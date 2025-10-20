Текущая цена Robinhood xStock сегодня составляет 130.02 USD. Следите за обновлениями цены HOODX к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены HOODX прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Robinhood xStock сегодня составляет 130.02 USD. Следите за обновлениями цены HOODX к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены HOODX прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о HOODX

Информация о цене HOODX

Официальный сайт HOODX

Токеномика HOODX

Прогноз цен HOODX

История HOODX

Руководство по покупке HOODX

Конвертер валют HOODX в фиат

HOODX на споте

Премаркет

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип Robinhood xStock

Robinhood xStock Курс (HOODX)

Текущая цена 1 HOODX в USD:

$129,97
$129,97$129,97
+5,60%1D
USD
График цены Robinhood xStock (HOODX) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 22:03:34 (UTC+8)

Информация о ценах Robinhood xStock (HOODX) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 121,34
$ 121,34$ 121,34
Мин 24Ч
$ 130,04
$ 130,04$ 130,04
Макс 24Ч

$ 121,34
$ 121,34$ 121,34

$ 130,04
$ 130,04$ 130,04

$ 153,08036045849482
$ 153,08036045849482$ 153,08036045849482

$ 91,00407335090168
$ 91,00407335090168$ 91,00407335090168

+1,96%

+5,60%

-4,06%

-4,06%

Текущая цена Robinhood xStock (HOODX) составляет $ 130,02. За последние 24 часа HOODX торговался в диапазоне от $ 121,34 до $ 130,04, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена HOODX за все время составляет $ 153,08036045849482, а минимальная – $ 91,00407335090168.

Что касается краткосрочной динамики, HOODX изменился на +1,96% за последний час, на +5,60% за 24 часа и на -4,06% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Robinhood xStock (HOODX)

No.1520

$ 4,03M
$ 4,03M$ 4,03M

$ 63,21K
$ 63,21K$ 63,21K

$ 4,03M
$ 4,03M$ 4,03M

31,00K
31,00K 31,00K

--
----

30 999,84960465
30 999,84960465 30 999,84960465

SOL

Текущая рыночная капитализация Robinhood xStock составляет $ 4,03M, при 24-часовом объеме торгов $ 63,21K. Циркулируещее обращение HOODX составляет 31,00K, а общее предложение – 30999.84960465. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 4,03M.

История цен Robinhood xStock (HOODX) в USD

Отслеживайте изменения цены Robinhood xStock за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +6,8923+5,60%
30 дней$ +4,6+3,66%
60 дней$ +20,32+18,52%
90 дней$ +24,55+23,27%
Изменение цены Robinhood xStock сегодня

Сегодня для HOODX зафиксировано изменение $ +6,8923 (+5,60%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Robinhood xStock за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на $ +4,6 (+3,66%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Robinhood xStock за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то HOODX изменился на $ +20,32 (+18,52%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Robinhood xStock за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по $ +24,55 (+23,27%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Robinhood xStock (HOODX)?

Просмотеть страницу истории цен Robinhood xStock.

Что такое Robinhood xStock (HOODX)

Robinhood xStock (HOODx) — это сертификат-трекер, выпущенный в виде токенов Solana SPL и ERC-20. HOODx отслеживает цену Robinhood Markets, Inc. (базового актива). HOODx предназначен для предоставления квалифицированным участникам рынка криптовалют доступ к цене акций Robinhood Markets, Inc. в соответствии с нормативными требованиями, сохраняя при этом преимущества технологии блокчейн.

Robinhood xStock доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в Robinhood xStock. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.

Кроме того, вы можете:
- Проверить доступность стейкинга HOODX, чтобы узнать, как вы можете заработать вознаграждение на своих активах.
- Прочитать обзоры и аналитику о Robinhood xStock в нашем блоге, чтобы оставаться в курсе последних тенденций рынка и мнений экспертов.

Наши комплексные ресурсы созданы для того, чтобы сделать ваш процесс покупки Robinhood xStock простым и информативным, гарантируя, что у вас есть все инструменты и знания, необходимые для уверенного инвестирования.

Прогноз цены Robinhood xStock (USD)

Сколько будет стоить Robinhood xStock (HOODX) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Robinhood xStock (HOODX) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Robinhood xStock.

Проверьте прогноз цены Robinhood xStock!

Токеномика Robinhood xStock (HOODX)

Понимание токеномики Robinhood xStock (HOODX) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена HOODX прямо сейчас!

Как купить Robinhood xStock (HOODX)

Ищете как купить Robinhood xStock? Процесс прост и не требует особых усилий! Вы можете легко приобрести Robinhood xStock на MEXC, следуя нашему пошаговому руководству по покупке. Мы предоставляем вам подробные инструкции и видеоуроки, демонстрирующие, как зарегистрироваться на MEXC и использовать различные удобные способы оплаты.

