TNK

Trac Core - это универсальный инструмент, предназначенный для экосистемы Bitcoin. Он упрощает доступ к данным Bitcoin, получая обновления из блокчейна, систематически сортируя их и предоставляя для поиска и анализа через API. Помимо индексатора, Trac Core служит оракулом для Bitcoin, устанавливая надежную связь с внешним миром за пределами блокчейна. По сути, это ваш Chainlink для экосистемы Bitcoin.

Название криптовалютыTNK

МестоNo.1208

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)3.41%

Оборотное предложение21,000,000

Макс. предложение21,000,000

Общее предложение21,000,000

Коэффициент обращения1%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум7.911982442698248,2023-12-16

Наименьшая цена0.002123294088625495,2024-04-14

Публичный блокчейнBRC20

ВведениеTrac Core - это универсальный инструмент, предназначенный для экосистемы Bitcoin. Он упрощает доступ к данным Bitcoin, получая обновления из блокчейна, систематически сортируя их и предоставляя для поиска и анализа через API. Помимо индексатора, Trac Core служит оракулом для Bitcoin, устанавливая надежную связь с внешним миром за пределами блокчейна. По сути, это ваш Chainlink для экосистемы Bitcoin.

Сектор

Соцсети

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