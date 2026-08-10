Сегодняшняя цена HandlPay

Текущая цена HandlPay (HANDL) сегодня составляет ₽ 0,0027557 с изменением 10,50% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации HANDL на RUB составляет ₽ 0,0027557 за HANDL.

На данный момент HandlPay занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет --, при оборотном предложении -- HANDL. В течение последних 24 часов, HANDL торговался в диапазоне от ₽ 0,0026573 (минимум) до ₽ 0,0033 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне --, тогда как исторический минимум составил --.

В краткосрочной перспективе HANDL изменился на +0,07% за последний час и на -22,01% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 437,46K.

Рыночная информация HandlPay (HANDL)

Рыночная капитализация ---- -- Объем (24Ч) ₽ 437,46K₽ 437,46K ₽ 437,46K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 2,76M₽ 2,76M ₽ 2,76M Оборотное предложение ---- -- Общее предложение 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 Публичный блокчейн BASE

Текущая рыночная капитализация HandlPay составляет --, при 24-часовом объеме торгов ₽ 437,46K. Циркулируещее обращение HANDL составляет --, а общее предложение – 1000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 2,76M.