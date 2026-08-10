Сегодняшняя цена Hedera

Текущая цена Hedera (HBAR) сегодня составляет ₽ 0.06868 с изменением 0.75% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации HBAR на RUB составляет ₽ 0.06868 за HBAR.

На данный момент Hedera занимает #24 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 2,98B, при оборотном предложении 43,37B HBAR. В течение последних 24 часов, HBAR торговался в диапазоне от ₽ 0.06843 (минимум) до ₽ 0.06967 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 47.1339741163160849, тогда как исторический минимум составил ₽ 0.827728424174778.

В краткосрочной перспективе HBAR изменился на +0.17% за последний час и на -0.27% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 162,32K.

Рыночная информация Hedera (HBAR)

Место No.24 Рыночная капитализация ₽ 2,98B₽ 2,98B ₽ 2,98B Объем (24Ч) ₽ 162,32K₽ 162,32K ₽ 162,32K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 3.43B₽ 3.43B ₽ 3.43B Оборотное предложение 43,37B 43,37B 43,37B Макс. предложение 50,000,000,000 50,000,000,000 50,000,000,000 Общее предложение 50,000,000,000 50,000,000,000 50,000,000,000 Коэффициент обращения 86.74% Доля рынка 0.15% Публичный блокчейн HBAR

Текущая рыночная капитализация Hedera составляет ₽ 2,98B, при 24-часовом объеме торгов ₽ 162,32K. Циркулируещее обращение HBAR составляет 43,37B, а общее предложение – 50000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 3.43B.