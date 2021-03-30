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Текущая цена Axie Infinity сегодня составляет 0,8974 RUB. Рыночная капитализация AXS составляет 155 595 541,956206132522 RUB. Отслеживайте обновления цен AXS в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Axie Infinity сегодня составляет 0,8974 RUB. Рыночная капитализация AXS составляет 155 595 541,956206132522 RUB. Отслеживайте обновления цен AXS в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Axie Infinity Курс (AXS)

Текущая цена 1 AXS в RUB:

₽74,0685
₽74,0685₽74,0685
-0,74%1D
RUB
График цены Axie Infinity (AXS) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 16:20:58 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Axie Infinity

Текущая цена Axie Infinity (AXS) сегодня составляет ₽ 0,8974 с изменением 0,74% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации AXS на RUB составляет ₽ 0,8974 за AXS.

На данный момент Axie Infinity занимает #139 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 155,60M, при оборотном предложении 173,38M AXS. В течение последних 24 часов, AXS торговался в диапазоне от ₽ 0,8923 (минимум) до ₽ 0,9108 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 13 642,94909483881520970, тогда как исторический минимум составил ₽ 10,18308555.

В краткосрочной перспективе AXS изменился на +0,29% за последний час и на +10,01% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 56,53K.

Рыночная информация Axie Infinity (AXS)

No.139

₽ 155,60M
₽ 155,60M₽ 155,60M

₽ 56,53K
₽ 56,53K₽ 56,53K

₽ 242,30M
₽ 242,30M₽ 242,30M

173,38M
173,38M 173,38M

270 000 000
270 000 000 270 000 000

0,01%

2021-03-30 00:00:00

ETH

Текущая рыночная капитализация Axie Infinity составляет ₽ 155,60M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 56,53K. Циркулируещее обращение AXS составляет 173,38M, а общее предложение – 270000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 242,30M.

История цен Axie Infinity в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0,8923
₽ 0,8923₽ 0,8923
Мин 24Ч
₽ 0,9108
₽ 0,9108₽ 0,9108
Макс 24Ч

₽ 0,8923
₽ 0,8923₽ 0,8923

₽ 0,9108
₽ 0,9108₽ 0,9108

₽ 13 642,94909483881520970
₽ 13 642,94909483881520970₽ 13 642,94909483881520970

₽ 10,18308555
₽ 10,18308555₽ 10,18308555

+0,29%

-0,74%

+10,01%

+10,01%

История цен Axie Infinity (AXS) в RUB

Отслеживайте изменения цены Axie Infinity за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ -0,552193-0,74%
30 дней₽ -0,1174-11,57%
60 дней₽ -0,0294-3,18%
90 дней₽ -0,4874-35,20%
Изменение цены Axie Infinity сегодня

Сегодня для AXS зафиксировано изменение ₽ -0,552193 (-0,74%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Axie Infinity за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0,1174 (-11,57%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Axie Infinity за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то AXS изменился на ₽ -0,0294 (-3,18%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Axie Infinity за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,4874 (-35,20%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Axie Infinity (AXS)?

Просмотеть страницу истории цен Axie Infinity.

Анализ по Axie Infinity

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Axie Infinity, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какой сегодня тренд на рынке Axie Infinity: Бычий или медвежий?

Текущее общее настроение на рынке AXS: Медвежье, бычье 45% | медвежье 55%;

Размерность индикатораЗаключение моделиПропорция/ПорогКраткий обзор
KDJЗолотой крестK > DКраткосрочная динамика нарастает, температура повышается.
StochRSI20‑80Нейтральная зонаНормальный темп, никаких экстремальных сигналов.
Точка пивотR1 < Цена ≤ R2Между R1-R2Выше центрального пивота, но не в зоне экстремально высоких цен.
Группа МА0 Покупка0-20% продажВсе МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.
MACDЗолотой крестDIF > DEAНаблюдается бычий момент.
BOLL (20,2)Цена > Верхняя полосаКасание или прорыв верхней полосыВходит в «дорогую» зону, волатильность растет.
RSI (14)Перекупленность> 70Рост незначительный, но в краткосрочной перспективе возможна пауза.
Группа EMA0 Покупка0-20% продажВсе МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.

