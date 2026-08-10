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Текущая цена 114514 сегодня составляет 0,0004484 RUB. Рыночная капитализация 114514 составляет -- RUB. Отслеживайте обновления цен 114514 в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена 114514 сегодня составляет 0,0004484 RUB. Рыночная капитализация 114514 составляет -- RUB. Отслеживайте обновления цен 114514 в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

Подробнее о 114514

Информация о цене 114514

Что такое 114514

Токеномика 114514

Прогноз цен 114514

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114514 Курс (114514)

Текущая цена 1 114514 в RUB:

₽0,037100616
₽0,037100616₽0,037100616
-28,92%1D
RUB
График цены 114514 (114514) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 15:20:58 (UTC+8)

Сегодняшняя цена 114514

Текущая цена 114514 (114514) сегодня составляет ₽ 0,0004484 с изменением 28,92% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации 114514 на RUB составляет ₽ 0,0004484 за 114514.

На данный момент 114514 занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет --, при оборотном предложении -- 114514. В течение последних 24 часов, 114514 торговался в диапазоне от ₽ 0,0003667 (минимум) до ₽ 0,0007104 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне --, тогда как исторический минимум составил --.

В краткосрочной перспективе 114514 изменился на +7,91% за последний час и на -53,74% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 67,41K.

Рыночная информация 114514 (114514)

--
----

₽ 67,41K
₽ 67,41K₽ 67,41K

₽ 448,29K
₽ 448,29K₽ 448,29K

--
----

999 755 921,843922
999 755 921,843922 999 755 921,843922

SOL

Текущая рыночная капитализация 114514 составляет --, при 24-часовом объеме торгов ₽ 67,41K. Циркулируещее обращение 114514 составляет --, а общее предложение – 999755921.843922. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 448,29K.

История цен 114514 в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0,0003667
₽ 0,0003667₽ 0,0003667
Мин 24Ч
₽ 0,0007104
₽ 0,0007104₽ 0,0007104
Макс 24Ч

₽ 0,0003667
₽ 0,0003667₽ 0,0003667

₽ 0,0007104
₽ 0,0007104₽ 0,0007104

--
----

--
----

+7,91%

-28,92%

-53,74%

-53,74%

История цен 114514 (114514) в RUB

Отслеживайте изменения цены 114514 за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ -0,015094961-28,92%
30 дней₽ -0,0018834-80,78%
60 дней₽ -0,0006892-60,59%
90 дней₽ -0,0013682-75,32%
Изменение цены 114514 сегодня

Сегодня для 114514 зафиксировано изменение ₽ -0,015094961 (-28,92%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены 114514 за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0,0018834 (-80,78%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены 114514 за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то 114514 изменился на ₽ -0,0006892 (-60,59%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены 114514 за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,0013682 (-75,32%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены 114514 (114514)?

Просмотеть страницу истории цен 114514.

Анализ по 114514

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний 114514, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какой сегодня тренд на рынке 114514: Бычий или медвежий?

Текущее общее настроение на рынке 114514: Бычье, бычье 72% | медвежье 28%;

Размерность индикатораЗаключение моделиПропорция/ПорогКраткий обзор
KDJКрест смертиK < DКраткосрочная динамика снижается, температура падает.
StochRSI20‑80Нейтральная зонаНормальный темп, никаких экстремальных сигналов.
Точка пивотЦена > R2Выше R2Выше, чем недавний «самый дорогой» диапазон, в высокой территории.
Группа МА5-6 Покупка60–80% покупокБольшинство МА направлены вверх, преобладает бычий тренд.
MACDЗолотой крестDIF > DEAНаблюдается бычий момент.
BOLL (20,2)Нижняя ≤ Цена ≤ СредняяМежду нижней и средней полосойОтносительно слабый, но не слишком слабый.
RSI (14)Нейтрально30‑70В пределах нормы, еще есть запас.
Группа EMA5-6 Покупка60–80% покупокБольшинство МА направлены вверх, преобладает бычий тренд.

【Структура рынка】 114514_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется ниже системы узлов; текущая цена — 2,6E-4, что на 3,14% выше центрального уровня 2,521E-4. Система скользящих средних (MA и EMA) формирует 5–6 сигналов к покупке, а краткосрочная структура MA продолжает сохранять восходящую направленность. Цена находится выше ключевого узла, однако до уровня сопротивления R1 (2,543E-4) остаётся всего 2,27%. 【Состояние динамики】 MACD зафиксировал сигнал «золотого пересечения», что свидетельствует о начале накопления бычьей энергии. Индекс относительной силы (RSI) находится в нейтральной зоне, распределение силы тренда не демонстрирует экстремальных значений. Краткосрочные технические индикаторы указывают на явный перевес быков: бычий импульс совпадает с направлением трендовых индикаторов. 【Ключевые уровни цен】 Вышестоящие уровни сопротивления: - R1: 2,543E-4 — от текущей цены до этого уровня остаётся 2,27%; - R2: 2,577E-4 — от текущей цены до этого уровня — 7,81%. Эти уровни служат дальними ориентирами. Нижестоящие уровни поддержки: - S1: 2,487E-4 — от текущей цены до этого уровня — 4,42%; - Центральный уровень 2,521E-4 — от текущей цены до него — 3,14%, что является ближайшим ключевым уровнем.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.

Какие факторы влияют на цены 114514?

Токен «114514», по-видимому, является мемом или криптовалютой, созданной на основе сообщества. Факторы, влияющие на цену, обычно включают: динамику спроса и предложения, настроения в сообществе и активность в социальных сетях, объем торгов на биржах, деятельность маркетмейкеров, общие тенденции на рынке криптовалют, влияние регуляторных новостей, а также спекулятивное поведение трейдеров.

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену 114514?

Люди хотят знать текущую цену токена 114514 по нескольким причинам: отслеживание эффективности инвестиций, принятие решений о покупке/продаже, управление портфелем, анализ рынка и получение актуальной информации о динамике цен. Трейдеры ежедневно следят за ценами, чтобы выявить тренды, оценить прибыльность и правильно спланировать свои сделки.

Прогноз цены 114514

Прогноз цены 114514 (114514) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена 114514 в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены 114514 (114514) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена 114514 потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену 114514 достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены 114514, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены 114514».

Как купить и инвестировать 114514 в Россия

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Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

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USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
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Перейдите на страницу спотовой торговли

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Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и 114514 будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке 114514 (114514)

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Что такое 114514 (114514)

Название токена происходит от японского интернет-мема «114514», который часто ассоциируется сообществом с нишевыми субкультурными шутками, такими как Yajuu Senpai.

Источники 114514

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Страница обновлена: 2026-08-10 15:20:58 (UTC+8)

Важные обновления индустрии 114514 (114514)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

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114514 USDT (фьючерсная торговля)

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
114514/USDT
₽0,037224726
₽0,037224726₽0,037224726
-28,79%
122.75M (USDT)

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Калькулятор 114514 в RUB

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1 114514 = 0,037100616 RUB