Ethereum Classic Курс (ETC)
Текущая цена Ethereum Classic (ETC) сегодня составляет ₽ 6,5 с изменением 0,30% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации ETC на RUB составляет ₽ 6,5 за ETC.
На данный момент Ethereum Classic занимает #53 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 1,02B, при оборотном предложении 157,11M ETC. В течение последних 24 часов, ETC торговался в диапазоне от ₽ 6,42 (минимум) до ₽ 6,55 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 14 562,9563711856, тогда как исторический минимум составил ₽ 37,4037119516730310438.
В краткосрочной перспективе ETC изменился на -0,31% за последний час и на -0,92% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 53,11K.
No.53
74,56%
0,05%
2015-11-01 00:00:00
ETC
Текущая рыночная капитализация Ethereum Classic составляет ₽ 1,02B, при 24-часовом объеме торгов ₽ 53,11K. Циркулируещее обращение ETC составляет 157,11M, а общее предложение – 210700000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 1,37B.
-0,31%
-0,30%
-0,92%
-0,92%
Отслеживайте изменения цены Ethereum Classic за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:
|Период
|Изменение (RUB)
|Изменение (%)
|Сегодня
|₽ -1,6169
|-0,30%
|30 дней
|₽ -0,58
|-8,20%
|60 дней
|₽ -0,65
|-9,10%
|90 дней
|₽ -2,98
|-31,44%
Сегодня для ETC зафиксировано изменение ₽ -1,6169 (-0,30%), что отражает его последнюю активность на рынке.
За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0,58 (-8,20%), что показывает краткосрочную эффективность токена.
Если расширить обзор до 60 дн., то ETC изменился на ₽ -0,65 (-9,10%), что дает более широкое представление о его эффективности.
Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -2,98 (-31,44%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.
Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Ethereum Classic (ETC)?
Просмотеть страницу истории цен Ethereum Classic.
Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Ethereum Classic, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.
Текущее общее настроение на рынке ETC: Бычье, бычье 60% | медвежье 40%;
|Размерность индикатора
|Заключение модели
|Пропорция/Порог
|Краткий обзор
|KDJ
|Золотой крест
|K > D
|Краткосрочная динамика нарастает, температура повышается.
|StochRSI
|> 80
|Зона перекупленности
|Краткосрочный рост слишком быстрый, следите за риском отката.
|Точка пивот
|Пивот ≤ Цена ≤ R1
|Между Пивот‑R1
|Чуть левее центрального пивота, в умеренно высоком положении.
|Группа МА
|3-4 Покупка
|40–60% нейтрально
|МА смешаны между бычьими и медвежьими, направление неясно.
|MACD
|Золотой крест
|DIF > DEA
|Наблюдается бычий момент.
|BOLL (20,2)
|Средняя < Цена ≤ Верхняя
|Между средней и верхней полосой
|Относительно сильный, но не слишком сильный.
|RSI (14)
|Нейтрально
|30‑70
|В пределах нормы, еще есть запас.
|Группа EMA
|3-4 Покупка
|40–60% нейтрально
|МА смешаны между бычьими и медвежьими, направление неясно.
ETC_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется вблизи центральной зоны около уровня 6,5286; текущая цена 6,53 находится в узком диапазоне между уровнями S1 и R1. Курс колеблется в непосредственной близости от ключевой точки, где быки и медведи временно достигают равновесия, при этом явных сигналов трендового прорыва пока не наблюдается. Система скользящих средних демонстрирует восходящую конфигурацию: краткосрочные покупательские силы немного преобладают, однако общая структура по-прежнему ограничена рамками бокового тренда. MACD сформировал «золотой перекресток»: быстрая и медленная линии разошлись вверх, что свидетельствует о накоплении положительной краткосрочной динамики. Обе группы скользящих средних (MA и EMA) подают сигналы на покупку, а направление индикаторов остаётся согласованным, что подтверждает наличие локального восходящего импульса. Индекс относительной силы (RSI) находится в нейтральной зоне, что указывает на отсутствие перекупленности или перепроданности; рыночная настройка остаётся умеренной. Показатели KDJ и StochRSI требуют дополнительного анализа с учётом текущих рыночных условий; волатильность остаётся низкой, а амплитуда ценовых движений ограничена, что отражает невысокую активность торгов. Ближайший сопротивляющий уровень расположен на отметке R1 — 6,5613, что примерно на 0,48% выше текущей цены и является первым важным рубежом, который необходимо преодолеть быкам в краткосрочной перспективе. Более удалённый уровень R2 на отметке 6,5776 выступает второй линией защиты. Внизу ближайшая поддержка расположена на уровне S1 — 6,5123, что примерно на 0,27% ниже текущей цены и служит защитным уровнем для возможной коррекции. Уровень S2 на отметке 6,4796 используется как ориентир дальнейшей перспективы; его пробой может означать выход нижней границы диапазона и потребует внимания в связи с риском структурного ослабления рынка.
Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.
В 2040 году цена Ethereum Classic потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.
Готовы приступить к работе с Ethereum Classic? Покупка ETC на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить Ethereum Classic. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке Ethereum Classic (ETC).
Владение Ethereum Classic позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin
Покупка Ethereum Classic (ETC) на MEXC означает больше выгоды за ваши деньги. Являясь одной из криптовалютных платформ с самыми низкими комиссиями на рынке, MEXC помогает вам сократить расходы с самой первой сделки.
Ознакомьтесь с конкурентоспособными торговыми комиссиями MEXC.
Кроме того, вы можете торговать избранными спотовыми токенами абсолютно без комиссии в рамках Фестиваля с 0 комиссией от MEXC.
Ethereum Classic (ETC) is a cryptocurrency and public blockchain. ETC specializes in interoperability with Defi and other blockchains, secure apps, smart contracts, and peer-to-peer transactions; ETC was launched in 2016 through a grassroots community-led effort to become a truly resilient and decentralized network.
Для более глубокого понимания Ethereum Classic рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:
|Время (UTC+8)
|Тип
|Информация
|02-11 14:20:00
|Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
|02-10 18:39:21
|Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
|02-04 11:04:00
|Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
|02-04 00:48:00
|Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
|02-01 01:12:00
|Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
|01-28 07:44:00
|Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост
Открывайте лонг или шорт позиции по ETC с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами ETC USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.
Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Ethereum Classic в режиме реального времени и торгуйте напрямую.
Лучшие криптовалюты, рыночные данные по которым доступны на MEXC
Трендовые криптовалюты, которые в настоящее время привлекают значительное внимание рынка
Криптовалюты недавно внесенные в листинг и доступные для торговли
Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.