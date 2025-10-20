Текущая цена Invesco QQQ сегодня составляет 609.44 USD. Следите за обновлениями цены QQQON к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены QQQON прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Invesco QQQ сегодня составляет 609.44 USD. Следите за обновлениями цены QQQON к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены QQQON прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о QQQON

Информация о цене QQQON

Официальный сайт QQQON

Токеномика QQQON

Прогноз цен QQQON

История QQQON

Руководство по покупке QQQON

Конвертер валют QQQON в фиат

QQQON на споте

Премаркет

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип Invesco QQQ

Invesco QQQ Курс (QQQON)

Текущая цена 1 QQQON в USD:

$609,41
$609,41$609,41
+0,40%1D
USD
График цены Invesco QQQ (QQQON) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 23:03:13 (UTC+8)

Информация о ценах Invesco QQQ (QQQON) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 600,7
$ 600,7$ 600,7
Мин 24Ч
$ 609,48
$ 609,48$ 609,48
Макс 24Ч

$ 600,7
$ 600,7$ 600,7

$ 609,48
$ 609,48$ 609,48

$ 614,6632032895901
$ 614,6632032895901$ 614,6632032895901

$ 566,7159774974706
$ 566,7159774974706$ 566,7159774974706

+0,11%

+0,40%

+0,37%

+0,37%

Текущая цена Invesco QQQ (QQQON) составляет $ 609,44. За последние 24 часа QQQON торговался в диапазоне от $ 600,7 до $ 609,48, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена QQQON за все время составляет $ 614,6632032895901, а минимальная – $ 566,7159774974706.

Что касается краткосрочной динамики, QQQON изменился на +0,11% за последний час, на +0,40% за 24 часа и на +0,37% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Invesco QQQ (QQQON)

No.879

$ 18,43M
$ 18,43M$ 18,43M

$ 59,05K
$ 59,05K$ 59,05K

$ 18,43M
$ 18,43M$ 18,43M

30,25K
30,25K 30,25K

30 248,81415155
30 248,81415155 30 248,81415155

ETH

Текущая рыночная капитализация Invesco QQQ составляет $ 18,43M, при 24-часовом объеме торгов $ 59,05K. Циркулируещее обращение QQQON составляет 30,25K, а общее предложение – 30248.81415155. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 18,43M.

История цен Invesco QQQ (QQQON) в USD

Отслеживайте изменения цены Invesco QQQ за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +2,4279+0,40%
30 дней$ +9,7+1,61%
60 дней$ +89,44+17,20%
90 дней$ +89,44+17,20%
Изменение цены Invesco QQQ сегодня

Сегодня для QQQON зафиксировано изменение $ +2,4279 (+0,40%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Invesco QQQ за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на $ +9,7 (+1,61%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Invesco QQQ за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то QQQON изменился на $ +89,44 (+17,20%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Invesco QQQ за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по $ +89,44 (+17,20%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Invesco QQQ (QQQON)?

Просмотеть страницу истории цен Invesco QQQ.

Что такое Invesco QQQ (QQQON)

Ondo – компания, занимающаяся технологиями блокчейна. Ее миссия – ускорить переход к открытой экономике путем создания платформ, активов и инфраструктуры, которые выводят финансовые рынки в блокчейн.

Invesco QQQ доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в Invesco QQQ. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.

Кроме того, вы можете:
- Проверить доступность стейкинга QQQON, чтобы узнать, как вы можете заработать вознаграждение на своих активах.
- Прочитать обзоры и аналитику о Invesco QQQ в нашем блоге, чтобы оставаться в курсе последних тенденций рынка и мнений экспертов.

Наши комплексные ресурсы созданы для того, чтобы сделать ваш процесс покупки Invesco QQQ простым и информативным, гарантируя, что у вас есть все инструменты и знания, необходимые для уверенного инвестирования.

Прогноз цены Invesco QQQ (USD)

Сколько будет стоить Invesco QQQ (QQQON) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Invesco QQQ (QQQON) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Invesco QQQ.

Проверьте прогноз цены Invesco QQQ!

Токеномика Invesco QQQ (QQQON)

Понимание токеномики Invesco QQQ (QQQON) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена QQQON прямо сейчас!

Как купить Invesco QQQ (QQQON)

Ищете как купить Invesco QQQ? Процесс прост и не требует особых усилий! Вы можете легко приобрести Invesco QQQ на MEXC, следуя нашему пошаговому руководству по покупке. Мы предоставляем вам подробные инструкции и видеоуроки, демонстрирующие, как зарегистрироваться на MEXC и использовать различные удобные способы оплаты.