HOODX на местную валюту

1 Robinhood xStock (HOODX) в VND
3 421 476,3
1 Robinhood xStock (HOODX) в AUD
A$198,9306
1 Robinhood xStock (HOODX) в GBP
97,515
1 Robinhood xStock (HOODX) в EUR
111,8172
1 Robinhood xStock (HOODX) в USD
$130,02
1 Robinhood xStock (HOODX) в MYR
RM548,6844
1 Robinhood xStock (HOODX) в TRY
5 458,2396
1 Robinhood xStock (HOODX) в JPY
¥19 763,04
1 Robinhood xStock (HOODX) в ARS
ARS$175 464,5904
1 Robinhood xStock (HOODX) в RUB
10 560,2244
1 Robinhood xStock (HOODX) в INR
11 419,6566
1 Robinhood xStock (HOODX) в IDR
Rp2 166 999,1332
1 Robinhood xStock (HOODX) в PHP
7 620,4722
1 Robinhood xStock (HOODX) в EGP
￡E.6 186,3516
1 Robinhood xStock (HOODX) в BRL
R$699,5076
1 Robinhood xStock (HOODX) в CAD
C$180,7278
1 Robinhood xStock (HOODX) в BDT
15 872,8416
1 Robinhood xStock (HOODX) в NGN
190 086,6396
1 Robinhood xStock (HOODX) в COP
$507 890,625
1 Robinhood xStock (HOODX) в ZAR
R.2 249,346
1 Robinhood xStock (HOODX) в UAH
5 447,838
1 Robinhood xStock (HOODX) в TZS
T.Sh.322 629,0276
1 Robinhood xStock (HOODX) в VES
Bs27 304,2
1 Robinhood xStock (HOODX) в CLP
$123 128,94
1 Robinhood xStock (HOODX) в PKR
Rs36 800,8608
1 Robinhood xStock (HOODX) в KZT
69 978,0642
1 Robinhood xStock (HOODX) в THB
฿4 256,8548
1 Robinhood xStock (HOODX) в TWD
NT$4 007,2164
1 Robinhood xStock (HOODX) в AED
د.إ477,1734
1 Robinhood xStock (HOODX) в CHF
Fr102,7158
1 Robinhood xStock (HOODX) в HKD
HK$1 010,2554
1 Robinhood xStock (HOODX) в AMD
֏49 739,151
1 Robinhood xStock (HOODX) в MAD
.د.م1 203,9852
1 Robinhood xStock (HOODX) в MXN
$2 392,368
1 Robinhood xStock (HOODX) в SAR
ريال487,575
1 Robinhood xStock (HOODX) в ETB
Br19 687,6284
1 Robinhood xStock (HOODX) в KES
KSh16 790,7828
1 Robinhood xStock (HOODX) в JOD
د.أ92,18418
1 Robinhood xStock (HOODX) в PLN
473,2728
1 Robinhood xStock (HOODX) в RON
лв568,1874
1 Robinhood xStock (HOODX) в SEK
kr1 220,8878
1 Robinhood xStock (HOODX) в BGN
лв218,4336
1 Robinhood xStock (HOODX) в HUF
Ft43 673,718
1 Robinhood xStock (HOODX) в CZK
2 723,919
1 Robinhood xStock (HOODX) в KWD
د.ك39,78612
1 Robinhood xStock (HOODX) в ILS
427,7658
1 Robinhood xStock (HOODX) в BOB
Bs898,4382
1 Robinhood xStock (HOODX) в AZN
221,034
1 Robinhood xStock (HOODX) в TJS
SM1 203,9852
1 Robinhood xStock (HOODX) в GEL
351,054
1 Robinhood xStock (HOODX) в AOA
Kz118 522,3314
1 Robinhood xStock (HOODX) в BHD
.د.ب48,88752
1 Robinhood xStock (HOODX) в BMD
$130,02
1 Robinhood xStock (HOODX) в DKK
kr836,0286
1 Robinhood xStock (HOODX) в HNL
L3 414,3252
1 Robinhood xStock (HOODX) в MUR
5 918,5104
1 Robinhood xStock (HOODX) в NAD
$2 257,1472
1 Robinhood xStock (HOODX) в NOK
kr1 297,5996
1 Robinhood xStock (HOODX) в NZD
$224,9346
1 Robinhood xStock (HOODX) в PAB
B/.130,02
1 Robinhood xStock (HOODX) в PGK
K546,084
1 Robinhood xStock (HOODX) в QAR
ر.ق473,2728
1 Robinhood xStock (HOODX) в RSD
дин.13 128,1194
1 Robinhood xStock (HOODX) в UZS
soʻm1 566 505,6638
1 Robinhood xStock (HOODX) в ALL
L10 842,3678
1 Robinhood xStock (HOODX) в ANG
ƒ232,7358
1 Robinhood xStock (HOODX) в AWG
ƒ234,036
1 Robinhood xStock (HOODX) в BBD
$260,04
1 Robinhood xStock (HOODX) в BAM
KM218,4336
1 Robinhood xStock (HOODX) в BIF
Fr383 428,98
1 Robinhood xStock (HOODX) в BND
$169,026
1 Robinhood xStock (HOODX) в BSD
$130,02
1 Robinhood xStock (HOODX) в JMD
$20 865,6096
1 Robinhood xStock (HOODX) в KHR
524 273,145
1 Robinhood xStock (HOODX) в KMF
Fr55 128,48
1 Robinhood xStock (HOODX) в LAK
2 826 521,6826
1 Robinhood xStock (HOODX) в LKR
රු39 459,7698
1 Robinhood xStock (HOODX) в MDL
L2 206,4394
1 Robinhood xStock (HOODX) в MGA
Ar583 048,686
1 Robinhood xStock (HOODX) в MOP
P1 040,16
1 Robinhood xStock (HOODX) в MVR
1 989,306
1 Robinhood xStock (HOODX) в MWK
MK225 337,662
1 Robinhood xStock (HOODX) в MZN
MT8 308,278
1 Robinhood xStock (HOODX) в NPR
रु18 273,0108
1 Robinhood xStock (HOODX) в PYG
922 101,84
1 Robinhood xStock (HOODX) в RWF
Fr188 659,02
1 Robinhood xStock (HOODX) в SBD
$1 070,0646
1 Robinhood xStock (HOODX) в SCR
1 777,3734
1 Robinhood xStock (HOODX) в SRD
$5 153,9928
1 Robinhood xStock (HOODX) в SVC
$1 137,675
1 Robinhood xStock (HOODX) в SZL
L2 257,1472
1 Robinhood xStock (HOODX) в TMT
m456,3702
1 Robinhood xStock (HOODX) в TND
د.ت381,99876
1 Robinhood xStock (HOODX) в TTD
$881,5356
1 Robinhood xStock (HOODX) в UGX
Sh452 989,68
1 Robinhood xStock (HOODX) в XAF
Fr73 331,28
1 Robinhood xStock (HOODX) в XCD
$351,054
1 Robinhood xStock (HOODX) в XOF
Fr73 331,28
1 Robinhood xStock (HOODX) в XPF
Fr13 262,04
1 Robinhood xStock (HOODX) в BWP
P1 742,268
1 Robinhood xStock (HOODX) в BZD
$261,3402
1 Robinhood xStock (HOODX) в CVE
$12 372,7032
1 Robinhood xStock (HOODX) в DJF
Fr23 143,56
1 Robinhood xStock (HOODX) в DOP
$8 249,769
1 Robinhood xStock (HOODX) в DZD
د.ج16 966,3098
1 Robinhood xStock (HOODX) в FJD
$299,046
1 Robinhood xStock (HOODX) в GNF
Fr1 130 523,9
1 Robinhood xStock (HOODX) в GTQ
Q995,9532
1 Robinhood xStock (HOODX) в GYD
$27 200,184
1 Robinhood xStock (HOODX) в ISK
kr15 862,44

