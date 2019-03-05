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Текущая цена AnkrNetwork сегодня составляет 0.003606 RUB. Рыночная капитализация ANKR составляет 36,060,000 RUB. Отслеживайте обновления цен ANKR в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена AnkrNetwork сегодня составляет 0.003606 RUB. Рыночная капитализация ANKR составляет 36,060,000 RUB. Отслеживайте обновления цен ANKR в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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AnkrNetwork Курс (ANKR)

Текущая цена 1 ANKR в RUB:

₽0.29756712
₽0.29756712₽0.29756712
-0,55%1D
RUB
График цены AnkrNetwork (ANKR) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 15:54:49 (UTC+8)

Сегодняшняя цена AnkrNetwork

Текущая цена AnkrNetwork (ANKR) сегодня составляет ₽ 0.003606 с изменением 0.55% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации ANKR на RUB составляет ₽ 0.003606 за ANKR.

На данный момент AnkrNetwork занимает #481 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 36,06M, при оборотном предложении 10,00B ANKR. В течение последних 24 часов, ANKR торговался в диапазоне от ₽ 0.003599 (минимум) до ₽ 0.003683 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 18.5818007872, тогда как исторический минимум составил ₽ 0.05867837295656956.

В краткосрочной перспективе ANKR изменился на +0.02% за последний час и на +6.90% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 54,73K.

Рыночная информация AnkrNetwork (ANKR)

No.481

₽ 36,06M
₽ 36,06M₽ 36,06M

₽ 54,73K
₽ 54,73K₽ 54,73K

₽ 36.06M
₽ 36.06M₽ 36.06M

10,00B
10,00B 10,00B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

100.00%

2019-03-05 00:00:00

₽ 0.544632
₽ 0.544632₽ 0.544632

ETH

Текущая рыночная капитализация AnkrNetwork составляет ₽ 36,06M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 54,73K. Циркулируещее обращение ANKR составляет 10,00B, а общее предложение – 10000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 36.06M.

История цен AnkrNetwork в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0.003599
₽ 0.003599₽ 0.003599
Мин 24Ч
₽ 0.003683
₽ 0.003683₽ 0.003683
Макс 24Ч

₽ 0.003599
₽ 0.003599₽ 0.003599

₽ 0.003683
₽ 0.003683₽ 0.003683

₽ 18.5818007872
₽ 18.5818007872₽ 18.5818007872

₽ 0.05867837295656956
₽ 0.05867837295656956₽ 0.05867837295656956

+0.02%

-0.54%

+6.90%

+6.90%

История цен AnkrNetwork (ANKR) в RUB

Отслеживайте изменения цены AnkrNetwork за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ -0.00164567-0.54%
30 дней₽ +0.000011+0.30%
60 дней₽ -0.000332-8.44%
90 дней₽ -0.001684-31.84%
Изменение цены AnkrNetwork сегодня

Сегодня для ANKR зафиксировано изменение ₽ -0.00164567 (-0.54%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены AnkrNetwork за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ +0.000011 (+0.30%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены AnkrNetwork за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то ANKR изменился на ₽ -0.000332 (-8.44%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены AnkrNetwork за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0.001684 (-31.84%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены AnkrNetwork (ANKR)?

Просмотеть страницу истории цен AnkrNetwork.

Анализ по AnkrNetwork

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний AnkrNetwork, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какой сегодня тренд на рынке AnkrNetwork: Бычий или медвежий?

Текущее общее настроение на рынке ANKR: Медвежье, бычье 45% | медвежье 55%;

Размерность индикатораЗаключение моделиПропорция/ПорогКраткий обзор
KDJЗолотой крестK > DКраткосрочная динамика нарастает, температура повышается.
StochRSI> 80Зона перекупленностиКраткосрочный рост слишком быстрый, следите за риском отката.
Точка пивотS1 ≤ Цена < ПивотМежду S1-ПивотЧуть левее центрального пивота, в умеренно низком положении.
Группа МА1-2 Покупка20-40% продажБольшинство МА направлены вниз, медвежий тренд.
MACDЗолотой крестDIF > DEAНаблюдается бычий момент.
BOLL (20,2)Средняя < Цена ≤ ВерхняяМежду средней и верхней полосойОтносительно сильный, но не слишком сильный.
RSI (14)Перекупленность> 70Рост незначительный, но в краткосрочной перспективе возможна пауза.
Группа EMA1-2 Покупка20-40% продажБольшинство МА направлены вниз, медвежий тренд.

