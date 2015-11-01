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Текущая цена Ethereum Classic сегодня составляет 6,5 RUB. Рыночная капитализация ETC составляет 1 021 200 997,6754001 RUB. Отслеживайте обновления цен ETC в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Ethereum Classic сегодня составляет 6,5 RUB. Рыночная капитализация ETC составляет 1 021 200 997,6754001 RUB. Отслеживайте обновления цен ETC в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Ethereum Classic Курс (ETC)

Текущая цена 1 ETC в RUB:

₽537,355
₽537,355₽537,355
-0,30%1D
RUB
График цены Ethereum Classic (ETC) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 18:12:33 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Ethereum Classic

Текущая цена Ethereum Classic (ETC) сегодня составляет ₽ 6,5 с изменением 0,30% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации ETC на RUB составляет ₽ 6,5 за ETC.

На данный момент Ethereum Classic занимает #53 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 1,02B, при оборотном предложении 157,11M ETC. В течение последних 24 часов, ETC торговался в диапазоне от ₽ 6,42 (минимум) до ₽ 6,55 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 14 562,9563711856, тогда как исторический минимум составил ₽ 37,4037119516730310438.

В краткосрочной перспективе ETC изменился на -0,31% за последний час и на -0,92% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 53,11K.

Рыночная информация Ethereum Classic (ETC)

No.53

₽ 1,02B
₽ 1,02B₽ 1,02B

₽ 53,11K
₽ 53,11K₽ 53,11K

₽ 1,37B
₽ 1,37B₽ 1,37B

157,11M
157,11M 157,11M

210 700 000
210 700 000 210 700 000

210 700 000
210 700 000 210 700 000

74,56%

0,05%

2015-11-01 00:00:00

₽ 62,192641
₽ 62,192641₽ 62,192641

ETC

Текущая рыночная капитализация Ethereum Classic составляет ₽ 1,02B, при 24-часовом объеме торгов ₽ 53,11K. Циркулируещее обращение ETC составляет 157,11M, а общее предложение – 210700000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 1,37B.

История цен Ethereum Classic в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 6,42
₽ 6,42₽ 6,42
Мин 24Ч
₽ 6,55
₽ 6,55₽ 6,55
Макс 24Ч

₽ 6,42
₽ 6,42₽ 6,42

₽ 6,55
₽ 6,55₽ 6,55

₽ 14 562,9563711856
₽ 14 562,9563711856₽ 14 562,9563711856

₽ 37,4037119516730310438
₽ 37,4037119516730310438₽ 37,4037119516730310438

-0,31%

-0,30%

-0,92%

-0,92%

История цен Ethereum Classic (ETC) в RUB

Отслеживайте изменения цены Ethereum Classic за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ -1,6169-0,30%
30 дней₽ -0,58-8,20%
60 дней₽ -0,65-9,10%
90 дней₽ -2,98-31,44%
Изменение цены Ethereum Classic сегодня

Сегодня для ETC зафиксировано изменение ₽ -1,6169 (-0,30%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Ethereum Classic за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0,58 (-8,20%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Ethereum Classic за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то ETC изменился на ₽ -0,65 (-9,10%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Ethereum Classic за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -2,98 (-31,44%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Ethereum Classic (ETC)?

Просмотеть страницу истории цен Ethereum Classic.

Анализ по Ethereum Classic

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Ethereum Classic, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какой сегодня тренд на рынке Ethereum Classic: Бычий или медвежий?

Текущее общее настроение на рынке ETC: Бычье, бычье 60% | медвежье 40%;

Размерность индикатораЗаключение моделиПропорция/ПорогКраткий обзор
KDJЗолотой крестK > DКраткосрочная динамика нарастает, температура повышается.
StochRSI> 80Зона перекупленностиКраткосрочный рост слишком быстрый, следите за риском отката.
Точка пивотПивот ≤ Цена ≤ R1Между Пивот‑R1Чуть левее центрального пивота, в умеренно высоком положении.
Группа МА3-4 Покупка40–60% нейтральноМА смешаны между бычьими и медвежьими, направление неясно.
MACDЗолотой крестDIF > DEAНаблюдается бычий момент.
BOLL (20,2)Средняя < Цена ≤ ВерхняяМежду средней и верхней полосойОтносительно сильный, но не слишком сильный.
RSI (14)Нейтрально30‑70В пределах нормы, еще есть запас.
Группа EMA3-4 Покупка40–60% нейтральноМА смешаны между бычьими и медвежьими, направление неясно.

