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Текущая цена Hedera сегодня составляет 0.06868 RUB. Рыночная капитализация HBAR составляет 2,978,873,546.3654143570224 RUB. Отслеживайте обновления цен HBAR в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Hedera сегодня составляет 0.06868 RUB. Рыночная капитализация HBAR составляет 2,978,873,546.3654143570224 RUB. Отслеживайте обновления цен HBAR в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Hedera Курс (HBAR)

Текущая цена 1 HBAR в RUB:

₽5.6761222
₽5.6761222₽5.6761222
-0,75%1D
RUB
График цены Hedera (HBAR) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 19:00:19 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Hedera

Текущая цена Hedera (HBAR) сегодня составляет ₽ 0.06868 с изменением 0.75% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации HBAR на RUB составляет ₽ 0.06868 за HBAR.

На данный момент Hedera занимает #24 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 2,98B, при оборотном предложении 43,37B HBAR. В течение последних 24 часов, HBAR торговался в диапазоне от ₽ 0.06843 (минимум) до ₽ 0.06967 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 47.1339741163160849, тогда как исторический минимум составил ₽ 0.827728424174778.

В краткосрочной перспективе HBAR изменился на +0.17% за последний час и на -0.27% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 162,32K.

Рыночная информация Hedera (HBAR)

No.24

₽ 2,98B
₽ 2,98B₽ 2,98B

₽ 162,32K
₽ 162,32K₽ 162,32K

₽ 3.43B
₽ 3.43B₽ 3.43B

43,37B
43,37B 43,37B

50,000,000,000
50,000,000,000 50,000,000,000

50,000,000,000
50,000,000,000 50,000,000,000

86.74%

0.15%

HBAR

Текущая рыночная капитализация Hedera составляет ₽ 2,98B, при 24-часовом объеме торгов ₽ 162,32K. Циркулируещее обращение HBAR составляет 43,37B, а общее предложение – 50000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 3.43B.

История цен Hedera в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0.06843
₽ 0.06843₽ 0.06843
Мин 24Ч
₽ 0.06967
₽ 0.06967₽ 0.06967
Макс 24Ч

₽ 0.06843
₽ 0.06843₽ 0.06843

₽ 0.06967
₽ 0.06967₽ 0.06967

₽ 47.1339741163160849
₽ 47.1339741163160849₽ 47.1339741163160849

₽ 0.827728424174778
₽ 0.827728424174778₽ 0.827728424174778

+0.17%

-0.75%

-0.27%

-0.27%

История цен Hedera (HBAR) в RUB

Отслеживайте изменения цены Hedera за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ -0.0428926-0.75%
30 дней₽ +0.00162+2.41%
60 дней₽ -0.01026-13.00%
90 дней₽ -0.02601-27.47%
Изменение цены Hedera сегодня

Сегодня для HBAR зафиксировано изменение ₽ -0.0428926 (-0.75%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Hedera за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ +0.00162 (+2.41%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Hedera за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то HBAR изменился на ₽ -0.01026 (-13.00%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Hedera за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0.02601 (-27.47%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Hedera (HBAR)?

Просмотеть страницу истории цен Hedera.

Анализ по Hedera

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Hedera, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какой сегодня тренд на рынке Hedera: Бычий или медвежий?

Текущее общее настроение на рынке HBAR: Бычье, бычье 55% | медвежье 45%;

Размерность индикатораЗаключение моделиПропорция/ПорогКраткий обзор
KDJКрест смертиK < DКраткосрочная динамика снижается, температура падает.
StochRSI20‑80Нейтральная зонаНормальный темп, никаких экстремальных сигналов.
Точка пивотЦена < S2Ниже S2Ниже, чем недавний «самый дешевый» диапазон, в низкой территории.
Группа МА7 Покупка 0 Нейтрально 0 Продажа≥ 80% покупокВсе МА направлены вверх, краткосрочные значительно выше долгосрочных.
MACDЗолотой крестDIF > DEAНаблюдается бычий момент.
BOLL (20,2)Нижняя ≤ Цена ≤ СредняяМежду нижней и средней полосойОтносительно слабый, но не слишком слабый.
RSI (14)Нейтрально30‑70В пределах нормы, еще есть запас.
Группа EMA7 Покупка 0 Нейтрально 0 Продажа≥ 80% покупокВсе МА направлены вверх, краткосрочные значительно выше долгосрочных.

