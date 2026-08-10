Сегодняшняя цена NSGP Governance

Текущая цена NSGP Governance (NSG) сегодня составляет ₽ 0,00855 с изменением 0,02% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации NSG на RUB составляет ₽ 0,00855 за NSG.

На данный момент NSGP Governance занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет --, при оборотном предложении -- NSG. В течение последних 24 часов, NSG торговался в диапазоне от ₽ 0,008503 (минимум) до ₽ 0,008568 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне --, тогда как исторический минимум составил --.

В краткосрочной перспективе NSG изменился на +0,38% за последний час и на +13,21% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 6,21K.

Рыночная информация NSGP Governance (NSG)

Рыночная капитализация ---- -- Объем (24Ч) ₽ 6,21K₽ 6,21K ₽ 6,21K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 34,20M₽ 34,20M ₽ 34,20M Оборотное предложение ---- -- Общее предложение 4 000 000 000 4 000 000 000 4 000 000 000 Публичный блокчейн BSC

Текущая рыночная капитализация NSGP Governance составляет --, при 24-часовом объеме торгов ₽ 6,21K. Циркулируещее обращение NSG составляет --, а общее предложение – 4000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 34,20M.