Сегодняшняя цена Verasity

Текущая цена Verasity (VRA) сегодня составляет ₽ 0,000009806 с изменением 2,34% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации VRA на RUB составляет ₽ 0,000009806 за VRA.

На данный момент Verasity занимает #1843 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 913,64K, при оборотном предложении 93,17B VRA. В течение последних 24 часов, VRA торговался в диапазоне от ₽ 0,000009432 (минимум) до ₽ 0,000010801 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 7,1622526454281666361, тогда как исторический минимум составил ₽ 0,0004814426056967272.

В краткосрочной перспективе VRA изменился на -0,10% за последний час и на +10,66% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 61,16K.

Рыночная информация Verasity (VRA)

Место No.1843 Рыночная капитализация ₽ 913,64K₽ 913,64K ₽ 913,64K Объем (24Ч) ₽ 61,16K₽ 61,16K ₽ 61,16K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 1,96M₽ 1,96M ₽ 1,96M Оборотное предложение 93,17B 93,17B 93,17B Макс. предложение 200 000 000 000 200 000 000 000 200 000 000 000 Общее предложение 98 228 872 198 98 228 872 198 98 228 872 198 Коэффициент обращения 46,58% Публичный блокчейн ETH

Текущая рыночная капитализация Verasity составляет ₽ 913,64K, при 24-часовом объеме торгов ₽ 61,16K. Циркулируещее обращение VRA составляет 93,17B, а общее предложение – 98228872198. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 1,96M.