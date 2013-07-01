Стеллар Курс (XLM)
Текущая цена Стеллар (XLM) сегодня составляет ₽ 0,1623 с изменением 0,00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации XLM на RUB составляет ₽ 0,1623 за XLM.
На данный момент Стеллар занимает #15 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 5,48B, при оборотном предложении 33,77B XLM. В течение последних 24 часов, XLM торговался в диапазоне от ₽ 0,1609 (минимум) до ₽ 0,1659 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 77,39688232541084325, тогда как исторический минимум составил ₽ 0,101235752517823275.
В краткосрочной перспективе XLM изменился на +0,12% за последний час и на -5,37% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 407,85K.
No.15
67,53%
0,28%
2013-07-01 00:00:00
XLM
Текущая рыночная капитализация Стеллар составляет ₽ 5,48B, при 24-часовом объеме торгов ₽ 407,85K. Циркулируещее обращение XLM составляет 33,77B, а общее предложение – 50001786839.91258. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 8,12B.
+0,12%
0,00%
-5,37%
-5,37%
Отслеживайте изменения цены Стеллар за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:
|Период
|Изменение (RUB)
|Изменение (%)
|Сегодня
|₽ 0
|0,00%
|30 дней
|₽ -0,0288
|-15,08%
|60 дней
|₽ -0,0293
|-15,30%
|90 дней
|₽ -0,0007
|-0,43%
Сегодня для XLM зафиксировано изменение ₽ 0 (0,00%), что отражает его последнюю активность на рынке.
За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0,0288 (-15,08%), что показывает краткосрочную эффективность токена.
Если расширить обзор до 60 дн., то XLM изменился на ₽ -0,0293 (-15,30%), что дает более широкое представление о его эффективности.
Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,0007 (-0,43%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.
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Просмотеть страницу истории цен Стеллар.
Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Стеллар, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.
Текущее общее настроение на рынке XLM: Бычье, бычье 55% | медвежье 45%;
|Размерность индикатора
|Заключение модели
|Пропорция/Порог
|Краткий обзор
|KDJ
|Золотой крест
|K > D
|Краткосрочная динамика нарастает, температура повышается.
|StochRSI
|> 80
|Зона перекупленности
|Краткосрочный рост слишком быстрый, следите за риском отката.
|Точка пивот
|S2 ≤ Цена < S1
|Между S2‑S1
|Ниже центрального пивота, входит в зону низкой цены.
|Группа МА
|5-6 Покупка
|60–80% покупок
|Большинство МА направлены вверх, преобладает бычий тренд.
|MACD
|Золотой крест
|DIF > DEA
|Наблюдается бычий момент.
|BOLL (20,2)
|Средняя < Цена ≤ Верхняя
|Между средней и верхней полосой
|Относительно сильный, но не слишком сильный.
|RSI (14)
|Нейтрально
|30‑70
|В пределах нормы, еще есть запас.
|Группа EMA
|5-6 Покупка
|60–80% покупок
|Большинство МА направлены вверх, преобладает бычий тренд.
XLM_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется вблизи уровня 0,1635, находясь в крайне узком диапазоне выше ключевого уровня S2 — 0,16349. Центральная ось на уровне 0,16532 выступает в роли верхней структурной опорной отметки, тогда как текущая цена находится в нижнем секторе колебаний. Стороны длинных и коротких позиций временно достигли баланса в интервале 0,1635–0,1642, при этом цена так и не смогла эффективно пробить уровень сопротивления S1 — 0,16423. В краткосрочной перспективе скользящие средние формируют сигнал к покупке: EMA и MA одновременно расходятся вверх. Индикатор MACD демонстрирует «золотое пересечение», а расширение разницы между быстрой и медленной линиями указывает на концентрацию восходящего импульса. Показатель RSI находится в нейтральной зоне и пока не достигает экстремальных уровней перекупленности или перепроданности. Курсы KDJ и StochRSI согласованы с направлением скользящих средних, волатильность остаётся низкой и сужается, а полосы Боллинджера открываются плавно, что свидетельствует об отсутствии выраженных односторонних движений. Ближайшая ключевая поддержка расположена на уровне S2 — 0,16349, что составляет менее 0,01% от текущей цены. Первое сопротивление находится на уровне S1 — 0,16423, примерно в 0,45% от текущего курса. Дальние ориентиры сопротивления — центральный уровень 0,16532 и уровень R1 — 0,16606, соответственно на расстоянии 1,1% и 1,5% от текущей цены. Глубокая поддержка снизу соответствует обратному значению R2; необходимо внимательно отслеживать динамику объёмов торгов в районе ключевых уровней.
Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.
В 2040 году цена Стеллар потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.
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