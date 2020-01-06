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Текущая цена Origin сегодня составляет 0,01676 RUB. Рыночная капитализация OGN составляет 11 129 402,94872 RUB. Отслеживайте обновления цен OGN в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Origin сегодня составляет 0,01676 RUB. Рыночная капитализация OGN составляет 11 129 402,94872 RUB. Отслеживайте обновления цен OGN в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Origin Курс (OGN)

Текущая цена 1 OGN в RUB:

₽1,3847112
₽1,3847112₽1,3847112
+0,96%1D
RUB
График цены Origin (OGN) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 20:52:19 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Origin

Текущая цена Origin (OGN) сегодня составляет ₽ 0,01676 с изменением 0,96% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации OGN на RUB составляет ₽ 0,01676 за OGN.

На данный момент Origin занимает #906 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 11,13M, при оборотном предложении 664,05M OGN. В течение последних 24 часов, OGN торговался в диапазоне от ₽ 0,01644 (минимум) до ₽ 0,01701 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 279,9379784088, тогда как исторический минимум составил ₽ 1,3445808400224208764.

В краткосрочной перспективе OGN изменился на +0,35% за последний час и на +10,84% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 54,72K.

Рыночная информация Origin (OGN)

No.906

₽ 11,13M
₽ 11,13M₽ 11,13M

₽ 54,72K
₽ 54,72K₽ 54,72K

₽ 23,63M
₽ 23,63M₽ 23,63M

664,05M
664,05M 664,05M

1 409 664 846
1 409 664 846 1 409 664 846

1 409 664 846
1 409 664 846 1 409 664 846

47,10%

2020-01-06 00:00:00

₽ 11,23632
₽ 11,23632₽ 11,23632

ETH

Текущая рыночная капитализация Origin составляет ₽ 11,13M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 54,72K. Циркулируещее обращение OGN составляет 664,05M, а общее предложение – 1409664846. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 23,63M.

История цен Origin в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0,01644
₽ 0,01644₽ 0,01644
Мин 24Ч
₽ 0,01701
₽ 0,01701₽ 0,01701
Макс 24Ч

₽ 0,01644
₽ 0,01644₽ 0,01644

₽ 0,01701
₽ 0,01701₽ 0,01701

₽ 279,9379784088
₽ 279,9379784088₽ 279,9379784088

₽ 1,3445808400224208764
₽ 1,3445808400224208764₽ 1,3445808400224208764

+0,35%

+0,96%

+10,84%

+10,84%

История цен Origin (OGN) в RUB

Отслеживайте изменения цены Origin за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ +0,0131668+0,96%
30 дней₽ +0,00006+0,35%
60 дней₽ -0,00048-2,79%
90 дней₽ -0,00749-30,89%
Изменение цены Origin сегодня

Сегодня для OGN зафиксировано изменение ₽ +0,0131668 (+0,96%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Origin за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ +0,00006 (+0,35%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Origin за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то OGN изменился на ₽ -0,00048 (-2,79%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Origin за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,00749 (-30,89%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Origin (OGN)?

Просмотеть страницу истории цен Origin.

Анализ по Origin

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Origin, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какой сегодня тренд на рынке Origin: Бычий или медвежий?

Текущее общее настроение на рынке OGN: Медвежье, бычье 45% | медвежье 55%;

Размерность индикатораЗаключение моделиПропорция/ПорогКраткий обзор
KDJЗолотой крестK > DКраткосрочная динамика нарастает, температура повышается.
StochRSI20‑80Нейтральная зонаНормальный темп, никаких экстремальных сигналов.
Точка пивотR1 < Цена ≤ R2Между R1-R2Выше центрального пивота, но не в зоне экстремально высоких цен.
Группа МА1-2 Покупка20-40% продажБольшинство МА направлены вниз, медвежий тренд.
MACDКрест смертиDIF < DEAНаблюдается медвежий момент.
BOLL (20,2)Средняя < Цена ≤ ВерхняяМежду средней и верхней полосойОтносительно сильный, но не слишком сильный.
RSI (14)Нейтрально30‑70В пределах нормы, еще есть запас.
Группа EMA0 Покупка0-20% продажВсе МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.

