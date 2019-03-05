AnkrNetwork Курс (ANKR)
Текущая цена AnkrNetwork (ANKR) сегодня составляет ₽ 0.003606 с изменением 0.55% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации ANKR на RUB составляет ₽ 0.003606 за ANKR.
На данный момент AnkrNetwork занимает #481 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 36,06M, при оборотном предложении 10,00B ANKR. В течение последних 24 часов, ANKR торговался в диапазоне от ₽ 0.003599 (минимум) до ₽ 0.003683 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 18.5818007872, тогда как исторический минимум составил ₽ 0.05867837295656956.
В краткосрочной перспективе ANKR изменился на +0.02% за последний час и на +6.90% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 54,73K.
No.481
100.00%
2019-03-05 00:00:00
ETH
Текущая рыночная капитализация AnkrNetwork составляет ₽ 36,06M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 54,73K. Циркулируещее обращение ANKR составляет 10,00B, а общее предложение – 10000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 36.06M.
+0.02%
-0.54%
+6.90%
+6.90%
Отслеживайте изменения цены AnkrNetwork за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:
|Период
|Изменение (RUB)
|Изменение (%)
|Сегодня
|₽ -0.00164567
|-0.54%
|30 дней
|₽ +0.000011
|+0.30%
|60 дней
|₽ -0.000332
|-8.44%
|90 дней
|₽ -0.001684
|-31.84%
Сегодня для ANKR зафиксировано изменение ₽ -0.00164567 (-0.54%), что отражает его последнюю активность на рынке.
За последние 30 дней цена сместилась на ₽ +0.000011 (+0.30%), что показывает краткосрочную эффективность токена.
Если расширить обзор до 60 дн., то ANKR изменился на ₽ -0.000332 (-8.44%), что дает более широкое представление о его эффективности.
Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0.001684 (-31.84%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.
Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены AnkrNetwork (ANKR)?
Просмотеть страницу истории цен AnkrNetwork.
Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний AnkrNetwork, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.
Текущее общее настроение на рынке ANKR: Медвежье, бычье 45% | медвежье 55%;
|Размерность индикатора
|Заключение модели
|Пропорция/Порог
|Краткий обзор
|KDJ
|Золотой крест
|K > D
|Краткосрочная динамика нарастает, температура повышается.
|StochRSI
|> 80
|Зона перекупленности
|Краткосрочный рост слишком быстрый, следите за риском отката.
|Точка пивот
|S1 ≤ Цена < Пивот
|Между S1-Пивот
|Чуть левее центрального пивота, в умеренно низком положении.
|Группа МА
|1-2 Покупка
|20-40% продаж
|Большинство МА направлены вниз, медвежий тренд.
|MACD
|Золотой крест
|DIF > DEA
|Наблюдается бычий момент.
|BOLL (20,2)
|Средняя < Цена ≤ Верхняя
|Между средней и верхней полосой
|Относительно сильный, но не слишком сильный.
|RSI (14)
|Перекупленность
|> 70
|Рост незначительный, но в краткосрочной перспективе возможна пауза.
|Группа EMA
|1-2 Покупка
|20-40% продаж
|Большинство МА направлены вниз, медвежий тренд.
ANKR_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 0,003614, при этом цена находится в диапазоне между уровнем опоры S1 (0,0036) и центральной линией (0,003637). Краткосрочная группа скользящих средних формирует сигнал к покупке, тогда как долгосрочная группа сохраняет бычью конфигурацию, что подтверждается согласованностью всех индикаторов. Цена расположена в нижней части диапазона, не преодолевая сопротивление центральной линии, что указывает на текущую структуру колебаний и коррекционного движения. MACD образовал «золотое пересечение»: быстрая и медленная линии расходятся вверх, а импульс демонстрирует характер кратковременного сосредоточенного роста. Индикатор RSI достиг зоны перекупленности и удерживается на высоких значениях, что свидетельствует о насыщении краткосрочных покупательских сил. Показатели KDJ и StochRSI находятся на разных уровнях: быстрая линия замедлилась на высоких отметках, а волатильность остаётся около средней полосы Боллинджера, без явных признаков расширения. Наблюдается расхождение между силами быков и медведей: восходящий импульс сохраняется, однако его предельный эффект постепенно снижается. Ближайшим ключевым уровнем сопротивления является центральная линия 0,003637, отстоящая от текущей цены на 0,000023; это прямая цель для тестирования. Уровень сопротивления R1 — 0,003685 — расположен выше на 0,000071 и служит дальним ориентиром. Снизу уровень поддержки S1 — 0,0036 — находится на расстоянии 0,000014 от текущей цены, обеспечивая буфер для возможной коррекции. Ключевой уровень S2 — 0,003552 — расположен ниже на 0,000062 и определяет нижнюю границу диапазона.
Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.
В 2040 году цена AnkrNetwork потенциально может вырасти на 0.00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.
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Ankr is a distributed computing platform that uses idle computing power from data centers, PCs and edge devices. Its computing power market unlocks the cloud-based sharing economy, bringing great convenience and benefits to suppliers and users. Ankr uses containers, Kubernetes, blockchain and trusted hardware to bring users a cheaper, safer and better-performing cloud. The Ankr team includes a number of consecutive entrepreneurs and senior engineers. It reached a strategic strategic cooperation with large technology companies SAP, Telefonica and DigitalOcean, which will further expand the application.
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|Время (UTC+8)
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