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Текущая цена Harmony сегодня составляет 0,001267 RUB. Рыночная капитализация ONE составляет 18 951 411,81785661193664 RUB. Отслеживайте обновления цен ONE в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Harmony сегодня составляет 0,001267 RUB. Рыночная капитализация ONE составляет 18 951 411,81785661193664 RUB. Отслеживайте обновления цен ONE в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Harmony Курс (ONE)

Текущая цена 1 ONE в RUB:

₽0,10459692
₽0,10459692₽0,10459692
-1,55%1D
RUB
График цены Harmony (ONE) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 20:58:01 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Harmony

Текущая цена Harmony (ONE) сегодня составляет ₽ 0,001267 с изменением 1,55% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации ONE на RUB составляет ₽ 0,001267 за ONE.

На данный момент Harmony занимает #683 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 18,95M, при оборотном предложении 14,96B ONE. В течение последних 24 часов, ONE торговался в диапазоне от ₽ 0,001254 (минимум) до ₽ 0,001297 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 31,38171320831075811, тогда как исторический минимум составил ₽ 0,1038286912285152.

В краткосрочной перспективе ONE изменился на -0,16% за последний час и на +3,51% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 73,32K.

Рыночная информация Harmony (ONE)

No.683

₽ 18,95M
₽ 18,95M₽ 18,95M

₽ 73,32K
₽ 73,32K₽ 73,32K

₽ 18,95M
₽ 18,95M₽ 18,95M

14,96B
14,96B 14,96B

--
----

14 957 704 670,76291392
14 957 704 670,76291392 14 957 704 670,76291392

2019-06-01 00:00:00

₽ 0,2623185
₽ 0,2623185₽ 0,2623185

ONE

Текущая рыночная капитализация Harmony составляет ₽ 18,95M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 73,32K. Циркулируещее обращение ONE составляет 14,96B, а общее предложение – 14957704670.76291392. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 18,95M.

История цен Harmony в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0,001254
₽ 0,001254₽ 0,001254
Мин 24Ч
₽ 0,001297
₽ 0,001297₽ 0,001297
Макс 24Ч

₽ 0,001254
₽ 0,001254₽ 0,001254

₽ 0,001297
₽ 0,001297₽ 0,001297

₽ 31,38171320831075811
₽ 31,38171320831075811₽ 31,38171320831075811

₽ 0,1038286912285152
₽ 0,1038286912285152₽ 0,1038286912285152

-0,16%

-1,55%

+3,51%

+3,51%

История цен Harmony (ONE) в RUB

Отслеживайте изменения цены Harmony за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ -0,00164678-1,55%
30 дней₽ +0,000032+2,59%
60 дней₽ -0,000223-14,97%
90 дней₽ -0,001164-47,89%
Изменение цены Harmony сегодня

Сегодня для ONE зафиксировано изменение ₽ -0,00164678 (-1,55%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Harmony за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ +0,000032 (+2,59%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Harmony за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то ONE изменился на ₽ -0,000223 (-14,97%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Harmony за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,001164 (-47,89%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Harmony (ONE)?

Просмотеть страницу истории цен Harmony.

Анализ по Harmony

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Harmony, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какой сегодня тренд на рынке Harmony: Бычий или медвежий?

Текущее общее настроение на рынке ONE: Бычье, бычье 55% | медвежье 45%;

Размерность индикатораЗаключение моделиПропорция/ПорогКраткий обзор
KDJКрест смертиK < DКраткосрочная динамика снижается, температура падает.
StochRSI20‑80Нейтральная зонаНормальный темп, никаких экстремальных сигналов.
Точка пивотS2 ≤ Цена < S1Между S2‑S1Ниже центрального пивота, входит в зону низкой цены.
Группа МА1-2 Покупка20-40% продажБольшинство МА направлены вниз, медвежий тренд.
MACDЗолотой крестDIF > DEAНаблюдается бычий момент.
BOLL (20,2)Средняя < Цена ≤ ВерхняяМежду средней и верхней полосойОтносительно сильный, но не слишком сильный.
RSI (14)Нейтрально30‑70В пределах нормы, еще есть запас.
Группа EMA1-2 Покупка20-40% продажБольшинство МА направлены вниз, медвежий тренд.