QQQON на местную валюту

1 Invesco QQQ (QQQON) в VND
16 037 413,6
1 Invesco QQQ (QQQON) в AUD
A$932,4432
1 Invesco QQQ (QQQON) в GBP
457,08
1 Invesco QQQ (QQQON) в EUR
524,1184
1 Invesco QQQ (QQQON) в USD
$609,44
1 Invesco QQQ (QQQON) в MYR
RM2 571,8368
1 Invesco QQQ (QQQON) в TRY
25 584,2912
1 Invesco QQQ (QQQON) в JPY
¥92 634,88
1 Invesco QQQ (QQQON) в ARS
ARS$822 451,4688
1 Invesco QQQ (QQQON) в RUB
49 614,5104
1 Invesco QQQ (QQQON) в INR
53 514,9264
1 Invesco QQQ (QQQON) в IDR
Rp10 157 329,2704
1 Invesco QQQ (QQQON) в PHP
35 688,8064
1 Invesco QQQ (QQQON) в EGP
￡E.28 997,1552
1 Invesco QQQ (QQQON) в BRL
R$3 278,7872
1 Invesco QQQ (QQQON) в CAD
C$847,1216
1 Invesco QQQ (QQQON) в BDT
74 400,4352
1 Invesco QQQ (QQQON) в NGN
890 989,0912
1 Invesco QQQ (QQQON) в COP
$2 380 625
1 Invesco QQQ (QQQON) в ZAR
R.10 543,312
1 Invesco QQQ (QQQON) в UAH
25 535,536
1 Invesco QQQ (QQQON) в TZS
T.Sh.1 512 252,2272
1 Invesco QQQ (QQQON) в VES
Bs127 982,4
1 Invesco QQQ (QQQON) в CLP
$576 530,24
1 Invesco QQQ (QQQON) в PKR
Rs172 495,8976
1 Invesco QQQ (QQQON) в KZT
328 006,7024
1 Invesco QQQ (QQQON) в THB
฿19 940,8768
1 Invesco QQQ (QQQON) в TWD
NT$18 746,3744
1 Invesco QQQ (QQQON) в AED
د.إ2 236,6448
1 Invesco QQQ (QQQON) в CHF
Fr481,4576
1 Invesco QQQ (QQQON) в HKD
HK$4 735,3488
1 Invesco QQQ (QQQON) в AMD
֏233 141,272
1 Invesco QQQ (QQQON) в MAD
.د.م5 643,4144
1 Invesco QQQ (QQQON) в MXN
$11 207,6016
1 Invesco QQQ (QQQON) в SAR
ريال2 285,4
1 Invesco QQQ (QQQON) в ETB
Br92 281,4048
1 Invesco QQQ (QQQON) в KES
KSh78 703,0816
1 Invesco QQQ (QQQON) в JOD
د.أ432,09296
1 Invesco QQQ (QQQON) в PLN
2 212,2672
1 Invesco QQQ (QQQON) в RON
лв2 663,2528
1 Invesco QQQ (QQQON) в SEK
kr5 716,5472
1 Invesco QQQ (QQQON) в BGN
лв1 023,8592
1 Invesco QQQ (QQQON) в HUF
Ft204 436,648
1 Invesco QQQ (QQQON) в CZK
12 761,6736
1 Invesco QQQ (QQQON) в KWD
د.ك186,48864
1 Invesco QQQ (QQQON) в ILS
2 005,0576
1 Invesco QQQ (QQQON) в BOB
Bs4 211,2304
1 Invesco QQQ (QQQON) в AZN
1 036,048
1 Invesco QQQ (QQQON) в TJS
SM5 643,4144
1 Invesco QQQ (QQQON) в GEL
1 645,488
1 Invesco QQQ (QQQON) в AOA
Kz555 547,2208
1 Invesco QQQ (QQQON) в BHD
.د.ب229,14944
1 Invesco QQQ (QQQON) в BMD
$609,44
1 Invesco QQQ (QQQON) в DKK
kr3 918,6992
1 Invesco QQQ (QQQON) в HNL
L16 003,8944
1 Invesco QQQ (QQQON) в MUR
27 741,7088
1 Invesco QQQ (QQQON) в NAD
$10 579,8784
1 Invesco QQQ (QQQON) в NOK
kr6 076,1168
1 Invesco QQQ (QQQON) в NZD
$1 054,3312
1 Invesco QQQ (QQQON) в PAB
B/.609,44
1 Invesco QQQ (QQQON) в PGK
K2 559,648
1 Invesco QQQ (QQQON) в QAR
ر.ق2 218,3616
1 Invesco QQQ (QQQON) в RSD
дин.61 504,6848
1 Invesco QQQ (QQQON) в UZS
soʻm7 342 648,9136
1 Invesco QQQ (QQQON) в ALL
L50 821,2016
1 Invesco QQQ (QQQON) в ANG
ƒ1 090,8976
1 Invesco QQQ (QQQON) в AWG
ƒ1 096,992
1 Invesco QQQ (QQQON) в BBD
$1 218,88
1 Invesco QQQ (QQQON) в BAM
KM1 023,8592
1 Invesco QQQ (QQQON) в BIF
Fr1 797 238,56
1 Invesco QQQ (QQQON) в BND
$792,272
1 Invesco QQQ (QQQON) в BSD
$609,44
1 Invesco QQQ (QQQON) в JMD
$97 802,9312
1 Invesco QQQ (QQQON) в KHR
2 457 414,44
1 Invesco QQQ (QQQON) в KMF
Fr258 402,56
1 Invesco QQQ (QQQON) в LAK
13 248 695,3872
1 Invesco QQQ (QQQON) в LKR
රු184 958,9456
1 Invesco QQQ (QQQON) в MDL
L10 342,1968
1 Invesco QQQ (QQQON) в MGA
Ar2 732 911,792
1 Invesco QQQ (QQQON) в MOP
P4 875,52
1 Invesco QQQ (QQQON) в MVR
9 324,432
1 Invesco QQQ (QQQON) в MWK
MK1 056 220,464
1 Invesco QQQ (QQQON) в MZN
MT38 943,216
1 Invesco QQQ (QQQON) в NPR
रु85 650,6976
1 Invesco QQQ (QQQON) в PYG
4 322 148,48
1 Invesco QQQ (QQQON) в RWF
Fr884 297,44
1 Invesco QQQ (QQQON) в SBD
$5 015,6912
1 Invesco QQQ (QQQON) в SCR
8 331,0448
1 Invesco QQQ (QQQON) в SRD
$24 188,6736
1 Invesco QQQ (QQQON) в SVC
$5 332,6
1 Invesco QQQ (QQQON) в SZL
L10 579,8784
1 Invesco QQQ (QQQON) в TMT
m2 139,1344
1 Invesco QQQ (QQQON) в TND
د.ت1 790,53472
1 Invesco QQQ (QQQON) в TTD
$4 132,0032
1 Invesco QQQ (QQQON) в UGX
Sh2 123 288,96
1 Invesco QQQ (QQQON) в XAF
Fr343 724,16
1 Invesco QQQ (QQQON) в XCD
$1 645,488
1 Invesco QQQ (QQQON) в XOF
Fr343 724,16
1 Invesco QQQ (QQQON) в XPF
Fr62 162,88
1 Invesco QQQ (QQQON) в BWP
P8 166,496
1 Invesco QQQ (QQQON) в BZD
$1 224,9744
1 Invesco QQQ (QQQON) в CVE
$57 994,3104
1 Invesco QQQ (QQQON) в DJF
Fr108 480,32
1 Invesco QQQ (QQQON) в DOP
$38 668,968
1 Invesco QQQ (QQQON) в DZD
د.ج79 507,5424
1 Invesco QQQ (QQQON) в FJD
$1 401,712
1 Invesco QQQ (QQQON) в GNF
Fr5 299 080,8
1 Invesco QQQ (QQQON) в GTQ
Q4 668,3104
1 Invesco QQQ (QQQON) в GYD
$127 494,848
1 Invesco QQQ (QQQON) в ISK
kr74 351,68

