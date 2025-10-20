Текущая цена McDonalds сегодня составляет 313.35 USD. Следите за обновлениями цены MCDON к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены MCDON прямо сейчас на MEXC.Текущая цена McDonalds сегодня составляет 313.35 USD. Следите за обновлениями цены MCDON к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены MCDON прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о MCDON

Информация о цене MCDON

Официальный сайт MCDON

Токеномика MCDON

Прогноз цен MCDON

История MCDON

Руководство по покупке MCDON

Конвертер валют MCDON в фиат

MCDON на споте

Премаркет

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип McDonalds

McDonalds Курс (MCDON)

Текущая цена 1 MCDON в USD:

$313,35
$313,35$313,35
+0,16%1D
USD
График цены McDonalds (MCDON) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 16:48:41 (UTC+8)

Информация о ценах McDonalds (MCDON) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 305,27
$ 305,27$ 305,27
Мин 24Ч
$ 313,73
$ 313,73$ 313,73
Макс 24Ч

$ 305,27
$ 305,27$ 305,27

$ 313,73
$ 313,73$ 313,73

$ 323,00794651626467
$ 323,00794651626467$ 323,00794651626467

$ 290,77283731780426
$ 290,77283731780426$ 290,77283731780426

+0,64%

+0,16%

+2,53%

+2,53%

Текущая цена McDonalds (MCDON) составляет $ 313,35. За последние 24 часа MCDON торговался в диапазоне от $ 305,27 до $ 313,73, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена MCDON за все время составляет $ 323,00794651626467, а минимальная – $ 290,77283731780426.

Что касается краткосрочной динамики, MCDON изменился на +0,64% за последний час, на +0,16% за 24 часа и на +2,53% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация McDonalds (MCDON)

No.1677

$ 2,74M
$ 2,74M$ 2,74M

$ 59,57K
$ 59,57K$ 59,57K

$ 2,74M
$ 2,74M$ 2,74M

8,76K
8,76K 8,76K

8 758,6539131
8 758,6539131 8 758,6539131

ETH

Текущая рыночная капитализация McDonalds составляет $ 2,74M, при 24-часовом объеме торгов $ 59,57K. Циркулируещее обращение MCDON составляет 8,76K, а общее предложение – 8758.6539131. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 2,74M.

История цен McDonalds (MCDON) в USD

Отслеживайте изменения цены McDonalds за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0,5006+0,16%
30 дней$ +8,24+2,70%
60 дней$ +33,35+11,91%
90 дней$ +33,35+11,91%
Изменение цены McDonalds сегодня

Сегодня для MCDON зафиксировано изменение $ +0,5006 (+0,16%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены McDonalds за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на $ +8,24 (+2,70%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены McDonalds за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то MCDON изменился на $ +33,35 (+11,91%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены McDonalds за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по $ +33,35 (+11,91%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены McDonalds (MCDON)?

Просмотеть страницу истории цен McDonalds.

Что такое McDonalds (MCDON)

Ondo – компания, занимающаяся технологиями блокчейна. Ее миссия – ускорить переход к открытой экономике путем создания платформ, активов и инфраструктуры, которые выводят финансовые рынки в блокчейн.

McDonalds доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в McDonalds. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.

Кроме того, вы можете:
- Проверить доступность стейкинга MCDON, чтобы узнать, как вы можете заработать вознаграждение на своих активах.
- Прочитать обзоры и аналитику о McDonalds в нашем блоге, чтобы оставаться в курсе последних тенденций рынка и мнений экспертов.

Наши комплексные ресурсы созданы для того, чтобы сделать ваш процесс покупки McDonalds простым и информативным, гарантируя, что у вас есть все инструменты и знания, необходимые для уверенного инвестирования.

Прогноз цены McDonalds (USD)

Сколько будет стоить McDonalds (MCDON) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов McDonalds (MCDON) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для McDonalds.

Проверьте прогноз цены McDonalds!

Токеномика McDonalds (MCDON)

Понимание токеномики McDonalds (MCDON) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена MCDON прямо сейчас!

Как купить McDonalds (MCDON)

Ищете как купить McDonalds? Процесс прост и не требует особых усилий! Вы можете легко приобрести McDonalds на MEXC, следуя нашему пошаговому руководству по покупке. Мы предоставляем вам подробные инструкции и видеоуроки, демонстрирующие, как зарегистрироваться на MEXC и использовать различные удобные способы оплаты.

