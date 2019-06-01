Harmony Курс (ONE)
Текущая цена Harmony (ONE) сегодня составляет ₽ 0,001267 с изменением 1,55% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации ONE на RUB составляет ₽ 0,001267 за ONE.
На данный момент Harmony занимает #683 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 18,95M, при оборотном предложении 14,96B ONE. В течение последних 24 часов, ONE торговался в диапазоне от ₽ 0,001254 (минимум) до ₽ 0,001297 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 31,38171320831075811, тогда как исторический минимум составил ₽ 0,1038286912285152.
В краткосрочной перспективе ONE изменился на -0,16% за последний час и на +3,51% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 73,32K.
No.683
2019-06-01 00:00:00
ONE
Текущая рыночная капитализация Harmony составляет ₽ 18,95M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 73,32K. Циркулируещее обращение ONE составляет 14,96B, а общее предложение – 14957704670.76291392. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 18,95M.
-0,16%
-1,55%
+3,51%
+3,51%
Отслеживайте изменения цены Harmony за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:
|Период
|Изменение (RUB)
|Изменение (%)
|Сегодня
|₽ -0,00164678
|-1,55%
|30 дней
|₽ +0,000032
|+2,59%
|60 дней
|₽ -0,000223
|-14,97%
|90 дней
|₽ -0,001164
|-47,89%
Сегодня для ONE зафиксировано изменение ₽ -0,00164678 (-1,55%), что отражает его последнюю активность на рынке.
За последние 30 дней цена сместилась на ₽ +0,000032 (+2,59%), что показывает краткосрочную эффективность токена.
Если расширить обзор до 60 дн., то ONE изменился на ₽ -0,000223 (-14,97%), что дает более широкое представление о его эффективности.
Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,001164 (-47,89%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.
Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Harmony (ONE)?
Просмотеть страницу истории цен Harmony.
Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Harmony, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.
Текущее общее настроение на рынке ONE: Бычье, бычье 55% | медвежье 45%;
|Размерность индикатора
|Заключение модели
|Пропорция/Порог
|Краткий обзор
|KDJ
|Крест смерти
|K < D
|Краткосрочная динамика снижается, температура падает.
|StochRSI
|20‑80
|Нейтральная зона
|Нормальный темп, никаких экстремальных сигналов.
|Точка пивот
|S2 ≤ Цена < S1
|Между S2‑S1
|Ниже центрального пивота, входит в зону низкой цены.
|Группа МА
|1-2 Покупка
|20-40% продаж
|Большинство МА направлены вниз, медвежий тренд.
|MACD
|Золотой крест
|DIF > DEA
|Наблюдается бычий момент.
|BOLL (20,2)
|Средняя < Цена ≤ Верхняя
|Между средней и верхней полосой
|Относительно сильный, но не слишком сильный.
|RSI (14)
|Нейтрально
|30‑70
|В пределах нормы, еще есть запас.
|Группа EMA
|1-2 Покупка
|20-40% продаж
|Большинство МА направлены вниз, медвежий тренд.
ONE_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 0,001267. Цена находится на незначительном расстоянии выше ключевой точки S2 — 0,001265. Центральная ось расположена на отметке 0,001282. В текущей структуре наблюдается формирование низкого диапазона консолидации, где быки и медведи временно находятся в равновесии. Цена пока не смогла эффективно пробить сопротивление S1 на уровне 0,001274, рынок демонстрирует боковое сжатие. Краткосрочные скользящие средние образуют сигнал к покупке. Индикатор EMA одновременно подтверждает наличие короткосрочной бычьей тенденции. MACD сформировал перекрестный сигнал «золотой крест», что указывает на усиление восходящего движения. Показатели импульса свидетельствуют о притоке краткосрочных покупателей. Значение RSI находится в нейтральной зоне, а индикаторы быстрого и медленного движения демонстрируют небольшую дифференциацию. Волатильность остаётся на низком уровне. Показатели KDJ и StochRSI отражают характер колебаний. Сужение полос Боллинджера сигнализирует о приближении возможного разворота тренда. Распределение импульса выглядит достаточно разрозненным, что свидетельствует об отсутствии устойчивого одностороннего давления. Ближайшая ключевая поддержка расположена на уровне S2 — 0,001265, что всего на 0,000002 выше текущей цены. Первым уровнем сопротивления выше является S1 — 0,001274. Далее центральное сопротивление на отметке 0,001282 выступает в качестве дальнейшей цели. Уровень R1 — 0,001291 — обеспечивает более значительное сопротивление, а R2 — 0,001299 — служит ориентиром для экстремальных движений. Трейдерам следует внимательно следить за поведением цены при переходах между ключевыми уровнями.
Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.
В 2040 году цена Harmony потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.
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Harmony is a fast and secure blockchain with key innovations in state sharding and peer-to-peer networking.
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