Сегодняшняя цена VOOI

Текущая цена VOOI (VOOI) сегодня составляет ₽ 0,009312 с изменением 9,00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации VOOI на RUB составляет ₽ 0,009312 за VOOI.

На данный момент VOOI занимает #1701 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 2,93M, при оборотном предложении 314,85M VOOI. В течение последних 24 часов, VOOI торговался в диапазоне от ₽ 0,008524 (минимум) до ₽ 0,009542 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 16,7898080517830683343, тогда как исторический минимум составил ₽ 0,3537178810987727196.

В краткосрочной перспективе VOOI изменился на -0,57% за последний час и на +28,14% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 51,89K.

Рыночная информация VOOI (VOOI)

Место No.1701 Рыночная капитализация ₽ 2,93M₽ 2,93M ₽ 2,93M Объем (24Ч) ₽ 51,89K₽ 51,89K ₽ 51,89K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 9,31M₽ 9,31M ₽ 9,31M Оборотное предложение 314,85M 314,85M 314,85M Макс. предложение 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 Общее предложение 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 Коэффициент обращения 31,48% Публичный блокчейн ETH

Текущая рыночная капитализация VOOI составляет ₽ 2,93M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 51,89K. Циркулируещее обращение VOOI составляет 314,85M, а общее предложение – 1000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 9,31M.