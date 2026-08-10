Сегодняшняя цена Metal Blockchain

Текущая цена Metal Blockchain (METAL) сегодня составляет ₽ 0,10257 с изменением 0,55% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации METAL на RUB составляет ₽ 0,10257 за METAL.

На данный момент Metal Blockchain занимает #3778 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 0,00, при оборотном предложении 0,00 METAL. В течение последних 24 часов, METAL торговался в диапазоне от ₽ 0,09946 (минимум) до ₽ 0,10257 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 136,028599378485436692, тогда как исторический минимум составил ₽ 2,9147903422971768864.

В краткосрочной перспективе METAL изменился на 0,00% за последний час и на +4,32% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 1,66K.

Рыночная информация Metal Blockchain (METAL)

Место No.3778 Рыночная капитализация ₽ 0,00₽ 0,00 ₽ 0,00 Объем (24Ч) ₽ 1,66K₽ 1,66K ₽ 1,66K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 34,19M₽ 34,19M ₽ 34,19M Оборотное предложение 0,00 0,00 0,00 Общее предложение 333 333 333 333 333 333 333 333 333 Публичный блокчейн PROTO

Текущая рыночная капитализация Metal Blockchain составляет ₽ 0,00, при 24-часовом объеме торгов ₽ 1,66K. Циркулируещее обращение METAL составляет 0,00, а общее предложение – 333333333. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 34,19M.