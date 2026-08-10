Купить криптоРынкиСпотФьючерсыSPCXСбереженияЦентр событийХаб наград
Еще
Гала TradFi с 1 000 000$
Регистрация
Текущая цена NSGP Governance сегодня составляет 0,00855 RUB. Рыночная капитализация NSG составляет -- RUB. Отслеживайте обновления цен NSG в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена NSGP Governance сегодня составляет 0,00855 RUB. Рыночная капитализация NSG составляет -- RUB. Отслеживайте обновления цен NSG в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

Подробнее о NSG

Информация о цене NSG

Что такое NSG

Whitepaper NSG

Официальный сайт NSG

Токеномика NSG

Прогноз цен NSG

История NSG

Руководство по покупке NSG

Конвертер валют NSG в фиат

NSG на споте

Премаркет

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип NSGP Governance

NSGP Governance Курс (NSG)

Текущая цена 1 NSG в RUB:

₽0,706401
₽0,706401₽0,706401
+0,02%1D
RUB
График цены NSGP Governance (NSG) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 20:45:36 (UTC+8)

Сегодняшняя цена NSGP Governance

Текущая цена NSGP Governance (NSG) сегодня составляет ₽ 0,00855 с изменением 0,02% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации NSG на RUB составляет ₽ 0,00855 за NSG.

На данный момент NSGP Governance занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет --, при оборотном предложении -- NSG. В течение последних 24 часов, NSG торговался в диапазоне от ₽ 0,008503 (минимум) до ₽ 0,008568 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне --, тогда как исторический минимум составил --.

В краткосрочной перспективе NSG изменился на +0,38% за последний час и на +13,21% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 6,21K.

Рыночная информация NSGP Governance (NSG)

--
----

₽ 6,21K
₽ 6,21K₽ 6,21K

₽ 34,20M
₽ 34,20M₽ 34,20M

--
----

4 000 000 000
4 000 000 000 4 000 000 000

BSC

Текущая рыночная капитализация NSGP Governance составляет --, при 24-часовом объеме торгов ₽ 6,21K. Циркулируещее обращение NSG составляет --, а общее предложение – 4000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 34,20M.

История цен NSGP Governance в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0,008503
₽ 0,008503₽ 0,008503
Мин 24Ч
₽ 0,008568
₽ 0,008568₽ 0,008568
Макс 24Ч

₽ 0,008503
₽ 0,008503₽ 0,008503

₽ 0,008568
₽ 0,008568₽ 0,008568

--
----

--
----

+0,38%

+0,02%

+13,21%

+13,21%

История цен NSGP Governance (NSG) в RUB

Отслеживайте изменения цены NSGP Governance за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ +0,00014125+0,02%
30 дней₽ +0,00163+23,55%
60 дней₽ -0,00241-21,99%
90 дней₽ -0,00306-26,36%
Изменение цены NSGP Governance сегодня

Сегодня для NSG зафиксировано изменение ₽ +0,00014125 (+0,02%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены NSGP Governance за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ +0,00163 (+23,55%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены NSGP Governance за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то NSG изменился на ₽ -0,00241 (-21,99%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены NSGP Governance за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,00306 (-26,36%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены NSGP Governance (NSG)?

Просмотеть страницу истории цен NSGP Governance.

Анализ по NSGP Governance

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний NSGP Governance, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какие факторы влияют на цены NSGP Governance?

Цены токенов NSGP Governance (NSG) зависят от нескольких ключевых факторов:

1. Потребность в утилитарности управления и праве голоса
2. Уровень внедрения платформы и рост числа пользователей
3. Вознаграждения за стейкинг и токеномика
4. Общий настроение на рынке DeFi
5. Регуляторные изменения, влияющие на токены управления
6. Динамика предложения токенов и механизмы их сжигания
7. Анонсы партнерств и расширение экосистемы
8. Объем торгов и ликвидность на биржах

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену NSGP Governance?

Люди хотят знать текущую цену NSGP Governance (NSG) по нескольким ключевым причинам: принятие обоснованных торговых решений, управление портфелем и оценка эффективности инвестиций. Реальное время предоставления цен помогает трейдерам определять оптимальные точки входа/выхода и выявлять рыночные тенденции. Инвесторам необходимы актуальные оценки стоимости активов, чтобы отслеживать их текущую стоимость и принимать стратегические решения относительно покупки, продажи или удержания позиций.

