Сегодняшняя цена 114514

Текущая цена 114514 (114514) сегодня составляет ₽ 0,0004484 с изменением 28,92% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации 114514 на RUB составляет ₽ 0,0004484 за 114514.

На данный момент 114514 занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет --, при оборотном предложении -- 114514. В течение последних 24 часов, 114514 торговался в диапазоне от ₽ 0,0003667 (минимум) до ₽ 0,0007104 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне --, тогда как исторический минимум составил --.

В краткосрочной перспективе 114514 изменился на +7,91% за последний час и на -53,74% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 67,41K.

Рыночная информация 114514 (114514)

Рыночная капитализация ---- -- Объем (24Ч) ₽ 67,41K₽ 67,41K ₽ 67,41K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 448,29K₽ 448,29K ₽ 448,29K Оборотное предложение ---- -- Общее предложение 999 755 921,843922 999 755 921,843922 999 755 921,843922 Публичный блокчейн SOL

Текущая рыночная капитализация 114514 составляет --, при 24-часовом объеме торгов ₽ 67,41K. Циркулируещее обращение 114514 составляет --, а общее предложение – 999755921.843922. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 448,29K.