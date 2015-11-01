Текущее общее настроение на рынке ETC: Бычье, бычье 60% | медвежье 40%;

Размерность индикатора Заключение модели Пропорция/Порог Краткий обзор KDJ Золотой крест K > D Краткосрочная динамика нарастает, температура повышается. StochRSI > 80 Зона перекупленности Краткосрочный рост слишком быстрый, следите за риском отката. Точка пивот Пивот ≤ Цена ≤ R1 Между Пивот‑R1 Чуть левее центрального пивота, в умеренно высоком положении. Группа МА 3-4 Покупка 40–60% нейтрально МА смешаны между бычьими и медвежьими, направление неясно. MACD Золотой крест DIF > DEA Наблюдается бычий момент. BOLL (20,2) Средняя < Цена ≤ Верхняя Между средней и верхней полосой Относительно сильный, но не слишком сильный. RSI (14) Нейтрально 30‑70 В пределах нормы, еще есть запас. Группа EMA 3-4 Покупка 40–60% нейтрально МА смешаны между бычьими и медвежьими, направление неясно.

ETC_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется вблизи центральной зоны около уровня 6,5286; текущая цена 6,53 находится в узком диапазоне между уровнями S1 и R1. Курс колеблется в непосредственной близости от ключевой точки, где быки и медведи временно достигают равновесия, при этом явных сигналов трендового прорыва пока не наблюдается. Система скользящих средних демонстрирует восходящую конфигурацию: краткосрочные покупательские силы немного преобладают, однако общая структура по-прежнему ограничена рамками бокового тренда. MACD сформировал «золотой перекресток»: быстрая и медленная линии разошлись вверх, что свидетельствует о накоплении положительной краткосрочной динамики. Обе группы скользящих средних (MA и EMA) подают сигналы на покупку, а направление индикаторов остаётся согласованным, что подтверждает наличие локального восходящего импульса. Индекс относительной силы (RSI) находится в нейтральной зоне, что указывает на отсутствие перекупленности или перепроданности; рыночная настройка остаётся умеренной. Показатели KDJ и StochRSI требуют дополнительного анализа с учётом текущих рыночных условий; волатильность остаётся низкой, а амплитуда ценовых движений ограничена, что отражает невысокую активность торгов. Ближайший сопротивляющий уровень расположен на отметке R1 — 6,5613, что примерно на 0,48% выше текущей цены и является первым важным рубежом, который необходимо преодолеть быкам в краткосрочной перспективе. Более удалённый уровень R2 на отметке 6,5776 выступает второй линией защиты. Внизу ближайшая поддержка расположена на уровне S1 — 6,5123, что примерно на 0,27% ниже текущей цены и служит защитным уровнем для возможной коррекции. Уровень S2 на отметке 6,4796 используется как ориентир дальнейшей перспективы; его пробой может означать выход нижней границы диапазона и потребует внимания в связи с риском структурного ослабления рынка.

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