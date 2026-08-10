Сегодняшняя цена Yei Finance

Текущая цена Yei Finance (CLO) сегодня составляет ₽ 0,09999 с изменением 20,41% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации CLO на RUB составляет ₽ 0,09999 за CLO.

На данный момент Yei Finance занимает #602 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 12,91M, при оборотном предложении 129,10M CLO. В течение последних 24 часов, CLO торговался в диапазоне от ₽ 0,09453 (минимум) до ₽ 0,12906 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 75,280851629687839888, тогда как исторический минимум составил ₽ 4,4397887151377191024.

В краткосрочной перспективе CLO изменился на +1,18% за последний час и на -27,77% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 145,62K.

Рыночная информация Yei Finance (CLO)

Место No.602 Рыночная капитализация ₽ 12,91M₽ 12,91M ₽ 12,91M Объем (24Ч) ₽ 145,62K₽ 145,62K ₽ 145,62K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 99,99M₽ 99,99M ₽ 99,99M Оборотное предложение 129,10M 129,10M 129,10M Макс. предложение 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 Общее предложение 999 919 717,4101555 999 919 717,4101555 999 919 717,4101555 Коэффициент обращения 12,91% Публичный блокчейн BSC

Текущая рыночная капитализация Yei Finance составляет ₽ 12,91M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 145,62K. Циркулируещее обращение CLO составляет 129,10M, а общее предложение – 999919717.4101555. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 99,99M.