MCDON на местную валюту

1 McDonalds (MCDON) в VND
8 245 805,25
1 McDonalds (MCDON) в AUD
A$479,4255
1 McDonalds (MCDON) в GBP
231,879
1 McDonalds (MCDON) в EUR
269,481
1 McDonalds (MCDON) в USD
$313,35
1 McDonalds (MCDON) в MYR
RM1 322,337
1 McDonalds (MCDON) в TRY
13 154,433
1 McDonalds (MCDON) в JPY
¥47 629,2
1 McDonalds (MCDON) в ARS
ARS$456 776,562
1 McDonalds (MCDON) в RUB
25 444,02
1 McDonalds (MCDON) в INR
27 537,198
1 McDonalds (MCDON) в IDR
Rp5 222 497,911
1 McDonalds (MCDON) в PHP
18 362,31
1 McDonalds (MCDON) в EGP
￡E.14 896,659
1 McDonalds (MCDON) в BRL
R$1 692,09
1 McDonalds (MCDON) в CAD
C$435,5565
1 McDonalds (MCDON) в BDT
38 253,768
1 McDonalds (MCDON) в NGN
458 111,433
1 McDonalds (MCDON) в COP
$1 219 260,5175
1 McDonalds (MCDON) в ZAR
R.5 442,8895
1 McDonalds (MCDON) в UAH
13 066,695
1 McDonalds (MCDON) в TZS
T.Sh.777 540,423
1 McDonalds (MCDON) в VES
Bs65 803,5
1 McDonalds (MCDON) в CLP
$297 682,5
1 McDonalds (MCDON) в PKR
Rs88 615,38
1 McDonalds (MCDON) в KZT
168 557,232
1 McDonalds (MCDON) в THB
฿10 262,2125
1 McDonalds (MCDON) в TWD
NT$9 648,0465
1 McDonalds (MCDON) в AED
د.إ1 149,9945
1 McDonalds (MCDON) в CHF
Fr247,5465
1 McDonalds (MCDON) в HKD
HK$2 434,7295
1 McDonalds (MCDON) в AMD
֏119 643,297
1 McDonalds (MCDON) в MAD
.د.م2 892,2205
1 McDonalds (MCDON) в MXN
$5 768,7735
1 McDonalds (MCDON) в SAR
ريال1 175,0625
1 McDonalds (MCDON) в ETB
Br46 983,699
1 McDonalds (MCDON) в KES
KSh40 481,6865
1 McDonalds (MCDON) в JOD
د.أ222,16515
1 McDonalds (MCDON) в PLN
1 140,594
1 McDonalds (MCDON) в RON
лв1 372,473
1 McDonalds (MCDON) в SEK
kr2 945,49
1 McDonalds (MCDON) в BGN
лв526,428
1 McDonalds (MCDON) в HUF
Ft105 291,867
1 McDonalds (MCDON) в CZK
6 567,816
1 McDonalds (MCDON) в KWD
د.ك95,8851
1 McDonalds (MCDON) в ILS
1 034,055
1 McDonalds (MCDON) в BOB
Bs2 158,9815
1 McDonalds (MCDON) в AZN
532,695
1 McDonalds (MCDON) в TJS
SM2 882,82
1 McDonalds (MCDON) в GEL
846,045
1 McDonalds (MCDON) в AOA
Kz285 640,4595
1 McDonalds (MCDON) в BHD
.د.ب118,13295
1 McDonalds (MCDON) в BMD
$313,35
1 McDonalds (MCDON) в DKK
kr2 014,8405
1 McDonalds (MCDON) в HNL
L8 219,1705
1 McDonalds (MCDON) в MUR
14 266,8255
1 McDonalds (MCDON) в NAD
$5 467,9575
1 McDonalds (MCDON) в NOK
kr3 127,233
1 McDonalds (MCDON) в NZD
$542,0955
1 McDonalds (MCDON) в PAB
B/.313,35
1 McDonalds (MCDON) в PGK
K1 316,07
1 McDonalds (MCDON) в QAR
ر.ق1 137,4605
1 McDonalds (MCDON) в RSD
дин.31 638,9495
1 McDonalds (MCDON) в UZS
soʻm3 775 300,3365
1 McDonalds (MCDON) в ALL
L26 067,5865
1 McDonalds (MCDON) в ANG
ƒ560,8965
1 McDonalds (MCDON) в AWG
ƒ564,03
1 McDonalds (MCDON) в BBD
$626,7
1 McDonalds (MCDON) в BAM
KM526,428
1 McDonalds (MCDON) в BIF
Fr921 562,35
1 McDonalds (MCDON) в BND
$404,2215
1 McDonalds (MCDON) в BSD
$313,35
1 McDonalds (MCDON) в JMD
$50 302,0755
1 McDonalds (MCDON) в KHR
1 263 505,5375
1 McDonalds (MCDON) в KMF
Fr132 860,4
1 McDonalds (MCDON) в LAK
6 811 956,3855
1 McDonalds (MCDON) в LKR
රු94 894,914
1 McDonalds (MCDON) в MDL
L5 333,217
1 McDonalds (MCDON) в MGA
Ar1 398 882,138
1 McDonalds (MCDON) в MOP
P2 503,6665
1 McDonalds (MCDON) в MVR
4 794,255
1 McDonalds (MCDON) в MWK
MK542 126,835
1 McDonalds (MCDON) в MZN
MT20 023,065
1 McDonalds (MCDON) в NPR
रु43 928,5365
1 McDonalds (MCDON) в PYG
2 222 278,2
1 McDonalds (MCDON) в RWF
Fr454 044,15
1 McDonalds (MCDON) в SBD
$2 578,8705
1 McDonalds (MCDON) в SCR
4 283,4945
1 McDonalds (MCDON) в SRD
$12 421,194
1 McDonalds (MCDON) в SVC
$2 735,5455
1 McDonalds (MCDON) в SZL
L5 467,9575
1 McDonalds (MCDON) в TMT
m1 099,8585
1 McDonalds (MCDON) в TND
د.ت919,9956
1 McDonalds (MCDON) в TTD
$2 121,3795
1 McDonalds (MCDON) в UGX
Sh1 091 711,4
1 McDonalds (MCDON) в XAF
Fr177 042,75
1 McDonalds (MCDON) в XCD
$846,045
1 McDonalds (MCDON) в XOF
Fr177 042,75
1 McDonalds (MCDON) в XPF
Fr31 961,7
1 McDonalds (MCDON) в BWP
P4 493,439
1 McDonalds (MCDON) в BZD
$626,7
1 McDonalds (MCDON) в CVE
$29 771,3835
1 McDonalds (MCDON) в DJF
Fr55 462,95
1 McDonalds (MCDON) в DOP
$19 882,0575
1 McDonalds (MCDON) в DZD
د.ج40 885,908
1 McDonalds (MCDON) в FJD
$720,705
1 McDonalds (MCDON) в GNF
Fr2 724 578,25
1 McDonalds (MCDON) в GTQ
Q2 393,994
1 McDonalds (MCDON) в GYD
$65 443,1475
1 McDonalds (MCDON) в ISK
kr38 228,7

