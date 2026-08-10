Купить криптоРынкиСпотФьючерсыSPCXСбереженияЦентр событийХаб наград
Еще
Гала TradFi с 1 000 000$
Регистрация
Текущая цена Metal Blockchain сегодня составляет 0,10257 RUB. Рыночная капитализация METAL составляет 0 RUB. Отслеживайте обновления цен METAL в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Metal Blockchain сегодня составляет 0,10257 RUB. Рыночная капитализация METAL составляет 0 RUB. Отслеживайте обновления цен METAL в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

Подробнее о METAL

Информация о цене METAL

Что такое METAL

Whitepaper METAL

Официальный сайт METAL

Токеномика METAL

Прогноз цен METAL

История METAL

Руководство по покупке METAL

Конвертер валют METAL в фиат

METAL на споте

Премаркет

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип Metal Blockchain

Metal Blockchain Курс (METAL)

Текущая цена 1 METAL в RUB:

₽8,4743334
₽8,4743334₽8,4743334
+0,55%1D
RUB
График цены Metal Blockchain (METAL) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 20:16:00 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Metal Blockchain

Текущая цена Metal Blockchain (METAL) сегодня составляет ₽ 0,10257 с изменением 0,55% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации METAL на RUB составляет ₽ 0,10257 за METAL.

На данный момент Metal Blockchain занимает #3778 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 0,00, при оборотном предложении 0,00 METAL. В течение последних 24 часов, METAL торговался в диапазоне от ₽ 0,09946 (минимум) до ₽ 0,10257 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 136,028599378485436692, тогда как исторический минимум составил ₽ 2,9147903422971768864.

В краткосрочной перспективе METAL изменился на 0,00% за последний час и на +4,32% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 1,66K.

Рыночная информация Metal Blockchain (METAL)

No.3778

₽ 0,00
₽ 0,00₽ 0,00

₽ 1,66K
₽ 1,66K₽ 1,66K

₽ 34,19M
₽ 34,19M₽ 34,19M

0,00
0,00 0,00

333 333 333
333 333 333 333 333 333

PROTO

Текущая рыночная капитализация Metal Blockchain составляет ₽ 0,00, при 24-часовом объеме торгов ₽ 1,66K. Циркулируещее обращение METAL составляет 0,00, а общее предложение – 333333333. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 34,19M.

История цен Metal Blockchain в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0,09946
₽ 0,09946₽ 0,09946
Мин 24Ч
₽ 0,10257
₽ 0,10257₽ 0,10257
Макс 24Ч

₽ 0,09946
₽ 0,09946₽ 0,09946

₽ 0,10257
₽ 0,10257₽ 0,10257

₽ 136,028599378485436692
₽ 136,028599378485436692₽ 136,028599378485436692

₽ 2,9147903422971768864
₽ 2,9147903422971768864₽ 2,9147903422971768864

0,00%

+0,55%

+4,32%

+4,32%

История цен Metal Blockchain (METAL) в RUB

Отслеживайте изменения цены Metal Blockchain за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ +0,0463539+0,55%
30 дней₽ -0,01062-9,39%
60 дней₽ -0,02843-21,71%
90 дней₽ -0,04568-30,82%
Изменение цены Metal Blockchain сегодня

Сегодня для METAL зафиксировано изменение ₽ +0,0463539 (+0,55%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Metal Blockchain за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0,01062 (-9,39%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Metal Blockchain за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то METAL изменился на ₽ -0,02843 (-21,71%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Metal Blockchain за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,04568 (-30,82%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Metal Blockchain (METAL)?

Просмотеть страницу истории цен Metal Blockchain.

Анализ по Metal Blockchain

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Metal Blockchain, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какие факторы влияют на цены Metal Blockchain?

Несколько ключевых факторов влияют на цены Metal Blockchain (METAL):

1. Настроения рынка и общие тенденции в сфере криптовалют.
2. Объём торгов и уровень ликвидности на биржах.
3. Объявления о партнёрствах и развитие экосистемы.
4. Регуляторные новости, затрагивающие блокчейн-проекты.
5. Технические разработки и обновления платформы.
6. Конкуренция со стороны других блокчейнов уровня 1.
7. Уровень внедрения банковских и финансовых услуг Metal.
8. Движения цен на Bitcoin и Ethereum.
9. Динамика предложения и токен-экономика.
10. Популярность в социальных сетях и активность сообщества.

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену Metal Blockchain?

