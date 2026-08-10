Yei Finance Курс (CLO)
Текущая цена Yei Finance (CLO) сегодня составляет ₽ 0,09999 с изменением 20,41% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации CLO на RUB составляет ₽ 0,09999 за CLO.
На данный момент Yei Finance занимает #602 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 12,91M, при оборотном предложении 129,10M CLO. В течение последних 24 часов, CLO торговался в диапазоне от ₽ 0,09453 (минимум) до ₽ 0,12906 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 75,280851629687839888, тогда как исторический минимум составил ₽ 4,4397887151377191024.
В краткосрочной перспективе CLO изменился на +1,18% за последний час и на -27,77% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 145,62K.
No.602
12,91%
BSC
Текущая рыночная капитализация Yei Finance составляет ₽ 12,91M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 145,62K. Циркулируещее обращение CLO составляет 129,10M, а общее предложение – 999919717.4101555. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 99,99M.
+1,18%
-20,41%
-27,77%
-27,77%
Отслеживайте изменения цены Yei Finance за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:
|Период
|Изменение (RUB)
|Изменение (%)
|Сегодня
|₽ -2,1190021
|-20,41%
|30 дней
|₽ -0,15933
|-61,45%
|60 дней
|₽ -0,05244
|-34,41%
|90 дней
|₽ -0,00915
|-8,39%
Сегодня для CLO зафиксировано изменение ₽ -2,1190021 (-20,41%), что отражает его последнюю активность на рынке.
За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0,15933 (-61,45%), что показывает краткосрочную эффективность токена.
Если расширить обзор до 60 дн., то CLO изменился на ₽ -0,05244 (-34,41%), что дает более широкое представление о его эффективности.
Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,00915 (-8,39%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.
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Просмотеть страницу истории цен Yei Finance.
Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Yei Finance, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.
Текущее общее настроение на рынке CLO: Медвежье, бычье 45% | медвежье 55%;
|Размерность индикатора
|Заключение модели
|Пропорция/Порог
|Краткий обзор
|KDJ
|Крест смерти
|K < D
|Краткосрочная динамика снижается, температура падает.
|StochRSI
|20‑80
|Нейтральная зона
|Нормальный темп, никаких экстремальных сигналов.
|Точка пивот
|R1 < Цена ≤ R2
|Между R1-R2
|Выше центрального пивота, но не в зоне экстремально высоких цен.
|Группа МА
|3-4 Покупка
|40–60% нейтрально
|МА смешаны между бычьими и медвежьими, направление неясно.
|MACD
|Крест смерти
|DIF < DEA
|Наблюдается медвежий момент.
|BOLL (20,2)
|Нижняя ≤ Цена ≤ Средняя
|Между нижней и средней полосой
|Относительно слабый, но не слишком слабый.
|RSI (14)
|Нейтрально
|30‑70
|В пределах нормы, еще есть запас.
|Группа EMA
|5-6 Покупка
|60–80% покупок
|Большинство МА направлены вверх, преобладает бычий тренд.
CLO_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 0,12274. Цена находится выше центральной точки — 0,1214. Текущая цена пробила сопротивление R1 на уровне 0,1222. Рынок расположен в верхней части канала ценового движения. Скользящие средние образуют бычью конфигурацию. Индикатор EMA подтверждает наличие краткосрочных покупательских сигналов. MACD сформировал сигнал «медвежьего» пересечения. Быстрые и медленные индикаторы демонстрируют дивергенцию направления. Распределение импульса характеризуется разрозненностью. Показатель RSI находится в нейтральной зоне. Волатильность сохраняется на обычном уровне. Соотношение сил быков и медведей временно выровнено. Ближайшая поддержка расположена на уровне S1 — 0,1207, что примерно соответствует 1,6% от текущей цены. Ключевым уровнем ниже является S2 — 0,1198. Ближайшее сопротивление наблюдается на уровне R2 — 0,1229, что составляет менее 0,2% от текущей цены. Дальнейшие ориентиры зависят от возвращения к центральной точке — 0,1214.
Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.
В 2040 году цена Yei Finance потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.
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Yei Finance (Clovis) – это уровень абстракции ликвидности, который объединяет фрагментированный капитал с помощью комплексных решений: кроссчейн-DEX, денежного рынка и моста, обеспечивая мгновенную глобальную ликвидность для любых сетей и активов. Новая архитектура платформы обеспечивает более высокую доходность для поставщиков ликвидности (за счет процентов по займам, комиссий за свопы и мост), а пользователям предоставляет почти мгновенную ликвидность при кроссчейн-операциях.
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