ETC_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется вблизи центральной зоны около уровня 6,5286; текущая цена 6,53 находится в узком диапазоне между уровнями S1 и R1. Курс колеблется в непосредственной близости от ключевой точки, где быки и медведи временно достигают равновесия, при этом явных сигналов трендового прорыва пока не наблюдается. Система скользящих средних демонстрирует восходящую конфигурацию: краткосрочные покупательские силы немного преобладают, однако общая структура по-прежнему ограничена рамками бокового тренда. MACD сформировал «золотой перекресток»: быстрая и медленная линии разошлись вверх, что свидетельствует о накоплении положительной краткосрочной динамики. Обе группы скользящих средних (MA и EMA) подают сигналы на покупку, а направление индикаторов остаётся согласованным, что подтверждает наличие локального восходящего импульса. Индекс относительной силы (RSI) находится в нейтральной зоне, что указывает на отсутствие перекупленности или перепроданности; рыночная настройка остаётся умеренной. Показатели KDJ и StochRSI требуют дополнительного анализа с учётом текущих рыночных условий; волатильность остаётся низкой, а амплитуда ценовых движений ограничена, что отражает невысокую активность торгов. Ближайший сопротивляющий уровень расположен на отметке R1 — 6,5613, что примерно на 0,48% выше текущей цены и является первым важным рубежом, который необходимо преодолеть быкам в краткосрочной перспективе. Более удалённый уровень R2 на отметке 6,5776 выступает второй линией защиты. Внизу ближайшая поддержка расположена на уровне S1 — 6,5123, что примерно на 0,27% ниже текущей цены и служит защитным уровнем для возможной коррекции. Уровень S2 на отметке 6,4796 используется как ориентир дальнейшей перспективы; его пробой может означать выход нижней границы диапазона и потребует внимания в связи с риском структурного ослабления рынка.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.

Какие факторы влияют на цены Ethereum Classic?

Несколько ключевых факторов влияют на цены Ethereum Classic (ETC):

1. Настроения рынка и доверие инвесторов
2. Динамика цен биткоина (эффект корреляции)
3. Уровень безопасности сети и изменения в хешрейте
4. Обновления разработки и улучшения протокола
5. Объём торгов и уровень ликвидности
6. Регуляторные новости и вопросы соблюдения нормативных требований
7. Конкуренция со сторонними платформами для смарт-контрактов
8. Рентабельность майнинга и поддержка майнеров
9. Включение и исключение из листингов на биржах
10. Общие тенденции на рынке криптовалют

Все эти факторы взаимодействуют, формируя волатильность цен на рынке ETC.

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену Ethereum Classic?

Люди хотят знать текущую цену Ethereum Classic (ETC) по нескольким ключевым причинам: принятие обоснованных торговых решений, управление портфелем, определение подходящего момента для покупки или продажи, отслеживание эффективности инвестиций и оставание в курсе рыночных тенденций. Динамика цен помогает трейдерам выявлять как возможности, так и риски на волатильном крипторынке.

Прогноз цены Ethereum Classic

Прогноз цены Ethereum Classic (ETC) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена ETC в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Ethereum Classic (ETC) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Ethereum Classic потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Ethereum Classic достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены ETC, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Ethereum Classic».

Как купить и инвестировать Ethereum Classic в Россия

Готовы приступить к работе с Ethereum Classic? Покупка ETC на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить Ethereum Classic. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке Ethereum Classic (ETC).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и Ethereum Classic будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке Ethereum Classic (ETC)

Что вы можете сделать с Ethereum Classic

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Что такое Ethereum Classic (ETC)

Ethereum Classic (ETC) is a cryptocurrency and public blockchain. ETC specializes in interoperability with Defi and other blockchains, secure apps, smart contracts, and peer-to-peer transactions; ETC was launched in 2016 through a grassroots community-led effort to become a truly resilient and decentralized network.

Whitepaper

Источники Ethereum Classic

Для более глубокого понимания Ethereum Classic рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт Ethereum Classic
Обозреватель блоков

Категория :

Layer 1 (L1)Proof of Work (PoW)Smart Contract Platform

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Страница обновлена: 2026-08-10 18:12:33 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Ethereum Classic (ETC)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о Ethereum Classic

ETC USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по ETC с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами ETC USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

Торгуйте Ethereum Classic (ETC) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Ethereum Classic в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
ETC/USDT
₽537,355
₽537,355₽537,355
-0,44%
8.10K (USDT)
ETC/USDC
₽536,94165
₽536,94165₽536,94165
-0,52%
8.44K (USDT)
ETC/BTC
₽0,008267
₽0,008267₽0,008267
-0,29%
1.30K (USDT)

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Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

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