Люди хотят знать текущую цену Metal Blockchain (METAL) по нескольким ключевым причинам: принятие инвестиционных решений, отслеживание портфеля, поиск торговых возможностей и анализ рынка. Инвесторам необходимы актуальные цены для оценки позиций на покупку или продажу. Трейдеры ищут данные в режиме реального времени, чтобы выявить выгодные возможности для получения прибыли. Осведомлённость о ценах помогает оценивать рыночные тенденции и характер волатильности, влияющие на их активы.

Прогноз цены Metal Blockchain

Прогноз цены Metal Blockchain (METAL) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена METAL в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Metal Blockchain (METAL) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Metal Blockchain потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Metal Blockchain достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены METAL, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Metal Blockchain».

Как купить и инвестировать Metal Blockchain в Россия

Готовы приступить к работе с Metal Blockchain? Покупка METAL на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить Metal Blockchain. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке Metal Blockchain (METAL).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и Metal Blockchain будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке Metal Blockchain (METAL)

Что вы можете сделать с Metal Blockchain

Владение Metal Blockchain позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

  • Изучите спотовый рынок MEXC

    Изучите спотовый рынок MEXC

    Торгуйте более чем 2 800 токенами с ультранизкими комиссиями.

    Фьючерсная торговля

    Фьючерсная торговля

    Торгуйте с кредитным плечом до 500x и глубокой ликвидностью.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Совершайте стейкинг токенов и получайте потрясающие аирдропы.

    Премаркет MEXC

    Премаркет MEXC

    Покупайте и продавайте новые токены до их официального листинга.

Торговля с чрезвычайно низкими комиссиями на MEXC

Покупка Metal Blockchain (METAL) на MEXC означает больше выгоды за ваши деньги. Являясь одной из криптовалютных платформ с самыми низкими комиссиями на рынке, MEXC помогает вам сократить расходы с самой первой сделки.

Комиссии за спотовую торговлю:
--
Мейкер
--
Тейкер
Комиссии за фьючерсную торговлю:
--
Мейкер
--
Тейкер

Ознакомьтесь с конкурентоспособными торговыми комиссиями MEXC.

Кроме того, вы можете торговать избранными спотовыми токенами абсолютно без комиссии в рамках Фестиваля с 0 комиссией от MEXC.

Что такое Metal Blockchain (METAL)

Блокчейн Metal ($METAL) — это блокчейн нулевого уровня, который позволяет любой цепочке развертываться и находить консенсус с помощью протоколов Snow (представленных Avalanche), что позволяет ему работать на высокоэффективной модели Proof-of-Stake (PoS), исключая необходимость подтверждения работы (PoW).

Источники Metal Blockchain

Для более глубокого понимания Metal Blockchain рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт Metal Blockchain
Обозреватель блоков

Категория :

BNB Chain EcosystemEthereum EcosystemGaming (GameFi)

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Metal Blockchain

Страница обновлена: 2026-08-10 20:16:00 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Metal Blockchain (METAL)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о Metal Blockchain

METAL USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по METAL с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами METAL USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

Торгуйте Metal Blockchain (METAL) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Metal Blockchain в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
METAL/USDT
₽8,4743334
₽8,4743334₽8,4743334
+0,55%
16.46K (USDT)

Больше криптовалют для изучения

Лучшие криптовалюты, рыночные данные по которым доступны на MEXC

В тренде

Трендовые криптовалюты, которые в настоящее время привлекают значительное внимание рынка

Биткоин

Биткоин

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Солана

Солана

SOL
Эфириум

Эфириум

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

Недавно добавленные

Криптовалюты недавно внесенные в листинг и доступные для торговли

DAPPOS

DAPPOS

DOS

₽34,1699796
₽34,1699796₽34,1699796

+727,16%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

₽1,1922066
₽1,1922066₽1,1922066

+50,78%

AurumX

AurumX

UMX

₽15,6787974
₽15,6787974₽15,6787974

-19,17%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

₽187,42347
₽187,42347₽187,42347

+26,02%

JMDT

JMDT

JMDT

₽98,60697
₽98,60697₽98,60697

+10,63%

Лидеры роста

Сегодняшние лидеры роста

Myros

Myros

MY

₽5,61816
₽5,61816₽5,61816

+419,08%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

₽0,8418978
₽0,8418978₽0,8418978

+69,83%

龙虾

龙虾

龙虾

₽2,50553412
₽2,50553412₽2,50553412

+64,20%

Test

Test

TST

₽1,98775458
₽1,98775458₽1,98775458

+48,40%

SUPERFORTUNE

SUPERFORTUNE

GUA

₽4,3615098
₽4,3615098₽4,3615098

+49,58%

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

Калькулятор METAL в RUB

Сумма

METAL
METAL
RUB
RUB

1 METAL = 8,4743334 RUB