Прогноз цены NSGP Governance

Прогноз цены NSGP Governance (NSG) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена NSG в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены NSGP Governance (NSG) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена NSGP Governance потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену NSGP Governance достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены NSG, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены NSGP Governance».

Как купить и инвестировать NSGP Governance в Россия

Готовы приступить к работе с NSGP Governance? Покупка NSG на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить NSGP Governance. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке NSGP Governance (NSG).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и NSGP Governance будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке NSGP Governance (NSG)

Что вы можете сделать с NSGP Governance

Владение NSGP Governance позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

  • Изучите спотовый рынок MEXC

    Изучите спотовый рынок MEXC

    Торгуйте более чем 2 800 токенами с ультранизкими комиссиями.

    Фьючерсная торговля

    Фьючерсная торговля

    Торгуйте с кредитным плечом до 500x и глубокой ликвидностью.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Совершайте стейкинг токенов и получайте потрясающие аирдропы.

    Премаркет MEXC

    Премаркет MEXC

    Покупайте и продавайте новые токены до их официального листинга.

Торговля с чрезвычайно низкими комиссиями на MEXC

Покупка NSGP Governance (NSG) на MEXC означает больше выгоды за ваши деньги. Являясь одной из криптовалютных платформ с самыми низкими комиссиями на рынке, MEXC помогает вам сократить расходы с самой первой сделки.

Комиссии за спотовую торговлю:
--
Мейкер
--
Тейкер
Комиссии за фьючерсную торговлю:
--
Мейкер
--
Тейкер

Ознакомьтесь с конкурентоспособными торговыми комиссиями MEXC.

Кроме того, вы можете торговать избранными спотовыми токенами абсолютно без комиссии в рамках Фестиваля с 0 комиссией от MEXC.

Что такое NSGP Governance (NSG)

NSGP Governance (NSG) – это токен управления и утилиты экосистемы New Society – децентрализованной инфраструктуры, соединяющей управление Web3 с токенизацией реальных активов (RWA). NSG предоставляет ончейн-участие, стейкинг и голосование по проектам, ориентированным на интеграцию RWA, трансграничное финансирование и децентрализованную координацию.

Источники NSGP Governance

Для более глубокого понимания NSGP Governance рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт NSGP Governance
Обозреватель блоков

Люди также спрашивают: Другие вопросы о NSGP Governance

Страница обновлена: 2026-08-10 20:45:36 (UTC+8)

Важные обновления индустрии NSGP Governance (NSG)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о NSGP Governance

NSG USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по NSG с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами NSG USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

Торгуйте NSGP Governance (NSG) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы NSGP Governance в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
NSG/USDT
₽0,7026831
₽0,7026831₽0,7026831
-0,50%
726.14K (USDT)

Больше криптовалют для изучения

Лучшие криптовалюты, рыночные данные по которым доступны на MEXC

В тренде

Трендовые криптовалюты, которые в настоящее время привлекают значительное внимание рынка

Биткоин

Биткоин

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Солана

Солана

SOL
Эфириум

Эфириум

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

Недавно добавленные

Криптовалюты недавно внесенные в листинг и доступные для торговли

DAPPOS

DAPPOS

DOS

₽32,3465562
₽32,3465562₽32,3465562

+683,02%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

₽1,2004686
₽1,2004686₽1,2004686

+51,82%

AurumX

AurumX

UMX

₽15,664752
₽15,664752₽15,664752

-19,25%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

₽195,908544
₽195,908544₽195,908544

+31,73%

JMDT

JMDT

JMDT

₽96,648876
₽96,648876₽96,648876

+8,43%

Лидеры роста

Сегодняшние лидеры роста

Myros

Myros

MY

₽5,998212
₽5,998212₽5,998212

+454,19%

龙虾

龙虾

龙虾

₽2,598399
₽2,598399₽2,598399

+70,29%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

₽0,9104724
₽0,9104724₽0,9104724

+83,66%

SUPERFORTUNE

SUPERFORTUNE

GUA

₽4,366467
₽4,366467₽4,366467

+49,75%

Test

Test

TST

₽1,97065224
₽1,97065224₽1,97065224

+47,12%

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

Калькулятор NSG в RUB

Сумма

NSG
NSG
RUB
RUB

1 NSG = 0,706401 RUB