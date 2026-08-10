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Текущая цена Yei Finance сегодня составляет 0,09999 RUB. Рыночная капитализация CLO составляет 12 908 709 RUB. Отслеживайте обновления цен CLO в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Yei Finance сегодня составляет 0,09999 RUB. Рыночная капитализация CLO составляет 12 908 709 RUB. Отслеживайте обновления цен CLO в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Yei Finance Курс (CLO)

Текущая цена 1 CLO в RUB:

₽8,2631736
₽8,2631736₽8,2631736
-20,41%1D
RUB
График цены Yei Finance (CLO) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 17:17:01 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Yei Finance

Текущая цена Yei Finance (CLO) сегодня составляет ₽ 0,09999 с изменением 20,41% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации CLO на RUB составляет ₽ 0,09999 за CLO.

На данный момент Yei Finance занимает #602 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 12,91M, при оборотном предложении 129,10M CLO. В течение последних 24 часов, CLO торговался в диапазоне от ₽ 0,09453 (минимум) до ₽ 0,12906 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 75,280851629687839888, тогда как исторический минимум составил ₽ 4,4397887151377191024.

В краткосрочной перспективе CLO изменился на +1,18% за последний час и на -27,77% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 145,62K.

Рыночная информация Yei Finance (CLO)

No.602

₽ 12,91M
₽ 12,91M₽ 12,91M

₽ 145,62K
₽ 145,62K₽ 145,62K

₽ 99,99M
₽ 99,99M₽ 99,99M

129,10M
129,10M 129,10M

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

999 919 717,4101555
999 919 717,4101555 999 919 717,4101555

12,91%

BSC

Текущая рыночная капитализация Yei Finance составляет ₽ 12,91M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 145,62K. Циркулируещее обращение CLO составляет 129,10M, а общее предложение – 999919717.4101555. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 99,99M.

История цен Yei Finance в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0,09453
₽ 0,09453₽ 0,09453
Мин 24Ч
₽ 0,12906
₽ 0,12906₽ 0,12906
Макс 24Ч

₽ 0,09453
₽ 0,09453₽ 0,09453

₽ 0,12906
₽ 0,12906₽ 0,12906

₽ 75,280851629687839888
₽ 75,280851629687839888₽ 75,280851629687839888

₽ 4,4397887151377191024
₽ 4,4397887151377191024₽ 4,4397887151377191024

+1,18%

-20,41%

-27,77%

-27,77%

История цен Yei Finance (CLO) в RUB

Отслеживайте изменения цены Yei Finance за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ -2,1190021-20,41%
30 дней₽ -0,15933-61,45%
60 дней₽ -0,05244-34,41%
90 дней₽ -0,00915-8,39%
Изменение цены Yei Finance сегодня

Сегодня для CLO зафиксировано изменение ₽ -2,1190021 (-20,41%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Yei Finance за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0,15933 (-61,45%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Yei Finance за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то CLO изменился на ₽ -0,05244 (-34,41%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Yei Finance за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,00915 (-8,39%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Yei Finance (CLO)?

Просмотеть страницу истории цен Yei Finance.

Анализ по Yei Finance

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Yei Finance, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какой сегодня тренд на рынке Yei Finance: Бычий или медвежий?

Текущее общее настроение на рынке CLO: Медвежье, бычье 45% | медвежье 55%;

Размерность индикатораЗаключение моделиПропорция/ПорогКраткий обзор
KDJКрест смертиK < DКраткосрочная динамика снижается, температура падает.
StochRSI20‑80Нейтральная зонаНормальный темп, никаких экстремальных сигналов.
Точка пивотR1 < Цена ≤ R2Между R1-R2Выше центрального пивота, но не в зоне экстремально высоких цен.
Группа МА3-4 Покупка40–60% нейтральноМА смешаны между бычьими и медвежьими, направление неясно.
MACDКрест смертиDIF < DEAНаблюдается медвежий момент.
BOLL (20,2)Нижняя ≤ Цена ≤ СредняяМежду нижней и средней полосойОтносительно слабый, но не слишком слабый.
RSI (14)Нейтрально30‑70В пределах нормы, еще есть запас.
Группа EMA5-6 Покупка60–80% покупокБольшинство МА направлены вверх, преобладает бычий тренд.

