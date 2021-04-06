Сегодняшняя цена Alien Worlds Trilium

Текущая цена Alien Worlds Trilium (TLM) сегодня составляет ₽ 0,0015745 с изменением 1,71% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации TLM на RUB составляет ₽ 0,0015745 за TLM.

На данный момент Alien Worlds Trilium занимает #1090 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 10,68M, при оборотном предложении 6,79B TLM. В течение последних 24 часов, TLM торговался в диапазоне от ₽ 0,0015682 (минимум) до ₽ 0,0016324 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 75,968643198, тогда как исторический минимум составил ₽ 0,077280761552088192.

В краткосрочной перспективе TLM изменился на -0,13% за последний час и на -1,01% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 64,42K.

Рыночная информация Alien Worlds Trilium (TLM)

Место No.1090 Рыночная капитализация ₽ 10,68M₽ 10,68M ₽ 10,68M Объем (24Ч) ₽ 64,42K₽ 64,42K ₽ 64,42K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 15,75M₽ 15,75M ₽ 15,75M Оборотное предложение 6,79B 6,79B 6,79B Макс. предложение 10 000 000 000 10 000 000 000 10 000 000 000 Общее предложение 7 016 233 886,9004 7 016 233 886,9004 7 016 233 886,9004 Коэффициент обращения 67,85% Дата выпуска 2021-04-06 00:00:00 Публичный блокчейн NONE

Текущая рыночная капитализация Alien Worlds Trilium составляет ₽ 10,68M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 64,42K. Циркулируещее обращение TLM составляет 6,79B, а общее предложение – 7016233886.9004. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 15,75M.