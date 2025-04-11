Что такое Immortal Rising 2 (IMT)

Immortal Rising 2 – это мобильная idle-RPG нового поколения от лауреата премии BAFTA 2024 года. После запуска игра заняла топовые позиции в Google Play Store и iOS App Store, а сейчас лидирует в чартах как игра №1 на Immutable zkEVM, привлекая новый миллион игроков из Web2 в Web3.

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IMT на местную валюту

1 IMT к VND ₫ 80.743509 1 IMT к AUD A$ 0.00500691 1 IMT к GBP ￡ 0.00239324 1 IMT к EUR € 0.00277112 1 IMT к USD $ 0.003149 1 IMT к MYR RM 0.01391858 1 IMT к TRY ₺ 0.11985094 1 IMT к JPY ¥ 0.45197597 1 IMT к RUB ₽ 0.26205978 1 IMT к INR ₹ 0.27106592 1 IMT к IDR Rp 52.48331234 1 IMT к KRW ₩ 4.47299705 1 IMT к PHP ₱ 0.18005982 1 IMT к EGP ￡E. 0.1615437 1 IMT к BRL R$ 0.01845314 1 IMT к CAD C$ 0.00434562 1 IMT к BDT ৳ 0.38269797 1 IMT к NGN ₦ 5.03033856 1 IMT к UAH ₴ 0.1303686 1 IMT к VES Bs 0.223579 1 IMT к PKR Rs 0.88304258 1 IMT к KZT ₸ 1.62737171 1 IMT к THB ฿ 0.10539703 1 IMT к TWD NT$ 0.10193313 1 IMT к AED د.إ 0.01155683 1 IMT к CHF Fr 0.00255069 1 IMT к HKD HK$ 0.02440475 1 IMT к MAD .د.م 0.0292857 1 IMT к MXN $ 0.06401917

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