OGN_USDT в 4-часовом таймфрейме торгуется около уровня 0,01631. Цена находится выше центральной зоны — 0,01614, и преодолела сопротивление R1 на уровне 0,01628. Текущая цена расположена между уровнями R1 и R2, что соответствует краткосрочному высокому диапазону. Система ключевых уровней показывает, что цена вышла из области поддержки на нижнем уровне, а бычий тренд временно доминирует. Скользящие средние формируют сигнал краткосрочной покупки, а индикатор EMA подтверждает наличие покупательских настроений. MACD образовал «мертвый перекресток», при этом линии быстрого и медленного осцилляторов демонстрируют признаки расхождения. Индекс относительной силы (RSI) находится в нейтральной зоне и не достигает экстремальных значений перекупленности или перепроданности. Распределение импульса характеризуется разрозненностью, а направления быстрых и медленных индикаторов расходятся. Волатильность остается стабильной, без явных признаков усиления или ослабления. Значения KDJ и StochRSI требуют уточнения на основе текущего рыночного состояния для точной интерпретации. Формирование полос Боллинджера указывает на текущую тенденцию бокового движения и консолидации. Ближайший ключевой уровень сопротивления — R2 на отметке 0,01638, что примерно на 0,4% выше текущей цены. Первый уровень поддержки расположен на уровне R1, который теперь выступает как поддержка, — 0,01628, что составляет около 0,2% ниже текущей цены. Далее следует центральная зона — 0,01614, находящаяся примерно на 1,0% выше текущего уровня. Ниже располагается уровень S1 — 0,01604, что соответствует примерно 1,7% от текущей цены. Крепкая поддержка S2 находится на уровне 0,01590, что примерно на 2,5% ниже текущего значения. Если цена опустится ниже уровня 0,01628, это приведет к повторной проверке эффективности центральной зоны. В случае пробоя уровня 0,01638 открываются дополнительные пространства для роста. На данный момент обе стороны — быки и медведи — ведут борьбу в рамках узкого ценового диапазона; направление дальнейшего движения будет зависеть от динамики объемов торгов.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.

Какие факторы влияют на цены Origin?

Несколько ключевых факторов влияют на цены токенов Origin (OGN):

1. Настроения рынка и общие тренды криптовалютного рынка
2. Уровень внедрения платформы и рост числа пользователей в Origin Protocol
3. Результаты работы NFT-маркетплейса и объемы транзакций
4. Объявления о партнерствах и интеграциях
5. Полезность токена и вознаграждения за стейкинг
6. Динамика предложения и токеномика
7. Регуляторные изменения, затрагивающие DeFi и NFT
8. Конкуренция со стороны других децентрализованных платформ для коммерции
9. Прогресс разработки и обновления протокола
10. Объем торгов и ликвидность на биржах

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену Origin?

Люди хотят знать текущую цену OGN по нескольким ключевым причинам: принятие торговых решений, управление портфелем, определение рыночного момента, анализ инвестиций и поддержание информированности о текущей стоимости своих активов. Активным трейдерам необходимы цены в режиме реального времени для успешного выполнения приказов на покупку/продажу.

Прогноз цены Origin

Прогноз цены Origin (OGN) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена OGN в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Origin (OGN) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Origin потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Origin достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены OGN, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Origin».

Как купить и инвестировать Origin в Россия

Готовы приступить к работе с Origin? Покупка OGN на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить Origin. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке Origin (OGN).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и Origin будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке Origin (OGN)

Что вы можете сделать с Origin

Владение Origin позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

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Что такое Origin (OGN)

Origin Token (OGN) is Origin Protocol’s native governance and value accrual token. It promotes open economic access through a composable and multichain product suite that unlocks opportunities for yield generation across the space. Origin’s products are built to be permissionless and composable, allowing for integration with other DeFi primitives. Users can stake OGN for xOGN and earn a share of revenue generated by all of Origin’s products, cultivating a user-first platform.

Источники Origin

Для более глубокого понимания Origin рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт Origin
Обозреватель блоков

Категория :

Base EcosystemBase NativeCoinList Launchpad

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Origin

Страница обновлена: 2026-08-10 20:52:19 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Origin (OGN)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о Origin

OGN USDT (фьючерсная торговля)

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Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Origin в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
OGN/USDT
₽1,3847112
₽1,3847112₽1,3847112
+1,08%
3.28M (USDT)

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Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

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