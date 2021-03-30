Axie Infinity Курс (AXS)
Текущая цена Axie Infinity (AXS) сегодня составляет ₽ 0,8974 с изменением 0,74% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации AXS на RUB составляет ₽ 0,8974 за AXS.
На данный момент Axie Infinity занимает #139 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 155,60M, при оборотном предложении 173,38M AXS. В течение последних 24 часов, AXS торговался в диапазоне от ₽ 0,8923 (минимум) до ₽ 0,9108 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 13 642,94909483881520970, тогда как исторический минимум составил ₽ 10,18308555.
В краткосрочной перспективе AXS изменился на +0,29% за последний час и на +10,01% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 56,53K.
No.139
0,01%
2021-03-30 00:00:00
ETH
Текущая рыночная капитализация Axie Infinity составляет ₽ 155,60M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 56,53K. Циркулируещее обращение AXS составляет 173,38M, а общее предложение – 270000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 242,30M.
+0,29%
-0,74%
+10,01%
+10,01%
Отслеживайте изменения цены Axie Infinity за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:
|Период
|Изменение (RUB)
|Изменение (%)
|Сегодня
|₽ -0,552193
|-0,74%
|30 дней
|₽ -0,1174
|-11,57%
|60 дней
|₽ -0,0294
|-3,18%
|90 дней
|₽ -0,4874
|-35,20%
Сегодня для AXS зафиксировано изменение ₽ -0,552193 (-0,74%), что отражает его последнюю активность на рынке.
За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0,1174 (-11,57%), что показывает краткосрочную эффективность токена.
Если расширить обзор до 60 дн., то AXS изменился на ₽ -0,0294 (-3,18%), что дает более широкое представление о его эффективности.
Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,4874 (-35,20%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.
Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Axie Infinity (AXS)?
Просмотеть страницу истории цен Axie Infinity.
Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Axie Infinity, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.
Текущее общее настроение на рынке AXS: Медвежье, бычье 45% | медвежье 55%;
|Размерность индикатора
|Заключение модели
|Пропорция/Порог
|Краткий обзор
|KDJ
|Золотой крест
|K > D
|Краткосрочная динамика нарастает, температура повышается.
|StochRSI
|20‑80
|Нейтральная зона
|Нормальный темп, никаких экстремальных сигналов.
|Точка пивот
|R1 < Цена ≤ R2
|Между R1-R2
|Выше центрального пивота, но не в зоне экстремально высоких цен.
|Группа МА
|0 Покупка
|0-20% продаж
|Все МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.
|MACD
|Золотой крест
|DIF > DEA
|Наблюдается бычий момент.
|BOLL (20,2)
|Цена > Верхняя полоса
|Касание или прорыв верхней полосы
|Входит в «дорогую» зону, волатильность растет.
|RSI (14)
|Перекупленность
|> 70
|Рост незначительный, но в краткосрочной перспективе возможна пауза.
|Группа EMA
|0 Покупка
|0-20% продаж
|Все МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.
AXS_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 0,9263. Цена находится выше уровня сопротивления R1 — 0,9208 и приближается к уровню R2 — 0,9292. Центральная точка 0,9098 выступает ключевой поддержкой в нижней части диапазона. Уровни поддержки S1 — 0,9014 и S2 — 0,8904 расположены на пути снижения. В текущий момент цена находится в верхней зоне ценового коридора. На рынке наблюдается временный баланс между быками и медведями в интервале от R1 до R2. Структура рынка характеризуется высокой волатильностью и колебаниями вокруг ключевых уровней. Индикатор MACD демонстрирует перекрестие бычьего сигнала: быстрая и медленная линии разошлись в направлении вверх. Показатель RSI достиг зоны перекупленности, что свидетельствует о возможном перегреве краткосрочной динамики. Группы скользящих средних (MA) и экспоненциальных скользящих средних (EMA) не дают четких сигналов для покупки, а система средних линий оказывает ограниченную поддержку цене. Индикаторы KDJ и StochRSI указывают на рассредоточение импульса. Полосы Боллинджера расширяются, что говорит о стабильной волатильности. Наблюдается разделение быстрых и медленных индикаторов, что свидетельствует о расхождении между краткосрочным ростом и среднесрочным трендом. Объемы торгов остаются на среднем уровне, что указывает на отсутствие устойчивого импульса. Ближайшее ключевое сопротивление расположено на уровне 0,9292, что всего на 0,0029 выше текущей цены. Следующее сопротивление — 0,9208, которое уже было пробито и теперь может выступать потенциальной поддержкой. Ближайшая ключевая поддержка находится на уровне 0,9098, что на 0,0165 ниже текущей цены. Дальняя опорная поддержка — 0,9014, отстоящая на 0,0249. Еще более глубокая поддержка — 0,8904, находящаяся на расстоянии 0,0359. В случае снижения необходимо обратить внимание на уровень 0,9098 и оценить его способность удерживать цену. Восходящий потенциал ограничен продажными давлениями, сосредоточенными около уровня 0,9292.
Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.
В 2040 году цена Axie Infinity потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.
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Axie Infinity is a blockchain-based trading and battling game that is partially owned and operated by its players. AXS is the unique governance token of Axie Infinity, which is used to participate in key governance votes. It will give holders a say in how funds in the Axie Community Treasury are spent. Axie Infinity Shards (AXS) are the glue that binds all Axie community members together. AXS holders will be able to claim rewards if they stake their tokens, play the game, and participate in key governance votes. Players will also be able to earn $ AXS when they play various games within the Axie Infinity Universe and through user-generated content initiatives.
Для более глубокого понимания Axie Infinity рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:
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