Источники Invesco QQQ

Для более глубокого понимания Invesco QQQ рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Официальный сайт Invesco QQQ
Обозреватель блоков

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Invesco QQQ

Сколько стоит Invesco QQQ (QQQON) на сегодня?
Актуальная цена QQQON в USD – 609,44 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена QQQON в USD?
Текущая цена QQQON в USD составляет $ 609,44. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Invesco QQQ?
Рыночная капитализация QQQON составляет $ 18,43M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение QQQON?
Циркулирующее предложение QQQON составляет 30,25K USD.
Какова была максимальная цена (ATH) QQQON?
QQQON достиг максимальной цены (ATH) в 614,6632032895901 USD.
Какова была минимальная цена QQQON за все время (ATL)?
QQQON достиг минимальной цены (ATL) в 566,7159774974706 USD.
Каков объем торгов QQQON?
Объем торгов за последние 24 часа для QQQON составляет $ 59,05K USD.
Вырастет ли QQQON в цене в этом году?
QQQON может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены QQQON для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-23 23:03:13 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Invesco QQQ (QQQON)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Главные новости

ChainLink оказался одним из самых пострадавших альткоинов из топ-20

October 20, 2025

Поддержка усиливается: эфир пытается закрепиться выше $4000

October 18, 2025

Волатильность BTC обострилась до максимума с марта 2025 года

October 15, 2025
Посмотреть больше

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

Калькулятор QQQON в USD

Сумма

QQQON
QQQON
USD
USD

1 QQQON = 609,44 USD

Торговля QQQON

QQQON/USDT
$609,41
$609,41$609,41
+0,38%

Присоединяйтесь к MEXC сейчас

-- комиссия мейкера на споте, -- комиссия тейкера на споте
-- комиссия мейкера на фьючерсах, -- комиссия тейкера на фьючерсах