Источники Robinhood xStock

Для более глубокого понимания Robinhood xStock рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Официальный сайт Robinhood xStock
Обозреватель блоков

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Robinhood xStock

Сколько стоит Robinhood xStock (HOODX) на сегодня?
Актуальная цена HOODX в USD – 130,02 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена HOODX в USD?
Текущая цена HOODX в USD составляет $ 130,02. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Robinhood xStock?
Рыночная капитализация HOODX составляет $ 4,03M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение HOODX?
Циркулирующее предложение HOODX составляет 31,00K USD.
Какова была максимальная цена (ATH) HOODX?
HOODX достиг максимальной цены (ATH) в 153,08036045849482 USD.
Какова была минимальная цена HOODX за все время (ATL)?
HOODX достиг минимальной цены (ATL) в 91,00407335090168 USD.
Каков объем торгов HOODX?
Объем торгов за последние 24 часа для HOODX составляет $ 63,21K USD.
Вырастет ли HOODX в цене в этом году?
HOODX может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены HOODX для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-23 22:03:34 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Robinhood xStock (HOODX)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут
10-21 15:53:36Новости отрасли
Вчера спот-ETF Bitcoin зафиксировал чистый отток в размере 40.40 миллионов долларов, в то время как спот-ETF блокчейн Ethereum имел чистый отток в размере 145.7 миллионов долларов
10-20 18:31:42Новости отрасли
Общая рыночная капитализация криптовалют восстанавливается до 3.868 триллиона долларов, с 24-часовым ростом на 3,7%

Главные новости

ChainLink оказался одним из самых пострадавших альткоинов из топ-20

October 20, 2025

Поддержка усиливается: эфир пытается закрепиться выше $4000

October 18, 2025

Волатильность BTC обострилась до максимума с марта 2025 года

October 15, 2025
Посмотреть больше

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

Калькулятор HOODX в USD

Сумма

HOODX
HOODX
USD
USD

1 HOODX = 130,02 USD

Торговля HOODX

HOODX/USDT
$129,97
$129,97$129,97
+5,69%

Присоединяйтесь к MEXC сейчас

-- комиссия мейкера на споте, -- комиссия тейкера на споте
-- комиссия мейкера на фьючерсах, -- комиссия тейкера на фьючерсах