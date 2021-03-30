Текущее общее настроение на рынке AXS: Медвежье, бычье 45% | медвежье 55%;

Размерность индикатора Заключение модели Пропорция/Порог Краткий обзор KDJ Золотой крест K > D Краткосрочная динамика нарастает, температура повышается. StochRSI 20‑80 Нейтральная зона Нормальный темп, никаких экстремальных сигналов. Точка пивот R1 < Цена ≤ R2 Между R1-R2 Выше центрального пивота, но не в зоне экстремально высоких цен. Группа МА 0 Покупка 0-20% продаж Все МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных. MACD Золотой крест DIF > DEA Наблюдается бычий момент. BOLL (20,2) Цена > Верхняя полоса Касание или прорыв верхней полосы Входит в «дорогую» зону, волатильность растет. RSI (14) Перекупленность > 70 Рост незначительный, но в краткосрочной перспективе возможна пауза. Группа EMA 0 Покупка 0-20% продаж Все МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.

AXS_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 0,9263. Цена находится выше уровня сопротивления R1 — 0,9208 и приближается к уровню R2 — 0,9292. Центральная точка 0,9098 выступает ключевой поддержкой в нижней части диапазона. Уровни поддержки S1 — 0,9014 и S2 — 0,8904 расположены на пути снижения. В текущий момент цена находится в верхней зоне ценового коридора. На рынке наблюдается временный баланс между быками и медведями в интервале от R1 до R2. Структура рынка характеризуется высокой волатильностью и колебаниями вокруг ключевых уровней. Индикатор MACD демонстрирует перекрестие бычьего сигнала: быстрая и медленная линии разошлись в направлении вверх. Показатель RSI достиг зоны перекупленности, что свидетельствует о возможном перегреве краткосрочной динамики. Группы скользящих средних (MA) и экспоненциальных скользящих средних (EMA) не дают четких сигналов для покупки, а система средних линий оказывает ограниченную поддержку цене. Индикаторы KDJ и StochRSI указывают на рассредоточение импульса. Полосы Боллинджера расширяются, что говорит о стабильной волатильности. Наблюдается разделение быстрых и медленных индикаторов, что свидетельствует о расхождении между краткосрочным ростом и среднесрочным трендом. Объемы торгов остаются на среднем уровне, что указывает на отсутствие устойчивого импульса. Ближайшее ключевое сопротивление расположено на уровне 0,9292, что всего на 0,0029 выше текущей цены. Следующее сопротивление — 0,9208, которое уже было пробито и теперь может выступать потенциальной поддержкой. Ближайшая ключевая поддержка находится на уровне 0,9098, что на 0,0165 ниже текущей цены. Дальняя опорная поддержка — 0,9014, отстоящая на 0,0249. Еще более глубокая поддержка — 0,8904, находящаяся на расстоянии 0,0359. В случае снижения необходимо обратить внимание на уровень 0,9098 и оценить его способность удерживать цену. Восходящий потенциал ограничен продажными давлениями, сосредоточенными около уровня 0,9292.

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