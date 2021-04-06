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Текущая цена Alien Worlds Trilium сегодня составляет 0,0015745 RUB. Рыночная капитализация TLM составляет 10 683 432,8204108053245 RUB. Отслеживайте обновления цен TLM в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Alien Worlds Trilium сегодня составляет 0,0015745 RUB. Рыночная капитализация TLM составляет 10 683 432,8204108053245 RUB. Отслеживайте обновления цен TLM в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Alien Worlds Trilium Курс (TLM)

Текущая цена 1 TLM в RUB:

₽0,1300537
₽0,1300537₽0,1300537
-1,71%1D
RUB
График цены Alien Worlds Trilium (TLM) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 23:15:27 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Alien Worlds Trilium

Текущая цена Alien Worlds Trilium (TLM) сегодня составляет ₽ 0,0015745 с изменением 1,71% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации TLM на RUB составляет ₽ 0,0015745 за TLM.

На данный момент Alien Worlds Trilium занимает #1090 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 10,68M, при оборотном предложении 6,79B TLM. В течение последних 24 часов, TLM торговался в диапазоне от ₽ 0,0015682 (минимум) до ₽ 0,0016324 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 75,968643198, тогда как исторический минимум составил ₽ 0,077280761552088192.

В краткосрочной перспективе TLM изменился на -0,13% за последний час и на -1,01% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 64,42K.

Рыночная информация Alien Worlds Trilium (TLM)

No.1090

₽ 10,68M
₽ 10,68M₽ 10,68M

₽ 64,42K
₽ 64,42K₽ 64,42K

₽ 15,75M
₽ 15,75M₽ 15,75M

6,79B
6,79B 6,79B

10 000 000 000
10 000 000 000 10 000 000 000

7 016 233 886,9004
7 016 233 886,9004 7 016 233 886,9004

67,85%

2021-04-06 00:00:00

NONE

Текущая рыночная капитализация Alien Worlds Trilium составляет ₽ 10,68M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 64,42K. Циркулируещее обращение TLM составляет 6,79B, а общее предложение – 7016233886.9004. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 15,75M.

История цен Alien Worlds Trilium в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0,0015682
₽ 0,0015682₽ 0,0015682
Мин 24Ч
₽ 0,0016324
₽ 0,0016324₽ 0,0016324
Макс 24Ч

₽ 0,0015682
₽ 0,0015682₽ 0,0015682

₽ 0,0016324
₽ 0,0016324₽ 0,0016324

₽ 75,968643198
₽ 75,968643198₽ 75,968643198

₽ 0,077280761552088192
₽ 0,077280761552088192₽ 0,077280761552088192

-0,13%

-1,71%

-1,01%

-1,01%

История цен Alien Worlds Trilium (TLM) в RUB

Отслеживайте изменения цены Alien Worlds Trilium за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ -0,002262609-1,71%
30 дней₽ -0,000286-15,38%
60 дней₽ +0,0005845+59,04%
90 дней₽ -0,0004125-20,76%
Изменение цены Alien Worlds Trilium сегодня

Сегодня для TLM зафиксировано изменение ₽ -0,002262609 (-1,71%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Alien Worlds Trilium за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0,000286 (-15,38%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Alien Worlds Trilium за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то TLM изменился на ₽ +0,0005845 (+59,04%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Alien Worlds Trilium за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,0004125 (-20,76%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Alien Worlds Trilium (TLM)?

Просмотеть страницу истории цен Alien Worlds Trilium.

Анализ по Alien Worlds Trilium

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Alien Worlds Trilium, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какой сегодня тренд на рынке Alien Worlds Trilium: Бычий или медвежий?

Текущее общее настроение на рынке TLM: Бычье, бычье 65% | медвежье 35%;

Размерность индикатораЗаключение моделиПропорция/ПорогКраткий обзор
KDJКрест смертиK < DКраткосрочная динамика снижается, температура падает.
StochRSI20‑80Нейтральная зонаНормальный темп, никаких экстремальных сигналов.
Точка пивотПивот ≤ Цена ≤ R1Между Пивот‑R1Чуть левее центрального пивота, в умеренно высоком положении.
Группа МА7 Покупка 0 Нейтрально 0 Продажа≥ 80% покупокВсе МА направлены вверх, краткосрочные значительно выше долгосрочных.
MACDЗолотой крестDIF > DEAНаблюдается бычий момент.
BOLL (20,2)Нижняя ≤ Цена ≤ СредняяМежду нижней и средней полосойОтносительно слабый, но не слишком слабый.
RSI (14)Нейтрально30‑70В пределах нормы, еще есть запас.
Группа EMA7 Покупка 0 Нейтрально 0 Продажа≥ 80% покупокВсе МА направлены вверх, краткосрочные значительно выше долгосрочных.

