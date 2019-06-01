Сегодняшняя цена Harmony

Текущая цена Harmony (ONE) сегодня составляет ₽ 0,001267 с изменением 1,55% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации ONE на RUB составляет ₽ 0,001267 за ONE.

На данный момент Harmony занимает #683 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 18,95M, при оборотном предложении 14,96B ONE. В течение последних 24 часов, ONE торговался в диапазоне от ₽ 0,001254 (минимум) до ₽ 0,001297 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 31,38171320831075811, тогда как исторический минимум составил ₽ 0,1038286912285152.

В краткосрочной перспективе ONE изменился на -0,16% за последний час и на +3,51% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 73,32K.

Рыночная информация Harmony (ONE)

Место No.683 Рыночная капитализация ₽ 18,95M₽ 18,95M ₽ 18,95M Объем (24Ч) ₽ 73,32K₽ 73,32K ₽ 73,32K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 18,95M₽ 18,95M ₽ 18,95M Оборотное предложение 14,96B 14,96B 14,96B Макс. предложение ---- -- Общее предложение 14 957 704 670,76291392 14 957 704 670,76291392 14 957 704 670,76291392 Дата выпуска 2019-06-01 00:00:00 Цена выпуска ₽ 0,2623185₽ 0,2623185 ₽ 0,2623185 Публичный блокчейн ONE

Текущая рыночная капитализация Harmony составляет ₽ 18,95M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 73,32K. Циркулируещее обращение ONE составляет 14,96B, а общее предложение – 14957704670.76291392. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 18,95M.