ONE_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 0,001267. Цена находится на незначительном расстоянии выше ключевой точки S2 — 0,001265. Центральная ось расположена на отметке 0,001282. В текущей структуре наблюдается формирование низкого диапазона консолидации, где быки и медведи временно находятся в равновесии. Цена пока не смогла эффективно пробить сопротивление S1 на уровне 0,001274, рынок демонстрирует боковое сжатие. Краткосрочные скользящие средние образуют сигнал к покупке. Индикатор EMA одновременно подтверждает наличие короткосрочной бычьей тенденции. MACD сформировал перекрестный сигнал «золотой крест», что указывает на усиление восходящего движения. Показатели импульса свидетельствуют о притоке краткосрочных покупателей. Значение RSI находится в нейтральной зоне, а индикаторы быстрого и медленного движения демонстрируют небольшую дифференциацию. Волатильность остаётся на низком уровне. Показатели KDJ и StochRSI отражают характер колебаний. Сужение полос Боллинджера сигнализирует о приближении возможного разворота тренда. Распределение импульса выглядит достаточно разрозненным, что свидетельствует об отсутствии устойчивого одностороннего давления. Ближайшая ключевая поддержка расположена на уровне S2 — 0,001265, что всего на 0,000002 выше текущей цены. Первым уровнем сопротивления выше является S1 — 0,001274. Далее центральное сопротивление на отметке 0,001282 выступает в качестве дальнейшей цели. Уровень R1 — 0,001291 — обеспечивает более значительное сопротивление, а R2 — 0,001299 — служит ориентиром для экстремальных движений. Трейдерам следует внимательно следить за поведением цены при переходах между ключевыми уровнями.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.

Какие факторы влияют на цены Harmony?

Цены на Harmony (ONE) зависят от нескольких ключевых факторов:

1. Принятие сети и активность разработчиков — чем больше dApp и пользователей, тем выше спрос.
2. Участие в стейкинге — более высокий уровень стейкинга сокращает количество находящихся в обращении монет.
3. Использование межцепочных мостов — интероперабельность повышает полезность проекта.
4. Настроения на рынке и тенденции в сфере криптовалют.
5. Объявления о партнёрствах и рост экосистемы.
6. Технические достижения и прогресс в реализации дорожной карты.
7. Общая динамика развития DeFi и блокчейн-игр.
8. Объём торгов и ликвидность на биржах.

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену Harmony?

Люди хотят знать цену Harmony ONE на сегодня по нескольким ключевым причинам: принятие обоснованных торговых решений, отслеживание эффективности портфеля, определение оптимальных моментов входа/выхода на рынок, оценка прибыли/убытков от инвестиций, а также получение актуальной информации о волатильности рынка для стратегического планирования.

Прогноз цены Harmony

Прогноз цены Harmony (ONE) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена ONE в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Harmony (ONE) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Harmony потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Harmony достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены ONE, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Harmony».

Как купить и инвестировать Harmony в Россия

Готовы приступить к работе с Harmony? Покупка ONE на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить Harmony. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке Harmony (ONE).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и Harmony будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке Harmony (ONE)

Что вы можете сделать с Harmony

Владение Harmony позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

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Что такое Harmony (ONE)

Harmony is a fast and secure blockchain with key innovations in state sharding and peer-to-peer networking.

Whitepaper

Источники Harmony

Для более глубокого понимания Harmony рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт Harmony
Обозреватель блоков

Категория :

Binance LaunchpadBNB Chain EcosystemCentralized Exchange (CEX) Token

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Страница обновлена: 2026-08-10 20:58:01 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Harmony (ONE)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о Harmony

ONE USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по ONE с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами ONE USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

Торгуйте Harmony (ONE) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Harmony в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
ONE/USDT
₽0,10476216
₽0,10476216₽0,10476216
-0,92%
57.58M (USDT)

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Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

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1 ONE = 0,10467954 RUB