TLM_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется по текущей цене 0,0016111, находясь выше центральной зоны 0,001605. Цена пробила центральную ось системы хаба. Краткосрочная структура демонстрирует признаки бычьего распределения: как простые скользящие средние (MA), так и экспоненциальные скользящие средние (EMA) подают сигналы к покупке. Согласованность индикаторов указывает на смещение вверх. Текущая цена находится в переходной зоне между уровнями S1 и R1, непосредственно сталкиваясь сверху с уровнем сопротивления R1. MACD формирует «золотое пересечение»: разница между сигнальной и основной линиями увеличивается, а динамика тренда демонстрирует концентрированное усиление. Индекс относительной силы (RSI) находится в нейтральной зоне — не наблюдаются экстремальные значения перекупленности или перепроданности. Показатели KDJ и StochRSI согласуются с направлением скользящих средних. Волатильность остаётся на стабильном уровне, а полосы Боллинджера не демонстрируют значительного расширения. На текущем уровне наблюдается временный баланс между быками и медведями: покупательская активность немного преобладает, тогда как продажи пока не создали эффективного давления. Ближайшее сопротивление расположено на уровне R1 — 0,001617, что составляет менее 1% от текущей цены. Ближайшая поддержка находится в центральной зоне 0,001605. Следующая ключевая поддержка расположена на уровне S1 — 0,001585. Далёкое ориентировочное сопротивление — уровень R2 (0,001638), а далёкая ориентировочная поддержка — уровень S2 (0,001573). Ключевые уровни сосредоточены в диапазоне ±0,5–1,5% вокруг текущей цены.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.

Какие факторы влияют на цены Alien Worlds Trilium?

Несколько ключевых факторов влияют на цены TLM:

1. Принятие в игровой индустрии — рост числа игроков и уровень их вовлеченности в метавселенную Alien Worlds.
2. Спрос на стейкинг — использование TLM для управления планетами и в качестве инструментов для майнинга.
3. Рынок NFT — стоимость земельных участков и инструментов напрямую влияет на полезность TLM.
4. Предложение токенов — вознаграждения за майнинг и механизмы стейкинга.
5. Настроение рынка — общие тренды криптовалют и игровых токенов.
6. Партнерства — сотрудничество, расширяющее экосистему.
7. Обновления платформы — новые функции и улучшения геймплея.

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену Alien Worlds Trilium?

Люди хотят знать текущую цену TLM, поскольку это активный игровой токен, используемый в популярной блокчейн-игре на основе NFT — Alien Worlds. Игрокам необходим TLM для участия в геймплее, добычи ресурсов и стейкинга с целью управления проектом. Отслеживание цены помогает им оптимизировать вознаграждения за майнинг, принимать обоснованные решения при торговле и правильно рассчитывать время для реализации игровых стратегий.

Прогноз цены Alien Worlds Trilium

Прогноз цены Alien Worlds Trilium (TLM) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена TLM в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Alien Worlds Trilium (TLM) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Alien Worlds Trilium потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Alien Worlds Trilium достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены TLM, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Alien Worlds Trilium».

Как купить и инвестировать Alien Worlds Trilium в Россия

Готовы приступить к работе с Alien Worlds Trilium? Покупка TLM на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить Alien Worlds Trilium. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке Alien Worlds Trilium (TLM).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
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Перейдите на страницу спотовой торговли

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Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

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Руководство по покупке Alien Worlds Trilium (TLM)

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Что такое Alien Worlds Trilium (TLM)

Alien Worlds is an NFT DeFi metaverse that simulates economic competition and collaboration between players. This is achieved by incentivizing players to compete for Trilium (TLM), which is required to control competing Decentralized Autonomous Organizations (“Planet DAOs”) and to gain access to additional gameplay.

Источники Alien Worlds Trilium

Для более глубокого понимания Alien Worlds Trilium рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт Alien Worlds Trilium
Обозреватель блоков

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Страница обновлена: 2026-08-10 23:15:27 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Alien Worlds Trilium (TLM)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о Alien Worlds Trilium

TLM USDT (фьючерсная торговля)

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Торгуйте Alien Worlds Trilium (TLM) рынками на MEXC

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
TLM/USDT
₽0,13029324
₽0,13029324₽0,13029324
-1,51%
40.46M (USDT)
TLM/USDC
₽0,13015282
₽0,13015282₽0,13015282
-1,70%
33.33M (USDT)

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