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Текущая цена Avici сегодня составляет 0,4681 RUB. Рыночная капитализация AVICI составляет -- RUB. Отслеживайте обновления цен AVICI в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Avici сегодня составляет 0,4681 RUB. Рыночная капитализация AVICI составляет -- RUB. Отслеживайте обновления цен AVICI в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Avici Курс (AVICI)

Текущая цена 1 AVICI в RUB:

₽38,580802
₽38,580802₽38,580802
-4,97%1D
RUB
График цены Avici (AVICI) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 16:18:32 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Avici

Текущая цена Avici (AVICI) сегодня составляет ₽ 0,4681 с изменением 4,97% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации AVICI на RUB составляет ₽ 0,4681 за AVICI.

На данный момент Avici занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет --, при оборотном предложении -- AVICI. В течение последних 24 часов, AVICI торговался в диапазоне от ₽ 0,4673 (минимум) до ₽ 0,4955 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне --, тогда как исторический минимум составил --.

В краткосрочной перспективе AVICI изменился на -1,69% за последний час и на -12,03% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 51,63K.

Рыночная информация Avici (AVICI)

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₽ 51,63K
₽ 51,63K₽ 51,63K

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SOL

Текущая рыночная капитализация Avici составляет --, при 24-часовом объеме торгов ₽ 51,63K. Циркулируещее обращение AVICI составляет --, а общее предложение – --. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна --.

История цен Avici в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0,4673
₽ 0,4673₽ 0,4673
Мин 24Ч
₽ 0,4955
₽ 0,4955₽ 0,4955
Макс 24Ч

₽ 0,4673
₽ 0,4673₽ 0,4673

₽ 0,4955
₽ 0,4955₽ 0,4955

--
----

--
----

-1,69%

-4,97%

-12,03%

-12,03%

История цен Avici (AVICI) в RUB

Отслеживайте изменения цены Avici за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ -2,017748-4,97%
30 дней₽ -0,2666-36,29%
60 дней₽ -0,2063-30,60%
90 дней₽ -0,2258-32,55%
Изменение цены Avici сегодня

Сегодня для AVICI зафиксировано изменение ₽ -2,017748 (-4,97%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Avici за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0,2666 (-36,29%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Avici за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то AVICI изменился на ₽ -0,2063 (-30,60%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Avici за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,2258 (-32,55%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Avici (AVICI)?

Просмотеть страницу истории цен Avici.

Анализ по Avici

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Avici, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какой сегодня тренд на рынке Avici: Бычий или медвежий?

Текущее общее настроение на рынке AVICI: Бычье, бычье 68% | медвежье 32%;

Размерность индикатораЗаключение моделиПропорция/ПорогКраткий обзор
KDJЗолотой крестK > DКраткосрочная динамика нарастает, температура повышается.
StochRSI> 80Зона перекупленностиКраткосрочный рост слишком быстрый, следите за риском отката.
Точка пивотS1 ≤ Цена < ПивотМежду S1-ПивотЧуть левее центрального пивота, в умеренно низком положении.
Группа МА5-6 Покупка60–80% покупокБольшинство МА направлены вверх, преобладает бычий тренд.
MACDЗолотой крестDIF > DEAНаблюдается бычий момент.
BOLL (20,2)Нижняя ≤ Цена ≤ СредняяМежду нижней и средней полосойОтносительно слабый, но не слишком слабый.
RSI (14)Нейтрально30‑70В пределах нормы, еще есть запас.
Группа EMA5-6 Покупка60–80% покупокБольшинство МА направлены вверх, преобладает бычий тренд.

**Структура рынка** На 4-часовом графике AVICI_USDT текущая цена составляет 0,7011, находясь ниже центрального уровня 0,7056 (на 0,64%). Цена движется в узком диапазоне между ключевыми уровнями — точкой опоры S1 (0,6992) и центральным уровнем. Выше находится уровень сопротивления R1 (0,7185), который отстоит от текущей цены на 2,48%. Средние скользящие (MA) и экспоненциальные скользящие (EMA) в диапазоне 5–6 показывают преобладание покупательских сигналов, при этом цена остаётся выше поддерживающего уровня, образованного системой скользящих средних. **Состояние импульса** Индикатор MACD зафиксировал сигнал «золотого пересечения», что указывает на усиление бычьего тренда в краткосрочной перспективе. Индекс относительной силы (RSI) находится в нейтральной зоне; бычьи и медвежьи индикаторы расположены в одном направлении, однако пока не достигли зоны перекупленности. Волатильность сходится около центрального уровня, а концентрация импульса находится на стадии накопления. **Ключевые уровни цен** Выше текущей цены расположен ближайший уровень сопротивления R1 (0,7185), а следующий уровень R2 (0,7249) отстоит от текущей цены на 3,39% и представляет собой вторичное сопротивление. Ниже находится уровень поддержки S1 (0,6992), который отстоит от текущей цены на 0,27%; далее, на расстоянии 2,11%, располагается более удалённый уровень поддержки S2 (0,6863).

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.

Какие факторы влияют на цены Avici?

Несколько ключевых факторов влияют на цены токенов AVICI:

1. Настроения рынка и общие тренды криптовалютного рынка
2. Объём торгов и уровень ликвидности на биржах
3. Обновления в развитии проекта и прогресс по дорожной карте
4. Анонсы партнёрств и рост экосистемы
5. Полезность токена и его применение внутри платформы
6. Динамика спроса и предложения
7. Регуляторные новости, затрагивающие DeFi-проекты
8. Уровень вовлечённости сообщества и активность в социальных сетях
9. Паттерны технического анализа
10. Более широкие экономические условия и склонность инвесторов к риску

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену Avici?

Люди хотят знать текущую цену AVICI по нескольким ключевым причинам: принятие обоснованных торговых решений, отслеживание эффективности портфеля, определение оптимальных моментов входа/выхода на рынок, оценка прибыльных и убыточных позиций, а также получение актуальной информации о волатильности рынка для целей управления рисками.

Прогноз цены Avici

Прогноз цены Avici (AVICI) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена AVICI в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Avici (AVICI) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Avici потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Avici достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены AVICI, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Avici».

Как купить и инвестировать Avici в Россия

Готовы приступить к работе с Avici? Покупка AVICI на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить Avici. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке Avici (AVICI).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и Avici будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке Avici (AVICI)

Что вы можете сделать с Avici

Владение Avici позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

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Что такое Avici (AVICI)

В Solana AVICI функционирует как токен проекта. Его роль – обеспечение доступа, вознаграждение за стейкинг, управление или кредиты в приложении – зависит от проекта и структуры контракта.

Источники Avici

Для более глубокого понимания Avici рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

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MetaDAO LaunchpadNeobankPayment Solutions

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Страница обновлена: 2026-08-10 16:18:32 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Avici (AVICI)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о Avici

AVICI USDT (фьючерсная торговля)

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Торгуйте Avici (AVICI) рынками на MEXC

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
AVICI/USDT
₽38,547834
₽38,547834₽38,547834
-5,13%
105.58K (USDT)

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1 AVICI = 38,580802 RUB