AXS_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 0,9263. Цена находится выше уровня сопротивления R1 — 0,9208 и приближается к уровню R2 — 0,9292. Центральная точка 0,9098 выступает ключевой поддержкой в нижней части диапазона. Уровни поддержки S1 — 0,9014 и S2 — 0,8904 расположены на пути снижения. В текущий момент цена находится в верхней зоне ценового коридора. На рынке наблюдается временный баланс между быками и медведями в интервале от R1 до R2. Структура рынка характеризуется высокой волатильностью и колебаниями вокруг ключевых уровней. Индикатор MACD демонстрирует перекрестие бычьего сигнала: быстрая и медленная линии разошлись в направлении вверх. Показатель RSI достиг зоны перекупленности, что свидетельствует о возможном перегреве краткосрочной динамики. Группы скользящих средних (MA) и экспоненциальных скользящих средних (EMA) не дают четких сигналов для покупки, а система средних линий оказывает ограниченную поддержку цене. Индикаторы KDJ и StochRSI указывают на рассредоточение импульса. Полосы Боллинджера расширяются, что говорит о стабильной волатильности. Наблюдается разделение быстрых и медленных индикаторов, что свидетельствует о расхождении между краткосрочным ростом и среднесрочным трендом. Объемы торгов остаются на среднем уровне, что указывает на отсутствие устойчивого импульса. Ближайшее ключевое сопротивление расположено на уровне 0,9292, что всего на 0,0029 выше текущей цены. Следующее сопротивление — 0,9208, которое уже было пробито и теперь может выступать потенциальной поддержкой. Ближайшая ключевая поддержка находится на уровне 0,9098, что на 0,0165 ниже текущей цены. Дальняя опорная поддержка — 0,9014, отстоящая на 0,0249. Еще более глубокая поддержка — 0,8904, находящаяся на расстоянии 0,0359. В случае снижения необходимо обратить внимание на уровень 0,9098 и оценить его способность удерживать цену. Восходящий потенциал ограничен продажными давлениями, сосредоточенными около уровня 0,9292.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.

Какие факторы влияют на цены Axie Infinity?

Несколько ключевых факторов влияют на цены AXS:

1. Популярность игры — принятие проекта игроками и количество ежедневно активных пользователей напрямую определяют спрос на токены.
2. Утилитарность токена — AXS используется для управления, получения стейкинг-вознаграждений и разведения Axies.
3. Тренды рынка NFT — продажи Axie NFT оказывают влияние на стоимость экосистемы.
4. Обновления в игровой сфере — новые функции, сезоны и улучшения способствуют повышению интереса к игре.
5. Настроения на крипторынке — общая рыночная конъюнктура влияет на все токены.
6. Конкуренция — другие игры с моделью «играй и зарабатывай» влияют на долю рынка.
7. Регуляторные новости — правила, касающиеся гейминга и криптовалют, сказываются на доверии инвесторов.
8. Стейкинг-вознаграждения — более высокие доходы повышают стимул для хранения токенов.
9. Анонсы партнерств — сотрудничества расширяют потенциал принятия проекта.
10. Экономические факторы — инфляция внутриигровой валюты SLP влияет на баланс экосистемы.

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену Axie Infinity?

Люди хотят знать текущую цену AXS по нескольким ключевым причинам: принятие торговых решений и управление портфелем, поскольку AXS — это волатильный игровой токен. Игроки нуждаются в актуальных ценах, чтобы рассчитывать доходы от игрового процесса в Axie Infinity. Инвесторы отслеживают динамику цен, чтобы выявить возможности для покупки или продажи.

Прогноз цены Axie Infinity

Прогноз цены Axie Infinity (AXS) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена AXS в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Axie Infinity (AXS) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Axie Infinity потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Axie Infinity достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены AXS, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Axie Infinity».

Как купить и инвестировать Axie Infinity в Россия

Готовы приступить к работе с Axie Infinity? Покупка AXS на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить Axie Infinity. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке Axie Infinity (AXS).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и Axie Infinity будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке Axie Infinity (AXS)

Что вы можете сделать с Axie Infinity

Владение Axie Infinity позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

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Что такое Axie Infinity (AXS)

Axie Infinity is a blockchain-based trading and battling game that is partially owned and operated by its players. AXS is the unique governance token of Axie Infinity, which is used to participate in key governance votes. It will give holders a say in how funds in the Axie Community Treasury are spent. Axie Infinity Shards (AXS) are the glue that binds all Axie community members together. AXS holders will be able to claim rewards if they stake their tokens, play the game, and participate in key governance votes. Players will also be able to earn $ AXS when they play various games within the Axie Infinity Universe and through user-generated content initiatives.

Whitepaper

Источники Axie Infinity

Для более глубокого понимания Axie Infinity рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт Axie Infinity
Обозреватель блоков

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Alleged SEC SecuritiesAxie Infinity EcosystemBinance Launchpad

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Страница обновлена: 2026-08-10 16:20:58 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Axie Infinity (AXS)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о Axie Infinity

AXS USDT (фьючерсная торговля)

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Торгуйте Axie Infinity (AXS) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Axie Infinity в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
AXS/USDT
₽74,1015
₽74,1015₽74,1015
-0,67%
62.81K (USDT)
AXS/USDC
₽73,9695
₽73,9695₽73,9695
-0,76%
59.61K (USDT)

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Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

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