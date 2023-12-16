TNK

Trac Core - это универсальный инструмент, предназначенный для экосистемы Bitcoin. Он упрощает доступ к данным Bitcoin, получая обновления из блокчейна, систематически сортируя их и предоставляя для поиска и анализа через API. Помимо индексатора, Trac Core служит оракулом для Bitcoin, устанавливая надежную связь с внешним миром за пределами блокчейна. По сути, это ваш Chainlink для экосистемы Bitcoin.

Название криптовалютыTNK

МестоNo.1208

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)3.41%

Оборотное предложение21,000,000

Макс. предложение21,000,000

Общее предложение21,000,000

Коэффициент обращения1%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум7.911982442698248,2023-12-16

Наименьшая цена0.002123294088625495,2024-04-14

Публичный блокчейнBRC20

ВведениеTrac Core - это универсальный инструмент, предназначенный для экосистемы Bitcoin. Он упрощает доступ к данным Bitcoin, получая обновления из блокчейна, систематически сортируя их и предоставляя для поиска и анализа через API. Помимо индексатора, Trac Core служит оракулом для Bitcoin, устанавливая надежную связь с внешним миром за пределами блокчейна. По сути, это ваш Chainlink для экосистемы Bitcoin.

Сектор

Соцсети

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от ответственности: Данные предоставлены cmc и не должны рассматриваться как инвестиционный совет.

MEXC – это ваш самый легкий путь к криптовалюте. Откройте для себя ведущую в мире криптовалютную биржу для покупки, торговли и заработка криптовалюты. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH и более чем 3 000 альткоинов.
Поиск
Избранные
TNK/USDT
Trac Network
----
--
Макс 24ч
--
Мин 24ч
--
Объем 24ч (TNK)
--
Сумма 24ч (USDT)
--
График
Информация
Книга ордеров
Сделки на рынке
Книга ордеров
Сделки на рынке
Книга ордеров
Сделки на рынке
Сделки на рынке
Спот
Открытые ордера（0）
История ордеров
История сделок
Открытые позиции (0)
MEXC – это ваш самый легкий путь к криптовалюте. Откройте для себя ведущую в мире криптовалютную биржу для покупки, торговли и заработка криптовалюты. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH и более чем 3 000 альткоинов.
TNK/USDT
Trac Network
--
--‎--
Макс 24ч
--
Мин 24ч
--
Объем 24ч (TNK)
--
Сумма 24ч (USDT)
--
График
Книга ордеров
Сделки на рынке
Информация
Открытые ордера（0）
История ордеров
История сделок
Открытые позиции (0)
network_iconСеть нестабильна
Онлайн-поддержка клиентов
Loading...