HBAR_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 0,06853. Цена находится ниже ключевой точки S2 — 0,06885. Центральная ось уровня 0,06928 выступает верхней границей текущего ценового диапазона. Текущая цена расположена у нижней границы краткосрочного бокового тренда. Стороны — быки и медведи — ведут борьбу в узком диапазоне между уровнями 0,06850 и 0,06930. Рыночная структура демонстрирует характерную для низких уровней консолидацию. Как индикаторы MA, так и EMA подают сигналы «покупка». Система скользящих средних находится в восходящем положении, что указывает на сильный бычий тренд. Индикатор MACD формирует пересечение вверх («золотой крест»). Показатель RSI находится в нейтральной зоне. Быстрая и медленная линии индикатора проявляют явное разделение, что свидетельствует о наличии определённой дивергенции. Краткосрочная динамика рынка сконцентрирована преимущественно в пользу покупателей. Волатильность остаётся на низком уровне, а цены не демонстрируют признаков одностороннего прорыва. Ближайшее сопротивление расположено на уровне 0,06885; расстояние до текущей цены составляет 0,00032. Следующее сопротивление — 0,06912, отстоит от текущей цены на 0,00059. Далёкое ориентировочное сопротивление — 0,06955, находящееся на расстоянии 0,00102 от текущей цены. Нижняя ближайшая поддержка закреплена на круглом уровне 0,06800. Ключевые зоны ликвидности сосредоточены вблизи отметки 0,06850. Отклонение цены от центральной оси составляет 0,00075.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.

Какие факторы влияют на цены Hedera?

Цена HBAR зависит от следующих факторов: внедрение сети и партнерские отношения с предприятиями, объем транзакций в сети Hedera, общий настроенный рынка криптовалют, регуляторные изменения, технологические обновления, конкуренция со стороны других платформ DLT, институциональные инвестиции, расширение сфер применения в DeFi и NFT, а также макроэкономические факторы.

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену Hedera?

Люди хотят знать текущую цену Hedera (HBAR) по нескольким ключевым причинам: принятие обоснованных торговых решений, управление портфелем, определение оптимального момента для покупки или продажи, отслеживание эффективности инвестиций, а также оставаться в курсе рыночных тенденций. Партнёрства Hedera с корпоративными клиентами и уникальная технология хэшграфа делают HBAR привлекательным для инвесторов, стремящихся получать данные о ценах в режиме реального времени.

Прогноз цены Hedera

Прогноз цены Hedera (HBAR) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена HBAR в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0.00%.
Прогноз цены Hedera (HBAR) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Hedera потенциально может вырасти на 0.00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Hedera достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены HBAR, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Hedera».

Как купить и инвестировать Hedera в Россия

Готовы приступить к работе с Hedera? Покупка HBAR на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить Hedera. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке Hedera (HBAR).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и Hedera будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке Hedera (HBAR)

Что вы можете сделать с Hedera

Владение Hedera позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

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Что такое Hedera (HBAR)

Hedera — это наиболее используемая общедоступная сеть корпоративного уровня, позволяющая сделать ваш цифровой мир именно таким, каким он должен быть — вашим. HBAR — это нативная энергоэффективная криптовалюта Hedera, поддерживающая децентрализованную экономику. Независимо от того, являетесь ли вы стартапом или предприятием, создателем или потребителем, Hedera выходит за рамки блокчейна для разработчиков, чтобы создавать новую эру быстрых, справедливых и безопасных приложений.

Источники Hedera

Для более глубокого понимания Hedera рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт Hedera
Обозреватель блоков

Категория :

Directed Acyclic Graph (DAG)Hedera EcosystemLayer 1 (L1)

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Страница обновлена: 2026-08-10 19:00:19 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Hedera (HBAR)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о Hedera

HBAR USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по HBAR с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами HBAR USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

Торгуйте Hedera (HBAR) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Hedera в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
HBAR/USDT
₽5.6810824
₽5.6810824₽5.6810824
-0.69%
2.36M (USDT)
HBAR/USDC
₽5.6761222
₽5.6761222₽5.6761222
-0.69%
1.97M (USDT)

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