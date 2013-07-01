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Текущая цена Стеллар сегодня составляет 0,1623 RUB. Рыночная капитализация XLM составляет 5 480 593 372,597805742 RUB. Отслеживайте обновления цен XLM в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Стеллар сегодня составляет 0,1623 RUB. Рыночная капитализация XLM составляет 5 480 593 372,597805742 RUB. Отслеживайте обновления цен XLM в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Стеллар Курс (XLM)

Текущая цена 1 XLM в RUB:

₽13,398
₽13,398₽13,398
0,00%1D
RUB
График цены Стеллар (XLM) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-11 00:18:59 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Стеллар

Текущая цена Стеллар (XLM) сегодня составляет ₽ 0,1623 с изменением 0,00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации XLM на RUB составляет ₽ 0,1623 за XLM.

На данный момент Стеллар занимает #15 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 5,48B, при оборотном предложении 33,77B XLM. В течение последних 24 часов, XLM торговался в диапазоне от ₽ 0,1609 (минимум) до ₽ 0,1659 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 77,39688232541084325, тогда как исторический минимум составил ₽ 0,101235752517823275.

В краткосрочной перспективе XLM изменился на +0,12% за последний час и на -5,37% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 407,85K.

Рыночная информация Стеллар (XLM)

No.15

₽ 5,48B
₽ 5,48B₽ 5,48B

₽ 407,85K
₽ 407,85K₽ 407,85K

₽ 8,12B
₽ 8,12B₽ 8,12B

33,77B
33,77B 33,77B

50 001 806 812
50 001 806 812 50 001 806 812

50 001 786 839,91258
50 001 786 839,91258 50 001 786 839,91258

67,53%

0,28%

2013-07-01 00:00:00

XLM

Текущая рыночная капитализация Стеллар составляет ₽ 5,48B, при 24-часовом объеме торгов ₽ 407,85K. Циркулируещее обращение XLM составляет 33,77B, а общее предложение – 50001786839.91258. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 8,12B.

История цен Стеллар в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0,1609
₽ 0,1609₽ 0,1609
Мин 24Ч
₽ 0,1659
₽ 0,1659₽ 0,1659
Макс 24Ч

₽ 0,1609
₽ 0,1609₽ 0,1609

₽ 0,1659
₽ 0,1659₽ 0,1659

₽ 77,39688232541084325
₽ 77,39688232541084325₽ 77,39688232541084325

₽ 0,101235752517823275
₽ 0,101235752517823275₽ 0,101235752517823275

+0,12%

0,00%

-5,37%

-5,37%

История цен Стеллар (XLM) в RUB

Отслеживайте изменения цены Стеллар за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ 00,00%
30 дней₽ -0,0288-15,08%
60 дней₽ -0,0293-15,30%
90 дней₽ -0,0007-0,43%
Изменение цены Стеллар сегодня

Сегодня для XLM зафиксировано изменение ₽ 0 (0,00%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Стеллар за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0,0288 (-15,08%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Стеллар за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то XLM изменился на ₽ -0,0293 (-15,30%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Стеллар за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,0007 (-0,43%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Стеллар (XLM)?

Просмотеть страницу истории цен Стеллар.

Анализ по Стеллар

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Стеллар, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какой сегодня тренд на рынке Стеллар: Бычий или медвежий?

Текущее общее настроение на рынке XLM: Бычье, бычье 55% | медвежье 45%;

Размерность индикатораЗаключение моделиПропорция/ПорогКраткий обзор
KDJЗолотой крестK > DКраткосрочная динамика нарастает, температура повышается.
StochRSI> 80Зона перекупленностиКраткосрочный рост слишком быстрый, следите за риском отката.
Точка пивотS2 ≤ Цена < S1Между S2‑S1Ниже центрального пивота, входит в зону низкой цены.
Группа МА5-6 Покупка60–80% покупокБольшинство МА направлены вверх, преобладает бычий тренд.
MACDЗолотой крестDIF > DEAНаблюдается бычий момент.
BOLL (20,2)Средняя < Цена ≤ ВерхняяМежду средней и верхней полосойОтносительно сильный, но не слишком сильный.
RSI (14)Нейтрально30‑70В пределах нормы, еще есть запас.
Группа EMA5-6 Покупка60–80% покупокБольшинство МА направлены вверх, преобладает бычий тренд.