Источники McDonalds

Для более глубокого понимания McDonalds рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Официальный сайт McDonalds
Обозреватель блоков

Люди также спрашивают: Другие вопросы о McDonalds

Сколько стоит McDonalds (MCDON) на сегодня?
Актуальная цена MCDON в USD – 313,35 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена MCDON в USD?
Текущая цена MCDON в USD составляет $ 313,35. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация McDonalds?
Рыночная капитализация MCDON составляет $ 2,74M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение MCDON?
Циркулирующее предложение MCDON составляет 8,76K USD.
Какова была максимальная цена (ATH) MCDON?
MCDON достиг максимальной цены (ATH) в 323,00794651626467 USD.
Какова была минимальная цена MCDON за все время (ATL)?
MCDON достиг минимальной цены (ATL) в 290,77283731780426 USD.
Каков объем торгов MCDON?
Объем торгов за последние 24 часа для MCDON составляет $ 59,57K USD.
Вырастет ли MCDON в цене в этом году?
MCDON может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены MCDON для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-23 16:48:41 (UTC+8)

Важные обновления индустрии McDonalds (MCDON)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут
10-21 15:53:36Новости отрасли
Вчера спот-ETF Bitcoin зафиксировал чистый отток в размере 40.40 миллионов долларов, в то время как спот-ETF блокчейн Ethereum имел чистый отток в размере 145.7 миллионов долларов
10-20 18:31:42Новости отрасли
Общая рыночная капитализация криптовалют восстанавливается до 3.868 триллиона долларов, с 24-часовым ростом на 3,7%

Главные новости

ChainLink оказался одним из самых пострадавших альткоинов из топ-20

October 20, 2025

Поддержка усиливается: эфир пытается закрепиться выше $4000

October 18, 2025

Волатильность BTC обострилась до максимума с марта 2025 года

October 15, 2025
Посмотреть больше

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

Калькулятор MCDON в USD

Сумма

MCDON
MCDON
USD
USD

1 MCDON = 313,35 USD

Торговля MCDON

MCDON/USDT
$313,35
$313,35$313,35
+0,19%

Присоединяйтесь к MEXC сейчас

-- комиссия мейкера на споте, -- комиссия тейкера на споте
-- комиссия мейкера на фьючерсах, -- комиссия тейкера на фьючерсах