CLO_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 0,12274. Цена находится выше центральной точки — 0,1214. Текущая цена пробила сопротивление R1 на уровне 0,1222. Рынок расположен в верхней части канала ценового движения. Скользящие средние образуют бычью конфигурацию. Индикатор EMA подтверждает наличие краткосрочных покупательских сигналов. MACD сформировал сигнал «медвежьего» пересечения. Быстрые и медленные индикаторы демонстрируют дивергенцию направления. Распределение импульса характеризуется разрозненностью. Показатель RSI находится в нейтральной зоне. Волатильность сохраняется на обычном уровне. Соотношение сил быков и медведей временно выровнено. Ближайшая поддержка расположена на уровне S1 — 0,1207, что примерно соответствует 1,6% от текущей цены. Ключевым уровнем ниже является S2 — 0,1198. Ближайшее сопротивление наблюдается на уровне R2 — 0,1229, что составляет менее 0,2% от текущей цены. Дальнейшие ориентиры зависят от возвращения к центральной точке — 0,1214.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.

Какие факторы влияют на цены Yei Finance?

Цены на Yei Finance (CLO) зависят от нескольких ключевых факторов:

1. Настроения рынка и общие тенденции криптовалютного рынка
2. Объем торгов и уровень ликвидности на биржах
3. Полезность токена и степень его внедрения в экосистему Yei Finance
4. Результаты работы и конкурентная среда в сфере DeFi
5. Обновления протокола, партнерские отношения и прогресс в разработке
6. Регуляторные новости, влияющие на проекты DeFi
7. Вознаграждения за фермуинг и стейкинг-инcentивы
8. Уровень вовлеченности сообщества и активность в социальных сетях
9. Движения цен на Bitcoin и Ethereum
10. Динамика спроса и предложения на рынке

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену Yei Finance?

Люди хотят знать текущую цену Yei Finance (CLO) по нескольким причинам: принятие обоснованных торговых решений, управление портфелем, оптимальное время для покупки/продажи, отслеживание эффективности инвестиций, анализ ценовых тенденций, оценка волатильности рынка, а также поддержание актуальности информации о стоимости своих активов.

Прогноз цены Yei Finance

Прогноз цены Yei Finance (CLO) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена CLO в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Yei Finance (CLO) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Yei Finance потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Yei Finance достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены CLO, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Yei Finance».

Как купить и инвестировать Yei Finance в Россия

Готовы приступить к работе с Yei Finance? Покупка CLO на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить Yei Finance. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке Yei Finance (CLO).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и Yei Finance будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке Yei Finance (CLO)

Что вы можете сделать с Yei Finance

Владение Yei Finance позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

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Что такое Yei Finance (CLO)

Yei Finance (Clovis) – это уровень абстракции ликвидности, который объединяет фрагментированный капитал с помощью комплексных решений: кроссчейн-DEX, денежного рынка и моста, обеспечивая мгновенную глобальную ликвидность для любых сетей и активов. Новая архитектура платформы обеспечивает более высокую доходность для поставщиков ликвидности (за счет процентов по займам, комиссий за свопы и мост), а пользователям предоставляет почти мгновенную ликвидность при кроссчейн-операциях.

Источники Yei Finance

Для более глубокого понимания Yei Finance рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт Yei Finance
Обозреватель блоков

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Страница обновлена: 2026-08-10 17:17:01 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Yei Finance (CLO)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о Yei Finance

CLO USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по CLO с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами CLO USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

Торгуйте Yei Finance (CLO) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Yei Finance в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
CLO/USDT
₽8,268132
₽8,268132₽8,268132
-20,32%
1.28M (USDT)

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Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

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