ANKR_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 0,003614, при этом цена находится в диапазоне между уровнем опоры S1 (0,0036) и центральной линией (0,003637). Краткосрочная группа скользящих средних формирует сигнал к покупке, тогда как долгосрочная группа сохраняет бычью конфигурацию, что подтверждается согласованностью всех индикаторов. Цена расположена в нижней части диапазона, не преодолевая сопротивление центральной линии, что указывает на текущую структуру колебаний и коррекционного движения. MACD образовал «золотое пересечение»: быстрая и медленная линии расходятся вверх, а импульс демонстрирует характер кратковременного сосредоточенного роста. Индикатор RSI достиг зоны перекупленности и удерживается на высоких значениях, что свидетельствует о насыщении краткосрочных покупательских сил. Показатели KDJ и StochRSI находятся на разных уровнях: быстрая линия замедлилась на высоких отметках, а волатильность остаётся около средней полосы Боллинджера, без явных признаков расширения. Наблюдается расхождение между силами быков и медведей: восходящий импульс сохраняется, однако его предельный эффект постепенно снижается. Ближайшим ключевым уровнем сопротивления является центральная линия 0,003637, отстоящая от текущей цены на 0,000023; это прямая цель для тестирования. Уровень сопротивления R1 — 0,003685 — расположен выше на 0,000071 и служит дальним ориентиром. Снизу уровень поддержки S1 — 0,0036 — находится на расстоянии 0,000014 от текущей цены, обеспечивая буфер для возможной коррекции. Ключевой уровень S2 — 0,003552 — расположен ниже на 0,000062 и определяет нижнюю границу диапазона.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.

Какие факторы влияют на цены AnkrNetwork?

Цена ANKR зависит от нескольких ключевых факторов:

1. Настроения на рынке и общие тенденции в сфере криптовалют.
2. Принятие и использование инфраструктурных сервисов Web3, предоставляемых ANKR.
3. Объявления о партнерствах с блокчейн-проектами.
4. Спрос на стейкинг токенов и соответствующие вознаграждения.
5. Конкуренция со стороны других провайдеров инфраструктуры.
6. Рост сети и активность разработчиков.
7. Регуляторные изменения, влияющие на DeFi/Web3.
8. Движения цен биткоина и эфириума.
9. Объем торгов и уровень ликвидности.
10. Технические разработки и обновления платформы.

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену AnkrNetwork?

Люди хотят знать текущую цену ANKR по нескольким причинам: принятие торговых решений, отслеживание портфеля, определение оптимального времени для инвестирования, анализ рынка и расчет прибыли/убытков. Как токен инфраструктуры Web3, цена ANKR отражает настроения рынка в отношении децентрализованных сервисов и разработки блокчейнов.

Прогноз цены AnkrNetwork

Прогноз цены AnkrNetwork (ANKR) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена ANKR в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0.00%.
Прогноз цены AnkrNetwork (ANKR) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена AnkrNetwork потенциально может вырасти на 0.00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену AnkrNetwork достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены ANKR, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены AnkrNetwork».

Как купить и инвестировать AnkrNetwork в Россия

Готовы приступить к работе с AnkrNetwork? Покупка ANKR на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить AnkrNetwork. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке AnkrNetwork (ANKR).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и AnkrNetwork будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке AnkrNetwork (ANKR)

Что вы можете сделать с AnkrNetwork

Владение AnkrNetwork позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

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Что такое AnkrNetwork (ANKR)

Ankr is a distributed computing platform that uses idle computing power from data centers, PCs and edge devices. Its computing power market unlocks the cloud-based sharing economy, bringing great convenience and benefits to suppliers and users. Ankr uses containers, Kubernetes, blockchain and trusted hardware to bring users a cheaper, safer and better-performing cloud. The Ankr team includes a number of consecutive entrepreneurs and senior engineers. It reached a strategic strategic cooperation with large technology companies SAP, Telefonica and DigitalOcean, which will further expand the application.

Источники AnkrNetwork

Для более глубокого понимания AnkrNetwork рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт AnkrNetwork
Обозреватель блоков

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Arbitrum EcosystemAvalanche EcosystemBNB Chain Ecosystem

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Страница обновлена: 2026-08-10 15:54:49 (UTC+8)

Важные обновления индустрии AnkrNetwork (ANKR)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о AnkrNetwork

ANKR USDT (фьючерсная торговля)

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Торгуйте AnkrNetwork (ANKR) рынками на MEXC

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
ANKR/USDT
₽0.29764964
₽0.29764964₽0.29764964
-0.60%
15.10M (USDT)

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