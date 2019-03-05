Текущее общее настроение на рынке ANKR: Медвежье, бычье 45% | медвежье 55%;

Размерность индикатора Заключение модели Пропорция/Порог Краткий обзор KDJ Золотой крест K > D Краткосрочная динамика нарастает, температура повышается. StochRSI > 80 Зона перекупленности Краткосрочный рост слишком быстрый, следите за риском отката. Точка пивот S1 ≤ Цена < Пивот Между S1-Пивот Чуть левее центрального пивота, в умеренно низком положении. Группа МА 1-2 Покупка 20-40% продаж Большинство МА направлены вниз, медвежий тренд. MACD Золотой крест DIF > DEA Наблюдается бычий момент. BOLL (20,2) Средняя < Цена ≤ Верхняя Между средней и верхней полосой Относительно сильный, но не слишком сильный. RSI (14) Перекупленность > 70 Рост незначительный, но в краткосрочной перспективе возможна пауза. Группа EMA 1-2 Покупка 20-40% продаж Большинство МА направлены вниз, медвежий тренд.

ANKR_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 0,003614, при этом цена находится в диапазоне между уровнем опоры S1 (0,0036) и центральной линией (0,003637). Краткосрочная группа скользящих средних формирует сигнал к покупке, тогда как долгосрочная группа сохраняет бычью конфигурацию, что подтверждается согласованностью всех индикаторов. Цена расположена в нижней части диапазона, не преодолевая сопротивление центральной линии, что указывает на текущую структуру колебаний и коррекционного движения. MACD образовал «золотое пересечение»: быстрая и медленная линии расходятся вверх, а импульс демонстрирует характер кратковременного сосредоточенного роста. Индикатор RSI достиг зоны перекупленности и удерживается на высоких значениях, что свидетельствует о насыщении краткосрочных покупательских сил. Показатели KDJ и StochRSI находятся на разных уровнях: быстрая линия замедлилась на высоких отметках, а волатильность остаётся около средней полосы Боллинджера, без явных признаков расширения. Наблюдается расхождение между силами быков и медведей: восходящий импульс сохраняется, однако его предельный эффект постепенно снижается. Ближайшим ключевым уровнем сопротивления является центральная линия 0,003637, отстоящая от текущей цены на 0,000023; это прямая цель для тестирования. Уровень сопротивления R1 — 0,003685 — расположен выше на 0,000071 и служит дальним ориентиром. Снизу уровень поддержки S1 — 0,0036 — находится на расстоянии 0,000014 от текущей цены, обеспечивая буфер для возможной коррекции. Ключевой уровень S2 — 0,003552 — расположен ниже на 0,000062 и определяет нижнюю границу диапазона.

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