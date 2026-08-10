Сегодняшняя цена Avici

Текущая цена Avici (AVICI) сегодня составляет ₽ 0,4681 с изменением 4,97% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации AVICI на RUB составляет ₽ 0,4681 за AVICI.

На данный момент Avici занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет --, при оборотном предложении -- AVICI. В течение последних 24 часов, AVICI торговался в диапазоне от ₽ 0,4673 (минимум) до ₽ 0,4955 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне --, тогда как исторический минимум составил --.

В краткосрочной перспективе AVICI изменился на -1,69% за последний час и на -12,03% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 51,63K.

Рыночная информация Avici (AVICI)

Рыночная капитализация ---- -- Объем (24Ч) ₽ 51,63K₽ 51,63K ₽ 51,63K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 0,00₽ 0,00 ₽ 0,00 Оборотное предложение ---- -- Общее предложение ---- -- Публичный блокчейн SOL

Текущая рыночная капитализация Avici составляет --, при 24-часовом объеме торгов ₽ 51,63K. Циркулируещее обращение AVICI составляет --, а общее предложение – --. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна --.