Продажа
|≥ 80% покупок
|Все МА направлены вверх, краткосрочные значительно выше долгосрочных.
|MACD
|Золотой крест
|DIF > DEA
|Наблюдается бычий момент.
|BOLL (20,2)
|Нижняя ≤ Цена ≤ Средняя
|Между нижней и средней полосой
|Относительно слабый, но не слишком слабый.
|RSI (14)
|Нейтрально
|30‑70
|В пределах нормы, еще есть запас.
|Группа EMA
|7 Покупка 0 Нейтрально 0 Продажа
|≥ 80% покупок
|Все МА направлены вверх, краткосрочные значительно выше долгосрочных.
TLM_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется по текущей цене 0,0016111, находясь выше центральной зоны 0,001605. Цена пробила центральную ось системы хаба. Краткосрочная структура демонстрирует признаки бычьего распределения: как простые скользящие средние (MA), так и экспоненциальные скользящие средние (EMA) подают сигналы к покупке. Согласованность индикаторов указывает на смещение вверх. Текущая цена находится в переходной зоне между уровнями S1 и R1, непосредственно сталкиваясь сверху с уровнем сопротивления R1. MACD формирует «золотое пересечение»: разница между сигнальной и основной линиями увеличивается, а динамика тренда демонстрирует концентрированное усиление. Индекс относительной силы (RSI) находится в нейтральной зоне — не наблюдаются экстремальные значения перекупленности или перепроданности. Показатели KDJ и StochRSI согласуются с направлением скользящих средних. Волатильность остаётся на стабильном уровне, а полосы Боллинджера не демонстрируют значительного расширения. На текущем уровне наблюдается временный баланс между быками и медведями: покупательская активность немного преобладает, тогда как продажи пока не создали эффективного давления. Ближайшее сопротивление расположено на уровне R1 — 0,001617, что составляет менее 1% от текущей цены. Ближайшая поддержка находится в центральной зоне 0,001605. Следующая ключевая поддержка расположена на уровне S1 — 0,001585. Далёкое ориентировочное сопротивление — уровень R2 (0,001638), а далёкая ориентировочная поддержка — уровень S2 (0,001573). Ключевые уровни сосредоточены в диапазоне ±0,5–1,5% вокруг текущей цены.
Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.
В 2040 году цена Alien Worlds Trilium потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.
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Alien Worlds is an NFT DeFi metaverse that simulates economic competition and collaboration between players. This is achieved by incentivizing players to compete for Trilium (TLM), which is required to control competing Decentralized Autonomous Organizations (“Planet DAOs”) and to gain access to additional gameplay.
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