XLM_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется вблизи уровня 0,1635, находясь в крайне узком диапазоне выше ключевого уровня S2 — 0,16349. Центральная ось на уровне 0,16532 выступает в роли верхней структурной опорной отметки, тогда как текущая цена находится в нижнем секторе колебаний. Стороны длинных и коротких позиций временно достигли баланса в интервале 0,1635–0,1642, при этом цена так и не смогла эффективно пробить уровень сопротивления S1 — 0,16423. В краткосрочной перспективе скользящие средние формируют сигнал к покупке: EMA и MA одновременно расходятся вверх. Индикатор MACD демонстрирует «золотое пересечение», а расширение разницы между быстрой и медленной линиями указывает на концентрацию восходящего импульса. Показатель RSI находится в нейтральной зоне и пока не достигает экстремальных уровней перекупленности или перепроданности. Курсы KDJ и StochRSI согласованы с направлением скользящих средних, волатильность остаётся низкой и сужается, а полосы Боллинджера открываются плавно, что свидетельствует об отсутствии выраженных односторонних движений. Ближайшая ключевая поддержка расположена на уровне S2 — 0,16349, что составляет менее 0,01% от текущей цены. Первое сопротивление находится на уровне S1 — 0,16423, примерно в 0,45% от текущего курса. Дальние ориентиры сопротивления — центральный уровень 0,16532 и уровень R1 — 0,16606, соответственно на расстоянии 1,1% и 1,5% от текущей цены. Глубокая поддержка снизу соответствует обратному значению R2; необходимо внимательно отслеживать динамику объёмов торгов в районе ключевых уровней.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.

Какие факторы влияют на цены Стеллар?

Несколько ключевых факторов влияют на цены Stellar (XLM):

1. Принятие и партнерские отношения — реальное использование финансовыми учреждениями и поставщиками платежных услуг стимулирует спрос.
2. Активность сети — объем транзакций и количество активных адресов свидетельствуют об уровне полезности.
3. Настроения рынка — общие тренды криптовалютного рынка оказывают влияние на XLM.
4. Регуляторные новости — нормативные акты, ориентированные на платежный сектор, влияют на перспективы Stellar.
5. Конкуренция — сравнение производительности с другими криптовалютами для платежей.
6. Обновления разработки — улучшения протокола и внедрение новых функций.
7. Динамика предложения — распределение токенов и уровень инфляции.

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену Стеллар?

Люди хотят знать текущую цену Stellar (XLM) по нескольким ключевым причинам: принятие обоснованных торговых решений, отслеживание эффективности портфеля, выявление возможностей для покупки/продажи, а также поддержание актуальности в отношении рыночных тенденций. Волатильность цены XLM создаёт потенциал для получения прибыли как для трейдеров, так и для инвесторов.

Прогноз цены Стеллар

Прогноз цены Стеллар (XLM) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена XLM в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Стеллар (XLM) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Стеллар потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Стеллар достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены XLM, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Стеллар».

Как купить и инвестировать Стеллар в Россия

Готовы приступить к работе с Стеллар? Покупка XLM на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить Стеллар. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке Стеллар (XLM).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и Стеллар будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке Стеллар (XLM)

Что вы можете сделать с Стеллар

Владение Стеллар позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

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Что такое Стеллар (XLM)

Stellar — это бесплатная сеть с открытым исходным кодом, которая объединяет различные финансовые системы и позволяет любому создавать недорогие финансовые услуги — платежи, сбережения, кредиты, страхование — для своего сообщества. Его поддерживает Stellar.org, некоммерческая организация из Силиконовой долины. Сеть Stellar позволяет деньгам перемещаться напрямую между людьми, компаниями и финансовыми учреждениями так же легко, как по электронной почте. Эта взаимосвязь означает больший доступ для частных лиц, более низкие затраты для банков и больший доход для бизнеса.

Источники Стеллар

Для более глубокого понимания Стеллар рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт Стеллар
Обозреватель блоков

Категория :

Layer 1 (L1)Made in USAReal World Assets (RWA)

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Страница обновлена: 2026-08-11 00:18:59 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Стеллар (XLM)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о Стеллар

XLM USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по XLM с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами XLM USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

Торгуйте Стеллар (XLM) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Стеллар в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
XLM/USDT
₽13,398
₽13,398₽13,398
+0,18%
2.50M (USDT)
XLM/USDC
₽13,38975
₽13,38975₽13,38975
0,00%
455.88K (USDT)
XLM/BTC
₽0,00020823
₽0,00020823₽0,00020823
+0,07%
53.23K (USDT)

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Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

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