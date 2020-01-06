Origin Курс (OGN)
Текущая цена Origin (OGN) сегодня составляет ₽ 0,01676 с изменением 0,96% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации OGN на RUB составляет ₽ 0,01676 за OGN.
На данный момент Origin занимает #906 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 11,13M, при оборотном предложении 664,05M OGN. В течение последних 24 часов, OGN торговался в диапазоне от ₽ 0,01644 (минимум) до ₽ 0,01701 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 279,9379784088, тогда как исторический минимум составил ₽ 1,3445808400224208764.
В краткосрочной перспективе OGN изменился на +0,35% за последний час и на +10,84% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 54,72K.
No.906
47,10%
2020-01-06 00:00:00
ETH
Текущая рыночная капитализация Origin составляет ₽ 11,13M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 54,72K. Циркулируещее обращение OGN составляет 664,05M, а общее предложение – 1409664846. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 23,63M.
+0,35%
+0,96%
+10,84%
+10,84%
Отслеживайте изменения цены Origin за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:
|Период
|Изменение (RUB)
|Изменение (%)
|Сегодня
|₽ +0,0131668
|+0,96%
|30 дней
|₽ +0,00006
|+0,35%
|60 дней
|₽ -0,00048
|-2,79%
|90 дней
|₽ -0,00749
|-30,89%
Сегодня для OGN зафиксировано изменение ₽ +0,0131668 (+0,96%), что отражает его последнюю активность на рынке.
За последние 30 дней цена сместилась на ₽ +0,00006 (+0,35%), что показывает краткосрочную эффективность токена.
Если расширить обзор до 60 дн., то OGN изменился на ₽ -0,00048 (-2,79%), что дает более широкое представление о его эффективности.
Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,00749 (-30,89%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.
Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Origin (OGN)?
Просмотеть страницу истории цен Origin.
Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Origin, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.
Текущее общее настроение на рынке OGN: Медвежье, бычье 45% | медвежье 55%;
|Размерность индикатора
|Заключение модели
|Пропорция/Порог
|Краткий обзор
|KDJ
|Золотой крест
|K > D
|Краткосрочная динамика нарастает, температура повышается.
|StochRSI
|20‑80
|Нейтральная зона
|Нормальный темп, никаких экстремальных сигналов.
|Точка пивот
|R1 < Цена ≤ R2
|Между R1-R2
|Выше центрального пивота, но не в зоне экстремально высоких цен.
|Группа МА
|1-2 Покупка
|20-40% продаж
|Большинство МА направлены вниз, медвежий тренд.
|MACD
|Крест смерти
|DIF < DEA
|Наблюдается медвежий момент.
|BOLL (20,2)
|Средняя < Цена ≤ Верхняя
|Между средней и верхней полосой
|Относительно сильный, но не слишком сильный.
|RSI (14)
|Нейтрально
|30‑70
|В пределах нормы, еще есть запас.
|Группа EMA
|0 Покупка
|0-20% продаж
|Все МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.
OGN_USDT в 4-часовом таймфрейме торгуется около уровня 0,01631. Цена находится выше центральной зоны — 0,01614, и преодолела сопротивление R1 на уровне 0,01628. Текущая цена расположена между уровнями R1 и R2, что соответствует краткосрочному высокому диапазону. Система ключевых уровней показывает, что цена вышла из области поддержки на нижнем уровне, а бычий тренд временно доминирует. Скользящие средние формируют сигнал краткосрочной покупки, а индикатор EMA подтверждает наличие покупательских настроений. MACD образовал «мертвый перекресток», при этом линии быстрого и медленного осцилляторов демонстрируют признаки расхождения. Индекс относительной силы (RSI) находится в нейтральной зоне и не достигает экстремальных значений перекупленности или перепроданности. Распределение импульса характеризуется разрозненностью, а направления быстрых и медленных индикаторов расходятся. Волатильность остается стабильной, без явных признаков усиления или ослабления. Значения KDJ и StochRSI требуют уточнения на основе текущего рыночного состояния для точной интерпретации. Формирование полос Боллинджера указывает на текущую тенденцию бокового движения и консолидации. Ближайший ключевой уровень сопротивления — R2 на отметке 0,01638, что примерно на 0,4% выше текущей цены. Первый уровень поддержки расположен на уровне R1, который теперь выступает как поддержка, — 0,01628, что составляет около 0,2% ниже текущей цены. Далее следует центральная зона — 0,01614, находящаяся примерно на 1,0% выше текущего уровня. Ниже располагается уровень S1 — 0,01604, что соответствует примерно 1,7% от текущей цены. Крепкая поддержка S2 находится на уровне 0,01590, что примерно на 2,5% ниже текущего значения. Если цена опустится ниже уровня 0,01628, это приведет к повторной проверке эффективности центральной зоны. В случае пробоя уровня 0,01638 открываются дополнительные пространства для роста. На данный момент обе стороны — быки и медведи — ведут борьбу в рамках узкого ценового диапазона; направление дальнейшего движения будет зависеть от динамики объемов торгов.
Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.
В 2040 году цена Origin потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.
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Origin Token (OGN) is Origin Protocol’s native governance and value accrual token. It promotes open economic access through a composable and multichain product suite that unlocks opportunities for yield generation across the space. Origin’s products are built to be permissionless and composable, allowing for integration with other DeFi primitives. Users can stake OGN for xOGN and earn a share of revenue generated by all of Origin’s products, cultivating a user-first platform.
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