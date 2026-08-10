Hedera Курс (HBAR)
Текущая цена Hedera (HBAR) сегодня составляет ₽ 0.06868 с изменением 0.75% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации HBAR на RUB составляет ₽ 0.06868 за HBAR.
На данный момент Hedera занимает #24 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 2,98B, при оборотном предложении 43,37B HBAR. В течение последних 24 часов, HBAR торговался в диапазоне от ₽ 0.06843 (минимум) до ₽ 0.06967 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 47.1339741163160849, тогда как исторический минимум составил ₽ 0.827728424174778.
В краткосрочной перспективе HBAR изменился на +0.17% за последний час и на -0.27% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 162,32K.
No.24
86.74%
0.15%
HBAR
Текущая рыночная капитализация Hedera составляет ₽ 2,98B, при 24-часовом объеме торгов ₽ 162,32K. Циркулируещее обращение HBAR составляет 43,37B, а общее предложение – 50000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 3.43B.
+0.17%
-0.75%
-0.27%
-0.27%
Отслеживайте изменения цены Hedera за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:
|Период
|Изменение (RUB)
|Изменение (%)
|Сегодня
|₽ -0.0428926
|-0.75%
|30 дней
|₽ +0.00162
|+2.41%
|60 дней
|₽ -0.01026
|-13.00%
|90 дней
|₽ -0.02601
|-27.47%
Сегодня для HBAR зафиксировано изменение ₽ -0.0428926 (-0.75%), что отражает его последнюю активность на рынке.
За последние 30 дней цена сместилась на ₽ +0.00162 (+2.41%), что показывает краткосрочную эффективность токена.
Если расширить обзор до 60 дн., то HBAR изменился на ₽ -0.01026 (-13.00%), что дает более широкое представление о его эффективности.
Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0.02601 (-27.47%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.
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Просмотеть страницу истории цен Hedera.
Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Hedera, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.
Текущее общее настроение на рынке HBAR: Бычье, бычье 55% | медвежье 45%;
|Размерность индикатора
|Заключение модели
|Пропорция/Порог
|Краткий обзор
|KDJ
|Крест смерти
|K < D
|Краткосрочная динамика снижается, температура падает.
|StochRSI
|20‑80
|Нейтральная зона
|Нормальный темп, никаких экстремальных сигналов.
|Точка пивот
|Цена < S2
|Ниже S2
|Ниже, чем недавний «самый дешевый» диапазон, в низкой территории.
|Группа МА
|7 Покупка 0 Нейтрально 0 Продажа
|≥ 80% покупок
|Все МА направлены вверх, краткосрочные значительно выше долгосрочных.
|MACD
|Золотой крест
|DIF > DEA
|Наблюдается бычий момент.
|BOLL (20,2)
|Нижняя ≤ Цена ≤ Средняя
|Между нижней и средней полосой
|Относительно слабый, но не слишком слабый.
|RSI (14)
|Нейтрально
|30‑70
|В пределах нормы, еще есть запас.
|Группа EMA
|7 Покупка 0 Нейтрально 0 Продажа
|≥ 80% покупок
|Все МА направлены вверх, краткосрочные значительно выше долгосрочных.
HBAR_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 0,06853. Цена находится ниже ключевой точки S2 — 0,06885. Центральная ось уровня 0,06928 выступает верхней границей текущего ценового диапазона. Текущая цена расположена у нижней границы краткосрочного бокового тренда. Стороны — быки и медведи — ведут борьбу в узком диапазоне между уровнями 0,06850 и 0,06930. Рыночная структура демонстрирует характерную для низких уровней консолидацию. Как индикаторы MA, так и EMA подают сигналы «покупка». Система скользящих средних находится в восходящем положении, что указывает на сильный бычий тренд. Индикатор MACD формирует пересечение вверх («золотой крест»). Показатель RSI находится в нейтральной зоне. Быстрая и медленная линии индикатора проявляют явное разделение, что свидетельствует о наличии определённой дивергенции. Краткосрочная динамика рынка сконцентрирована преимущественно в пользу покупателей. Волатильность остаётся на низком уровне, а цены не демонстрируют признаков одностороннего прорыва. Ближайшее сопротивление расположено на уровне 0,06885; расстояние до текущей цены составляет 0,00032. Следующее сопротивление — 0,06912, отстоит от текущей цены на 0,00059. Далёкое ориентировочное сопротивление — 0,06955, находящееся на расстоянии 0,00102 от текущей цены. Нижняя ближайшая поддержка закреплена на круглом уровне 0,06800. Ключевые зоны ликвидности сосредоточены вблизи отметки 0,06850. Отклонение цены от центральной оси составляет 0,00075.
Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.
В 2040 году цена Hedera потенциально может вырасти на 0.00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.
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Hedera — это наиболее используемая общедоступная сеть корпоративного уровня, позволяющая сделать ваш цифровой мир именно таким, каким он должен быть — вашим. HBAR — это нативная энергоэффективная криптовалюта Hedera, поддерживающая децентрализованную экономику. Независимо от того, являетесь ли вы стартапом или предприятием, создателем или потребителем, Hedera выходит за рамки блокчейна для разработчиков, чтобы создавать новую эру быстрых, справедливых и безопасных приложений.
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