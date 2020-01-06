Текущее общее настроение на рынке OGN: Медвежье, бычье 45% | медвежье 55%;

Размерность индикатора Заключение модели Пропорция/Порог Краткий обзор KDJ Золотой крест K > D Краткосрочная динамика нарастает, температура повышается. StochRSI 20‑80 Нейтральная зона Нормальный темп, никаких экстремальных сигналов. Точка пивот R1 < Цена ≤ R2 Между R1-R2 Выше центрального пивота, но не в зоне экстремально высоких цен. Группа МА 1-2 Покупка 20-40% продаж Большинство МА направлены вниз, медвежий тренд. MACD Крест смерти DIF < DEA Наблюдается медвежий момент. BOLL (20,2) Средняя < Цена ≤ Верхняя Между средней и верхней полосой Относительно сильный, но не слишком сильный. RSI (14) Нейтрально 30‑70 В пределах нормы, еще есть запас. Группа EMA 0 Покупка 0-20% продаж Все МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.

OGN_USDT в 4-часовом таймфрейме торгуется около уровня 0,01631. Цена находится выше центральной зоны — 0,01614, и преодолела сопротивление R1 на уровне 0,01628. Текущая цена расположена между уровнями R1 и R2, что соответствует краткосрочному высокому диапазону. Система ключевых уровней показывает, что цена вышла из области поддержки на нижнем уровне, а бычий тренд временно доминирует. Скользящие средние формируют сигнал краткосрочной покупки, а индикатор EMA подтверждает наличие покупательских настроений. MACD образовал «мертвый перекресток», при этом линии быстрого и медленного осцилляторов демонстрируют признаки расхождения. Индекс относительной силы (RSI) находится в нейтральной зоне и не достигает экстремальных значений перекупленности или перепроданности. Распределение импульса характеризуется разрозненностью, а направления быстрых и медленных индикаторов расходятся. Волатильность остается стабильной, без явных признаков усиления или ослабления. Значения KDJ и StochRSI требуют уточнения на основе текущего рыночного состояния для точной интерпретации. Формирование полос Боллинджера указывает на текущую тенденцию бокового движения и консолидации. Ближайший ключевой уровень сопротивления — R2 на отметке 0,01638, что примерно на 0,4% выше текущей цены. Первый уровень поддержки расположен на уровне R1, который теперь выступает как поддержка, — 0,01628, что составляет около 0,2% ниже текущей цены. Далее следует центральная зона — 0,01614, находящаяся примерно на 1,0% выше текущего уровня. Ниже располагается уровень S1 — 0,01604, что соответствует примерно 1,7% от текущей цены. Крепкая поддержка S2 находится на уровне 0,01590, что примерно на 2,5% ниже текущего значения. Если цена опустится ниже уровня 0,01628, это приведет к повторной проверке эффективности центральной зоны. В случае пробоя уровня 0,01638 открываются дополнительные пространства для роста. На данный момент обе стороны — быки и медведи — ведут борьбу в рамках узкого ценового диапазона; направление дальнейшего движения будет зависеть от динамики объемов торгов.

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